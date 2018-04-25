Главные новости сегодняшнего дня

Назначен новый глава управления федеральной налоговой службы в Карелии

Должность главного налоговика Карелии занял бывший мэр Старого Оскола Александр Гнедых, который в прошлом уже возглавлял республиканское управление ФНС.

Как сообщает "Коммерсантъ", экс-глава Старого Оскола Белгородской области Александр Гнедых, по решению горсовета ушедший в отставку в ноябре 2017 года, вернулся на работу в Карелию, где он находился на должности главы УФНС с 2009 по 2011 годы, и вновь возглавил республиканское налоговое управление.

Напомним, его предшественник на посту главы карельской налоговой Вячеслав Масалкин был уволен в феврале 2018 года. Его обязанности до недавнего времени исполняла заместитель руководителя Вера Вятчина.

Гнедых уже приступил к исполнению обязанностей.

ВИДЕО: Петрозаводский травмпункт перестанет работать круглосуточно и в выходные

Травмпункт Петрозаводска совсем скоро перестанет работать круглосуточно и в выходные дни, учреждение ожидает реорганизация, сообщает ГТРК "Карелия".

Ночью и в выходные петрозаводчанам с травмой придется обращаться непосредственно в БСМП.

Объявлены новые тарифы на вывоз мусора для населения Карелии

Размер платы за вывоз мусора изменится с 1 мая.

Для жильцов многоквартирных домов он составит 93,89 рублей с человека в месяц.

Для жильцов индивидуальных домов эта сумма составит 84,83 рубля.

Об этом сообщили сегодня на брифинге в правительстве министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев и директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков.

Почему меняются тарифы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Пряжинском районе Карелии браконьеры убили беременную лосиху, ведется поиск виновных

В Карелии ведется поиск браконьеров, убивших беременную лосиху и годовалого лосенка.

Как сообщается в группе "Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии", организован поиск браконьеров, убивших беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка в районе Святозера.

Место преступления обнаружено в Пряжинском районе по остаткам животных, в том числе по двум эмбрионам почти родившихся лосят (на фото).

"Идёт следствие, но и сами охотники хотят знать браконьеров в лицо. Чтобы информация не была замята и в будущем не иметь ничего общего с живодерами".

"Не о тех зверях хочу написать, что в лесах обитают, а о тех, из населенных пунктов, которые леса те посещают. Опять зверьё преступление совершило - лосиху стельную (два эмбриона, почти уже живых, на свет они собирались) и её теленка прошлогоднего жизней лишили и на мясо пустили в Пряжинском районе. Безусловно, кара тех существ постигнет, но осознать содеянное нормальным людям трудно - ведь она рожать уж собиралась!", - возмущаются охотники на форуме.

Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят обращаться в группу "Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии".

В группе напоминают, охота на лося сейчас запрещена.

На депутата в Карелии завели уголовное дело

Бывший начальник клинико-диагностического центра БСМП, депутат Петросовета Игорь Комаров подозревается в присвоении денег за платные услуги.

Как стало известно "Вестям Карелии", Следком республики возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата", основываясь на материалах Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД республики.

По неофициальной информации Комаров подозревается в присвоении 60 тысяч рублей, которые пациенты заплатили за платные услуги. Возможно, эта сумма не окончательная.

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: В Карелии изъяли крупную партию поддельного алкоголя

Сотрудники МВД Карелии пресекли очередной канал поставок поддельного алкоголя, которым торговали на территории Петрозаводска и Пудожского района.

Как сообщается на официальном сайте республиканского МВД, полицейскими была получена оперативная информация о незаконной деятельности группы лиц, которые занимались поставками нелегального алкоголя в Карелию. Оперативно-розыскные мероприятия проходили во взаимодействии с подразделением Росгвардии на территории Петрозаводска и Пудожского района.

В ходе осмотра складских помещений и транспорта, принадлежащих подозреваемым, было изъято около 4 000 литров фальсифицированного алкоголя: свыше 3 000 бутылок водки и более 2 000 литров спирта и спиртосодержащей продукции в канистрах. Помимо этого, полицейские обнаружили изъяли 22 000 пачки сигарет с признаками подделки и 388 граммов гашиша.

Установлено, что подозреваемые, не имея соответствующей лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрели поддельный алкоголь в другом субъекте страны, после чего перевезли его в Карелию. Его сбыт был организован в столице республики и на территории Пудожского района.

В настоящее время Следственным управлением МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

ФОТО: Петрозаводчанин показал, как выглядит улица после уборки трактором

На улице Кирова в Петрозаводске, где трактор поднимал пыль и скреб отвалом, горожане могут увидеть результаты уборки.

Ранее петрозаводчанин запечатлел на видео, как трактор проводит весеннюю уборку улицы Кирова, поднимая клубы песка и пыли.

Сегодня в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожане разместили фото, на которых можно увидеть результат уборки.

"Фото сделаны именно на том месте, где пылил трактор. 24.04.2018 около 16 часов дня - это менее чем через сутки после "уборки", - написал автор снимков.

ФОТО: Пожар в жилом доме в Карелии оставил без крова две семьи

В Олонце сгорел жилой дом, две семьи оказались на улице без вещей и документов.

По информации в ГУМЧС Карелии, около 02.00 произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Звездиной в Олонце. В происшествии пострадала одна из жительниц – женщина получила ожоги кистей рук.

Огонь полностью уничтожил здание. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщают очевидцы, люди выбегали из дома "в одном нижнем белье". В одной половине здания жила девушка с ребенком 9 лет, в другой одинокая женщина.

В настоящее время односельчане организовали сбор помощи погорельцам.

ФОТО: Дворник нашел подозрительный предмет на спортплощадке петрозаводской школы

В Петрозаводске 24 апреля во время уборки территории лицея №1 дворник обнаружил подозрительную металлическую коробку, сообщает отдел Росгвардии.

Директор лицея заявила о находке в правоохранительные органы, после чего на место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.



фото: Росгвардия по Карелии

"Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. При осмотре выяснилось, что это набор для переплёта книг, который опасности не представлял", - отметили в Росгвардии.



фото: Росгвардия по Карелии

фото: Петрозаводская и Карельская епархия

Встреча в карельской школе, на которой детям говорили о грехопадении, была инициирована родителями, заявили в Миннаце

В министерстве национальной и региональной политики Карелии прокомментировали состоявшуюся в Заозерской школе встречу настоятеля православного храма с учащимися третьего класса.

Ранее сайт Петрозаводской и Карельской епархии сообщил, что в школе села Заозерье Прионежского района настоятель Сретенского храма Петрозаводска протоиерей Леонид Леонтюк встретился с учащимися 3-го класса. На встрече батюшка рассказал детям и их классному руководителю о том, что изучается в рамках модуля Основы православной культуры (предмет Основы религиозных культур и светской этики изучается в 4 и 5 классах общеобразовательных школ и предполагает выбор одного из шести модулей). Кроме того, отмечалось, что "в беседе с детьми были затронуты важные темы: о грехопадении первых людей и о послушании".

Поскольку сообщение об этой встрече вызвало резонанс среди читателей "Столицы на Онего", мы направили в Миннац запрос, в котором попросили ответить: как министерство относится к проведению подобных мероприятий в школах, была ли встреча согласована с родителями, поступали ли от них жалобы и могут ли выходить в школы представители других конфессий.

На наш запрос мы получили ответ за подписью главы Миннаца РК Сергея Киселева.

В ответе, в частности, сообщается, что в связи с недавними решениями Комиссии по вопросам религиозных объединений при главе республики в школах "осуществляется своевременное и эффективное оповещение о модулях курса ОРКСЭ с участием представителей религиозных организаций в проводимых с этой целью родительских собраниях", решение о выборе модуля принимают родители.

"Однако, в случае, описанном в статье интернет-газеты "Столица на Онего" от 6 марта 2018, - говорится в ответе на запрос, - родители (законные представители) обучающихся Заозерской средней общеобразовательной школы №10 Прионежского муниципального района с целью принятия совместного со своими детьми решения о выборе модуля курса ОРКСЭ обратились к организаторам учебного процесса с просьбой познакомить обучающихся с основами модуля курса "Основы православной культуры" с учетом всех <…> норм".

Со ссылкой на протоиерея Леонида Леонтюка Миннац сообщает, что в своей беседе с детьми священник "в полном соответствии с учебником курса "Основы православной культуры" затронул тему III "Человек и Бог в Православии" (стр.10) и тему IX "Православное учение о человеке" (стр.45), в которых, в частности, раскрываются вопросы "о грехопадении первых людей и о послушании" в православном смысле их понимания".

В ведомстве также ссылаются на республиканское министерство образования в том, что в случае поступления обращений от родителей школьников, "а также представителей буддизма, ислама и иудаизма, с просьбой об организации встреч по выбору модуля курса ОРКСЭ, такие обращения будут рассмотрены в соответствии с законом".

"Обращений родителей (законных представителей) об организации встреч с младшими школьниками с представителями религиозных организаций в Министерство образования Республики Карелия и Министерство национальной и региональной политики не поступало, в том числе по факту, который был описан в интерет-газете "Столица на Онего", - заключили в ведомстве.

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