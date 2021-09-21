Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: кадр из программы «ВЕСТИ Карелия» © ГТРК «Карелия», 2013

На ЦБК в Карелии загорелась буммашина, которую запустили более полувека назад

В Кондопожском ЦБК загорелась бумагоделательная машина №7, которую запустили в эксплуатацию в 1965 году.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, в минувшую среду, 22 сентября, в 15.36 произошел пожар на Кондопожском ЦБК. Огонь вспыхнул в буммашине № 7 площадью 100×80 м.

На тушение были брошены 17 человек личного состава, 4 единицы техники МЧС и отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Время локализации огня составило 5 минут, полностью пожар был ликвидирован через полчаса. В результате огнем повреждена битумная кровля на площади 10 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В компании «Карелия Палп», которая владеет Кондопожским ЦБК, обещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.

Напомним, что бумагоделательная машина № 7 была пущена в эксплуатацию в 1965 году. В декабре 2013 года ее останавливали и проводили ремонтные работы. В марте того же 2013 года буммашина № 7 после проведенного ремонта вновь была введена в работу.

фото: https://vk.com/blackxs200m

Бегун из Карелии Александр Хютте задержан по подозрению в хранении наркотиков

Российский легкоатлет Александр Хютте был задержан в Санкт-Петербурге: сообщается, что у него обнаружены наркотики.

Чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте задержали по подозрению в хранении наркотиков в Петербурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Александр Хютте 33 лет был задержан на Планерной улице. У него в кроссовке был найден пакетик с мефедроном», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Хютте становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата. В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Российский спринтер Александр Хютте родился 29 сентября 1988 года в Карельской АССР.

фото: © shutterstock.com / Peefay

В Карелии мужчина убил жену и порезал ее подругу

В республике за решетку отправился житель Сегежи, который зарезал свою супругу и нанес ранение ее подруге.

Сегежский городской суд назначил назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима 35-летнему местному жителю, который убил жену и порезал ее подругу. Об этом информирует Следком Карелии. Мужчина был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и угрозе убийством.

Установлено, что в апреле прошлого года ночью подсудимый, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с супругой нанес ей удары ножом в грудь, в результате чего та скончалась. После убийства жены подсудимый нанес удар ножом подруге жены. Женщина сумела убежать на улицу. Также следствием были представлены доказательства о высказывании подсудимым угрозы убийством в адрес двух женщин.

Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска ударил родственника ножом в шею и выкинул его труп на лестничную площадку

фото: © Кондопожский ЦБК

Владелец Кондопожского ЦБК сообщил о последствиях пожара для производства на предприятии

Произошедший в среду пожар на Кондопожском ЦБК в Карелии не повлиял на производственную деятельность предприятия, бумагоделательная машина работает в штатном режиме.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в компании «Карелия Палп», которая является собственником комбината.

Пожар произошел на кровле здания, где расположена бумагоделательная машина, которая производит газетную бумагу. Возгорание было ликвидировано в течение получаса, после чего машина возобновила работу, пояснили в компании «Карелия Палп».

По предварительным данным, пожар произошел по вине работников подрядной организации, которые ремонтировали кровлю здания.

Как сообщалось ранее, пожар произошел 22 сентября в 15.36. На тушение были брошены 17 человек личного состава, 4 единицы техники МЧС и отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Время локализации огня составило 5 минут, полностью пожар был ликвидирован через полчаса. В результате огнем повреждена битумная кровля на площади 10 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что бумагоделательная машина № 7 была пущена в эксплуатацию в 1965 году. В декабре 2013 года ее останавливали и проводили ремонтные работы. В марте того же 2013 года буммашина № 7 после проведенного ремонта вновь была введена в работу.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Уровень смертности от коронавируса в Карелии превысил показатели предыдущей волны

Четвертая волна коронавируса, начавшаяся в Карелии, привела к росту заболеваемости и уровня смертности.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«К сожалению, мы видим, что четвертая волна постепенно доходит и до Карелии. Я посмотрел статистику — вчера у нас уже зарегистрировано 180 лиц с коронавирусной инфекцией. Рост достаточно серьезный. В последние недели мы стабильно стояли на 150-160, а иногда даже снижались до 130 заболевших в сутки… Много случаев тяжелых заболеваний и достаточно высокий уровень смертности. Если говорить о соотношении числа заболевших и умерших, он гораздо выше, чем в сложный период ноября, декабря, января, февраля», — сказал губернатор.

Он назвал одну из причин роста заболеваемости.

«Достаточно спокойные времена августа, первой половины сентября несколько усыпили осторожность наших граждан… Мы видим, что уровень вакцинации в сутки упал по сравнению с июлем месяцем практически в 3 раза», — пояснил Парфенчиков.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где из-за сломанного автогрейдера погибла женщина

В Пудожском районе 57-летняя женщина погибла в ДТП при столкновении фургона с автогрейдером, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 22 сентября, в 20.08 в Пудожском районе водитель фургона Ford Transit наехал на остановившийся из-за технической неисправности автогрейдер. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка автомобиля Ford Transit, водитель госпитализирован с травмами.

В ГИБДД уточнили, что водитель и пассажирка фургона Ford Transit – жители Санкт-Петербурга. 57-летняя женщина скончалась в течение суток с момента аварии, а 63-летний водитель находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Сломавшийся на дороге грейдер стал причиной смертельной аварии в Карелии

В Пудожском районе 57-летняя женщина погибла в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 22 сентября, в 20.08 в Пудожском районе на 446.360 км федеральной автодороги произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель фургона Ford Transit совершил наезд на остановившийся из-за технической неисправности автогрейдер. У автогрейдера замкнула электропроводка, поэтому водитель не смог включить предупредительные аварийные огни.

В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка автомобиля Ford Transit, водитель госпитализирован с травмами.

фото: © управление пресс-службы главы Карелии

Вакансия появилась в одном из министерств Карелии

Министерство экономического развития и промышленности республики объявило конкурс на включение в кадровый резерв.

Минэк Карелии объявил конкурс на включение в кадровый резерв министерства для замещения должностей государственной гражданской службы. Предполагаемая должность для замещения из кадрового резерва — главный специалист отдела правовой и кадровой работы.

В должностные обязанности сотрудника будет входить участие в разработке проектов и самостоятельная разработка нормативных правовых актов; подготовка заключений по проектам документов правового характера; ведение претензионно-исковой работы; представление интересов министерства в судах; участие в работе по заключению договоров и так далее.

На сайте Минэка представлены полный список требований к соискателям и правила участия в конкурсе.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии пошло в рост

В Карелии за сутки выявлено 180 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 23 сентября, инфицированы 180 человек, из которых 178 были не привиты. Из 178 инфицированных 170 заболели, средней тяжести — 49, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — 0. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 165 новых случаев инфекции, а до этого 159.

В стационарах находятся 670 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (двое находятся на инвазивной ИВЛ).

За сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода от коронавируса.

На 23 сентября выписан по выздоровлению 171 пациент.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64511 человек, умерли 845 пациентов, выписаны по выздоровлению 61361 человек.

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

В Петрозаводске из-за коммунальной аварии затопило улицу

Вода рекой течет по проспекту Александра Невского.

Сегодня утром произошла авария на водопроводе в районе дома №65 по пр. А.Невского. В результате ЧП вода течет из канализационного люка, расположенного на проезжей части, и рекой спускается вниз по проспекту.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, сотрудники Водоканала уже информированы о ситуации и выехали устранять аварию.

фото: © «Баренц групп»

Строящийся в Петрозаводске жилой район «Талоярви» обещают сделать уютным для экстравертов и интровертов

Проект нового жилого района «Талоярви», строительство которого началось в Петрозаводске, предполагает обустройство множества свободных зон для досуга и спорта, где найдется место всем.

Об этом рассказала маркетолог строительной компании «Баренц-групп» Мария Кучеренкова.

По ее словам, разработчики проекта условно разделили весь район на зоны для «экстравертов», которые любят активные виды отдыха, и «интровертов», стремящихся к тишине и уединению. Исходя из этой концепции планируется обустройство мест для коллективного времяпрепровождения и зон, где можно почитать книгу, посидеть в одиночестве на удобных скамейках или даже прилечь на шезлонгах и в гамаках.

Центром всего района станет большой парк.

«Центральная зона парка будет одновременно и спортплощадкой и площадкой для концертов. Зрительские места будут трансформироваться в зависимости от проводимых мероприятий. Мы предполагаем, что «Талоярви» будет большим и дружным районом, где появятся свои спортивные команды или творческие коллективы. Они смогут выступать на этой площадке», – рассказала Мария Кучеренкова.

Особое внимание разработчики проекта уделили детским игровым площадкам.

«Они будут сделаны в экостиле – больше дерева, больше различных природных материалов и меньше разноцветного пластика. Они появятся как в центральном парке, так и в каждом дворе. Для мамочек планируются специальные зоны со скамейками под навесами», - пояснила представитель «Баренц-групп».

Также в «Талоярви» будут обустроены площадки для различных видах спорта – волейбола, баскетбола, мини-футбола. Во многих местах появятся тренажеры и спортивные снаряды – фитнес-скамьи, брусья, кольца, шведские стенки и тому подобное. Запланированы отдельные покрытые газонной травой площадки для занятий йогой и медитацией.

«Главная идея – вписать жилые дома, парковки и всю инфраструктуру в ландшафт. Все должно быть красиво, уютно, радовать глаз», – отметила Мария Кучеренкова.

Проект планировки территории под название «Реки Карелии» сделала федеральная компания «Деревопарк», которая разрабатывает ландшафтный дизайн для многих крупных проектов в городах России. Если посмотреть на район сверху, то возникает ощущение, что он как будто пронизан извилистыми речками в разных направлениях. Это прогулочные дорожки – такая форма позволит увеличить протяженность маршрутов. Все эти «реки» то расходятся в разных направлениях, то стекаются в «озера» – площадки, зоны отдыха. На территории района будет 4 зоны с разными видами растительности – сосны, ели, туи, красивые аккуратные кустарники и множество цветочных клуб.

Ну, а главной точкой притяжения станет набережная Онежского озера, обустроенная для приятных вечерних прогулок. При этом и набережная и вся инфраструктура района будут открыты для всех жителей города.

фото: © Пресс-служба «Петрозаводскмаш»

Названы предприятия Карелии, где будут созданы сотни новых рабочих мест

Управление труда и занятости Карелии составило список предприятий, которые собираются создать больше всего рабочих мест в 2022-2026 годах.

Своими планами работодатели поделились с Управлением при составлении прогноза потребности в кадрах для экономики и социальной сферы.

Например, новому ЦБК в Сегеже потребуется 660 работников, «Петрозаводскмашу» — 589 человек, ООО «Экранопланостроительное объединение «Орион» — 249 сотрудников.

Еще 281 вакансия откроется в хирургическом корпусе БСМП Петрозаводска, 279 рабочих мест появится в новых школах и детских садах, 222 специалиста потребуется дому-интернату для престарелых граждан и инвалидов в Костомукше.

Кроме того, в этом списке ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» (150 новых рабочих мест), новый комплекс в карьере Центральный АО «Карельский окатыш» (84), карьер в Лоухском районе Горнопромышленной корпорации «Кармин» (68), завод лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» (63), туристический комплекс «MarinaPark» на территории Прионежского района (95) стройплощадка придорожного комплекса на федеральной трассе «Кола» (80), два коровника на ОАО «Племсовхоз «Мегрега» (65) и два центра обработки данных в Сегежском районе (148 и 57 новых рабочих мест). В социальной сфере вакансии собираются открыть офтальмологический центр в Петрозаводске (107), городская поликлиника No4 (98), центр реабилитационных услуг «Исцеление души» в Пряжинском районе ООО «Карелия-Интер» (66). Прогноз показал, какие профессии становятся все более востребованы, и какие специалисты становятся ненужными на рынке труда. Об этом читайте в статье «Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии».

фото: © vrorgo.ru

Деревенские дома вдоль автотрасс Карелии могут быть заблокированы после ремонтов дорог

Масштабный ремонт дорог в Карелии грозит неприятностями жильцам деревенских домов — их могут оставить без съездов, если они не предусмотрены проектной документацией.

Об этом предупредил глава республики Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Прионежского района.

На совещании поднимался вопрос о ремонте автодороги от Петрозаводска в сторону Шелтозера и далее до границы с Ленинградской областью. Вдоль нее расположены крупные деревни, где дома стоят рядом с проезжей частью и имеют выезды на дорогу.

По словам главы Минтранса Сергея Щебекина, жители деревень обращаются к властям с просьбами оставить эти съезды и отремонтировать.

Глава Карелии в ответ заявил, что съезды должны быть предусмотрены проектом при условии, что границы земельных участков, где находятся дома, официально определены и поставлены на кадастровый учет. Если этого нет, то жильцы домов могут оказаться заблокированы после ремонта.

«Надо привыкать всем жить по закону. И эта работа должна вестись до проектирования… Почему нет съезда, почему дорожники прошли мимо? Да потому что не определены границы участка…», — пояснил Парфенчиков.

По его мнению, постановкой на кадастровый учет должны заниматься собственники домов и участков, но ответственность за это несут, в том числе, муниципальные власти и Минтранс, которые допустили возникновение этой проблемы.

«Решайте вопрос с прокуратурой. Это нарушение закона. В конце концов, обращайтесь в суд с понуждением к проведению этой работы. Пусть тогда приставы занимаются и понуждают это делать, потому что так должно быть по закону», — добавил губернатор.

По его словам, эта проблема может возникнуть в других районах Карелии при ремонте дорог.

фото: © СК России по Республике Карелия

Суд в Карелии арестовал юношу, который с другом до полусмерти забил человека в гараже

В Костомукше 23-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство, арестован на 2 месяца, сообщили в Следкоме Карелии.

По информации Следкома, следователи следственного отдела Костомукши продолжают расследование уголовного дела по жестокому избиению местного жителя в гараже.

В настоящее время суд поддержал ходатайство следователя и избрал в отношении 23-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Юноша останется под арестом на 2 месяца.

Напомним, 17 сентября в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше произошла драка — двое мужчин избили третьего. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, мучители скрылись.

Избитого мужчину вовремя нашла его знакомая. Потерпевшего успели спасти медики, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полицейские задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет.

Как уже сообщала "Столица на Онего", по нашей информации, в ночь на 21 сентября 2021 года в камере ОМВД России по городу Костомукша один из задержанных по делу об избиении в гараже скончался во время реанимационных мероприятий, которые проводились после нанесения им себе телесных повреждений.

фото: © "Столица на Онего"

Рыбак утонул в лесном озере в Карелии

В Суоярвском районе спасатели достали из озера тело мужчины.

Трагедия произошла местечко Лаая, в районе озеро Янисьярви. Мужчина утонул во время рыбалки на лесном озере, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Спасатели искали рыбака по заявке суоярвского отдела МВД еще 18 сентября. Тело было изъято из воды и передано полиции.

Ранее мужчина утонул в озере у дачного поселка в Карелии.

фото: © ais-now.com

Парфенчиков распорядился сократить расходы на бумагу в органах власти

Министерства и другие органы власти Карелии должны сокращать расходы на материально-техническое обеспечение, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

«Нужно сокращать затраты на материально-технические средства — ту же самую бумагу. Если посмотреть в разрезе министерств, то это достаточно серьезные затраты», — сказал губернатор.

По его мнению, для сокращения затрат необходимо активизировать переход не электронный документооборот.

Кроме того, Парфенчиков считает необходимыми продолжить сокращение количества чиновников.

«За последние 4 года мы более чем на четверть сократили количество служащих в органах государственной власти Республики Карелия, но этот процесс надо продолжать», — сказал глава республики.

фото: © Интересный туризм в Карелии / ОК

Поселок Ильинский в Карелии вошел в топ-10 направлений для отдыха в гламурных кемпингах

Концептуальные глэмпинги этим летом задали тренд развития туризма в Олонецком районе.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru подвел итоги бронирования концептуальных глэмпингов на это лето.

Поселок Ильинский в Олонецком районе Карелии вошел в топ-10 направлений для гламурных кемпингов в России. Помимо него, туда попали Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России, а также Гагра в Абхазии.

Россияне бронировали отдых в глэмпингах от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысяч за сутки. В среднем отдыхающие останавливались в глэмпингах на 3 ночи, оставляя чуть менее 4 тысяч за сутки.

Глэмпинги в Олонецком районе в среднем бронировались на трое суток, стоимость за сутки составляла — почти четыре с половиной тысячи.

Ранее стало известно, что Лахденпохья вошла в число наиболее популярных направлений в России для отдыха в коттеджах.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске разыскивается подозреваемый в краже из алкомаркета (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске мужчины, подозреваемого в краже из магазина алкогольной продукции, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатлённого камерой видеонаблюдения. Он подозревается в краже, совершённой в магазине алкогольной продукции в Петрозаводске.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 016 92 87 или 8 911 434 11 08. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © restorationmasterfinder.com

«На запах» подгоревшей еды выехали восемь пожарных в Петрозаводске

В многоэтажке Петрозаводска сработала пожарная сигнализация из-за подгоревшей еды, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем в жилом доме на улице Суворова, в квартире на 16 этаже подгорела еда на плите.

Из-за запаха дыма сработала пожарная сигнализация в подъезде.

На вызов выезжали восемь пожарных на двух спецавтомобилях.

При ЧП никто не пострадал.

фото: © 123ru.net

«Драйверы экономики» Карелии превращают жителей в инвалидов

Рост числа инвалидов в трудоспособном возрасте в Карелии объясняется большим количеством предприятий с вредными и опасными условиями труда.

Такое мнение высказала сегодня на заседании правительства руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова.

По ее словам, уровень инвалидизации в Карелии выше, чем регионах Северо-Запада.

«В нашей республике большее количество инвалидов в трудоспособном возрасте имеют более тяжелые первую и вторую группы инвалидности. Это связано, я полагаю, с тем, что драйверами экономики у нас являются производства с вредными и опасными условиями труда. И кроме того, уровень инвалидизации населения в республике выше чем, в регионах СЗФО», — сказала Фролова.

По данным Управления, в последние три года число инвалидов в трудоспособном возрасте в Карелии увеличивалось примерно на 2 тыс. человек ежегодно и в 2020 году превысило 18 тыс. человек.

По словам Фроловой, Карелия опережает другие регионы Северо-Запада по показателям трудоустройства инвалидов, но из тех, кто может работать, такое желание высказывают лишь 8-10%.

фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

Баня сгорела ночью в Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел в деревне Нурмолицы Олонецкого района.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 23 сентября, в 3.50 шесть сотрудников пожарно-спасательного подразделения Олонецкого района выезжали на пожар в деревню Нурмолицы. Горела частная баня у дома 49 а.

В 4:12 пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил строение.

В паблике олонецкого отряда выложили фото с пожара.

Ранее пожар на Кондопожском ЦБК повредил кровлю одного из цехов.

фото: МБУ Краеведческий музей «Поморье» / ВК

Район в Карелии решил придумать себе бренд

В Кемском районе задумались о создании собственного бренда.

Администрация Кемского района и Кемский музей начинают работу по проекту «Брендбук Кемская волость» по конкурсу Миннаца. Об этом информирует паблик «МБУ Краеведческий музей „Поморье“».

Целью проекта является создание уникального этнокультурного бренда Кемского района.

Организаторы намерены создать информационную среду в городе, изготовить и установить информационные стенды с QR-кодами о культурных традициях и этнографических особенностях Кемской волости. Сообщается, что сейчас создана рабочая группа.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» проиграла выборы в Кемский городской совет. В новом составе Кемского городского совета большинство мандатов оказалось у справедливороссов.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Водитель уснул за рулем и улетел кювет на трассе в Карелии

ДТП с пострадавшим произошло в Беломорский районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувшую среду, 22 сентября, в 8.15 на 778км + 100м 37-летний водитель автомобиля Ford Transit, лишенный права управления транспортным средством, уснул за рулем, в результате чего совершил съезд в кювет.

В результате ДТП 28-летний пассажир иномарки с полученными травмами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась в Кондопожском районе.

фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

В Петрозаводске пройдет забег в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве

МЧС Карелии организует 10 октября забег, посвященный Герою Российской Федерации генералу армии Евгению Зиничеву.

Дистанция пройдет вдоль реки Лососинка до трассы Фонтаны и обратно. Принять участие в забеге может любой желающий, достигший 18-летнего возраста. Забег состоится без учета времени и без стартовых номеров, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Дистанция забега — 21 км, дистанция-спутник — 5 км.

На финише любителей бега ждут медаль финишёра и полевая кухня.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.

Подробная информация о мероприятии размещена в соцсети.

фото: © Fotolia / Tom Wang

В Карелии число детей, заразившихся COVID-19, превысило 6800

За сутки еще 24 ребенка в республике оказались на больничном из-за коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 24 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом число инфицированных детей достигло 6807.

За сутки выздоровели 38 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6504 ребенка.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 180 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровел 171 пациент.

фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

В России повторен рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 820 человек — такое число умерших зафиксировано второй раз с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 814 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 354 995 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 558 780.

За прошедшие сутки выздоровели 16 567 человек.

За сутки был зарегистрировано 820 летальных исходов — это повторение печального рекорда по число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 201 445.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 188,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 499 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 сентября остаются 1 223 758 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 180 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболели 64511 человек, выписан по выздоровлению 61361 пациент.

фото: Сетевое издание «64 параллель онлайн»

В Карелии ликвидировали бочку с опасным содержимым

Прежде из старой поврежденной бочки в поселке Заречный на землю успело вылиться около 200 литров мазута, который пропитал грунт.

Бочку с опасными отходами вывезли из Заречного, информирует костомукшское сетевое издание «64 параллель онлайн». Емкость вывозили специалисты ООО «Гринтэк».

Сообщается, что летом прошлого года из бочки начало вытекать содержимое, поскольку старую емкость повредили в ходе работ по планировке частного земельного участка, на котором она стояла. Собственник участка обратился в администрацию. К тому моменту, как отверстие заделали, на землю успело вылиться около 200 литров мазута, который пропитал грунт. Отходы убирали до самой зимы.

«Ликвидации опасного объекта с территории предшествовала длительная работа как по откачке оставшегося мазута, устранению протечки и последствий разлива, так и по подготовке соответствующей документации на утилизацию отходов нефтепродуктов. Для решения не самого сложного, на первый взгляд, вопроса потребовались совместные усилия специалистов ГОЧС администрации, МЧС, АО «Карельский окатыш», ООО «Тритон промсервис», — цитирует издание сообщение пресс-службы администрации Костомукшского городского округа.

Теперь предстоит устранить «многолетние протечки нефтепродуктов» там, где стояла бочка, сообщает «64 параллель онлайн».

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом 2020 года начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали.

Прогноз погоды на четверг



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фото: © Администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска предупреждает о сносе гаража в одном из районов Петрозаводска

Незаконно установленную постройку на Голиковке снесут до 30 сентября, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска информирует владельца гаража в районе дома № 44 по улице Калинина о сносе конструкции. Земельный участок будет освобожден в период с 24 по 30 сентября.

Администрация Петрозаводска назвала адреса частных гаражей, которые будут снесены.

фото: © niklife.com

Многодетной семье в Карелии предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

В Кемском районе многодетная семья, проживающая в «аварийке», получила квартиру вне очереди.

По решению суда в августе 2020 года администрация района должна была предоставить семье жилье во внеочередном порядке, поскольку их дом был признана аварийным и подлежащим сносу. Но данный судебный акт не был исполнен, сообщили в прокуратуре республики.

Как выяснили в надзорном ведомстве, деньги, необходимые для приобретения квартиры, не были предусмотрены при формировании районного бюджет. Кроме того, в последующем администрацией Кемского района были допущены нарушения законодательства о закупках при определении начальной максимальной цены контракта на приобретение жилья. Она была определена без учета рыночной стоимости недвижимости, купить на эти деньги квартиру было невозможно.

В результате в адрес главы администрации Кемского района было внесено представление. Нарушения вскоре были устранены, многодетная семья переехала в благоустроенную трехкомнатную квартиру.

Ранее прокуратура закрыла опасное аварийное здание в поселке Карелии.