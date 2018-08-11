Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Илья Тимин

"Мы не сможем оживить то, что умерло". Эксперты изучат возможность воссоздания сгоревшей Успенской церкви

На следующей неделе в Кондопогу приедут специалисты для обследования фрагментов уничтоженной огнем Успенской церкви в Карелии.

Пресс-служба правительства Карелии сообщает о том, что представители власти и Русской Православной Церкви сходятся во мнении о необходимости восстановить пострадавший от пожара храм.

На следующей неделе в Кондопогу приедут реставраторы и специалисты в области деревянного зодчества. Они оценят возможность применения уцелевших конструкций при реставрации церкви. Насколько возможно использование этих материалов, будет зависеть от того, на какую глубину прогорел диаметр бревна, информируют в региональном правительстве.

"В первую очередь, после того, как остынут оставшиеся от сгоревшей церкви материалы, на место пожара приедут специалисты, чтобы оценить их пригодность на предмет реставрации. Все это будет разбираться и складываться на консервацию, на сохранение", − сообщила председатель Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

Предполагается, что сотрудники управления проанализируют весь объем проектно-сметной документации за предыдущие годы для того, чтобы спланировать начало восстановительных работ. Специалисты планируют укрыть оставшиеся конструкции, чтобы предотвратить их разрушение, а также разработать новые сметы.

"Мы не сможем оживить то, что умерло. Но мы можем по очень хорошим чертежам, которые, конечно, есть − было проведено серьезное исследование этого храма − воссоздать церковь. Воссоздание будет достойным памятником того, что было, и ответным позитивным действием. Думаю, что это надо сделать. В понедельник я встречаюсь с депутатами нашего Кондопожского горсовета, которые уже обратились ко мне с этой идеей", − заявил настоятель прихода храма Рождества Богородицы города Кондопога протоиерей Лев Большаков.

10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС предполагают, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составляла 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

фото: Юрий Трофимов

ФОТО и ВИДЕО: Житель Карелии встретил на пути медведя

Автомобилист встретил бурого медведя на трассе и снял его на камеру мобильного телефона.

Житель Петрозаводска Юрий Трофимов встретил на трассе "Кола" медведя.

Автомобилист припарковался рядом с выбравшимся из леса диким животным и снял его на камеру мобильника.

По словам автора видео, встреча с медведем произошла примерно в 40 км от Кеми. Автомобилист в тот момент направлялся в сторону Беломорска.

В Карелию идут дожди и грозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье в Карелии

По прогнозу Карельского ЦГМС, в воскресенье в Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью на юге небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов дожди, местами сильные, грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +12,+17 градусов, местами до +7 градусов. Днем: +15, +20 градусов, на юге местами до +24 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура вздуха ночью +15, +17 градусов. Днем: +17, +19 градусов.

фото: Вячеслав Крюковцов

В МЧС объяснили, почему сторож Успенской церкви не сразу заметил пожар

В Карелии спасатели пояснили обстоятельства возникновения пожара в храме и высказали версию, почему сторож не сразу заметил огонь.

По предварительным данным, очаг возгорания в церкви мог находиться снаружи, со стороны озера.

«Очаг возгорания церкви находился снаружи здания, с его северной стороны, со стороны озера, место не просматривается со стороны города. Поэтому сторож не сразу заметил пожар, а лишь когда огонь и дым добрались внутрь церкви»,— сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Карелии.

Из-за сильного пламени пожарным не удалось сразу приблизиться к храму вплотную, а запаса воды в цистерне хватает на первые несколько минут. Поэтому пожарные подобрались к нему с другой стороны, сломав часть забора, информирует издание "Коммерсант".

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС "Столице на Онего", на данный момент преждевременно говорить о точном обнаружении очага возгорания. Сейчас продолжается работа по его установлению и официальной информации по обнаружению очага нет. Но есть вероятность, что в результате расследования подтвердится версия о начале возгорания храма именно со стороны озера.

Ранее в МЧС предположили, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

По факту уничтожения Успенской церкви в Карелии возбуждено уголовное дело.

Пожар в храме произошел 10 августа. Успенская церковь уничтожена огнем.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобилист сбил велосипедиста

Водитель легкового автомобиля не заметил двигающегося велосипедиста и сбил его.

На проспекте Александра Невского автомобилист сбил человека на велосипеде. Происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения компании "Sampo.ru".

В момент ДТП водитель выезжал из территории двора на дорогу, а велосипедист двигался по тротуару и направлялся вниз по проспекту.

В момент столкновения пострадавший оказался на капоте машины, а его велосипед отбросило на проезжую часть.

ФОТО: В Карелии самосвал выбросило с дороги

Грузовой автомобиль улетел в кювет.

ДТП произошло в Прионежском районе, в деревне Педасельга. Об этом сообщает очевидец в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Грузовик съехал с трассы, сломал деревья и оказался в кювете.

Информации о причинах случившегося нет.

Испытательная лаборатория работает на месте пожара в Успенской церкви в Карелии

Специалисты республиканского МЧС выясняют причины возгорания храма в Кондопоге.

На данный момент на месте крупного пожара, в результате которого полностью сгорела Успенская церковь, работает испытательная пожарная лаборатория Карелии. Об этом сообщили в МЧС.

Задача специалистов определить вероятные причины пожара и обнаружить очаг возгорания. На данный момент нет официальной информации, где и каким образом начался пожар в храме.

Также на месте происшествия работает следственная группа.

10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

"Консервация приведет к тому, что хана будет предприятию"

Ученый Анатолий Шишкин считает, что консервация мощностей Надвоицкого алюминиевого завода приведет к гибели предприятия.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть, как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

"При главе Карелии Сергее Катанандове, - сказал профессор, - на заводе ставилось оборудование, заводу нашли нового инвестора – компанию "Русал".

Далее, считает Шишкин, власти уже не уделяли должного внимания заводу. По его мнению, необходимо при помощи специалистов проанализировать ситуацию и найти для предприятия варианты для выпуска востребованной на рынке продукции.

"Нужны хорошие специалисты, эксперты по реновации этого производства. Там же шикарное производство было в свое время, а плохой менеджмент и плохая работа республиканской власти примерно последние 5 лет привели к сложившейся ситуации. Запустили ее, и все полетело…" – сказал Шишкин.

Что ждет Надвоицкий алюминиевый завод после консервации- читайте в материале "Столицы на Онего".

В Петрозаводске после каникул возобновляет работу бассейн на Древлянке

Бассейн "Н2О" возобновляет работу после летних каникул, сообщают в мэрии карельской столицы.

В понедельник, 13 августа, бассейн Н2О начинает принимать посетителей. До этого времени объект был закрыт на технологические работы. Занятия спортивных групп также возобновятся. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За время летнего перерыва проведена плановая замена воды и очистка чаши бассейна. Кроме того, во время каникул выполнены работы по перепланировке фойе, отремонтировано кафельное покрытие крыльца, информируют в мэрии.

ВИДЕО: Лидер профсоюзов Карелии приготовил яичницу и решил завести блог

Председатель Союза организаций профсоюзов в РК Илья Косенков снял видео про то, как он готовит яичницу, и решил завести блог коротких сюжетов о жизни.

Илья Косенков на своей странице "Вконтакте" поделился с подписчиками видеозаписью, на которой профсоюзный лидер готовит яичницу. Ролик длится 13 секунд.

"Решил заснять, как я делаю яишенку на завтрак. Не судите строго: все снято "одним кадром", без монтажа и просмотров, с целью уложиться в 15 секунд. Если понравится — пишите, буду радовать вас почаще подобными короткими видео",- написал Илья Косенков на своей странице в соцсети.

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