Самое важное за сегодня

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Новости. Хроника дня
22:20, 22 Августа 2018

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Радиоведущая и жена министра культуры может получить должность в мэрии Петрозаводска

Начальник службы радиовещания ГТРК "Карелия" Анна Левашова (Лесонен) может возглавить управление культуры в мэрии Петрозаводска.

Об этом "Столице на Онего" рассказали несколько источников, которые знакомы с ситуацией. То, что Анна Лесонен подала документы на замещение вакантной должности начальника управления культуры, изданию подтвердили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее управление культуры возглавлял Сергей Соловьев, который недавно стал первым заместителем министра культуры республики.

Анна Лесонен является женой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

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Почти полмиллиарда рублей просят взыскать с подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

Потерпевшие и их представители заявили в городской суд Петрозаводска ходатайства о взыскании 432,5 млн рублей с Роспотребнадзора и двух подсудимых в рамках дела о гибели детей на Сямозере.

Об этом в среду рассказал судья Александр Смирнов, рассматривающий дело.

"От 20 потерпевших и их представителей поступили ходатайства о привлечении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в качестве гражданского ответчика. Содержится просьба к суду о взыскании с Виноградова в пользу 17 потерпевших по 5 млн рублей, с Решетовой по 10 млн рублей. И также от троих законных представителей потерпевших, ребят, которые живы, 500 тысяч взыскать с Виноградова, по 1 млн рублей с Решетовой и с федеральной службы соответственно 17 потерпевших по 10 млн рублей, и трех законных представителей по 1 млн рублей", - сказал Смирнов.

Всего 432,5 млн рублей.

"Правда, теперь становится непонятно, что делать с предыдущими исками. Потому что отзывов предыдущих исков суду не поступило. Наверное, подразумевается, что изменились исковые требования к части гражданских ответчиков. У нас имеется три разных иска", - добавил он.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

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ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске

В столице Карелии из-за сильного ветра с пятого этажа рухнула балконная рама.

Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, инцидент случился днем 21 августа в одной из новостроек ЖК "Большая медведица" на ул. Котовского.

Напомним, во вторник сильный ветер повалил в Петрозаводске несколько десятков деревьев.

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фото: Александер Фукс
Мужчина в трусах сорвался с балкона в центре Петрозаводска

Мужчина сорвался со стремянки и выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Герцена, где находится "Художественный салон".

Как пишет "Руна", мужчина на балконе квартиры на третьем этаже поставил стремянку, забрался на нее и стоял в проеме.

"Нога потерпевшего постоянно соскальзывала со ступеней лестницы, и в итоге он вывалился из окна в майке и трусах прямо во двор дома", - отмечает издание.

Женщина, которая видела все происходящее, вызвала скорую помощь. После падения мужчина лежал на земле живой, но не двигался. Поднять его медикам помогли прохожие. На носилках потерпевшего занесли в машину и отвезли в больницу.

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Новые правила строительства дач начнут действовать со следующего года

С 1 января 2019 года вводится новый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах.

По новым правилам перед началом или реконструкцией садового дома нужно будет уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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фото: Столица на Онего
ВИДЕО: Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Появилось видео, как на проспекте Ленина столкнулись три автомобиля, одна из иномарок перевернулась.

Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Антикайнена в18.36.

BMW X6 на большой скорости пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

 

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В Минэке обсудили возможность открытия в Карелии нового производства ПАО "КАМАЗ"

Представители руководства ПАО "КАМАЗ" обсудили с карельскими властями и представителями лесопромышленного комплекса потребность республики в лесовозной технике, а также возможность ее сборки на территории региона.

Сотрудники автозавода предложили рассмотреть возможность поставки в Карелию для регионального оператора по обращению с ТКО мусоровозов КАМАЗ, в том числе техники, работающей на газомоторном топливе.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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ФОТО: Как Петрозаводск отметил День российского флага

В столице Карелии состоялся митинг-концерт, посвященный Дню флага России.

На площадке перед Дворцом творчества детей и юношества прошли праздничная акция и концерт. С поздравлениями обратились руководители республики и Петрозаводска.

- Для россиянина такие понятия, как стяг, знамя, флаг всегда были символами достоинства, чести, уважения к своей Родине. История российского триколора уходит своими корнями вглубь веков. Мы - жители региона, столица которого – Петрозаводск. Город носит имя Петра, который официально утвердил цвета российского флага. История флага соприкасается здесь с историей нашего края, - поздравил с праздником глава региона Артур Парфенчиков.

Вокалисты исполнили для участников акции песни о Родине и Карелии.

Смотрите фоторепортаж с мероприятия здесь.

Напомним, 22 августа в России отмечается День государственного флага. Торжественные мероприятия проходят во всех городах и районах республики.

 

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фото: Накануне ветер валил деревья в разных районах Петрозаводска
ВИДЕО: "Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?"

В Петрозаводске женщина-водитель сняла на видео, как она убирает упавшее на дорогу дерево, чтобы ехать дальше.

"Мимо ехали машины.., немало.., никто!! Никто не остановился!!! Очень жаль, что такие люди нынче , предпочтут объехать.., один чуть не врезался в это дерево, но тоже не вышел... Пришлось самой...", - написала интернет-пользователь Катерина Григорьева (авторские орфография и пунктуация сохранены).

На своей странице в социальных сетях девушка выложила видео, как расчищает дорогу от упавшего дерева.

"Почему только женщины в русских селеньях убирают бревна с дороги?" – задается она вопросом.

Накануне в разных районах Петрозаводска были отмечены случаи падения деревьев.

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Глава Корпорации развития рассказал, что может помешать созданию особой экономической зоны в Карелии

Создание особой промышленно-производственной экономической зоны "Вяртсиля", одобренное правительством России, может столкнуться с проблемами из-за антироссийских санкций западных стран.

Такое мнение высказал руководитель АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев.

"Создание полноценной ОЭЗ промышленно-производственного типа в Вяртсиля возможно лишь с приходом крупного инвестора, готового вложить миллиарды и заинтересованного в поставке крупносерийной продукции в Финляндию и ЕС, вокруг которого может возникнуть масса подрядчиков и аутсорсеров. Со своей стороны, и Финляндия должна быть готова покупать крупные партии продукции", - написал Савельев на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, такой возможности "в обозримой перспективе, нет".

Подробнее - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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