Самые значимые события воскресенья

фото: Очередь родителей у Академического лицея в 2016 году

В Петрозаводске родители будущих первоклашек опять круглосуточно дежурят у школ, чтобы записать детей

У лицея № 40 в Петрозаводске родители стоят круглосуточно уже вторую неделю.

Об этом нам рассказал один из родителей будущих первоклашек.

"Не буду говорить за весь Петрозаводск, но конкретно в лицее №40 по Октябрьский пр., 64 родители стоят круглосуточно уже вторую неделю. Мы не в Рио, и на дворе уже декабрь. Общался с родителями - доходит до абсурда. В прошлом году очередники ночью жгли костры у лицея, чтобы не замёрзнуть. Почему так-то?".

Как нам стало известно, родительские дежурства для записи детей в первые классы организованы практически у всех лицеев, гимназий и других школ Петрозаводска. Приходится констатировать, что реально действующую систему электронной записи детей в школы властям так и не удалось организовать. Система постоянно дает сбой, поэтому родители на нее не надеются.

Напомним, на прошлой неделе состоялось первое тестирование госуслуги по записи в школу через портал электронных услуг Республики Карелия. В нем приняли участие около 700 педагогов городских школ. По результатам стрессового тестирования выявлены ошибки.

"На сегодняшний день Министерство образования Республики Карелия совместно с ГУП РК "Радиоком" продолжают работу над устранением выявленных недочетов. На этой неделе планируется проведение повторного тестирования", - рассказали в мэрии Петрозаводска.

Прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается в столице Карелии 22 декабря. В 2019/2020 учебном году в Петрозаводске планируется открыть 111 общеобразовательных и 12 специальных (коррекционных) классов.

Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в Академическом лицее. Ожидаемое число первоклассников - порядка 3600 человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы. В текущем году на параллели первых классов обучаются 3442 человека.

ВИДЕО: На Чапаева сбили пешехода, жесткие кадры

В Петрозаводске накануне вечером на одной из самых аварийных улиц сбили пешехода.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, дорожное происшествие случилась в субботу, 8 декабря в 20-15. ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Ватутина.

Легковой автомобиль двигался по улице Чапаева в сторону автовокзала. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП травмирован пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дорожное происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения.

фото: https://pixabay.com

ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь

Петрозаводчанин снял на видео, как к нему во двор пришла рысь.

Житель Петрозаводска прислал в нашу редакцию видео о том, как к его дому пришла рысь.

"Я живу у края Петрозаводска, и не знал, что у нас рыси есть. Бабушка и я увидели на снегу следы, думали собака, но не похожи. Через 1 день я выглядываю в окно, - и сидит большая рысь. Вот, смог заснять, и как вы думаете, что с рысью делать, куда звонить?".

фото: группа ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТОФАКТ: У "Макси" эвакуируют припаркованные машины

Водители игнорируют запрет парковки вдоль торгового центра «Макси» - эвакуатор работает там чуть ли не каждый день.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии появились очередные фотографии того, как принудительно вывозят эвакуатором автомобили, припаркованные у торгового центра "Макси".

Напомним, что несколько месяцев назад на этом участке улицы Андропова запретили остановку и парковку машин за исключением небольшого кармана у входа в Макдональдс.

Однако водители массово игнорируют запрет, и практически каждый день здесь работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.

Добавим, что работа эвакуатора обходится владельцам машин в 2 800 рублей, а за штрафстоянку нарушителю придется заплатить около 90 рублей в час. Плюс штраф за несоблюдение ПДД.

"Будем выводить с полицией"

В Петрозаводске несколько десятков человек выселяют на улицу.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года. Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.

По заверениям юриста фирмы "Петрозаводскстрой" Юлии Наркевич, те, кто не захотел договариваться, не искал решения проблемы и не пришел в компанию, чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе, будут выселены.

"Когда наступит 31 декабря, с кем-то будем прощаться, исковые заявления я уже готовлю, - сказала Юлия Наркевич. - Будем выводить с полицией, но сначала просудимся. Все сделаем в соответствии с законом. Они нарушают и наши права. Мы давно могли с ними распрощаться уже на том основании, что они договор не ходят подписывать. У некоторых накопился долг в 200 тысяч. И это при оплате за найм в 500 рублей! У нашей компании дела идут хорошо, просто этот бизнес нам больше не нужен. Мы реализуем имущество и передадим дом управляющей компании".

Подробнее – в статье "Некуда идти".

фото: ГИБДД КАрелии

"Мужчина шел на красный свет" - стали известны подробности наезда на пешехода на Чапаева

В Госавтоинспекии Карелии сообщили подробности наезда на пешехода, который произошёл накануне на улице Чапаева в Петрозаводске.

Как сообщили в Госавтоинспекии Карелии, в Петрозаводске 8 декабря около 20 часов 15 минут на перекрестке улиц Чапаева – Ватутина 34 - летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на 50-летнего пешехода. Как выяснилось, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеходу была оказана медицинская помощь.

фото: НССА

ФОТО: Два человека с диагнозом "острый живот" вертолетом санавиации доставлены из районов в Петрозаводск

Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Так, 7 декабря в Республиканскую больницу им. Баранова с диагнозом "острый живот" из Сегежи на вертолете санавиации была доставлена в Петрозаводск 54-летняя женщина.

А 8 декабря с таким же диагнозом в Республиканскую больницу на вертолете доставили 82-летнего мужчину из Пудожа.

ВИДЕО, ФОТО: В Петрозаводске на барахолке – парад хрюшек и советских елочных игрушек

В Петрозаводске работает предновогодняя арт-барахолка "Винтажный цех".

Корреспондент "Столицы на Онего" посетил предновогодний Винтажный цех, работающий в кафе "Виноград" (на улице Чапаева, 41, сегодня до 18.00, еще можно успеть).

"Настроение довольно праздничное. Куча людей, среди товаров много подарков и много новогодних игрушек.

Стеклянные игрушки времён СССР, игрушки из ваты (сделанные сейчас, но по старинной технологии), советские же деды морозы со снегурочками и доктором Айболитом.

Свиньи к Году свиньи - толпами, стадами и во всех видах. Есть свиньи-мыло, геометричная свинья-копилка, свинки-значки, ватная девочка в костюме свинки на ёлку и даже фарфоровая свинья с человеческим лицом", - поделился впечатлениями наш корреспондент.

Смотрите наши видео и фоторепортажи.

фото: Здание в Петрозаводске, где размещается офис "Кареллеспрома". Автор снимка: Валерий Поташов

Странная ситуация наблюдается вокруг предстоящей приватизации "Кареллеспрома"

Похоже, что главные интересанты договорились обо всем заранее.

"То, что происходит сегодня вокруг приватизации "Кареллеспрома", меньше всего свидетельствует о "максимальной прозрачности и открытости", считает наш автор Валерий Поташов. - Совершенно очевидно, что за официальными сообщениями о предстоящей продаже государственного пакета акций есть некие договоренности сторон, о которых республиканские власти не хотят сообщать населению Карелии, хотя эти акции – региональная, а не частная собственность карельских чиновников.

Если государственный пакет акций "Кареллеспрома" будет выставлен на аукцион, их покупателем может стать любая крупная лесопромышленная компания, которая подаст заявку на торги – и АО "Кондопожский ЦБК", и "Сегежа групп".

Правда, если в торгах будут участвовать и АО "Кондопожский ЦБК", и группа "Сегежа", продажная стоимость государственного пакета акций "Кареллеспрома" может существенно вырасти, и республиканский бюджет ждут огромные дополнительные доходы. Но странная ситуация, которая наблюдается сегодня вокруг предстоящей приватизации "Кареллеспрома", дает основания предполагать, что главные интересанты договорились обо всем заранее".

Подробнее – здесь.

В Кондопоге водитель наехал на девочку, катавшуюся на санках, и скрылся – объявлен розыск

Госавтоинспекиця Карелии объявила в розыск водителя, который в Кондопоге наехал на школьницу, катавшуюся с горки на санках.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 7 декабря в период времени с 18 до 19 час. 30 мин. во дворе жилого дома №13 по проспекту Калинина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении задним ходом совершил наезд на 9-летнюю девочку. Девочка каталась на санках с горки.

Водитель с места ДТП уехал, в ГИБДД не сообщил. Девочка гуляла на улице, находилась без сопровождения взрослых. Школьница получила ушибы, в больнице ей оказана медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка. Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба позвонить по телефонам полиции Кондопоги: 8(81451)20904, 20902.

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