Самое важное за сегодня

Радиоведущая и жена министра культуры может получить должность в мэрии Петрозаводска

Начальник службы радиовещания ГТРК "Карелия" Анна Левашова (Лесонен) может возглавить управление культуры в мэрии Петрозаводска.

Об этом "Столице на Онего" рассказали несколько источников, которые знакомы с ситуацией. То, что Анна Лесонен подала документы на замещение вакантной должности начальника управления культуры, изданию подтвердили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее управление культуры возглавлял Сергей Соловьев, который недавно стал первым заместителем министра культуры республики.

Анна Лесонен является женой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

Почти полмиллиарда рублей просят взыскать с подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

Потерпевшие и их представители заявили в городской суд Петрозаводска ходатайства о взыскании 432,5 млн рублей с Роспотребнадзора и двух подсудимых в рамках дела о гибели детей на Сямозере.

Об этом в среду рассказал судья Александр Смирнов, рассматривающий дело.

"От 20 потерпевших и их представителей поступили ходатайства о привлечении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в качестве гражданского ответчика. Содержится просьба к суду о взыскании с Виноградова в пользу 17 потерпевших по 5 млн рублей, с Решетовой по 10 млн рублей. И также от троих законных представителей потерпевших, ребят, которые живы, 500 тысяч взыскать с Виноградова, по 1 млн рублей с Решетовой и с федеральной службы соответственно 17 потерпевших по 10 млн рублей, и трех законных представителей по 1 млн рублей", - сказал Смирнов.

Всего 432,5 млн рублей.

"Правда, теперь становится непонятно, что делать с предыдущими исками. Потому что отзывов предыдущих исков суду не поступило. Наверное, подразумевается, что изменились исковые требования к части гражданских ответчиков. У нас имеется три разных иска", - добавил он.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске

В столице Карелии из-за сильного ветра с пятого этажа рухнула балконная рама.

Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, инцидент случился днем 21 августа в одной из новостроек ЖК "Большая медведица" на ул. Котовского.

Напомним, во вторник сильный ветер повалил в Петрозаводске несколько десятков деревьев.

фото: Александер Фукс

Мужчина в трусах сорвался с балкона в центре Петрозаводска

Мужчина сорвался со стремянки и выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Герцена, где находится "Художественный салон".

Как пишет "Руна", мужчина на балконе квартиры на третьем этаже поставил стремянку, забрался на нее и стоял в проеме.

"Нога потерпевшего постоянно соскальзывала со ступеней лестницы, и в итоге он вывалился из окна в майке и трусах прямо во двор дома", - отмечает издание.

Женщина, которая видела все происходящее, вызвала скорую помощь. После падения мужчина лежал на земле живой, но не двигался. Поднять его медикам помогли прохожие. На носилках потерпевшего занесли в машину и отвезли в больницу.

Новые правила строительства дач начнут действовать со следующего года

С 1 января 2019 года вводится новый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах.

По новым правилам перед началом или реконструкцией садового дома нужно будет уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: Столица на Онего

ВИДЕО: Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Появилось видео, как на проспекте Ленина столкнулись три автомобиля, одна из иномарок перевернулась.

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена в18.36.

BMW X6 на большой скорости пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

В Минэке обсудили возможность открытия в Карелии нового производства ПАО "КАМАЗ"

Представители руководства ПАО "КАМАЗ" обсудили с карельскими властями и представителями лесопромышленного комплекса потребность республики в лесовозной технике, а также возможность ее сборки на территории региона.

Сотрудники автозавода предложили рассмотреть возможность поставки в Карелию для регионального оператора по обращению с ТКО мусоровозов КАМАЗ, в том числе техники, работающей на газомоторном топливе.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Как Петрозаводск отметил День российского флага

В столице Карелии состоялся митинг-концерт, посвященный Дню флага России.

На площадке перед Дворцом творчества детей и юношества прошли праздничная акция и концерт. С поздравлениями обратились руководители республики и Петрозаводска.

- Для россиянина такие понятия, как стяг, знамя, флаг всегда были символами достоинства, чести, уважения к своей Родине. История российского триколора уходит своими корнями вглубь веков. Мы - жители региона, столица которого – Петрозаводск. Город носит имя Петра, который официально утвердил цвета российского флага. История флага соприкасается здесь с историей нашего края, - поздравил с праздником глава региона Артур Парфенчиков.

Вокалисты исполнили для участников акции песни о Родине и Карелии.

Смотрите фоторепортаж с мероприятия здесь.

Напомним, 22 августа в России отмечается День государственного флага. Торжественные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.

фото: Накануне ветер валил деревья в разных районах Петрозаводска

ВИДЕО: "Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?"

В Петрозаводске женщина-водитель сняла на видео, как она убирает упавшее на дорогу дерево, чтобы ехать дальше.

"Мимо ехали машины.., немало.., никто!! Никто не остановился!!! Очень жаль, что такие люди нынче , предпочтут объехать.., один чуть не врезался в это дерево, но тоже не вышел... Пришлось самой...", - написала интернет-пользователь Катерина Григорьева (авторские орфография и пунктуация сохранены).

На своей странице в социальных сетях девушка выложила видео, как расчищает дорогу от упавшего дерева.

"Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?" – задается она вопросом.

Накануне в разных районах Петрозаводска были отмечены случаи падения деревьев.

Глава Корпорации развития рассказал, что может помешать созданию особой экономической зоны в Карелии

Создание особой промышленно-производственной экономической зоны "Вяртсиля", одобренное правительством России, может столкнуться с проблемами из-за антироссийских санкций западных стран.

Такое мнение высказал руководитель АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев.

"Создание полноценной ОЭЗ промышленно-производственного типа в Вяртсиля возможно лишь с приходом крупного инвестора, готового вложить миллиарды и заинтересованного в поставке крупносерийной продукции в Финляндию и ЕС, вокруг которого может возникнуть масса подрядчиков и аутсорсеров. Со своей стороны, и Финляндия должна быть готова покупать крупные партии продукции", - написал Савельев на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, такой возможности "в обозримой перспективе, нет".

Подробнее - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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