Самые значимые события понедельника

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске себестоимость одной поездки в троллейбусе составит 46,6 рублей

ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, рассчитало себестоимость одной поездки на 2019 год – она оказалась почти в 2 раза выше цены билета.

Согласно расчетам предприятия, представленным в ноябре 2018 года в администрацию Петрозаводска, себестоимость одной поездки в электротранспорте в 2019 году составит 46,6 рублей. Комиссия по регулированию цен и тарифов посчитала экономически обоснованным тариф в размере 33, 87 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Жительница Петрозаводска сдала в макулатуру 50 кг книг, потому что они никому не нужны

Феерически завершилась в Петрозаводске очередная акция по сбору макулатуры и пластика.

В минувшее воскресенье, 16 декабря, в Петрозаводске на Древлянке в 19.00 на бульваре Интернационалистов, в окружении сверкающих витрин магазинов, прошла акция по сбору макулатуры и пластика. Люди выстроились в очередь у машин, чтобы сдать отходы в переработку.



"Столица на Онего"

Кто-то принес картон и коробки, кто-то газеты, а одна девушка привезла целый багажник книг. Среди приготовленных в переработку была литература на любой вкус: здесь и исторические произведения, и приключенческие рассказы, и классика – Лермонтов, Пушкин…



"Столица на Онего"

"Здесь примерно 25 пачек, - радостно сообщила юная леди, - это, навскидку, килограммов 50. Книги из дома, от бабушки и с дачи есть".



"Столица на Онего"

На мой вопрос: почему она не отнесла книги в библиотеку, петрозаводчанка сообщила, что предлагала эти книги в "Букинист" и "Книголюб", но их не взяли.

"В книжных магазинах отказывались брать, - сообщила девушка, - сказали, у них есть такие, им не надо. У них есть конкретный список книг, которые им нужны. У меня просто не подошли по списку. В детские дома не предлагала, потому что там книги-то…"Гулаг" какой-нибудь или "Жизнь Сталина" в детских домах не очень все приветствуется. "Гулаг" - детям! Это не та литература, которую разрешают воспитатели. Эта литература довольно-таки ранящая, если говорить о тонкой душевной организации детей. Лучше пусть все это будет переработано".

Сама девушка призналась, что ей 21 год, учится она на последнем курсе юрфака в правовой академии.

Проходившие мимо люди интересовались: книги в макулатуру принимают или раздают. А когда узнавали, что книги тоже принимают в переработку, очень радовались.



"Столица на Онего"

"А когда в следующий раз приедет машина, - интересовалась одна женщина, - я тоже книги принесу, у меня дома их куча валяется – никто не читает, только пылюгу собирают".

На такой многообещающей ноте завершилась акция по сбору макулатуры.



"Столица на Онего"

Напомним, в октябре глава Карелии Артур Парфенчиков инициировал в соцсети акцию "Подари книгу". В рамках флешмоба чиновники всех уровней посетили библиотеки, где под объективами камер вручали книги. Библиотеки с радостью принимали подарки, никто не отказывался.

фото: "Столица на Онего"

Коллекторам "дана команда фас" по выселению должников из бывшего общежития в Петрозаводске

К жильцам дома на улице Володарского, 44 приходили коллекторы и предупредили, что выселение должников будет проходить с применением силовых методов.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения. Часть жильцов должна съехать до 15 декабря, часть до 31-го.

Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности. Уведомления получили все - и должники, и те, кто исправно оплачивает услуги.

Как стало известно "Столице на Онего", первый рейд, касающийся выселения, уже прошел на минувшей неделе.

- На той неделе ходили коллекторы, они напугали семьи с детьми, - сказала одна из жительниц дома. - Я не должник, и мне комнату надо освободить до 31 декабря, поэтому ко мне не приходили, но люди после прихода коллекторов устроили собрание, где рассказали, что приходили коллекторы в третий подъезд и во второй. Коллекторы разговаривали очень строго, напугали, что выбьют двери и выкинут на улицу. Они сказали: "Нам дана команда фас, поэтому мы вас выселим".

По словам женщины, мамы с детьми очень напугались, потому что с ними разговаривали по-хамски и грубо.

"Работали по списку, в котором были отмечены все должники, которых надо выселить, - сказала жительница дома на Володарского. – Те, у кого дети, сразу обратились к детскому омбусмену за помощью".

Геннадий Сараев, детский омбудсмен Карелии, подтвердил "Столице на Онего", что действительно к нему приходили жильцы, рассказывали о ситуации.

"Поступила информация, что по общежитию ходила юрист из "Петрозаводскстроя" с молодыми людьми "бандитского вида", как описала их одна из жительниц, и предупреждала, что будут использовать силовые методы, если по-нормальному не будут освобождать комнаты, - рассказал Геннадий Сараев. - Я сразу сообщил в МВД, чтобы они взяли под контроль ситуацию. Не хватало нам еще, чтобы как в лихие 90-е стали делать".

Подробнее о ситуации с выселением жильцов из бывшего общежития читайте здесь.

фото: ВКонтакте

ВИДЕО: В Беломорске бобр устроил рыбалку на реке в центре города

Жительница Карелии сняла видео с диким зверьком, который решил полакомиться рыбой на реке Выг.

В паблике "Беломорск/Официальная группа" разместили видео с бобром, устроившим обед в центре города. Автор ролика Татьяна Каньшиева обнаружила зверька днем 15 декабря на реке Выг.

"На всякую рыбу едок найдется", - прокомментировала видео жительница Беломорска.

ВИДЕО: Джип врезался в остановившийся автомобиль на Древлянском кольце

Два автомобиля столкнулись на Древлянском кольце в Петрозаводске.

Авария произошла в 13.30, когда иномарка остановилась на внутренней стороне кольцевой развязке. Спустя пару минут в автомобиль врезался внедорожник.

Аварию зафиксировали камеры компании "Сампо.ру".

фото: "Столица на Онего"

В Карелии нашлась мать подростка, жившего в гараже

Мать 17-летнего подростка из Чалны, проживавшего в гараже, пришла на суд, где решался вопрос о признании ее ребенка сиротой.

Как рассказал детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, 17-летний подросток из поселка Чална Прионежского района, который полгода проживал в гараже, на сегодняшний день уже определен как ребенок сирота, над ним взяла опеку семья, которая приютила в трудную минуту, теперь он проживает в доме.

"По решению суда он получил статус сироты и уже поставлен в очередь на получение жилплощади, - сказал Сараев. - На суд пришла мать подростка, подтвердила, что она, к сожалению, не принимала участия в воспитании ребенка, что ей ребенок не особо интересен".

Сейчас, по словам детского омбудсмена, решается вопрос о продолжении учебы подростка в Медвежьегорском техникуме, чтобы он мог получить профессию.

"Он встал на воинский учет, - сообщил Геннадий Сараев, - не знаю, как по состоянию здоровья, но парень хочет уйти в армию, он социализированный. У него есть четкие представления, что должен делать мужчина: получить профессию, найти работу, сходить в армию. То, что требовалось от нас, все необходимые действия были сделаны".

Также Геннадий Сараев рассказал, что Первый канал, который ранее приглашал подростка из Чалны на передачу к Гордону, отказался от съемок, так как материал не получался острым.

"Мы очень быстро отработали ситуацию, ребенок в тепле, все вопросы успели решить, в том числе и в судебном порядке, поэтому ситуация перестала быть острой, и на Первом канале отменили съемки, хотя предварительная договоренность о поездке была", - сказал Геннадий Сараев.

Напомним, в поселке Чална Прионежского района 17-летний подросток вынужден был жить в гараже у местных жителей, так как его мама, ведущая асоциальный образ жизни, уехала в неизвестном направлении, а его оставила без крыши над головой, без прописки и средств к существованию.

Органы опеки не спешили помогать несовершеннолетнему, тихо ожидая наступления его 18-летия, чтобы снять с себя обязательства по решению дальнейшей судьбы подростка.

После публикаций в СМИ и обращения депутата Чалнинского сельского поселения Елены Косолаповой история с подростком, проживающим в гараже, стало резонансной.

Следственные органы начали проверку по данной ситуации.

Главное, по словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, до наступления 18-летия успеть признать ребенка сиротой, чтобы он мог иметь в дальнейшем право встать в очередь на получение жилья и, конечно, оформить постоянную регистрацию, дающую право на поступление в техникум, устройство на работу, постановку на воинский учет.

До совершеннолетия подростку остался месяц – 20 января ему исполнится 18 лет.

Подробнее о ситуации с подростком можно прочитать здесь.

фото: ОНФ в Карелии

"Мы проживаем в режиме реального чрезвычайного положения"

Жители Суоярви потребовали от властей Карелии немедленно вмешаться в ситуацию с водоснабжением и водоотведением в городе.

В минувшую субботу, когда по всей Карелии прошел Единый день приема граждан, инициативная группа жителей Суоярви вручила свое обращение куратору Суоярвского района от правительства республики, министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексею Кайдалову. Авторы письма требуют от властей немедленно вмешаться в ситуацию с решением проблем с водой в городе.

"Мы проживаем в режиме реального чрезвычайного положения, - пишут жители Суоярви. - Это касается качества водопроводной воды (решением суда она признана технической и не должна употребляться в пищу), загрязнения особо охраняемого озера Суоярви сточными канализационными водами из-за отсутствия очистных сооружений, отсутствия в центральном микрорайоне аварийного запаса воды из-за демонтажа водонапорной башни и ежедневного отключения водоснабжения города".

По мнению горожан, каждая из перечисленных проблем - катастрофа. Если не начать решать эти вопросы на уровне руководства республики и государственной власти, скоро произойдет "непоправимая беда".

"Город нужно будет срочно эвакуировать из-за экологической ситуации. Мы и наши дети в постоянной опасности", - считают авторы обращения, которое они разместили в паблике "Подслушано в Суоярви".

Напомним, в конце ноября жители Суоярви делились в Сети фото очередного разлива сточных вод – по городским улицам потекли желтые зловонные реки. Горожане такой картинке не удивляются, поскольку аварии на сетях здесь стали нормой. Но с 1 января в Суоярви некому будет устранять даже аварийные ситуации. Компания, владеющая сетями водоотведения, в данный момент проходит процедуру банкротства и уже предупредила своих сотрудников об увольнении с 31 декабря. Обо всех канализационных бедах жители Суоярви рассказали представителям Общероссийского народного фронта, побывавшим недавно с рейдом в Суоярвском районе.

фото: МВД Карелии

ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже топлива

Двое мужчин, запечатленных на видеозаписи, подозреваются в совершении кражи топлива, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске 13 декабря была совершена кража топлива. Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, запечатленных на видеозаписи.

Они передвигаются на автомобиле ВАЗ с подложным регистрационным знаком (номером). На кузове автомобиля имеются повреждения, а на заднем стекле – наклейка с мультипликационным героем.

Полиция просит граждан, имеющих значимые сведения о личности и местонахождении разыскиваемых, сообщать информацию по телефонам: 8 (981) 402-02-72, 8 (909) 178-52-54.

фото: torange

Опрос показал, что людям нечего тратить на подготовку к Новому году

Подвели итоги опроса: Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?

В опросе приняли участие 1094 человека, большинство из которых – 408 (37%) ответили, что им нечего тратить на подготовку к Новому году.

Чуть меньшее количество респондентов – 306 (27%) готовы выделить из своего бюджета до 5 тысяч рублей на Новый год.

Среди участников опроса 15% - 172 человека признались, что могут потратить до 10 тысяч рублей на подготовку к новогоднему празднику, 104 (9%) – больше 10 тысяч рублей.

Также есть люди (104 человека), которые не празднуют Новый год, соответственно и не тратят деньги на гуляния и подарки.

фото: Управление труда и занятости Карелии

Жителям Карелии предлагают вакансии на производстве

Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.

- Сейчас у нас в Карелии зарегистрировано 5342 (1,7%) безработных гражданина. Это исторический минимум. Это самое низкое количество безработных, которое было зафиксировано, а служба занятости у нас существует с 1991 года. С начала года произошло снижение уровня безработицы, было 6120 безработных (1,9%), что тоже немного.

А ситуация на рынке труда в среднем по республике достаточно спокойная. В районах ситуация разная, на севере Карелии уровень безработицы выше. Минимальный уровень в Петрозаводске и Костомукше. Большая часть вакансий сосредоточена, конечно, в карельской столице. Хотя есть вакансии и в районах.

В реальном секторе экономики достаточно много вакансий. И, как ни парадоксально это звучит, несмотря на существующую безработицу, вакансии не всегда могут быть заполнены. Возьмем Сегежский ЦБК – предприятие испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах. Например, машинист бумагоделательных машин - очень востребованная специальность. Завод в Питкяранте – та же самая проблема. Рабочие места есть. Есть возможность и профессионального обучения. Мы такую поддержку предоставляем. Обучение абсолютно бесплатное, еще и стипендию люди получают, оплачивается переезд к месту обучения и проживания. Только учись и работай! Но проблема – эти места не заполняются. Все хотят сидеть в офисах. И тут еще одна проблема для нашего рынка труда – очень низкая трудовая мобильность.

На том же экономическом форуме, на круглом столе представители "Петрозаводскмаша" показывали карту регионов, откуда они в Петрозаводск привозят специалистов - рабочих, инженерно-технические кадры. Предприятие несет огромные издержки, так как они снимают жилье иногородним. А местные специалисты, выпускники профессиональных образовательных учреждений не хотят идти работать на производство. Причем на "Петрозаводскмаше" предлагается средняя зарплата на уровне 40 тысяч рублей.

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