Важные новости 7 августа

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22:20, 07 Августа 2018

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Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Назначенный в июне на пост главы администрации Лахденпохского района Александр Чернов покинул должность в августе.

Как стало известно "Столице на Онего", 22 июня должность занял бывший начальник отдела судебных приставов по городу Сортавала Александр Чернов.

"С сегодняшнего дня Александр Юрьевич не работает в администрации", - рассказали в администрации.

Причины ухода бывшего пристава с должности в администрации не называют.

Связаться с Александр Черновым "Столице на Онего" пока не удалось.

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Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин

Он ушел из жизни сегодня на 48-м году жизни после продолжительной болезни.

Сергей Леонидович Черемухин родился в 1971 году в Беломорске, там же окончил среднюю школу. В юности профессионально занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта по полиатлону и первый взрослый разряд по биатлону и лыжным гонкам.

После школы работал в Беломорске инструктором-методистом по спорту в клубе ДОСААФ. Окончил факультет физического воспитания Карельского государственного педагогического института.

С 1993 года работал учителем физической культуры в петрозаводской школе № 33, где также был заместителем директора по безопасности.

В 2016 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета по избирательному округу № 8. Участвовал в работе постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Активно занимался вопросами спорта и экологии, регулярно организовывал экологические акции и субботники, принимал в них участие.

Председатель Петрозаводского городского совета, депутатский корпус, а также аппарат Петросовета приносят глубокие соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича и выражают готовность оказать его семье любую помощь.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

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фото: 99px.ru
Неизвестный мужчина в Карелии пытался похитить чужого ребенка

Газета "Наша жизнь" написала, как в Пряже неизвестный мужчина, оказавшись в чужой квартире, попытался похитить пятилетнюю девочку на глазах у ее матери.

По информации издания, инцидент произошел в субботу в четвертом часу ночи в доме, где живет семья с двумя детьми; сейчас супруги ждут появления еще одного малыша.

В квартиру необычной планировки (в нее ведут два входа), расположенную в старом деревянном доме, кто-то постучал. К одному из выходов подошла беременная женщина, мать двухлетнего мальчика и пятилетней девочки. Вторая дверь, пишет газета, не была закрыта, "потому что с минуты на минуту с ночной смены должен был вернуться супруг".

"У входа в квартиру никого не оказалось. Встревоженная хозяйка совсем уже было успокоилась, как из соседней комнаты раздался отчаянный крик дочери", - отмечает "Наша жизнь".

Забежав в комнату, перепуганная женщина увидела "высокого (около 1 м 85 см) мужчину лет 45-55, плотного телосложения, прилично одетого", который "пытался увести сопротивляющегося ребенка в неизвестном направлении", пишет издание. При появлении матери девочки злоумышленник своих намерений не оставил.

"Почти 10 минут взрослые перетягивали малышку, а потом, когда мужчина ненадолго ослабил хватку и выпустил маленькую девочку из рук, матери удалось вытолкнуть чужака на улицу и закрыть дверь", - пишет газета.

Полицию семья вызвала лишь спустя полчаса, когда с работы вернулся муж женщины; найти злоумышленника по горячим следам полиции не удалось.  

Газета также сообщила приметы незнакомца: он был одет в черный свитер, черные штаны и резиновые тапки, на щеке имеются царапины.

"Если вы что-то знаете о произошедшем, или описание преступника показалось вам знакомым, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 02 или 3-29-60", - отмечает газета.

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Рогалевич назвал другую причину консервации Надвоицкого алюминиевого завода

Депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич считает, что кризис на Надвоицком алюминиевом заводе может привести к опасным последствиям для Карелии.

"В скором времени Сегежский район, в равной степени как и Питкяранта, станет очень неудобным местом для действующей власти республики. Вслед за новостью о консервации, читать: закрытии Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа), принадлежащего компании Rusal Олега Дерипаски, волна оптимизации, читать: сокращений, прокатится по бюджетным учреждениям",-написал Андрей Рогалевич на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что закрытие завода связано не столько с санкциями США. По оценке Рогалевича, ответственность за происходящее на предприятии должны нести российские власти.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Построить дом рядом с Петрозаводском можно по цене квартиры

Идет продажа земельных участков в Солнечной горке, рядом с Новой Вилгой.

Сейчас, в разгар лета, многие петрозаводчане, ежедневно возвращающиеся в свои густонаселенные спальные районы, с нетерпением ждут выходных, чтобы отправиться за город на любимую дачу. Однако жить подальше от суеты и шума, при этом фактически оставаясь горожанином, можно круглый год.

Всего в 2-3 километрах от границ города, рядом с поселком Новая Вилга, в местечке Солнечная Горка, открыты продажи земельных участков для загородного строительства индивидуальных домов. Сейчас в эту сторону ведет качественно отремонтированный участок федеральной трассы, поэтому добраться туда можно за считанные минуты.

Всего в Солнечной горке 109 участков площадью от 10 до 15 соток, порядка полутора десятков уже продано, и на них ведется строительство. На территории есть электроподстанция, стоимость подключения для владельцев участков составляет всего 550 рублей.  

Будущие новоселы будут дышать чистым воздухом – место экологически безопасное. Все документы принадлежат юридическому лицу и оформлены надлежащим образом, поэтому и в чистоте сделки сомнений быть не может.

Стоимость одной сотки – 50 тысяч рублей. Нетрудно подсчитать: если приобрести участок площадью 10 соток за 500 тысяч рублей и возвести на нем каркасный дом общей площадью порядка 100 квадратных метров по цене от 1,5 миллиона рублей (предварительные расчеты есть в наличии), то это будет дешевле аналогичной по площади квартиры в спальном микрорайоне Петрозаводска. Преимущества при этом очевидны: близость к городу, возможность уединения, собственная недвижимость по индивидуальному проекту и для души, участок от 1000 квадратных метров.

Земельные участки в местечке Солнечная горка: +7 (921) 2282876.

План участков здесь: https://vk.com/solnechnaya_gorka_ptz

Документация на сайте: http://kapitalptz.ru/

Публичная кадастровая карта здесь.  

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"Хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть, как Онежский тракторный завод"

Эксперты считают, что консервация в Карелии Надвоицкого алюминиевого завода приведет к гибели поселка Надвоицы.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

Читайте далее здесь.

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ФОТО: Рабочие в Петрозаводске установили дорожные знаки с "турником" на пешеходной дорожке

После установки дорожных знаков на улице Дзержинского пешеходам приходится "нырять" под перекладину, чтобы пройти по тротуару.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как на пересечении улиц Дзержинского и Вольной рабочие установили дорожные знаки, закрепив их между собой железной перекладиной, которая проходит через пешеходную дорожку на высоте примерно 1,6 м.

"Вот кто эти "очумелые ручки"? – спрашивает петрозаводчанка. - Я не великан, но и мне приходиться нырять под знак, чтобы пройти по тротуару напротив 17 гимназии. Была бы ребёнком, повисла на этой перекладине, как на турнике".

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Минфин Карелии ищет сотрудника

Министерство финансов республики объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя отдела.

Региональный Минфин сообщает о поиске сотрудника на руководящую должность "Заместитель начальника отдела доходов".

От соискателя, среди прочего, требуется высшее образование по направлению "экономика и управление". Требований к стажу нет.
До какого числа можно подавать документы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагали жителям Карелии в июле

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу назвали самые высокооплаичваемые вакансии Карелии в июле 2018 года.

Самую большую зарплату – от 100 тыс. руб. – предлагают коммерческому директору федерального IT-холдинга. 

На втором месте с зарплатой от 80 тыс. рублей находится вакансия директора филиала в электротехнической компании.

На третьей позиции – вакансия управляющего розничной сетью в мебельной компании. Соискателю предлагают зарплату в размере от 70 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Путин одобрил программу приграничного сотрудничества "Карелия" с бюджетом 42 млн евро

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия", сообщает правительство республики.

В частности, законом утверждена ратификация соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия" с общим бюджетом 43 млн евро. В эту программу войдут совместные проекты по развитию Республики Карелия и объединений коммун Финляндии – Северная Карелия, Кайнуу и Оулу.

Кроме того, утверждена ратификация соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 годов, а также о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия".

Соответствующие законы были приняты Госдумой 26 июля и одобреные Советом федерации 28 июля.

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"Русал" начал трудоустройство высвобождаемых работников Надвоицкого завода

Попавшая под санкции США компания "Русал" начала процесс высвобождения и последующего трудоустройства работников Надвоицкого алюминиевого завода, который является градообразующим предприятием для моногорода Надвоицы. Подробнее

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Двум кандидатам отказано в регистрации на выборах в Петросовет

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