Самое важное за сегодня

фото: Минстрой Карелии

Парламент: В районах Карелии через день кончится запас топлива

Правительство инициировало выделение 120 млн рублей для формирования резервного запаса топлива.

Котельные, отапливающие населенные пункты в ряде районов Карелии, обеспечены топливом на одни сутки, заявил депутат парламента республики Николай Зайков.

"Сегодня топлива в Кеми на одни сутки, в Лоухах на одни сутки, в Беломорске то же самое", – предупредил Зайков.

По его словам, в Кеми дело дошло до того, что что коммунальщики вынуждены покупать солярку для котельных на АЗС за наличные деньги.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Еще один сотрудник Управтодора Карелии обвинен во взяточничестве

Утверждено обвинительное заключение в отношении эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый в несколько приемов получил взятку на общую сумму 110 тысяч рублей за беспрепятственное подписание документов о надлежащем выполнении обществом с ограниченной ответственностью "Ремстройкомплект" работ по государственному контракту.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Сведения, представленные им в соответствии с соглашением, послужили полному установлению обстоятельств совершенных преступлений.

Уголовное дело будет направлено в Беломорский районный суд для рассмотрения по существу.

фото: МЧС России

Жилой дом в Карелии горит уже более 6 часов

В Медвежьегорском районе горит деревянный жилой дом, погибших пока нет, сообщили в МЧС Карелии.

В 06.01 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов выехали на пожар в деревянном жилом доме в п. Шалговаары. В 09.05 пожар локализован, но на данный момент пожарные ведут работы- пожар не ликвидирован.

Известно, что дом практически сгорел. Более точной информации о площади повреждения и погибших пока нет.

Виновные и причины устанавлваются.

фото: марцводы.рф

Работа санатория "Марциальные воды" признана неэффективной, заявили профсоюзы Карелии

Эффективность работы менеджмента ООО "Санаторий Марциальные воды" признана неэффективной, сообщается на сайте республиканской организации профсоюзов работников жизнеобеспечения.

Члены совета организаций профсоюзов рассмотрели итоги работы ООО "Санаторий Марциальные воды" за 9 месяцев 2018 года.

"Итог в очередной раз неутешительный, санаторий сработал с убытком более 11 млн рублей", - говорится в сообщении организации.

В конце 2017 года профсоюзы согласовали на должность нового генерального директора Зоряну Левину. Ее кандидатура была предложена стороной правительства Карелии.

Отмечается, что финансовое положение санатория не удалось улучшить из-за резких скачков цен на топливо и общей экономической ситуации в республике.

"Есть и причины организационного характера (нарушение устава общества со стороны генерального директора)", - уточняется в сообщении.

Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Андрей Пахомов предложил своим коллегам включить в постановление пункт: "По итогам отчета признать работу генерального директора Левиной З.Е. за отчетный период неэффективной, с нарушением устава общества".

Коллеги поддержали данное предложение. Левиной предложено до 31 января 2019 года устранить все нарушения устава, от этого будет зависеть, согласуют ли профсоюзы ее кандидатуру на должность генерального директора на новый срок.

фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В Карелии более 300 населенных пунктов останутся без цифрового телевидения

Переход на цифровое ТВ и отключение аналогового вещания приведет к тому, что жители 301 населенного пункта в Карелии не смогут смотреть телевизор.

В связи с отключением аналогового вещания в 2019 году жители ряда населенных пунктов могут потерять возможность просмотра телевизора. Об этом сообщил заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Виталий Спиридонов во время заседания парламентского комитета по экономической политике.

"Общее количество населенных пунктов, которое не будет охвачено гарантированным телевизионным вещанием, составит 301 населенный пункт", – сказал Спиридонов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Неизвестный отстреливает ворон около Заксобрания Карелии

В центре Петрозаводска больше года орудует стрелок, рассказал читатель "Столицы на Онего".

По словам очевидца, в сквере имени И. Сенькина периодически на земле лежат мертвые вороны с ранениями.

"Таких случаев было не менее пяти за год. Поначалу были сомнения, может быть, это птицы ведут разборки между собой, но все сомнения развеялись, когда услышал выстрелы. Конкретно с каких окон ведется стрельба зафиксировать не удалось, так как решил не попадать под обстрел и обошел сквер стороной. Бывало окровавленные птицы лежали по несколько дней. Зрелище неприятное. Брал полиэтиленовый пакет и в пакете относил в мусорный контейнер", - рассказал читатель.

Петрозаводчанин считает, что стреляют по птицам из дома №7 по улице Титова, или дома №10 по улице Куйбышева. В полицию мужчина решил не обращаться, так как считает, что стражи порядка не будут заниматься подобными инцидентами.

"За птиц никто впрягаться не будет. А после появления этой информации в СМИ, думаю, реакция правоохранителей будет, так как стрельба ведется напротив окон законодательного собрания Карелии", - сказал он.

фото: Столица на Онего

В Карелии 78-летняя ветеран труда заявила в полицию, что ее избил военнослужащий

Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.

- Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит Александр М. пьяный уже, он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил, - рассказывает Анна Ефимовна про этот чудовищный случай, который произошел в деревне Ужесельга днем 8 ноября.

У Анны Ефимовны свой дом и участок. Согласно архивной справке от 20 апреля 1992 года №М-217, выданной Центральным государственным архивом Республики Карелия, площадь земельного участка (кадастровый номер 10:20:0060401:15) составляет 0,25 га. Однако впоследствии в свидетельстве о государственной регистрации права площадь этого участка стала 1987,47 кв.м. Произошла кадастровая ошибка, считает Анна Ефимовна. Вместе со своей сестрой Палагеей Ефимовной они обратились в суд, наняли адвоката, что исправить ошибку и обязать управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК произвести данную процедуру. Однако 1 ноября 2018 года Прионежский районный суд оставил исковое заявление без удовлетворения, пояснив, что "исправление ошибок в ранее выданных свидетельствах о государственной регистрации действующим законодательством не предусмотрено".

В суд Анну Ефимовну вынудили обратиться отнюдь не праздный интерес или желание исправить ошибку в документах. В 2017 году, в мае, ее соседи начали строить новый дом. По словам ветерана, когда началась стройка, соседи с помощью трактора вырыли ее кусты на участке, снесли забор, спилили ветви яблони, чтобы через ее же участок провести электричество, скинули камень в поливочный колодец. Кроме того, второй сосед также стал отодвигать свой забор на территорию Анны Ефимовны. Таким образом, у пенсионерки, по ее словам, от 25 соток осталось уже 15.

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Директор Петрозаводского ГорПО рассказал, как из "Шанхая" появился цивилизованный Центральный рынок

Лучшее в Карелии потребительское общество – Петрозаводское ГорПО – отмечает юбилей; директор предприятия Борис Махренский вспоминает, как создавалось и развивалось потребительское общество.

12 декабря одному из несомненных лидеров цивилизованной торговли нашей республики – Петрозаводскому ГорПО исполнилось 60 лет. Эта знаковая дата говорит, прежде всего, о том, что, несмотря на пройденные вместе со всей страной огромные трудности, натиск "дикого" рынка, ГорПО не только успешно выстояло и прочно стоит на ногах, но и продолжает развиваться дальше.

Ветераны потребительского общества, давно знающие Махренского, убеждены: не будь руководителем он, торговая марка ГорПО не завоевала бы таких высоких позиций. Особенно если учесть, с чего все начиналось.

Петрозаводское ГорПО образовалось в конце 1987 года. Вскоре, в соответствии с постановлениями правительства РСФСР и КАССР "Об улучшении работы колхозных рынков", Горкоопторг принял под свое крыло старый полуразрушенный городской рынок. От слияния этих двух, таких не похожих друг на друга структур появилось Петрозаводское ГорПО.

В те годы рынок, который горожане тогда метко называли Шанхаем, был убыточен. Его конструктивные элементы, инженерные сети находились в аварийном состоянии, вследствие чего эксплуатация рынка была невозможна. И снова ГорПО приступает к несвойственной ему функции – капитальному ремонту и реконструкции рынка.

Все это также происходило с непомерными трудностями, о чем лучше всего знают только руководители, специалисты ГорПО. Именно им приходилось выбивать средства, устранять всевозможные заторы, возникающие на пути рыночного конвейера.

В результате, благодаря, без преувеличения, самоотверженному труду, прежде всего, руководителя ГорПО Бориса Махренского, других ответственных работников предприятия, в апреле 1991 года вступила в строй первая очередь поднятого из руин, реконструируемого Центрального рынка.

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фото: msk.mr7.ru

На пожаре в Карелии нашли труп

На пожаре в Медвежьегорском районе, который тушили более семи часов, нашли тело, сообщили в МЧС Карелии.

Напмоним, в06.01 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов выехали на пожар в деревянном жилом доме в п. Шалговаары. В 09.05 пожар локализован.

На данный момент пожар ликвидирован.

фото: Pixabay

На установку антенн цифрового ТВ в Карелии предложили потратить взносы на капремонт

Директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелии" Владимир Большаков предложил парламенту рассмотреть возможность использования средств Фонда капремонта для нужд запуска цифрового ТВ.

Владимир Большаков предложил использовать деньги из регионального Фонда капитального ремонта на установку коллективных антенн для приема цифрового ТВ в многоквартирных домах.

По оценке Большакова, деньги Фонда капремонта следует выделить на установку и восстановление пришедших в негодность систем приема телевизионного сигнала.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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