Мошенники создали фальшивый сайт Госуслуг и выманивают банковские данные под предлогом выплат компенсаций на детей

Мошенники через фальшивый сайт Госуслуг запрашивают банковские данные людей под предлогом выплат компенсаций на детей, обещанных Путиным в связи с коронавирусом.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением, в котором рассказал о мерах поддержки, одна из которых касалась семей с детьми от 3 до 15 лет.

По словам Путина, с 1 июня 2020 года каждый ребенок от 3 до 15 лет, имеющий российское гражданство, имеет право на получение единовременной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей.

Менее чем за сутки мошенники создали фальшивый сайт Госуслуг, через который обещают за 10 минут выплатить компенсацию на детей в связи с коронавирусом.

Так, одному из читателей "Столицы на Онего", который является многодетным отцом, пришло на Viber сообщение, что "запустился новый портал объединенного компенсационного фонда, который выплачивает компенсации при наличии на то законных оснований".

"Пройдите регистрацию прямо сейчас и получите деньги уже в течение 10 минут", - гласила надпись в сообщении.

При переходе по ссылке человеку предлагается заполнить заявление и указать в нем банковские данные для перечисления выплат.

Читатель сообщил "Столице на Онего", что его сразу насторожил вопрос о данных счета, а также удивился тому, что на сайте Госуслуг вдруг появилась реклама, которой никогда на официальном портале не было и нет.

При внимательном прочтении читатель заметил, что настоящий сайт госуслуг пишется так - gosuslugi.ru, а фальшивый имеет окончание "s" gosuslugis.ru.