Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: pxhere

Учителя Петрозаводска заявили, что их оставили без стимулирующих выплат и они готовы к забастовке

Педагоги петрозаводских школ готовы обратиться в Владимиру Путину, так как их в декабре оставили без стимулирующих выплаты, которые ранее были обещаны властями.

Соответствующее письмо с копиями документов администрации Петрозаводска и правительства Карелии, где содержится просьба к руководству учреждений "провести соответствующую разъяснительную работу" для "снятия социальной напряженности".

"В декабре нам обещали выдать стимулирующие выплаты за год, так как по майским указам президента нам должны были повысить зарплату. Но её не повысили, и в прошлом году в декабре нам выплатили какие-то стимулирующие, а в этом нам дали по 3 тысячи! Весь коллектив в возмущении, мы хотим писать письмо президенту или устраивать забастовку!", - сообщается в обращении педагогов.

"27 декабря в школу принесли официальное письмо о том, что стимулирующих выплат никому не будет! Ни садикам, ни школам. Хотя мы прекрасно знаем, что детские сады получили хорошие выплаты. Сегодня нас ознакомили со вторым письмом о том, что наша средняя зарплата составляет 31 тысячу, но это неправда! Многие в нашей школе не получают и 20 тысяч. Даже у тех, кто имеет огромную нагрузку нет и 25 тысяч. Я получаю 18 тысяч, имея ставку + классное руководство! Ещё в этом письме говорится о том, чтобы руководство провело с нами разъяснительную беседу, чтобы мы не возмущались! Но мы не можем не возмущаться! Мы и так зарабатываем копейки, а теперь нас вообще лишили даже стимулирующих выплат. Мы не хотим замалчивать эту ситуацию", - пишут учителя.

фото: МЧС Карелии

В Минздраве Карелии сообщили подробности о пострадавших в ДТП на трассе "Костомукша-Ледмозеро"

При столкновении автомобилей 28 декабря погибла восьмимесячная девочка, ее мама, двое детей и трое взрослых травмированы, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, страшное ДТП произошло на 145 километре автодороги "Кочкома-Госграница". В лобовом столкновении автомобилей Volkswagen погибла 8-месячная девочкаи (по сообщению Минздрава, 9-месячная), ее мама, еще двое детей и трое взрослых доставлены в Костомукшскую больницу.

В Минздраве Карелии сообщили, что все пострадавшие эвакуированы в Межрайонную больницу 1. Двое – младенец и ее мать поступили в крайне тяжелом состоянии с травмами, не совместимыми с жизнью. Их не удалось спасти.

Еще одна женщина, поступившая в крайне тяжелом состоянии, после операции находится в палате реанимации.

Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и переломами лечатся в хирургическом отделении (состояние средней тяжести).

В больницу с ушибами и переломами доставлены также двое детей: 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. Они также находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

В Карелии нашли тело пропавшего мужчины

Пропавший 4 декабря 35-летний мужчина найден мертвым, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

Ранее сообщилось, что Алексей Е. 1983 года рождения ушел ушел из дома 4 декабря и не вернулся.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии пьяный майор полиции сломал мужчине челюсть

Следком Карелии расследовал уголовное дело против полицейского, обвиняемого в применении насилия, незаконном задержании мужчины и фабрикации доказательств. Майора полиции освободили в зале суда.

На основании собранных сотрудниками карельского УФСБ оперативных материалов майора полиции обвинили в превышении должностных полномочий - применении насилия в отношении потерпевшего (незаконно задержанного).

Максимальное наказание в данном случае – до 10 лет лишения свободы.

24 февраля полицейский был задержан. Однако, суд его освободил, но запретил заниматься определенными действиями: общаться с определенными лицами, пользоваться телефоном и другими средствами связи, получать письма и прочее.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

"Я рыдала ночью в туалете, чтобы никто не слышал"

В Петрозаводске мама мальчика, родившегося с одной рукой, рассказала, какие трудности приходится преодолевать.

- Знаете, когда родился Никита, мы были с мужем еще студентами, - более эмоционально стала рассказывать Татьяна, - и тут такой шок, что делать: денег нет, жилье съемное. Было очень не просто. Ходили, просили помощи, писали в Минздрав, но никто не торопился помогать. Как-то пережили все, помогли родители.

Собрали деньги на первую поездку в центр протезирования в Санкт-Петербург. Там месяц проходили обследование. Спать приходилось на одной кровати. Я там таких детишек увидела, что наш Никита без ручки – это вообще не проблема. От увиденного хотелось выть, но показывать детям слезы было нельзя. Я рыдала ночью в туалете, чтобы никто не слышал.

Сейчас, когда мы ездим в центр протезирования Альбрехта, нам уже не нужно оставаться на такое длительное время на обследование, потому что Никита – спортсмен. Его наблюдают врачи спортивного диспансера.

Читайте, как 13-летний мальчишка без руки стал спортсменом.

фото: ГИБДД Карелии

В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП в Лахденпохском районе, где плита упала на проезжую часть

В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в 11.20 в Лахденпохском районе на 203 км автодороги "Сортавала".

Ранее в ГИБДД сообщили, что в ДТП пострадали 26-летний водитель, а также женщина с детьми 3 лет и 6 месяцев. Все они – жители Санкт-Петербурга. Пострадавшие госпитализированы.

От управления поступила новая информация: пострадали 26-летний водитель, женщина и 3-летний ребенок.

фото: Pixabay

Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на Новый год и начало января.

Погода в Карелии будет носить неустойчивый характер.

Завтра, 30 декабря, температура воздуха может подняться до +1 градуса. Будет идти мокрый снег.

В ночь на 31 декабря ожидается похолодание от -13 до -18 градусов. Днем потеплеет до -10. При прояснениях возможен мороз до -20 градусов.

Ночью 1 января потеплеет. Осадки незначительные. Сначала ожидается -7,-9, потом температура поднимется до 0. Возможна метель, налипание снега.

Ветер может усилиться и до 15 м / c.

В целом о стабильности в погоде речи не идет, рассказала Елена Ишкина. Из-за быстро сменяющихся циклонов температура скачет от "минуса" к "плюсу".

Тяжело будет метеозависимым людям, поскольку меняться будет не только погода, но и атмосферное давление.

фото: Национальная служба санитарной авиации Карелии

В район Карелии на вертолете доставили врачей для оказания помощи 7-месячному младенцу

В Бесовце малышке требовалась срочная медицинская помощь, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

На вертолете санавиции из Медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Бесовец были доставлены врачи-специалисты для оказания срочной медицинской помощи 7-месячной девочке с перинатальным гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС.

фото: "Вести Карелии"

Больному мальчику из Карелии анонимный благотворитель перечислил 1,1 млн. рублей

Семья тяжело больного 6-летнего мальчика Коли Теребова, живущего в Петрозаводске, получила на его лечение 1,1 млн. рублей от жителя Санкт-Петербурга, который предпочел остаться неизвестным.

Об этом рассказала "Вестям Карелии" мама ребенка Светлана Теребова.

По ее словам, на призыв о помощи, с которым она обратилась через нашу редакцию, откликнулось много людей.

Кроме крупного перевода от анонимного благотворителя из Санкт-Петербурга, на лечение Коли поступали многочисленные пожертвования на меньшие суммы, в том числе, в евро. Минимальный взнос составил один рубль.

Как помогали Коле, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: https://vk.com/club_medgora

В Медвежьегорске ликвидируют городское самоуправление

Горсовет проголосовал за изменения Устава муниципального образования вопреки мнению участников публичных слушаний.

Накануне Нового года городской совет Медвежьегорска большинством голосов поддержал изменения Устава муниципального образования, которые предусматривают передачу его полномочий районной власти. Фактически речь идет об упразднении городского самоуправления, против которого выступили участники публичных слушаний, состоявшихся в Медвежьегорске в мае.

Примечательно, что последняя в уходящем году сессия горсовета проходила в Медвежьегорске в течение двух дней. В первый день вопрос об изменении Устава был снят с повестки дня депутатского заседания – как считают противники упразднения городской администрации, из-за того, что для принятия этого решения могло не хватить голосов. Однако во второй день сессии изменения Устава были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса, и большинством голосов он их утвердил.

После того, как эти изменения вступят в силу, в Медвежьегорске будет упразднена не только городская администрация, но и выборы главы муниципального образования.

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