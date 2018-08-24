Все, что случилось сегодня

КПРФ в Карелии подает в суд на мэрию Петрозаводска

Региональное отделение КПРФ направляет иск к администрации Петрозаводска, которая не разрешила проводить на площади Кирова митинг против пенсионной реформы.

Об этом "Столице на Онего" рассказал депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов. По его словам, карельское отделение КПРФ направило в мэрию Петрозаводска заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Акция планировалось на 2 сентября на площади Кирова.

Однако городские власти не разрешили проводить митинг в центре города, а в качестве альтернативы предложили улицу Ботаническую в Соломенном.

"Нас отправляют в Соломенное. Аргументация у администрации простая – в этот день (как и в прошлый раз) на площади будут проводиться какие-то работы. Это показывает отношение республиканской и городской власти к народу. Нас загоняют в леса. Республиканская власть реально боится выступлений простых людей. Наверняка, указание о запрете митинга пришло оттуда", - сказал Ульянов.

Он уточнил, что региональное отделение КПРФ уже готовит исковое заявление в суд, так как считает отказ администрации неправомерным. Документ планируется сегодня передать в судебную инстанцию.

Планировавшийся мситинг должен был стать третьей протестной акцией в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.

Кадыров решил перевести 1 млн рублей на восстановление церкви в Карелии

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил перечислить в благотворительный фонд один млн рублей на возрождение Успенской церкви в Карелии.

"Я считаю необходимым дать оценку поджогу храма в Кондопоге с точки зрения ислама, а не только Уголовного Кодекса России. Так вот, действия сатанистов прямо противоречат не только светским законам, но и предписаниям Всевышнего Аллаха и Пророка Мохаммада", - написал Кадыров "ВКонтакте".

"Мы живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Жили и живём в мире и согласии. Это величайшее достижение, оставленное нам предками. Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь", - отметил глава Чечни.

"Считаю необходимым сообщить Губернатору Карелии, дорогому ДРУГУ Артуру Парфёнчикову и всем жителям Карелии, что РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение перечислить на счёт восстановления храма один миллион рублей. Россия - страна верующих в Единого Всевышнего народов. У нас не должно быть места разным сатанистам", - написал Рамзан Кадыров.

Власти соседних регионов поддержали предложение главы Карелии Артура Парфенчикова о помощи в восстановлении сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге.

Сам Парфенчиков перечислил 100 тысяч рублей.

Так, желание оказать поддержку выразили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Сергей Перминов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также глава Мурманской области Марина Ковтун. Все они перечислили по 10 тысяч рублей.

В пятницу благотворительный фонд "Северный духовный путь" открыл счет для перечисления пожертвований на воссоздание Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, сгоревшей из-за поджога.

Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в г. Кондопога".

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение N8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск

БИК Банка получателя: 048602673

Счёт Банка получателя: 30101810600000000673

Счёт получателя: 40703810425000000309

Получатель: Благотворительный фонд "Северный духовный путь"

ИНН получателя: 1001327924.

фото: Лариса Федосеева/ http://rk.karelia.ru/ Николай Смирнов

Начальник управления мэрии Петрозаводска написала заявление об уходе

Начальник управления земельных ресурсов администрации Петрозаводска Лариса Федосеева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердила сама Лариса Юрьевна. При этом она отказалась сообщить, с чем связано это решение.

"Я комментариев давать не хочу", - сказала она.

Лариса Федосеева отработала в мэрии карельской столицы около 15 лет. Из них примерно два года возглавляла управление земельных ресурсов.

Коллеги отзываются о ней как об очень хорошем специалисте.

Парфенчиков перевел 100 тысяч на восстановление сгоревшего в Карелии храма

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" открыл счет для перечисления пожертвований на воссоздание Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Официальный сбор средств на восстановление храма открыт с сегодняшнего дня. Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в г. Кондопога".

Пожертвование в размере 100 тысяч рублей сегодня перевел глава Карелии Артур Парфенчиков.

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение N8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск

БИК Банка получателя: 048602673

Счёт Банка получателя: 30101810600000000673

Счёт получателя: 40703810425000000309

Получатель: Благотворительный фонд "Северный духовный путь"

ИНН получателя: 1001327924.

ЕРЦ Карелии возглавил бывший заместитель мэра Петрозаводска

Генеральным директором АО "Единый расчетный центр Карелии" назначен Александр Ратников.

С 23 августа генеральным директором АО "ЕРЦ РК" назначен Александр Ратников. В 2016 году Ратников занимал пост заместителя Ирины Мирошник и председателя комитета экономики, муниципального имущества и землепользования администрации Петрозаводска.

ВИДЕО: Парфенчиков в интервью рассказал о мотивах руководства Карелией

Журналист Александр Тихий взял интервью у главы Карелии Артура Парфенчикова в Губернаторском парке.

"Статусно, можно сказать, что вы находитесь в своем парке. Здесь, очевидно, можно проводить губернатору свои планерки", - сказал Тихий при встрече с Пафречнкивым.

"Я, как человек, привыкший служить, полагаю, что в определённых ситуациях нужно следовать тем целеуказаниям, которые определяет руководитель", - говорит Парфенчиков.

В соцсетях появилось объявление о продаже двух совхозов в Карелии

Фонд госимущества Карелии объявил о планируемой продаже 100% пакета акций ОАО "Совхоз "Ведлозерский" и ОАО "Совхоз "Толвуйский".

Уведомления размещены в группе Фонда в "ВКонтакте".

"Цена продажи будет определена на основании оценки рыночной стоимости", - говорится в объявлении.

Оба совхоза включены в программу приватизации госимущества Карелии, принятой ранее парламентом республики.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: На Кукковке автомобиль развернуло от удара с другой машиной

В Петрозаводске в районе пересечения улиц Лыжной и Балтийская произошло ДТП, которое зафиксировала уличная камера.

Один из участников движения, пытаясь перестроиться, совершил столкновение с другим автомобилем, после чего машину развернуло на проезжей части.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Налоговая служба объяснила, почему в Карелии могут ликвидировать 30 гаражных кооперативов

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии предупредило о возможном прекращении деятельности около 30 гаражно-строительных кооперативов, не предоставивших в налоговый орган сведения о регистрации.

Об этом говорится в ответе начальника УФНС Александра Гнедых на запрос деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Он пояснил, что по закону, вступившему в силу еще 1 июля 2002 года, все организации, зарегистрированные до этой даты, должны были направить в регистрирующий орган "Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до июля 2002 года".

По словам Гнедых, в Карелии этого до сих пор не сделали более 200 организаций, в том числе, около 30 гаражно-строительных кооперативов.

Подробности – по ссылке.

Студентам запретят долго спать в общежитиях

Министерство науки и высшего образования поддерживает услугу добровольной "утренней побудки" студентов в общежитиях, предлагаемую новым ГОСТом Росстандарта.

"Указанная услуга будет способствовать укреплению дисциплины обучающихся в посещении учебных занятий, и, как следствие, повышению их успеваемости. Оснований для возражений против включения такой услуги в перечень рекомендованных услуг, предоставляемых в общежитиях для обучающихся, нет. Напротив, министерство поддерживает расширение спектра добровольных услуг для обучающихся", - сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

Утвержденный Росстандартом ГОСТ применяется на добровольной основе. В ведомстве также добавили, что данная услуга вряд ли будет востребована, так как сейчас у всех студентов есть сотовые телефоны со встроенными будильниками.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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