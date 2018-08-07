Важные новости 7 августа

Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Назначенный в июне на пост главы администрации Лахденпохского района Александр Чернов покинул должность в августе.

Как стало известно "Столице на Онего", 22 июня должность занял бывший начальник отдела судебных приставов по городу Сортавала Александр Чернов.

"С сегодняшнего дня Александр Юрьевич не работает в администрации", - рассказали в администрации.

Причины ухода бывшего пристава с должности в администрации не называют.

Связаться с Александр Черновым "Столице на Онего" пока не удалось.

Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин

Он ушел из жизни сегодня на 48-м году жизни после продолжительной болезни.

Сергей Леонидович Черемухин родился в 1971 году в Беломорске, там же окончил среднюю школу. В юности профессионально занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта по полиатлону и первый взрослый разряд по биатлону и лыжным гонкам.

После школы работал в Беломорске инструктором-методистом по спорту в клубе ДОСААФ. Окончил факультет физического воспитания Карельского государственного педагогического института.

С 1993 года работал учителем физической культуры в петрозаводской школе № 33, где также был заместителем директора по безопасности.

В 2016 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета по избирательному округу № 8. Участвовал в работе постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Активно занимался вопросами спорта и экологии, регулярно организовывал экологические акции и субботники, принимал в них участие.

Председатель Петрозаводского городского совета, депутатский корпус, а также аппарат Петросовета приносят глубокие соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича и выражают готовность оказать его семье любую помощь.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

фото: 99px.ru

Неизвестный мужчина в Карелии пытался похитить чужого ребенка

Газета "Наша жизнь" написала, как в Пряже неизвестный мужчина, оказавшись в чужой квартире, попытался похитить пятилетнюю девочку на глазах у ее матери.

По информации издания, инцидент произошел в субботу в четвертом часу ночи в доме, где живет семья с двумя детьми; сейчас супруги ждут появления еще одного малыша.

В квартиру необычной планировки (в нее ведут два входа), расположенную в старом деревянном доме, кто-то постучал. К одному из выходов подошла беременная женщина, мать двухлетнего мальчика и пятилетней девочки. Вторая дверь, пишет газета, не была закрыта, "потому что с минуты на минуту с ночной смены должен был вернуться супруг".

"У входа в квартиру никого не оказалось. Встревоженная хозяйка совсем уже было успокоилась, как из соседней комнаты раздался отчаянный крик дочери", - отмечает "Наша жизнь".

Забежав в комнату, перепуганная женщина увидела "высокого (около 1 м 85 см) мужчину лет 45-55, плотного телосложения, прилично одетого", который "пытался увести сопротивляющегося ребенка в неизвестном направлении", пишет издание. При появлении матери девочки злоумышленник своих намерений не оставил.

"Почти 10 минут взрослые перетягивали малышку, а потом, когда мужчина ненадолго ослабил хватку и выпустил маленькую девочку из рук, матери удалось вытолкнуть чужака на улицу и закрыть дверь", - пишет газета.

Полицию семья вызвала лишь спустя полчаса, когда с работы вернулся муж женщины; найти злоумышленника по горячим следам полиции не удалось.

Газета также сообщила приметы незнакомца: он был одет в черный свитер, черные штаны и резиновые тапки, на щеке имеются царапины.

"Если вы что-то знаете о произошедшем, или описание преступника показалось вам знакомым, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 02 или 3-29-60", - отмечает газета.

Рогалевич назвал другую причину консервации Надвоицкого алюминиевого завода

Депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич считает, что кризис на Надвоицком алюминиевом заводе может привести к опасным последствиям для Карелии.

"В скором времени Сегежский район, в равной степени как и Питкяранта, станет очень неудобным местом для действующей власти республики. Вслед за новостью о консервации, читать: закрытии Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа), принадлежащего компании Rusal Олега Дерипаски, волна оптимизации, читать: сокращений, прокатится по бюджетным учреждениям",-написал Андрей Рогалевич на своей странице в Facebook.

Депутат считает, что закрытие завода связано не столько с санкциями США. По оценке Рогалевича, ответственность за происходящее на предприятии должны нести российские власти.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Построить дом рядом с Петрозаводском можно по цене квартиры

Идет продажа земельных участков в Солнечной горке, рядом с Новой Вилгой.

Сейчас, в разгар лета, многие петрозаводчане, ежедневно возвращающиеся в свои густонаселенные спальные районы, с нетерпением ждут выходных, чтобы отправиться за город на любимую дачу. Однако жить подальше от суеты и шума, при этом фактически оставаясь горожанином, можно круглый год.

Всего в 2-3 километрах от границ города, рядом с поселком Новая Вилга, в местечке Солнечная Горка, открыты продажи земельных участков для загородного строительства индивидуальных домов. Сейчас в эту сторону ведет качественно отремонтированный участок федеральной трассы, поэтому добраться туда можно за считанные минуты.

Всего в Солнечной горке 109 участков площадью от 10 до 15 соток, порядка полутора десятков уже продано, и на них ведется строительство. На территории есть электроподстанция, стоимость подключения для владельцев участков составляет всего 550 рублей.

Будущие новоселы будут дышать чистым воздухом – место экологически безопасное. Все документы принадлежат юридическому лицу и оформлены надлежащим образом, поэтому и в чистоте сделки сомнений быть не может.

Стоимость одной сотки – 50 тысяч рублей. Нетрудно подсчитать: если приобрести участок площадью 10 соток за 500 тысяч рублей и возвести на нем каркасный дом общей площадью порядка 100 квадратных метров по цене от 1,5 миллиона рублей (предварительные расчеты есть в наличии), то это будет дешевле аналогичной по площади квартиры в спальном микрорайоне Петрозаводска. Преимущества при этом очевидны: близость к городу, возможность уединения, собственная недвижимость по индивидуальному проекту и для души, участок от 1000 квадратных метров.

Земельные участки в местечке Солнечная горка: +7 (921) 2282876.

План участков здесь: https://vk.com/solnechnaya_gorka_ptz

Документация на сайте: http://kapitalptz.ru/

Публичная кадастровая карта здесь.

"Хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть, как Онежский тракторный завод"

Эксперты считают, что консервация в Карелии Надвоицкого алюминиевого завода приведет к гибели поселка Надвоицы.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

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ФОТО: Рабочие в Петрозаводске установили дорожные знаки с "турником" на пешеходной дорожке

После установки дорожных знаков на улице Дзержинского пешеходам приходится "нырять" под перекладину, чтобы пройти по тротуару.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как на пересечении улиц Дзержинского и Вольной рабочие установили дорожные знаки, закрепив их между собой железной перекладиной, которая проходит через пешеходную дорожку на высоте примерно 1,6 м.

"Вот кто эти "очумелые ручки"? – спрашивает петрозаводчанка. - Я не великан, но и мне приходиться нырять под знак, чтобы пройти по тротуару напротив 17 гимназии. Была бы ребёнком, повисла на этой перекладине, как на турнике".

Минфин Карелии ищет сотрудника

Министерство финансов республики объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя отдела.

Региональный Минфин сообщает о поиске сотрудника на руководящую должность "Заместитель начальника отдела доходов".

От соискателя, среди прочего, требуется высшее образование по направлению "экономика и управление". Требований к стажу нет.

До какого числа можно подавать документы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Названы самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагали жителям Карелии в июле

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу назвали самые высокооплаичваемые вакансии Карелии в июле 2018 года.

Самую большую зарплату – от 100 тыс. руб. – предлагают коммерческому директору федерального IT-холдинга.

На втором месте с зарплатой от 80 тыс. рублей находится вакансия директора филиала в электротехнической компании.

На третьей позиции – вакансия управляющего розничной сетью в мебельной компании. Соискателю предлагают зарплату в размере от 70 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Путин одобрил программу приграничного сотрудничества "Карелия" с бюджетом 42 млн евро

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия", сообщает правительство республики.

В частности, законом утверждена ратификация соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия" с общим бюджетом 43 млн евро. В эту программу войдут совместные проекты по развитию Республики Карелия и объединений коммун Финляндии – Северная Карелия, Кайнуу и Оулу.

Кроме того, утверждена ратификация соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 годов, а также о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия".

Соответствующие законы были приняты Госдумой 26 июля и одобреные Советом федерации 28 июля.

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