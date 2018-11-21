Самые значимые события среды

фото: www.onf.ru

Карелия провалила программу расселения, заявил Степашин

В 11 субъектах России не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-2017 годов.

Об этом во время "Горячей линии" в "Российской газете" рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский край, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, Костромская и Тверская области. "Но абсолютными регионами-"двоечниками" являются Тыва и Иркутская область", - сказал Степашин.

Он же сказал, что федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья была завершена в 2017 году.

"Думали, стоит ли продолжать ее дальше. То, что людей нужно расселять из аварийного жилья даже не обсуждалось, в таких домах просто опасно жить. Не дай бог, что случится, придется отвечать головой и свободой чиновникам. В результате было принято решение запустить федеральную программу со следующего года. И деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ, как оператора программы, продолжена до 1 января 2026 года. В соответствии с майским указом президента необходимо обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда", - сказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего до 2024 года предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Из федерального бюджета будет направлено 431,9 млрд рублей

"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз главы Карелии"

Глава Карелии Артур Парфенчиков с его скандальной перепиской в соцсети попал в топ "Яндекса".

Пара неосторожных фраз, написанных руководителем региона Артуром Парфенчиковым в социальной сети и затем объяснённых "минутным эмоциональным срывом", предельно интересна в контексте протекающих изменений в медиа-производстве и медиа-потреблении, считает политолог Олег Реут.

"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз, пишет Реут. - Проходит час и на заданную тему высказались с десяток телеграмм-каналов с суммарной аудиторией в пару сотен тысяч читателей. От "Кровавой барыни" (приписываемой Ксении Собчак) и "Постправды" (считающейся частью телеграм-холдинга исполкома "Единой России") до "Пула №3" (непосредственно связанного с заместителем руководителя администрации – пресс-секретарём Президента Российской Федерации).

Ещё полчаса и "новость" заняла своё место в топе "Яндекса". А что из "карельского" там появлялось в недавнее время? Как показывает "Медиалогия", последний по времени топовый сюжет в сервисе индексируемых "Яндексом" новостей из республики был связан с августовским пожаром Успенской церкви в Кондопоге".

Подробнее – читайте здесь.

Оксана Пушкина: Ответ Парфенчикова по детсаду неуместен, но он ищет пути решения проблемы

Эмоциональный ответ главы Карелии Артура Парфенчикова местной жительнице неуместен, но он искренне переживает из-за своего срыва и ищет пути решения проблемы, сказала депутат Госдумы Оксана Пушкина (ЕР).

"Неуместный ответ. Безусловно. Но я знаю Артура Парфенчикова лично. Давно... Хозяйство Парфенчикову досталось не самое передовое. Мягко скажем. И я знаю, как он бьется за край, за людей. Мы созвонились. Он очень переживает за свой срыв. Искренне переживает. И ищет пути решения проблемы", - рассказала РИА Новости Оксана Пушкина.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

ФОТО: Парфенчиков помирился с Анной Власовой, которой нагрубил "ВКонтакте"

Глава Карелии побывал дома у жительницы поселка Суоёки Анны Власовой, в переписке с которой "допустил эмоциональный срыв" в ответ на жалобу о закрытии детского сада.

О своем посещении поселка Суоёки Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсети.

"Сегодня побывал у Анны и Андрея Власовых в посёлке Суоёки, встретился с населением посёлка, - написал Парфенчиков. – Вместе мы нашли вариант решения проблемы: будем организовывать семейную группу детского сада для 5 детей. Здание аварийной школы по решению жителей передаём им на материалы и дрова. А для семейного детского сада будем выкупать частный дом, который перейдет в муниципальную собственность, сделаем ремонт и оборудуем его под семейный детский сад. Анна согласилась стать помощником воспитателя. Данную практику малых групп будем применять и в других небольших населенных пунктах Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Детский омбудсмен Карелии рассказал, что стало с подростком, который проживал в гараже

Геннадий Сараев рассказал, как живет 17-летний подросток из Чалны, которого мать оставила на улице без прописки и денег.

Напомним, в поселке Чална Прионежского района 17-летний подросток вынужден был жить в гараже у местных жителей, так как его мама, ведущая асоциальный образ жизни, уехала в неизвестном направлении, а его оставила без крыши над головой, без прописки и средств к существованию.

Органы опеки не спешили помогать несовершеннолетнему, тихо ожидая наступления его 18-летия, чтобы снять с себя обязательства по решению дальнейшей судьбы подростка.

После публикаций в СМИ и обращения депутата Чалнинского сельского поселения Елены Косолаповой история с подростком, проживающим в гараже, стало резонансной.

Следственные органы начали проверку по данной ситуации.

Главное, по словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, до наступления 18-летия успеть признать ребенка сиротой, чтобы он мог иметь в дальнейшем право встать в очередь на получение жилья и, конечно, оформить постоянную регистрацию, дающую право на поступление в техникум, устройство на работу, постановку на воинский учет.

До совершеннолетия подростку осталось ровно два месяца – 20 января у него День рождения.

В минувший вторник, 20 ноября, Геннадий Сараев рассказал, что за месяц, с момента опубликования истории о подростке, удалось сделать.

"На сегодняшний день он живет не в гараже, а в доме у приемной семьи, - сообщил Сараев, - они получают меры поддержки. Выплаты приемной семье будут осуществляться до момента наступления подростку 18 лет. За ребенком закреплен адвокат, который помог составить заявление в суд о признании подростка сиротой. В суде я выступаю как третья сторона, чтобы ускорить процесс. Надеюсь, что в ближайшее время состоится заседание суда, чтобы он получил статус как ребенок-сирота, нуждающийся в жилом помещении, чтобы ему сразу встать в очередь. Сейчас у него сделана временная регистрация по адресу приемной семьи, чтобы он был не бомжом, чтобы он мог получать медицинские услуги. Также уже готовятся документы для продолжения обучение в медвежьегорском техникуме. Кроме того, он встал на воинский учет. Если комиссия признает его годным, то он готов идти в армию, он выразил такое желание".

Подробнее о ситуации с подростком, который жил в гараже, можно прочитать здесь.

фото: 7x7-journal.ru / Сергей Маркелов

ФОТО: На встречу с жителями поселка Суоеки глава Карелии пришел в кофте камуфляжной раскраски

После скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков приехал на встречу с жителями поселка Суоеки Суоярвского района.

Ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

На встрече присутствовали почти все жители села. Сам глава Карелии Артур Парфенчиков приехал в поселок разбираться в ситуации в кофте камуфляжной раскраски.



7x7-journal.ru / Сергей Маркелов

На собрании также присутствовали глава Суоярвского района, бывший местный прокурор Олег Болгов и министр образования Карелии Александр Морозов.

Глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом, предложив создать семейную группу, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "ВКонтакте".

фото: "Столица на Онего"

Глава Карелии поручил создать семейную группу в Суоеки после скандала с перепиской во "Вконтакте"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать семейную группу в поселке Суоеки Суоярвского района после скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте".

В среду глава региона приехал в поселок и лично осмотрел пустующее деревянное здание, в котором размещались школа и группа детского сада. Строение находится в неудовлетворительном состоянии, констатировал он.

Далее глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом. Так как всего в поселке проживают порядка 7 дошкольников, строить новый детский сад нецелесообразно. Артур Парфенчиков предложил создать семейную группу в поселке, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "Вконтакте".



Анна Власова, фото

Артур Парфенчиков поставил министру образования Александру Морозову задачу создать в поселке группу для детей до 1 марта 2019 года. За это время в поселке необходимо найти подходящее помещение. Деньги на его покупку районной администрации могут быть выделены из резервного фонда республики.

"Это лучше, чем совсем ничего. Ради детей готова работать. Хорошо, что пришли к какому-то компромиссу. Будем надеяться, что все будет нормально", – сказала Анна Власова.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

фото: https://vk.com/gorsovetptz

К 1 декабря новые светофоры установят в рамках программы "Безопасный Петрозаводск"

Мероприятия по улучшению транспортной безопасности находятся на особом контроле у инициатора программы - председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука.

Как рассказали в пресс-службе Петросовета, работы по оборудованию трех проблемных перекрестков города светофорными объектами должны быть завершены к 1 декабря.

В настоящее время сотрудники МУП "ПЭС" готовят траншеи для прокладки кабеля. Общая длина траншей по каждому перекрестку – порядка 100 метров. В ходе рабочей поездки по городу спикер горсовета проинспектировал один из объектов - на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса.

Как рассказал главный инженер муниципального предприятия Алексей Левошкин, за три дня планируют проложить кабель и приступить к установке опор и самого светофора.

"Светофоры будут современные светодиодные: транспортный, для автомобилистов, с дополнительными секциями для поворота на улицу Андропова и двухсекционный для пешеходов. К концу следующей недели на этом объекте работы завершим", - сообщил Левошкин.

Также до 1 декабря будут установлены светофорные объекты в районе дома №5 по улице Мерецкова и на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Это результат совместной работы с жителями и представителями ГИБДД. Например, по данному объекту на Карла Маркса мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. С введением в эксплуатацию нового светофорного объекта движение будет упорядочено, и дорожная обстановка улучшится. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".

"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам. За последний месяц много обращений от петрозаводчан поступило с просьбами установить светофор на перекрестке Горького – Анохина, включим его в перечень работ, запланированных на 2019 год", - добавил Геннадий Боднарчук.

По данным на 19 ноября, в перечень программы "Безопасный Петрозаводск" также включены предложения жителей по установке светофоров в районе въезда в жилой комплекс "Скандинавия" и на перекрестке ул. Мелентьевой – Советская и по оборудованию пешеходных переходов в районе дома по ул. Балтийская, 73, на улице Зеленая, подходах к детской поликлинике и детской республиканской больнице со стороны Древлянки и со стороны Перевалки, пересечении ул. Куйбышева и Левашовского бульвара.

Сбор предложений в программу продолжается, заявки можно оставлять в группе "Безопасный Петрозаводск" в соцсети "ВКонтакте".

ВИДЕО: Полиция разыскивает женщину, обманувшую петрозаводчанку

Сотрудники уголовного розыска ищут женщину, подозреваемую в манипуляциях с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В объектив камеры попала женщина, которую подозревают в денежных манипуляциях – неизвестная ввела молодую девушку в заблуждение и выманила у нее деньги. Инцидент произошел 15 ноября в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманская.

Полиция просит всех, кому известны какие-либо сведения о данной женщине или её местонахождении, сообщать в полицию по телефону в Петрозаводске: 8921-529-43-56.

фото: https://vk.com/gorsovetptz

Депутаты в Петрозаводске предложили исключить здание школы на Волховской из программы приватизации

В Петросовете состоялось заседание постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, участники заседания рассмотрели вопросы, внесенные на очередную сессию городского совета. Один из вопросов, вынесенных на утверждение, касался проекта решения о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В пункте с перечнем объектов нежилого фонда, который предлагается изложить в новой редакции, есть и здание бывшей школы №8 по Волховской,10. Начальник отдела распоряжения, управления и аренды муниципального имущества мэрии Наталья Пескова напомнила, что ранее данный объект выставлялся на конкурс, который не состоялся из-за отсутствия участников. Причиной незаинтересованности потенциальных инвесторов, по ее словам, в первую очередь послужило плачевное состояние здания бывшей школы.

Главное условие объявленного конкурса предполагало сохранение и восстановление внешнего архитектурного облика фасада строения. Однако по результатам независимой экспертизы, технический износ строения сегодня составляет 92%, задние признано аварийным, а его реконструкция - нецелесообразной. В связи с этим комитет экономического развития городской администрации вышел с инициативой вынести объект на приватизацию и поменять способ торгов для его реализации на аукционе с дальнейшим изменением конкурсных условий.

Члены постоянной комиссии отметили, что при внесении указанных поправок и при проведении конкурсных процедур важно учесть не только пожелания потенциальных инвесторов и застройщиков, но интересы города и петрозаводчан. Это должна быть не только выручка от продажи данного земельного участка и строения, считают депутаты, но и получение муниципалитетом в безвозмездное пользование части помещений в новом здании, которое появится на ул. Волховской, где в дальнейшем можно разместить детский сад, подростковый клуб или другое социально-значимое учреждение.

"По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали администрации исключить вопрос по строению на ул. Волховской, 10 из проекта постановления, а также проработать новую конкурсную документацию, в которой предусмотреть вариант муниципально-частного партнерства с целью получения в собственность города части помещений", - рассказали в пресс-службе.

Среди других вопросов, рассмотренных постоянной комиссией, был проект бюджета Петрозаводска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов, депутаты приняли решение принять его к сведению.

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