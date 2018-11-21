Самые значимые события среды

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Новости. Хроника дня
22:20, 21 Ноября 2018

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фото: www.onf.ru
Карелия провалила программу расселения, заявил Степашин

В 11 субъектах России не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-2017 годов.

Об этом во время "Горячей линии" в "Российской газете" рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский край, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, Костромская и Тверская области. "Но абсолютными регионами-"двоечниками" являются Тыва и Иркутская область", - сказал Степашин.

Он же сказал, что федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья была завершена в 2017 году.

"Думали, стоит ли продолжать ее дальше. То, что людей нужно расселять из аварийного жилья даже не обсуждалось, в таких домах просто опасно жить. Не дай бог, что случится, придется отвечать головой и свободой чиновникам. В результате было принято решение запустить федеральную программу со следующего года. И деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ, как оператора программы, продолжена до 1 января 2026 года. В соответствии с майским указом президента необходимо обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда", - сказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего до 2024 года предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Из федерального бюджета будет направлено 431,9 млрд рублей

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"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз главы Карелии"

Глава Карелии Артур Парфенчиков с его скандальной перепиской в соцсети попал в топ "Яндекса".

Пара неосторожных фраз, написанных руководителем региона Артуром Парфенчиковым в социальной сети и затем объяснённых "минутным эмоциональным срывом", предельно интересна в контексте протекающих изменений в медиа-производстве и медиа-потреблении, считает политолог Олег Реут.

"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз, пишет Реут. - Проходит час и на заданную тему высказались с десяток телеграмм-каналов с суммарной аудиторией в пару сотен тысяч читателей. От "Кровавой барыни" (приписываемой Ксении Собчак) и "Постправды" (считающейся частью телеграм-холдинга исполкома "Единой России") до "Пула №3" (непосредственно связанного с заместителем руководителя администрации – пресс-секретарём Президента Российской Федерации).

Ещё полчаса и "новость" заняла своё место в топе "Яндекса". А что из "карельского" там появлялось в недавнее время? Как показывает "Медиалогия", последний по времени топовый сюжет в сервисе индексируемых "Яндексом" новостей из республики был связан с августовским пожаром Успенской церкви в Кондопоге".

Подробнее – читайте здесь.

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Оксана Пушкина: Ответ Парфенчикова по детсаду неуместен, но он ищет пути решения проблемы

Эмоциональный ответ главы Карелии Артура Парфенчикова местной жительнице неуместен, но он искренне переживает из-за своего срыва и ищет пути решения проблемы, сказала депутат Госдумы Оксана Пушкина (ЕР).

"Неуместный ответ. Безусловно. Но я знаю Артура Парфенчикова лично. Давно... Хозяйство Парфенчикову досталось не самое передовое. Мягко скажем. И я знаю, как он бьется за край, за людей. Мы созвонились. Он очень переживает за свой срыв. Искренне переживает. И ищет пути решения проблемы", - рассказала РИА Новости Оксана Пушкина.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

 

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ФОТО: Парфенчиков помирился с Анной Власовой, которой нагрубил "ВКонтакте"

Глава Карелии побывал дома у жительницы поселка Суоёки Анны Власовой, в переписке с которой "допустил эмоциональный срыв" в ответ на жалобу о закрытии детского сада.

О своем посещении поселка Суоёки Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсети.

"Сегодня побывал у Анны и Андрея Власовых в посёлке Суоёки, встретился с населением посёлка, - написал Парфенчиков. – Вместе мы нашли вариант решения проблемы: будем организовывать семейную группу детского сада для 5 детей. Здание аварийной школы по решению жителей передаём им на материалы и дрова. А для семейного детского сада будем выкупать частный дом, который перейдет в муниципальную собственность, сделаем ремонт и оборудуем его под семейный детский сад. Анна согласилась стать помощником воспитателя. Данную практику малых групп будем применять и в других небольших населенных пунктах Карелии".

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фото: "Столица на Онего"
Детский омбудсмен Карелии рассказал, что стало с подростком, который проживал в гараже

Геннадий Сараев рассказал, как живет 17-летний подросток из Чалны, которого мать оставила на улице без прописки и денег.

Напомним, в поселке Чална Прионежского района 17-летний подросток вынужден был жить в гараже у местных жителей, так как его мама, ведущая асоциальный образ жизни, уехала в неизвестном направлении, а его оставила без крыши над головой,  без прописки и средств к существованию.

Органы опеки не спешили помогать несовершеннолетнему, тихо ожидая наступления его 18-летия, чтобы снять с себя обязательства по решению дальнейшей судьбы подростка.

После публикаций в СМИ и обращения депутата Чалнинского сельского поселения Елены Косолаповой история с подростком, проживающим в гараже, стало резонансной.

Следственные органы начали проверку по данной ситуации.

Главное, по словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, до наступления 18-летия успеть признать ребенка сиротой, чтобы он мог иметь в дальнейшем право встать в очередь на получение жилья и, конечно, оформить постоянную регистрацию, дающую право на поступление в техникум, устройство на работу, постановку на воинский учет.

До совершеннолетия подростку осталось ровно два месяца – 20 января у него День рождения.

В минувший вторник, 20 ноября, Геннадий Сараев рассказал, что за месяц, с момента опубликования истории о подростке, удалось сделать.

"На сегодняшний день он живет не в гараже, а в доме у приемной семьи, - сообщил Сараев, - они получают меры поддержки. Выплаты приемной семье будут осуществляться до момента наступления подростку 18 лет. За ребенком закреплен адвокат, который помог составить заявление в суд о признании подростка сиротой. В суде я выступаю как третья сторона, чтобы ускорить процесс. Надеюсь, что в ближайшее время состоится заседание суда, чтобы он получил статус как ребенок-сирота, нуждающийся в жилом помещении, чтобы ему сразу встать в очередь. Сейчас у него сделана временная регистрация по адресу приемной семьи, чтобы он был не бомжом, чтобы он мог получать медицинские услуги. Также уже готовятся документы для продолжения обучение в медвежьегорском техникуме. Кроме того, он встал на воинский учет. Если комиссия признает его годным, то он готов идти в армию, он выразил такое желание".

Подробнее о ситуации с подростком, который жил в гараже, можно прочитать здесь.

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фото: 7x7-journal.ru / Сергей Маркелов
ФОТО: На встречу с жителями поселка Суоеки глава Карелии пришел в кофте камуфляжной раскраски

После скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков приехал на встречу с жителями поселка Суоеки Суоярвского района.

Ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

На встрече присутствовали почти все жители села. Сам глава Карелии Артур Парфенчиков приехал в поселок разбираться в ситуации в кофте камуфляжной раскраски.


7x7-journal.ru / Сергей Маркелов

На собрании также присутствовали глава Суоярвского района, бывший местный прокурор Олег Болгов и министр образования Карелии Александр Морозов.

Глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом, предложив создать семейную группу, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "ВКонтакте".

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фото: "Столица на Онего"
Глава Карелии поручил создать семейную группу в Суоеки после скандала с перепиской во "Вконтакте"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать семейную группу в поселке Суоеки Суоярвского района после скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте".

В среду глава региона приехал в поселок и лично осмотрел пустующее деревянное здание, в котором размещались школа и группа детского сада. Строение находится в неудовлетворительном состоянии, констатировал он.

Далее глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом. Так как всего в поселке проживают порядка 7 дошкольников, строить новый детский сад нецелесообразно. Артур Парфенчиков предложил создать семейную группу в поселке, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "Вконтакте".


Анна Власова, фото

Артур Парфенчиков поставил министру образования Александру Морозову задачу создать в поселке группу для детей до 1 марта 2019 года. За это время в поселке необходимо найти подходящее помещение. Деньги на его покупку районной администрации могут быть выделены из резервного фонда республики.

"Это лучше, чем совсем ничего. Ради детей готова работать. Хорошо, что пришли к какому-то компромиссу. Будем надеяться, что все будет нормально", – сказала Анна Власова.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

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фото: https://vk.com/gorsovetptz
К 1 декабря новые светофоры установят в рамках программы "Безопасный Петрозаводск"

Мероприятия по улучшению транспортной безопасности находятся на особом контроле у инициатора программы - председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука.

Как рассказали в пресс-службе Петросовета, работы по оборудованию трех проблемных перекрестков города светофорными объектами должны быть завершены к 1 декабря.
В настоящее время сотрудники МУП "ПЭС" готовят траншеи для прокладки кабеля. Общая длина траншей по каждому перекрестку – порядка 100 метров. В ходе рабочей поездки по городу спикер горсовета проинспектировал один из объектов - на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса.

Как рассказал главный инженер муниципального предприятия Алексей Левошкин, за три дня планируют проложить кабель и приступить к установке опор и самого светофора.

"Светофоры будут современные светодиодные: транспортный, для автомобилистов, с дополнительными секциями для поворота на улицу Андропова и двухсекционный для пешеходов. К концу следующей недели на этом объекте работы завершим", - сообщил Левошкин.

Также до 1 декабря будут установлены светофорные объекты в районе дома №5 по улице Мерецкова и на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Это результат совместной работы с жителями и представителями ГИБДД. Например, по данному объекту на Карла Маркса мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. С введением в эксплуатацию нового светофорного объекта движение будет упорядочено, и дорожная обстановка улучшится. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".

"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам. За последний месяц много обращений от петрозаводчан поступило с просьбами установить светофор на перекрестке Горького – Анохина, включим его в перечень работ, запланированных на 2019 год", - добавил Геннадий Боднарчук.

По данным на 19 ноября, в перечень программы "Безопасный Петрозаводск" также включены предложения жителей по установке светофоров в районе въезда в жилой комплекс "Скандинавия" и на перекрестке ул. Мелентьевой – Советская и по оборудованию пешеходных переходов в районе дома по ул. Балтийская, 73, на улице Зеленая, подходах к детской поликлинике и детской республиканской больнице со стороны Древлянки и со стороны Перевалки, пересечении ул. Куйбышева и Левашовского бульвара.

Сбор предложений в программу продолжается, заявки можно оставлять в группе "Безопасный Петрозаводск" в соцсети "ВКонтакте".

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ВИДЕО: Полиция разыскивает женщину, обманувшую петрозаводчанку

Сотрудники уголовного розыска ищут женщину, подозреваемую в манипуляциях с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В объектив камеры попала женщина, которую подозревают в денежных манипуляциях – неизвестная ввела молодую девушку в заблуждение и выманила у нее деньги. Инцидент произошел 15 ноября в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманская.

Полиция просит всех, кому известны какие-либо сведения о данной женщине или её местонахождении, сообщать в полицию по телефону в Петрозаводске: 8921-529-43-56.

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фото: https://vk.com/gorsovetptz
Депутаты в Петрозаводске предложили исключить здание школы на Волховской из программы приватизации

В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, участники заседания рассмотрели вопросы, внесенные на очередную сессию городского совета. Один из вопросов, вынесенных на утверждение, касался проекта решения о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В пункте с перечнем объектов нежилого фонда, который предлагается изложить в новой редакции, есть и здание бывшей школы №8 по Волховской,10. Начальник отдела распоряжения, управления и аренды муниципального имущества мэрии Наталья Пескова напомнила, что ранее данный объект выставлялся на конкурс, который не состоялся из-за отсутствия участников. Причиной незаинтересованности потенциальных инвесторов, по ее словам, в первую очередь послужило плачевное состояние здания бывшей школы.

Главное условие объявленного конкурса предполагало сохранение и восстановление внешнего архитектурного облика фасада строения. Однако по результатам независимой экспертизы, технический износ строения сегодня составляет 92%, задние признано аварийным, а его реконструкция - нецелесообразной. В связи с этим комитет экономического развития городской администрации вышел с инициативой вынести объект на приватизацию и поменять способ торгов для его реализации на аукционе с дальнейшим изменением конкурсных условий.

Члены постоянной комиссии отметили, что при внесении указанных поправок и при проведении конкурсных процедур важно учесть не только пожелания потенциальных инвесторов и застройщиков, но интересы города и петрозаводчан. Это должна быть не только выручка от продажи данного земельного участка и строения, считают депутаты, но и получение муниципалитетом в безвозмездное пользование части помещений в новом здании, которое появится на ул. Волховской, где в дальнейшем можно разместить детский сад, подростковый клуб или другое социально-значимое учреждение.

"По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали администрации исключить вопрос по строению на ул. Волховской, 10 из проекта постановления, а также проработать новую конкурсную документацию, в которой предусмотреть вариант муниципально-частного партнерства с целью получения в собственность города части помещений", - рассказали в пресс-службе.

Среди других вопросов, рассмотренных постоянной комиссией, был проект бюджета Петрозаводска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, депутаты приняли решение принять его к сведению.

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