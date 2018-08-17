Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Эксперты: Сгоревшую Успенскую церковь можно восстановить

Побывав на месте пожарища, комиссия Управления по охране объектов культурного наследия Карелии пришла к выводу о возможности воссоздания Успенской церкви.

Об этом сообщили в Управлении по итогам работы экспертов, которые побывали на месте пожара 15 августа.

После полного остывания пожарища специалистам удалось более детально оценить степень повреждения памятника, возможность использования сохранившихся элементов и конструкций при реставрации, сообщили в карельском Управлении по охране объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что памятник практически полностью уничтожен огнем, почти 17 венцов алтарного прируба и некоторые обугленные конструктивные элементы сохранили ценнейшую информацию об аутентичных приемах и технологиях, использовавшихся при строительстве церкви, что с учетом имеющихся данных научной фиксации памятника говорит в пользу возможности максимально достоверного и научно обоснованного воссоздания Успенской церкви.

Вместе с тем, значительный по высоте фрагмент сруба утратил конструктивную прочность и устойчивость, что создает угрозу его обрушения, рассказали эксперты. Небезопасным является и состояние завала из обгоревших обрушившихся конструкций, который также может содержать ценную информацию и требует внимательного изучения.

Прямо на объекте состоялось рабочее совещание по вопросам организации безотлагательных консервационных мероприятий с целью сохранения информативных фрагментов памятника для изучения, а возможно, и использования при реставрации, а также обеспечения безопасного пребывания людей на территории аварийного объекта.

Очевидно, что спасательные работы надо проводить в ближайшее время, заявили в Управлении. Их состав и стоимость определят специалисты, однако уже сейчас очевидна потребность в специализированном автотранспорте и механизмах (автолюлька, манипулятор) для разборки завалов и транспортировки материалов, а также в пиломатериалах для организации хранения, устройства навесов, временной консервационной кровли в случае консервации остатков сруба на месте, пригодятся и рабочие руки.

Также рассматривается возможность организации временного хранения подлинных деталей и элементов памятника за пределами его исторической территории, на открытой площадке или в проветриваемом холодном ангаре, возможно, с оборудованием в дальнейшем производственной площадки на прилегающей территории.

Управление обратилось к жителям республики с просьбой воздержаться от посещения места пожара без острой необходимости, чтобы не создавать угрозу своей жизни и не препятствовать работе специалистов.

В работе комиссии участвовали специалисты Межрегионального территориального управления Росимущества, директор Музея Кондопожского края О.Л. Локтева, настоятель кондопожского прихода храма Рождества Богородицы протоиерей Лев (Большаков), а также эксперты-реставраторы Т.И. Вахрамеева и А.С. Куусела.

Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации Петрозаводского автотранспортного техникума.

"Реорганизовать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный техникум" в форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Техникум дорожного строительства" и государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Индустриальный колледж", - говорится в распоряжении.

Министерству образования республики до 1 ноября 2018 года поручено провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений республики.

Туристы вскрыли солеварню на берегу Белого моря в Карелии

В Кемском районе Карелии туристы вскрыли единственную в республике частную солеварню, которой владеет Ольга Ягодина.

"Разбудил звонок с Куземы. На остров встали вчера туристы, взломали солеварню... Рыбаки увидели открытые двери - сразу позвонили мужикам. Те мчатся разбираться. Вот такие сейчас туристы... Мало того, что мы горы мусора за ними убираем, они ещё считают возможным вскрывать, ломать все ради любопытства или скуки", - написал Ягодина в Facebook.

"Сижу реву от бессилия...", - добавила она.

Напомним, что в Куземе на берегу Белого моря действует единственная в республике солеварня. Ее основателем является москвичка Ольга Ягодина.

ВИДЕО: Такси въехало в стену дома в центре Петрозаводска

Авария с участием кроссовера и легкового автомобиля произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса.

ДТП случилось 16 августа в 21.11, когда кроссовер поворачивал на Энгельса, а легковой автомобиль двигался в сторону набережной.

"От столкновения кроссовер отбросило в сторону. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, тротуар и врезался в стену дома, чудом избежав наезда на пешеходов, находящихся на тротуаре", - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ОПРОС: Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?

Специалисты подсчитывают стоимость реконструкции сгоревшей в Карелии Успенской церкви.

После полного остывания пожарища специалистам удалось более детально оценить степень повреждения Успенской церкви, которую 10 августа сжег петрозаводский подросток.

Несмотря на то, что памятник практически полностью уничтожен огнем, почти 17 венцов алтарного прируба и некоторые обугленные конструктивные элементы сохранили ценнейшую информацию об аутентичных приемах и технологиях, использовавшихся при строительстве церкви, что с учетом имеющихся данных научной фиксации памятника говорит в пользу возможности максимально достоверного и научно обоснованного воссоздания Успенской церкви.

В ближайшее время специалисты должны назвать стоимость восстановления церкви. Пока называются суммы от 80 млн до 250 млн рублей.

Как вы считаете, кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?

Проголосовать можно здесь.

фото: Иван цветков/ vk.com/vmeza_ptz_v

В Петрозаводске пройдет фестиваль, который в ряде городов России был отменен по требованию экологов

В Зарецком парке 24 и 25 августа состоится фестиваль водных фонариков, сообщает мэрия. В ряде городов России это мероприятие после вмешательства экологов было отменено.

"24 и 25 августа в 21:00 в Зарецком парке участники фестиваля смогут насладиться живой музыкой виртуозов скрипки и саксофона, а также примут участие в ярком шоу и увидят тысячи фонариков на водной глади", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Организатором мероприятия выступает питерская компания "Вместе зажигаем", которая организует подобные фестивали в разных регионах страны. При этом в некоторых городах мероприятия были отменены по требования экологов, которые убеждены, что на дне водоемов после их проведения оседает мусор.

Так, в мае 2018 года фестиваль водных фонариков должен был пройти в Екатеринбурге, но после вмешательства общественности не состоялся. Местные экологи объяснили свою позицию так:

"На наш взгляд, сама идея фестиваля противоречит всем принципам экологического воспитания и осознанного отношения горожан к воде. И не хотелось бы, чтобы в Екатеринбурге люди приходили загадывать желания на массовый и организованный спуск мусора в воду и превращали это действо во всеобщую радость. Организаторы активно призывают горожан приходить семьями, а это означает, что дети вынесут мысль о том, что запускать мусор в водоемы – нормально и даже весело. Бездумные ритуалы, подающие дурной пример, невозможно оправдать тщательной очисткой, которую обещают провести после фестиваля. Хотя и в ней мы не уверены".

Экологи также обращали внимание на то, что ответы организаторов и свидетельства очевидцев о конструкции фонариков, которые собирались продавать горожанам, разнятся:

"Организаторы не указывают официальных данных на этот счет, но на вопросы отвечают, что использована рисовая бумага (она растворяется в воде) и светодиодные свечи. Но по свидетельствам очевидцев, используются свечи-таблетки с металлической гильзой, которая уходит на дно. Какая при этом использована бумага в действительности тоже не известно. При этом, даже если свечи светодиодные – чем лучше электроника на дне пруда?"

Отметим, что в феврале в Петрозаводске тот же организатор – "Вместе зажигаем" – собирался провести запуск светящихся шаров. Каждый такой светошарик содержит светодиод и батарейку. И разлетающиеся во все стороны шары – это, по сути, разлетающиеся во все стороны опасные отходы IV и II классов опасности, соответственно. Росприроднадзор направил в мэрию предупреждение о недопустимости проведения подобных мероприятий. В результате массовый запуск шаров был отменен.

Добавим, что "Столица на Онего" неоднократно пыталась выйти на связь с компанией "Вместе зажигаем", чтобы получить коментарий. В первый раз нам посоветовали обратиться в мэрию Петрозаводска, во второй раз мы так и не дождались ответа на свой запрос в компанию.

Мужчину, который ушел из дома в шлепках, так и не нашли – для поиска нужны волонтёры

В Карелии для поиска мужчины, который ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и не вернулся, требуются волонтеры.

Напомним, в группе "Поиск людей в Карелии" был объявлен розыск пропавшего без вести Максима Е,, 1986 года рождения, который находился в деревне Мансила Питкярантского района.

Как стало известно, 8 августа он ушел из дома в деревне и не вернулся. Был одет в джинсовую куртку, футболку и спортивки. На ногах шлепки. С собой поясная сумочка.

Спустя неделю, мужчину так и не нашли. В настоящее время ведется сбор добровольцев для организации полномасштабных поисков в Петрозаводске.

"Будем искать в городе по районам! Сегодня ровно неделя с пропажи, надо действовать оперативнее, собирать любую информацию! Будут родители, давайте поможем кто не равнодушен", - такое объявление распространяется в соцсетях.

По всем вопросам поиска Максима Е. необходимо обращаться к координатору Александру по телефону +7 (953) 536-64-46 или по номеру +7 (921) 946-53-51.

Опубликован рейтинг рентабельных видов бизнеса в Карелии

Рентабельность продукции, работ и услуг организаций Карелии по итогам 2017 года достигла, в среднем, 20,3%

Самым рентабельным видом бизнеса оказалось рыболовство и рыбоводство. Там этот показатель достиг 75,8%. Кроме того, в пятерке лидеров добыча полезных ископаемых (рентабельность 50%), производство пищевых продуктов (38,8%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (29%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (22,5%), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

В Карелии продолжаются поиски залежей алмазов

АО "Северо-Западное ПГО" (входит в государственный холдинг Росгеология) завершило этап полевых работ по поиску коренных алмазов в Лоухском районе Карелии.

Работы проводились на Зареченско-Соколоозерской площади.

"В результате детальными наземными исследованиями заверено 84 аномалии, - рассказал управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - Кроме того, выполнены сопутствующие топогеодезические работы по разбивке площадей и профилей, а также вынос в натуру и закрепление на местности пунктов геофизических наблюдений".

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

Питерский омбудсмен встретился с Дмитриевым в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов встретился с обвиняемым в педофилии главой отделения "Мемориал" в Карелии Юрием Дмитриевым.

"Юрий Алексеевич Дмитриев передает привет всем, кто беспокоится о нем, благодарит за письма и поддержку. Выглядит на самом деле лучше, чем на фотографиях!" – написал Шишлов в "Facebook".

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца. Позже он был отправлен на экспертизу в Санкт-Петербург.

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