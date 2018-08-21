Чем запомнился этот день

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Новости. Хроника дня
22:20, 21 Августа 2018

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"Низкий интерес к выборам в Карелии обусловлен снижающимся уровнем реальной борьбы за власть"

Движение "Голос" будет наблюдать за сентябрьскими выборами в Карелии, несмотря на то, что они мало интересны избирателям.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" наблюдает за выборами, которые состоятся в Единый день голосования, 9 сентября. В этот день в Петрозаводске пройдут довыборы депутата Петросовета, а в целом по республике будут распределены более 600 мандатов муниципальных депутатов.

После мартовской кампании по массовой административной и корпоративной мобилизации сентябрьское электоральное событие вызовет заметно меньший интерес избирателей. Однако это не означает, что борьба за честные выборы должна перейти в фазу смирения и апатии. Напротив, выявленное на президентских выборах (и Карелия здесь, к сожалению, не исключение) указывает, что они всё более приобретают советский характер – с застывшей партийной системой под патронажем главного неформального участника в лице постоянно обновляющейся бюрократии. В этих условиях многократно возрастает значение долгосрочного (а не только краткосрочного, то есть проводимого в день голосования) общественного наблюдения.

Наверняка многие читатели "Столицы на Онего" помнят, как в мартовскую кампанию ответственные лица Общественной палаты Карелии заявляли, что на каждый избирательный участок заступят по два общественных контролёра, которые будут внимательно следить за соблюдением прав граждан при реализации ими своих избирательных прав.

Кто-нибудь видел обещанный республиканской Общественной палатой доклад по итогам наблюдения? Было ли выявлено хоть одно ограничение избирательного права или нарушение процедуры? Была ли подана хоть одна жалоба? Каковы результаты рассмотрения? Чем завершился "конкурс на лучшего наблюдателя в разных номинациях"? Чем вообще теперь занимается эта тысяча карельских "общественных наблюдателей"? Готовятся ли прилежно к сентябрьским выборам? Читают ли методические материалы?

Продолжение читайте здесь.

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ФОТО: Ветер начал валить деревья во дворах Петрозаводска

В Петрозаводске отмечено сразу несколько случаев падения деревьев.

Так, по словам читателей "Столицы на Онего", одно дерево упало во дворе дома №6 по Карельскому проспекту.

Случай падения дерева зафиксирован также во вдоре у дома 17 по улице Ровио:

А на улице Ленинградской дерево рухнуло прямо на автомобиль:

По прогнозам синоптиков, 21 августа на территории республики ожидаются сильные дожди, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадают все районы Карелии, а также Петрозаводск и Костомукша.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов.

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ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске

На проспекте Александра Невского женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Аварию зафиксировали во вторник в 10.22 камеры видеонаблюдения компании "Сампо.ру" на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной.

Иномарка сбила женщину, когда она переходила дорогу по "зебре".

Состояние пострадавшей уточняется.

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ВИДЕО: Из-за дождей подтоплен Октябрьский проспект в Петрозаводске

Очевидцы сняли на видео очередное "наводнение" на Октябрьском проспекте.

"Оказался подтоплен участок дороги на перекрестке Октябрьский-Мелентьевой (в сторону Соломенного), будьте внимательны! Водители двигаются очень аккуратно", - написал автор видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Бюджетников "сгоняют" на празднование Дня флага в Петрозаводске

Работники бюджетных учреждений жалуются, что их принуждают посетить 22 августа празднование Дня флага в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" позвонил читатель, работающий в республиканском бюджетном учреждении, которое подчиняется одному из карельских министерств.

"Поступило указание посетить 22 августа концерт у Дворца творчества детей и юношества День флага. От учреждения требуется несколько человек. Народ просто сгоняют в обеденное время на этот праздник", - рассказал бюджетник.

Напомним, 22 августа в 13.00 на площадке у Дворца творчества детей и юношества в Петрозаводске состоится митинг-концерт с участием главы Карелии Артура Парфенчикова.

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Действия петрозаводского производителя сыра признаны "социально опасными"

Арбитражный суд Карелии постановил привлечь к ответственности петрозаводскую компанию "Милк Групп" за игнорирование требования надзорного органа о прекращении производства сыра.

Решение принято по заявлению управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, куда поставлялся петрозаводский сыр, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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ФОТО: Дорожные рабочие нанесли "кривую" разметку на трассе в Карелии

Водители обнаружили, что новая разметка на дороге в Суоярвском районе нарисована как будто от руки.

Дорожные рабочие нанесли новую разметку на трассе в Суорявском районе. Качество выполненных работ не оценили карельские водители.

"Вот такая "обалденная" разметка - дорога в Суоярвском районе!!!",- пишет один из автолюбителей в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Очевидец сделал несколько снимков. На них видно, как неровная белая линия "гуляет" из стороны в сторону и огибает изъяны дорожного полотна.

В комменатриях подписчики паблика считают, что качество нанесения разметки в целом сочетается с состоянием покрытия суоярвской трассы.

"Какой асфальт, такая и разметка"; "Для Суоярви самое оно"; "Дрогнула рука поэта"; "И так сойдёт",- пишут читатели сообщества автомобилистов.

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ФОТО: В Медвежьегорске обнаружена лесная свалка использованных подгузников

Жители Карелии обнаружили лесную свалку подгузников в Медвежьегорске.

Свалка подгузников обнаружена в лесном массиве. Мусор выброшен в яму, которая на момент фотосъемки не была закопана.  Снимок опубликован в сообществе  "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка".

"К вопросу о мусоре. Не лень же в лес носить? Или медведя встретили неожиданно? В лесу в Первомайке выкопана яма, и очень аккуратно уложены использованные подгузники для взрослых",- написал очевидец.

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фото: Сергей Гапанович/ фото Алексея Гайдина
ФОТО: Автор "Долины зайцев" предложил установить на въезде в Кондопогу летающую тарелку

Автор новой достопримечательности в Карелии - "Долины зайцев"- Сергей Гапанович предложил установить в кондопожском парке динозавров, а на въезде в город – летающую тарелку.

В Кондопоге власти задумались о том, чтобы преобразить местный парк, площадь и въезд в город. За советом обратились к Сергею Гапановичу – резчику по камню, создателю арт-объектов в Петрозаводске, автору удивительного проекта "Долина зайцев" в Прионежском районе.

О своей встрече с руководителями Кондопожского района Сергей написал в социальных сетях. И признался, что "в парке с удовольствием разместил бы с десяток динозавров".

"Тема динозавров меня цепляет. Будь я ребенком – мне бы захотелось увидеть парк с динозаврами. Самый простой проект – взять толстые листы железа, полтора-два сантиметра, и вырезать из них контуры динозавра. Это намного дешевле, быстрее и проще, чем скульптура из камня, хотя изначально именно эта тема поднималась", - рассказал Сергей Гапанович в интервью "Столице на Онего".

На въезде в Кондопогу Сергей предложил установит здоровенную летающую тарелку.

"Почему летающая тарелка на въезде в Кондопогу? Это была первая безумная мысль, которая пришла мне в голову. Нигде в России, по крайней мере, ничего подробного нет. Можно сделать большую тарелку из нержавейки, отполировать ее и установить на площадке рядом с буквами "Кондопога". Ты едешь – и тебе в глаза бросается объект, который точно не забудешь. Тебе захочется его сфотографировать и, возможно, выложить в соцсети – через этот объект Кондопога начнет "гулять" по Интернету", - отметил он.

Целиком интервью читайте здесь.

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Утренняя "Ласточка" задерживается по пути в Петрозаводск из-за упавших деревьев

Октябрьская железная дорога сообщила о задержке поездов из-за падения деревьев.

По данным пресс-службы, 21 августа в 06.50 на перегоне Юги – Лунгачи Октябрьской железной дороги был задержан пригородный поезд № 6013 сообщением Свирь – Санкт-Петербург. Причиной стало падение дерева в результате усиления ветра. Задержка поезда составит около двух часов.

"Кроме того, по указанной причине в 8:50 на данном перегоне остановлен поезд № 804 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Петрозаводск", - отметили в пресс-службе.

Также сегодня ввиду неблагоприятной погодной обстановки были задержаны поезда пригородного следования № 6802 Ладожское Озеро – Санкт-Петербург на перегоне Борисова Грива – Мельничный Ручей, № 6004 и № 6006 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург на перегоне Белоостров - Сестрорецк. Время задержки поездов составило от 20 минут до 2-х часов.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов в условиях сложной метеообстановки.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в пресс-службе.

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В профсоюзах прокомментировали сокращение сотрудников Троллейбусного управления

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