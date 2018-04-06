Важные новости 6 апреля

Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
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Новости. Хроника дня
22:20, 06 Апреля 2018

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На Карелию надвигается очередной снегопад

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда на Карелию опять обрушится непогода.

В карельском Гидрометцентре Елена Ишкина сообщила, что в субботу 7 апреля погода в Карелии резко ухудшится.

"В субботу в Карелию вернется снежная погода, - сказала Ишкина, - пройдет снег с дождем, местами ожидаются метели и снегопады, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на водоемах возможно усиление ветра до 23 м/с".

По информации синоптиков, температура воздуха 7 апреля ночью составит 0…-5, днем малоотрицательная – минус 2 – 4.

"В Пасху, 8 апреля, снег перейдет в дождь, ветер стихнет, - рассказали в Гидрометценре, - днем воздух прогреется до +7 градусов, но ночи будут еще холодные".

По-настоящему весенняя погода, по информации синоптиков, в Карелию придет после 11 апреля, когда выглянет солнце и плюсовая температура будет как в днем, так и в ночные часы.

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Строители перинатального центра в Петрозаводске собираются митинговать

Строители Республиканского перинатального центра планируют выйти на акцию протеста и подали соответствующую заявку в мэрию Петрозаводска.

Как сообщили в городской администрации, рабочие готовы выйти на акцию протеста 13 апреля, в пятницу. Согласно заявке, в акции протеста примут участие до 50 человек.

По имеющейся информации, причиной акции протеста послужили невыплаты заработной платы строителям.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Упавший с 8-го этажа мальчик "родился в рубашке", говорят медики

Восьмилетнего мальчика, который 4 апреля упал с 8-го этажа дома в Петрозаводске, сегодня переведут из реанимации в травматологическое отделение.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном Минздраве.

"Вчера мальчик находился в реанимации, а сегодня его переводят в травматологическое отделение: в результате падения ребенок получил травмы, переломы. Сейчас состояние его оценивается как стабильное. Медики говорят: родился в рубашке", - отметили в ведомстве.

Ранее СУ СК по Карелии сообщил, что вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома, выпал восьмилетний ребенок. Мальчик находился дома один. Обстоятельства случившегося выясняются, проводится доследственная проверка.  

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Родионов покинул пост главы Минэкономразвития Карелии

Вице-премьер правительства Карелии, министр экономического развития республики Дмитрий Родионов сообщил трудовому коллективу, что оставляет министерский пост.

Как рассказал "Вестям Карелии" источник в правительстве, Родионов объявил об этом сегодня на встрече с коллективом министерства. По его словам, с понедельника он прекращает руководить этим ведомством, но продолжит работать в должности вице-премьера.

Кто будет назначен исполняющим обязанности министра экономики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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В Петрозаводске продается отель

Собственник отеля "Онежский замок" объявил о продаже объекта и опубликовал показатели прибыльности бизнеса.

Здание было построено в 2010 году на берегу Онежского озера рядом с набережной. Состоит из шести этажей, включает 36 номеров и ресторан.

Планируемая стоимость продажи – 110 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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ВИДЕО: Две легковушки столкнулись у "Макси" в Петрозаводске

Автомобили не поделили дорогу на перекрестке Андропова – Красная.

ДТП случилось 6 апреля в 10.13. Автомобили получили механические повреждения, информация о пострадавших уточняется.

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Заброшенный дом культуры в Петрозаводске реконструируют

Продавец бывшего дома культуры строителей в Петрозаводске предложил покупателям дизайн-проект реставрации фасада здания и прилегающей территории.

Постройка на ул. Зайцева была выставлен на продажу еще в 2016 году за 150 млн. рублей. Желающих приобрести здание не нашлось.

Теперь коммерческое предложение дополнилось готовым дизайн-проектом (на фото).

Площадь здания 2362 кв. метров, земельного участка - 49 соток.

Для чего хотят реконструировать Дом культуры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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СРОЧНО: Уже этой ночью Карелию накроют снегопады

В субботу, 7 апреля, на большей части Карелии, в том числе в Петрозаводске, ожидаются сильные осадки, метель, усиление ветра, предупреждают синоптики.

По информации Карельского ЦГМС, в ночь на 7 апреля и завтра утром ожидаются "сильные осадки в виде мокрого снега, снега, в отдельных районах налипание мокрого снега, метель"; усилится ветер. Порывы ветра ночью могут достигать 15-20 м/с, вблизи крупных водоемов – до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Костомукша, Муезерский Сегежский,  Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы. 

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Инструктор с Сямозера ранее "прославился" избиением сына Меркушева

Бывший инструктор лагеря Павел Ильин, которого в Петрозаводске судят за гибель 14 детей на Сямозере, в мае 2015 года избил из-за семечек сына экс-депутата парламента Карелии Александра Меркушева.

Напомним, пострадавшим по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью являлся Егор Меркушев, обвиняемым был студент педколледжа Павел Ильин. Дело рассматривал мировой суд.

Как ранее рассказал Егор Меркушев, утром 27 мая 2015 года он шел по улице Чапаева и вел дочку в детский сад. Перед ними шел молодой человек, который ел семечки, выплевывал шелуху, а из-за сильного ветра она летела в лицо Егору и его дочке Алисе. После того, как Егор во второй раз попросил молодого человека не плевать, тот сказал, что изобьет его. На что Меркушев ответил, что в таком случае тот отправится в полицию, после чего сын депутата получил удар в нос, а потом второй удар - в скулу, затем молодой человек кинул его через бедро, так что на некоторое время сын депутата потерял сознание, ударившись головой об асфальт. В итоге врачи зафиксировали у Егора Меркушева двухсторонний перелом носа и сотрясение головного мозга. В больнице молодой человек провел 10 дней.

Злоумышленника, который оказался студентом Педагогического колледжа Петрозаводска, нашли через социальную сеть "ВКонтакте". Молодой человек, как выяснилось, учится на специальности "Физическая культура". В отношении обвиняемого Павла Ильина было возбуждено уголовное дело, которое суд прекратил в связи с раскаянием.

Егор Меркушев потребовал с избившего его студента педколледжа 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 тысяч рублей за медицинские расходы и финансовые потери в связи с больничным – у Егора Меркушева свой бизнес. На тот момент обвиняемый Павел Ильин, по словам пострадавшего, уже перечислил ему 30 тысяч рублей, которые пошли в счет иска.

Добавим, что в настоящее время Павел Ильин является одним из обвиняемых по уголовному делу о гибели детей на Сямозере.

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ВИДЕО: Журналистка НТВ атаковала вопросами консула Финляндии в Петрозаводске

Сотрудница телеканала НТВ в городском суде Петрозаводска пыталась взять интервью у руководителя отделения финского консульства в Карелии Тарво Ниеминена.

Девушка начала спрашивать дипломата в коридоре суда, в то время когда судья Марина Носова 5 апреля оглашала приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

Она проследовал за представителем Финляндии до машины. Вопросы журналистки остались без ответа.

Ранее горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в иде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.

 

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ВИДЕО: В Петрозаводске экскаваторы ковшами пытаются убрать снег с дороги

Петрозаводчанин запечатлел, как в центре города экскаватор шкрябает ковшом по асфальту пытаясь очистить тротуар от снега. Подробнее

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Обвиняемого в педофилии майора МВД Карелии оставили под стражей

Верховный суд Карелии оставил под стражей майора МВД Карелии Бориса И., которого обвинили в педофилии. Подробнее

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ФОТО: В гарнизоне "Бесовец" машины вязнут в грязи

Жители гарнизона "Бесовец" в Прионежском районе Карелии запечатлели на фото свою весну. Подробнее

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ФОТО: "Утопающий" пешеходный тоннель в Петрозаводске "модернизировали"

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Сменился руководитель представительства МИД России в Петрозаводске

Врио представителя МИД России в столице Карелии возглавил Андрей Кудрявцев. Подробнее

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Совет по правам человека приветствует оправдание Юрия Дмитриева по делу о порнографии

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует оправдание историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии. Подробнее

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Макеева и Пивненко допросят по делу о вандализме бывшего вице-спикера Гаврилова

Экс-депутата Петросовета Дмитрия Макеева и депутата Госудмы от Карелии Валентину Пивненко допросят в мировом суде по делу о вандализме бывшего вице-спикера парламента республики Алексея Гаврилова. Подробнее

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СК возбудил дело о невыплате зарплаты сотрудникам ГУП "Мост"

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