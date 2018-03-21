Главные новости, которые вы могли пропустить

В мэрии Петрозаводска подвели итоги голосования по проектам программы "Комфортная городская среда"

В рейтинговом голосовании победили три проекта - благоустройство лыжной трассы "Фонтаны", парка имени 50-летия Пионерской организации и Аллеи Дружбы в районе улицы Нойбранденбургской.

В администрации Петрозаводска прошло заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда". Как сообщили в мэрии и Петросовете, на нем подвели итоги голосования по проектам благоустройства, которое состоялось в карельской столице 18 марта.

По словам руководителя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, петрозаводчане приняли в голосовании активное участие: тот или иной проект поддержали 57 760 жителей карельской столицы. По мнению Мизинковой, это свидетельствует о большой вовлеченности горожан в благоустройство Петрозаводска.

По результатам голосования в тройку победителей вошли проекты благоустройства лыжной трассы "Фонтаны" (4 775 голосов), парка имени 50-летия Пионерской организации (4 566) и Аллеи Дружбы на Ключевой (4 244 голоса). Эти проекты будут реализованы уже в 2018 году.

В течение ближайших пяти лет благоустройство ждет также территории, вошедшие по итогам голосования в топ-15.

Это парк "Беличий остров", Березовая аллея, Аллея Отцов (в районе поликлиники № 4 на Ключевой), Каменный карьер (Ключевая), пляж в Песках, Парк железнодорожников, Приозерный парк (в районе набережной Варкауса), Новодревлянский сквер, спуск с улицы Титова на Онежскую набережную, территория рядом с филиалом поликлиники № 1 на Лесном проспекте, парк "Иван Царевич" и территория бывшего рынка в районе улицы Питкярантской.

Общественная комиссия также отметила необходимость благоустройства отдаленных территорий Петрозаводска, жители которых активно приняли участие в рейтинговом голосовании, но не смогли вывести свои территории в список призеров из-за небольшого количества людей, проживающих в этих районах.

Комиссия выразила благодарность всем, кто принял участие в подготовке проектов – членам инициативных групп, дизайнерам, общественным активистам и всем жителям города, проголосовавшим за понравившиеся им планы благоустройства общественных территорий.

Напомним, при подготовке к рейтинговому голосованию в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" инициативными группами в администрацию города было подано 62 заявки с предложениями и проектами.

В Госдуме заинтересовались хиромантами в школах Карелии

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева направила запрос в прокуратуру Карелии с просьбой проверить факты незаконного сбора биометрических данных у детей в школах, а также выяснить все обстоятельства допуска в учреждения сборщиков информации и принять соответствующие меры.

Поводом к обращению стали сообщения в СМИ о том, что в карельских школах появились организации, которые по отпечатку пальца обещают определить профориентацию детей, психологические характеристики и спортивные успехи. Карельское Минобрнауки сообщает, что данные собираются незаконно без согласия родителей – их сбор противоречит федеральному закону "О персональных данных".

"Сбор любых персональных данных у детей без согласия их родителей или законных представителей является незаконным. Из предупредительного сообщения Министерства образования Республики следует, что органы власти в курсе происходящего, однако не совсем понятно почему не предприняты меры по пресечению этой деятельности. Есть вопросы и с тем как сборщики данных получили свободный доступ в школы? Это элементарный вопрос безопасности детей. Более того, сейчас мы должны понять, как используется информация по уже собранным отпечаткам пальцев у детей и куда она передается, и кто финансирует эту деятельность?" - заявила Окунева.

По словам парламентария, еще в октябре прошлого года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биоматериал представителей различных этносов. В СМИ выходила информация о том, что некие организации занимаются сбором биологического материала жителей нашей страны для изучения генетического разнообразия этносов, анализ которых проводится в США.

"Мы помним случаи, когда Мурманские чиновники пытались незаконно вывезти в Норвегию 430 проб слюны россиян, что проводились исследования биоматериалов и в Самарской области, где якобы одна из зарубежных некоммерческих организаций пыталась выяснить воздействие неких веществ на здоровье мужчин. Поэтому сейчас никакие благие мотивы сборщиков данных об изучении профориентационной направленности детей, не дают им права на осуществление этой деятельности без согласия родителей или законных представителей. Тем более, если это может касаться вопроса национальной безопасности. Мы направим копию запроса Главе Республики с просьбой усилить меры безопасности детей в школах", - уточнила Окунева.

ВИДЕО: На Древлянке молодой человек с ножом повредил 9 автомобилей

В Петрозаводске на улице Древлянка камера наружного наблюдения запечатлела, как молодой человек с ножом крушит припаркованные автомобили.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 20 марта в 21.20 у дома №11 по улице Древлянка молодой человек с ножом в руках бьет стекла, ломает зеркала в автомобилях.

"Молодой человек в неадекватном состоянии угрожал ножом прохожим, бил стекла, повредил зеркала у 6-ти припаркованных автомобилей и нанес ножом царапины на 3 автомобиля, по прибытии наряда полиции скрылся с места, дальнейшие события неизвестны", - написали очевидцы в комментарии к видео.

"Мужик бегал с ножом, ломал зеркала в машинах и кидал зеркалами по окнам лоджии", - написали в другом комментарии.

В МВД Карелии пока ситуацию не прокомментировали.

ВИДЕО: Лицом в снег – полиция распространила кадры жесткого задержания молодых людей, которые похищали деньги у пенсионеров

МВД Карелии распространило видео задержания трех молодых людей, которые представлялись сотрудниками социальных служб и обчищали стариков до нитки.

Как пояснили в МВД Карелии, преступная деятельность была пресечена в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска.

С середины прошлого года в органы внутренних дел Карелии стали поступать однотипные сообщения от пожилых граждан, пострадавших от краж. Большинство из них были совершены в Петрозаводске, но аналогичные преступления фиксировались в Кондопоге, Пряже и Сортавале.

Как рассказывали потерпевшие, а в основном ими оказывались женщины преклонного возраста, к ним домой приходил молодой человек. В некоторых случаях незнакомцев было несколько. Они представлялись сотрудниками социальной службы, которая выплачивает компенсации по коммунальным, медицинским и иным затратам. Кому-то предлагалась финансовая помощь от имени правительства. Обещанные субсидии не превышали 2000 рублей. При этом пенсионерам давали купюру номиналом 5000 рублей, с которой необходимо было дать сдачу. Примечательно, что никто из них и не замечал, что получил банкноту Банка приколов. Иногда пострадавшим предлагали купить некий лечебный аппарат, которые спасает от любых заболеваний. Во всех случаях пенсионеры вынуждены были пойти за деньгами к своим тайникам.

Однако на этом визит "соцработника" не заканчивался. Он проходил с хозяевами на кухню или в любую другую комнату, откуда не видна входная дверь и место хранения сбережений. Довольно долго гость общался с пожилыми людьми, записывал их жалобы и пожелания. Только после его ухода некоторые потерпевшие обнаруживали пропажу сбережений.

Большинство же из них понимали, что были обворованы, спустя продолжительное время. Особых примет никто из пострадавших сообщить не мог в силу плохого зрения и возраста.

"Очень приятный, воспитанный и грамотный юноша!" - так описывали потерпевшие "соцработника", после ухода которого обнаруживалось исчезновение сбережений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили 3 подозреваемых. При силовой поддержке Росгвардии они были задержаны. Один из них уроженец Петрозаводска, двое других - граждане соседнего иностранного государства.

Как стало известно, молодые люди познакомились на курсах сетевого маркетинга, проходивших в другом субъекте страны. В Карелию они приехали продавать различный товар, но спустя время поняли, что могут увеличить свой доход. Схема была проста: молодые люди вычисляли одинокого пенсионера, приходили к нему домой и, пока один отвлекал лживыми обещаниями компенсаций, остальные похищали деньги и ценности и уходили.

В настоящее время фигурантам инкриминируется не менее 12 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, по предварительным данным, превышает полмиллиона рублей. Однако у сотрудников полиции есть все основания полагать, что количество краж может быть больше.

Стражи порядка призывают граждан, кто пострадал от аналогичных противоправный действий, обращаться в полицию. Также полицейские просят поговорить с родителями и родственниками преклонного возраста о том, не приходили ли к ним подозрительные молодые люди. Не исключено, что кто-то из потерпевших до сих пор не заметил отсутствия сбережений.

Если вы пострадали от действий этих молодых людей, то сообщать об этом можно по телефонам: 8-999-094-52-05, 88142-715-104.

В Карелии мужчина выстрелил в человека, после чего покончил с собой

В Олонецком районе Карелии местный житель устроил стрельбу из травматического пистолета, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел еще 2 марта, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе регионального МВД, днем 2 марта в дежурную часть полиции по Олонецкому району поступило сообщение о происшествии на территории одной из организаций. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что местный житель "на почве личных неприязненных отношений и из чувства ревности выстрелил из травматического пистолета в гражданина 1985 года рождения, после чего покончил с собой".

Пострадавший, отметили в МВД, был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Все материалы по данному факту были переданы в СУ СК.

О случившемся сегодня написала в своем паблике в "ВКонтакте" районная газета "Олония", которая ссылается на "сводки полиции". Из представленной информации следует, что инцидент произошел в Верховье "на территории многоквартирного дома", устроивший стрельбу уроженец Олонца 1976 года рождения "произвел не менее 20 выстрелов", в результате чего "пострадали 3 человека", один из которых был доставлен в Олонецкую ЦРБ "в тяжёлом состоянии".

В пресс-службе МВД Карелии настаивают на том, что пострадавший был один.

Почему "скорая помощь" в Петрозаводске едет к пациенту несколько часов

Нагрузка на врачей и фельдшеров станции скорой помощи увеличилась в несколько раз, а зарплата пропорционально не выросла.

Работников не хватает, машин выезжает меньше, чем нужно. Люди не держатся, уходят, а из 60 выпускников медицинского колледжа прошлого года на работу на станцию скорой помощи пришли только пятеро. При этом зона обслуживания увеличивается. Город прирастает новыми микрорайонами, к тому же теперь станция скорой помощи обслуживает населенные пункты Прионежского района. Если в конце прошлого века за сутки в Петрозаводске было 150 вызовов (считалось, что 200 – много), то сегодня цифра доходит до 450. Нагрузка на врачей и фельдшеров выросла в несколько раз: раньше за смену приходилось выполнять пять вызовов, сейчас – 15. А зарплата пропорционально не выросла.

- Я работаю фельдшером 18 лет, и в последнее время езжу на вызовы, в основном, один, - рассказал один из сотрудников. – Выполняю работу и за себя, и за врача, и за санитара. Народу у нас нет вообще. Из машины практически не вылезаю. За 12 часов смены у меня всего два перерыва по полчаса. Люди ждут "скорую" по 3-4 часа, и весь негатив выливается на меня, а разве я виноват в этом? И за это платят копейки – 25-27 тысяч с учетом переработки.

Подробности – в нашем материале.

Два зубчика чеснока - долгожительница из Карелии рассказала о своем питании

Недавно отметившая свое 90-летие жительница Петрозаводска Вера Фомина рассказала, что много есть вредно.

"В девятом часу утра я завтракаю овсяной кашей на воде, обычно с яблочным пюре, - поделилась Вера Ивановна. – Кушаю также бутерброд из черного хлеба с сыром либо красной рыбкой, и пью стакан чая, куда кладу две чайные ложки песочка. В половине второго обедаю маленькой тарелочкой супа с мясом: говядиной, курицей либо индейкой. С кусочком также черного хлеба с супом обычно съедаю зубчик-два чеснока. Перед обедом иногда могу скушать пару кусочков селедки, которую тоже очень люблю, как и черный хлебушек".

"Второго в обед не ем, уже не хочу, но выпиваю стакан томатного сока. Ужинаю обычно в пять часов, когда с работы приходит зять Игорь", - отметила она.

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Манин стал первым замминистра национальной и региональной политики Карелии

Андрей Манин, который ранее возглавил Миннац республики, после увольнения вернулся на прежнее место работы в другой должности.

"Андрей Александрович назначен первым заместителем министра национальной и региональной политики Республики Карелия", - рассказали "Столице на Онего" в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2017 года на должность министра был назначен бывший сотрудник МВД Карелии Сергей Киселев, а Андрей Манин потерял этот пост.

Андрей Манин родился 21 июня 1956 года. Имеет высшее образование; работал учителем иностранного языка в Олонецкой средней школе, служил в рядах Вооруженных сил, возглавлял районный комитет комсомола, был директором частного предприятия. С 1994 года работает на различных должностях во властных структурах. В частности, был заместителем руководителя администрации главы республики, председателем государственного комитета по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, представителем главы республики в Законодательном собрании. Женат, имеет сына.

В Петрозаводске пропал подросток

Полиция Петрозаводска разыскивает Ярослава В., 2003 года рождения, сообщает МВД Карелии.

"Он накануне вечером, 20 марта, около 18 часов ушел на прогулку из дома по улице Нойбранденбургской. До настоящего момента местонахождение <…> Ярослава не известно", - сказано в сообщении министерства.

Мальчик был одет в темно-синюю куртку, темно-синюю шапку, темно-синие спортивные брюки, кроссовки синего цвета с коричневыми вставками.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8911-423-33-83 или (88142)73-92-29.

Следующие выборы в Карелии пройдут в апреле

В трех районах Карелии 29 апреля состоятся выборы в органы местного самоуправления.

В Карелии уже подвели окончательные итоги голосования на выборах Президента России, но работа региональной Центральной избирательной комиссии продолжается. Сейчас ЦИК РК сосредоточена на подготовке к проведению муниципальных кампаний, которые назначены на последнее воскресенье апреля.

29 апреля 2018 года в двух районах республики пройдут выборы главы сельского поселения: Кяппесельгского в Кондопожском районе и Коткозерского – в Олонецком (здесь выборы будут досрочные). А в Кемском районе пройдут дополнительные выборы депутата в совет Кемского городского поселения.

Выдвижение кандидатов завершилось 17 марта, сейчас идет регистрация.

На должность главы Кяппесельгского поселения претендуют как партийные кандидаты, так и самовыдвиженцы. При поддержке "Единой России" в выборах участвует главный специалист местной администрации Эльвира Попович (уже зарегистрирована); ЛДПР сделала ставку на полицейского Игоря Ригачного. В качестве самовыдвиженцев в кампании участвуют: инженер ОАО "Кондопога" Юлия Нетылько (зарегистрированный кандидат) и безработная Мария Цадейко.

За место главы Коткозерского поселения поборются председатель совета поселения Надежда Рубец (выдвинута "Единой Россией") и самовыдвиженец Александр Судников, который в настоящее время нигде не работает. Оба являются зарегистрированными кандидатами.

Мандат депутата Кеми может достаться: работнику РЖД Алексею Ремшуеву (идет на выборы при поддержке ЛДПР), директору школы Инне Коноваловой (выдвинута "Единой Россией") или инспектору управления ОЖД, самовыдвиженцу Галине Амосовой. Впрочем, никто из кандидатов пока не зарегистрирован.

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