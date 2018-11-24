Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Живой Петрозаводск

Многодетная мать из Карелии подарила Якубовичу "трусы мудрости"

В игре "Поле Чудес" приняла участие жительница Олонца. Она подарила Леониду Якубовичу волшебный платок и трусы, заряжающие энергией.

В пятничном выпуске капитал-шоу "Поле чудес", который вышел в эфир на "Первом канале" 23 марта, приняла участие жительница Олонца Ирина Степанова. Мама пятерых детей, работающая продавцом, поблагодарила свою семью и мужа за то, что "разрешили ей маленькие отпуск". Женщина привезла ведущему телешоу Леониду Якубовичу подарки. Среди них были "волшебный платок", с помощью которого можно загадывать желания, и "трусы мудрости", заряжающие энергией. Жительница Олонца также исполнила песню под гитару.

В игре Ирина Степанова не была успешна. Играя в третьей тройке, отгадала несколько букв, но не вышла в финал. Слово "авоська" назвал другой игрок.

Пятничную программу "Поле Чудес" можно посмотреть на сайте "Первого канала". Фрагмент с игрой жительницы Олонца начинается с 40 минуты видео.

ВИДЕО: В Сети появилась позитивная песня о Петрозаводске

Клип с композицией о столице Карелии в исполнении юных вокалистов выложили в социальных сетях.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилось видео с новой песней о Петрозаводске. Как сообщили в комментарии к клипу, авторами песни является семья Зобневых, а исполнили композицию вокалисты Елизавета Майданова и Вадим Якушев (педагог по вокалу Татьяна Ткаченко).

"Чудесная и позитивная песня о нашем любимом городе. Наслаждайтесь!", - пишут в паблике.

фото: Районная газета "Олония"

В поселке Карелии новый детский городок уничтожается вандалами

Жители поселка Ильинского Олонецкого района не долго радовались новому объекту, открытому недавно в рамках программы "Комфортная городская среда".

Как пишет районная газета "Олония", совсем недавно на центральном стадионе Ильинского торжественно открыли детскую площадку, хоккейную коробку и новые спортивные уличные тренажеры. Проект был реализован в рамках программы "Комфортная городская среда" на общую сумму 2 млн 351 тыс. 884 руб., из них 133 тыс. 125 руб. — из бюджета поселения.

Центральное место на стадионе занимает площадка для детей, на которой есть песочницы, домик и вертолет, карусели и качели, горки и многое другое. Однако не прошло и месяца, а некоторые объекты уже сломаны. Сотрудники администрации с болью отмечают, что детский городок сделан для детишек до 10 лет, но нередко можно наблюдать, как ребята постарше пытаются штурмовать площадку. В результате сломаны карусель и качели, вывернут руль у машинки, сломана скамеечка. Некоторые детали придется менять, другие — ремонтировать, рассказала "Олония".

"Кому это было нужно? Неужели жителям безразлично, что будет с городком? В силах каждого, кто проходит или проезжает мимо, остановить хулиганов, сделать им замечание. Почему-то те, кто ломает новые объекты, не понимают, что к площадке надо относиться бережно", - задаются вопросами журналисты районной газеты.

фото: "Столица на Онего"

Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии

Депутат ГосДумы Валентина Пивненко надеется вернуть землякам право выхода на пенсию женщинам с 50-ти, а мужчинам - 55 лет.

По словам Пивненко, сейчас готовится аналитический материал для того, чтобы убеждать правительство и президента определить преференции для северных территорий, учитывая малую численность населения, высокий отток населения и низкий уровень жизни людей.

"Вместе с другими депутатами, которые представляют северные территории, мы собираем информацию по каждому региону в разрезе каждого района - хотим увидеть реальное число людей, которых коснулась пенсионная реформа. Почему это важно? Потому что, например, в Карелии третья часть населения – это уже пенсионеры, по ним никаких перемен не будет. Другая часть - коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, которым сохранены все пенсионные права. Третья категория – те, кто работают во вредных условиях производства, для них тоже сохраняется пенсионный возраст. Четвертая категория – многодетные матери на Севере. Пятая – дети от 0 до 18 лет. И сколько остается в итоге? Мы должны получить эту информацию, свести воедино, просчитать и уже потом выходить на переговоры с правительством", - рассказала депутат "Столице на Онего".

Как Валентина Пивненко собирается бороться за пенсионные права северян, читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Скандал с Парфенчиковым, компенсация Алиханову и пересмотр мягкого приговора Косареву

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В очередной раз неделя начинается со сводки ГИБДД, где в дорожно-транспортных происшествиях погибают люди.

Фура насмерть сбила пенсионера в Карелии

В Сортавальском районе под колесами фуры погиб 61-летний мужчина. Автопоезд задел пожилого мужчину прицепом. В результате пенсионер скончался на месте ДТП.

В чреде плохих событий есть и хорошие новости

Правительство России исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова

Министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей на протяжении трех лет по постановлению Европейского суда по правам человека.

Вслед за выплатой компенсации по решению Европейского суда российской стороной должны быть отменены постановление об аресте Девлета Алиханова в феврале 2015 года, а также все последующие постановления судов о продлении ему сроков содержания под стражей на протяжении трех лет.

В настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне Президиума Верховного суда России.

В продолжение новостей из зала суда

Верховный суд Карелии отменил мягкий приговор Косареву по делу о взятках

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр уголовное дело бывшего председателя госкомитета по имуществу Дениса Косарева.

Меру пресечения экс-чиновнику не стали менять и оставили его под подпиской о невыезде.

Дело будет пересматриваться в Петрозаводском городском суде, но в новом составе.

Если судьбу Косарева суду еще предстоит решить, то...

Экс-чиновники Госавтодорнадзора по Карелии, которые брали взятки алкоголем и деньгами, отправились в колонию

Петрозаводский городской суд признал виновными в коррупции бывшего замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгения Шелковникова и экс-начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства Дениса Краснопевцева.

С учетом вынесенного ранее приговора суд приговорил Шелковникова к 13 годам лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 15 лет.

Краснопевцеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей.

И, конечно, самое главное событие недели

Как глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"



фото: vk.com / личный аккаунт Артура Парфенчикова в соцсети

Жительница поселка Суоёки Суоярвского района Карелии Анна Власова "ВКонтакте" попросила Парфенчикова вернуть в поселок детский сад, закрытый по программе оптимизации.

От имени главы ей пришел ответ, что невозможно открыть в поселке ясли для одного ребенка: "Такого даже в Петрозаводске нет. Сидите (в декрете) до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви".

По словам Власовой, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. "Вы своих трехлетних внуков за 25 км отправили бы? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей, извините, не проживешь! К вам обращаться не стоит больше никогда! Бесполезно!" — написала женщина. От имени Артура Парфенчикова ей в ответ пришла фраза: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Скандальная переписка попала в Сеть и была опубликована в федеральных СМИ.

В результате Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки.

На встрече с жителями Суоеки Парфенчиков обсудил возможные решения проблемы с детским садом и предложил создать семейную группу в поселке, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "Вконтакте".

После глава Карелии побывал дома у Анны Власовой, в переписке с которой "допустил эмоциональный срыв" и еще раз обсудил выход из сложившейся ситуации.

В защиту Артура Парфенчиколва выступили Оксана Пушкина и известный российский политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.



Не успела стихнуть история с жительницей Суоеки, а глава Карелии уже выступил с новым предложением.

Парфенчиков предложил выпускникам скинуться на окна для родных школ

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в республике проходит благотворительная акция "Подари тепло", сообщили в правительстве республики.

Любой желающий может спонсировать установку современных окон в школе, в которой учился.

фото: Газета "Новая жизнь"

Жителям Эссойлы приходят баснословные счета за вывоз мусора, который никто не осуществляет

В одном из поселков Карелии контейнеров под ТБО нет, а квитанции с платежами за вывоз мусора местным жителям приходят регулярно.

О проблемах, связанных с организацией вывоза мусора, подняли на страницах газеты Пряжинского национального района "Новая жизнь". В редакцию обратились жители поселка Эссойла, которые сетуют на то, что услуги им не предоставляются, а счета приходят.

"Нашими проблемами до мая занималась компания ООО «Вега-Союз», с мая нам платежи снизили: вместо 600 рублей в квитанциях стала значиться сумма 500 рублей. Спустя три месяца без какого-либо предупреждения АО "ЕРЦ РК" выписывает счета с баснословными суммами за 3 месяца. Услуга ими абсолютно не выполнялась, и вплоть до сегодняшнего дня воз и ныне там", - написали в редакцию газеты жители дома по улице Озерной в Эссойле.

По словам обратившихся в издание, в конце сентября проводилось собрание в местном ДК, где присутствовали представители АО "ЕРЦ РК" и расчетного центра, где селянам сказали, что нужно строить площадки для контейнеров. Жителей поселка успокоили: до установки контейнеров оплату за вывоз ТБО производить не надо, но счета при этом все равно будут поступать. А 24 октября в Эссойлу приезжали специалисты из расчетного центра, которые, напротив, сообщили, что платить нужно, иначе еще и пени начислят.

"У нас 8-квартирный дом, неблагоустроенный. Помимо ТБО, у нас собираются жидкие отходы. В конце сентября ООО "Вега-Союз" вычистили нашу выгребную яму, за что мы очень благодарны директору ООО "Вега-Союз" Сергею Звереву и главе Эссойльского поселения Андрею Ореханову. Почему мы должны платить АО "ЕРЦ РК", если они никоим образом к очистке нашей выгребной ямы не причастны? Председатель совета правления нашего дома сказал, что если мы будем выбрасывать ТБО и выливать помои, то вывоз будет производиться за счет жильцов дома. Возникает вопрос: если нет контейнеров, куда же людям выбрасывать отходы?", - сетуют эссойльцы.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами прокомментировал "Новой жизни" ситуацию с вывозом мусора в Эссойле. По информации регоператора, 9 ноября в адрес ООО "Автоспецтранс" поступило обращение главы администрации Эссойльского сельского поселения Андрея Ореханова и предоставлен перечень населенных пунктов и улиц поселка, где вывоз ТКО не осуществляется. Данный перечень был направлен оператору по транспортированию с целью получения от него информации о том, действительно ли вывоз ТКО по данным адресам не осуществлялся. Данная информация необходима для принятия объективного решения о произведении перерасчета потребителям.

"На сегодняшний день администрацией Эссойльского поселения проводится подготовительная работа для исполнения полномочий по установке контейнерных площадок на всей территории поселения. Ситуация с транспортированием ТКО в Пряжинском районе поставлена на контроль руководства регионального оператора. На период с 1 января 2019 года при заключении договора на транспортирование на новый срок будут установлены более жесткие требования к операторам в части оснащенности спецтехникой и контейнерами", - пишет "Новая жизнь".

фото: ВКонтакте

ФОТО: На озерах Карелии встает лед

Жители республики делятся в Сети фото с небольшими озерами, которые первыми сковал лед.

В паблике "ONEGO PIRATES" появились фотографии озера Лососинное, где лед составляет всего 2 сантиметра. Соседнее озеро Машезеро также покрыто льдом.

А жители Петрозаводска сфотографировали реку Неглинка с ледяным покрытием в районе ТЦ "Лотос Плаза".

фото: ОНФ в Карелии

ФОТО: В Петрозаводске студентов учили гнуть сковороды и рвать полотенца

Студенты Петрозаводского автотранспортного техникума приняли участие в акции ОНФ "Зарядка с чемпионом".

Активисты Общероссийского народного фронта в Карелии присоединились к всероссийской акции ОНФ "Зарядка с чемпионом". В Петрозаводске необычный урок физкультуры провел для студентов автотранспортного техникума победитель чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу и армлифтингу, президент федерации силового экстрима Карелии (АРС) Александр Каширин.

Второкурсники в течение полутора часов занимались в спортивном зале техникума, знакомясь с силовыми видами спорта. Каширин, который является тренером молодежной сборной Карелии по пауэрлифтингу и сборной региона по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сначала устроил силовое шоу. Спортсмен показал, как можно согнуть сковороду, гвозди, арматуру, разорвать полотенце и многостраничный телефонный справочник с календарем. После тщетных попыток студентов повторить эти упражнения чемпион рассказал об одном и самых выдающихся профессиональных борцов мира Иване Поддубном и его трюках. А затем второкурсники выполнили разминку и комплекс силовых упражнений.

"Я с удовольствием принял приглашение поучаствовать в акции ОНФ. Чем больше ребят будут увлечены спортом, занятиями физкультурой, тем сильнее, здоровее и увереннее в себе они будут. Спорт укрепляет не только наше тело, но и дух. Люди, устраивающие себе регулярные тренировки, добиваются успехов во всех сферах деятельности и успевают сделать гораздо больше, чем противники спорта. И я показал ребятам, что силачами не рождаются, ими становятся. Стоит только захотеть", – сказал Каширин.

Акция ОНФ "Зарядка с чемпионом" проходит в течение месяца во всех регионах страны, она объединит более 15 тыс. человек. В мероприятиях принимают участие школьники, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений и выдающиеся спортсмены.

Детский омбудсмен Карелии против оптимизации школ и садиков, но губернатору об этом не говорит

Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев избегает публично излагать свою позицию по оптимизации сети образования.

Карельский детский омбудсмен признался журналистам на брифинге, что не поддерживает оптимизацию учреждений образования в республике.

"Я еще раз говорю: я ее не поддерживаю, и буквально на той неделе, когда я выступал на комиссии по вопросам образования, культуры и молодежи города Петрозаводска, я свою позицию высказал по поводу оптимизации специалистов дошкольных учреждений и школ. Оптимальное количество специалистов – это увеличение специалистов, а не их уменьшение. Для меня оптимизация – это оптимальное количество специалистов, которое может обеспечить ту потребность, которая есть у общества. Я против сокращения расходов, я за оптимизацию, как разумный подход к тому, чтобы общество получило все необходимое", - заявил Геннадий Сараев.

Уполномоченный по правам ребенка высказался против урезания затрат на школьных логопедов и психологов и предупредил, что сокращение техникумов в районах республики, в частности – в Пудоже и Суоярви, может привести к тому, что на улице окажутся десятки молодых людей. "К чему это может привести? Далеко ходить не надо: мы можем прогнозировать рост преступности, мы можем прогнозировать рост злоупотребления алкоголем, токсикомании. По сути, это тенденция, которая в мире есть", – сказал Сараев.

Однако, когда журналисты поинтересовались, говорит ли он об этом губернатору, уполномоченный по правам ребенка ответил: "Я говорю это министрам".

Подробнее о брифинге карельского детского омбудсмена Геннадия Сараева, который был приурочен к Всемирному дню ребенка и первой годовщине назначения Сараева на эту должность, читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 24 ноября: День рождения легендарного турклуба и много музыки – хорошей и разной

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

8.30, легкоатлетический манеж ПетрГУ (ул. Герцена, д. 31б). Первенство Карелии по функциональному многоборью. Соревнования в формате #кроссфит.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Федорино горе". Режиссерский прием спектакля - театр в театре. А играют в этом театре грабители - они же актеры-любители. С 5 лет. 250 руб.

11.00, спортзал (ул. Мурманская, 30). Турнир кунфу.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). О. Портретова. "Корона тролля". Музыкальная сказка, полная превращений и чудес. С 6 лет.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Свинка – символ 2019 года" в технике кинусайга - это японское рукоделие, суть которого заключается в составлении определенного рисунка из лоскутков ткани. 350 руб.

12.00, общественно-культурный центр НКО (ул. Шотмана, 8). Мастер-класс "Рождественские истории" – создание рождественского венка, от 7 лет. 250 руб.

13.00, центр "Имена" (ул. Герцена, 37-5). АромаПосиделки. Встреча посвящена арома-массажу. Вход свободный по предварительной регистрации в обсуждениях.

14.00, ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Открытый Кубок РК по художественной гимнастике и Турнир городов России и зарубежья по художественной гимнастике на Кубок Н.Я. Липниной.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

17.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). Гастроли Московского государственного академического камерного хора. 400-1000 руб.

17.00, актовый зал ПетрГУ (пр. Ленина, 33). День рождения турклуба "Сампо". Встреча посвящена 40-летию походов "самповцев" на Камчатку. Вход свободный.

18.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Группа "Белый танец" - три поколения женщин, творческая семья, концертный опыт которой насчитывает более 40 лет. Диско 80-х, советская эстрада, рок-н-ролл, шансон, романсы, современная поп-музыка, русские народные песни в современной аранжировке, песни на карельском языке. 300 руб.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Концерт "Черные брови, карие очи". В концертной программе прозвучат украинские народные песни в исполнении солистов Музыкального театра Карелии.

18.30, кафе "Чистый Вкус" (ул. Кирова, 19). Традиционный акустический концерт в поддержку животных. ШнуХшну (лирика), СиМа (северный фолк), Крис (музыка для людей, внутри которых шумит море и светит солнце), Даша Рожина и Юрий Суетин (песни из ирландских туманов), аnna (нежная акустика / hapi drum, steel tongue drum, tank drum). 50 + руб. Все вырученные деньги пойдут на благоустройство и содержание приютов.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году, удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. 800 руб.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" (большой зал Музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало, пр. Октябрьский, 11). Н. В. Гоголь. "Женитьба". Этот яркий и очень смешной спектакль не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. 450-500 руб.

19.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Программа "Ваши любимые песни". Романсы, старинные русские народные песни, песни современных композиторов из популярных художественных фильмов. 400-500 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Группа "Черный обелиск" - новый юбилейный альбом "Х". Билеты: первые 20 штук - по 700 руб., далее - 800 руб., на входе - 1000 руб. Vip-билеты (столики) - 1000 руб., на входе 1500 руб.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Концерт "Spiritual Seasons" - большая осенняя программа. Ирландский и скандинавский фолк в Петрозаводске. 300-400 руб.

20.00, кафе "Crema" (пр. Ленина, 17). Nikas Bolshoe Uho. Evening microclimate.

20.20, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Концерт "Двое против, один воздержался". Акустический проект участников "16 TONN" и "BlackJack". 200 руб.

23.59, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Оldschool warriors. Великие мастера грува и танцевального бита. 100 (с репостом) – 200 руб.

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 24 ноября. Подробнее

На улицах города появилось световое оборудование для создания праздничного настроения к Новому году. Подробнее

Прошедшие в администрации Петрозаводска публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год в очередной раз подтвердили – высказывать свою гражданскую позицию представители общественности предпочитают в социальных сетях. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Вертолет санавиации госпитализировал в санкт-петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 59-летнего жителя Карелии. Подробнее

В субботу и воскресенье будет затруднено автомобильное движение по улице Мелентьевой из-за строительства инженерных коммуникаций. Подробнее

В Петрозаводске студентов приглашают пострелять. Подробнее

Самые высокие материальные запросы у жителей Владивостока, наиболее низкие - в Набережных Челнах и Оренбурге, следует из опроса людей старше 18 лет, проведенного SuperJob. Подробнее

Пожар произошел накануне вечером в частной бане в поселке Лахденкюля Сортавальского района, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Жителей Карелии, страдающих ВЗК, и их родственников приглашают на занятия, которые проведут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее

Такие меры необходимы в связи с повторным обнаружением ветеринарных препаратов кокцидиостатиков в колбасных изделиях. Подробнее

По сообщению карельского Гидрометцентра, 25 ноября будет облачно с пояснениями, ожидаются снег и гололедица. Подробнее

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 25 ноября. Подробнее

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права для показа в Северной Америке фильма Константина Хабенского "Собибор". Подробнее

Латиноамериканская певица Наталья Орейро выпустила клип "To Russia with love", снятый в подмосковной Балашихе. Подробнее