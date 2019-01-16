Все, что случилось сегодня

фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

В Карелии осудили экс-начальника сегежской колонии

Сегежский суд вынес приговор в отношении экс-начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста.

В пресс-службе суда "Столице на Онего" рассказали, что суд приговорил Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий").

Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Анатолия Луиста приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки". Суд лишил его на два года права занимать определенные должности.

Коссиев возглавлял колонию с 2013 года по 2017 год.

фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков увеличил штатную численность ведомства в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков изменил структуру Управления по охране объектов культурного наследия республики.

"Всего численность – 16 единиц, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета – 13 единиц", - отмечается в распоряжении главы.

Ранее штатная численность ведомства была утверждена в составе 10 единиц (в том числе за счет субвенций из федерального бюджета - шесть).

фото: zbkzavod.ru

Старейшую строительную компанию Карелии хотят признать банкротом

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО "Крупнопанельное домостроение" - одной из самых известных строительных компаний, возводившей жилье и значимые объекты городской инфраструктуры.

Как следует из материалов дела, размер финансовых претензий ФНС к должнику составляет 7,6 млн. рублей.

Налоговая служба просила суд принять обеспечительные меры в виде запрета совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению в отношении объектов недвижимого имущества АО "КПД".

По данным регистрирующих органов за АО "КПД" зарегистрировано три нежилых сооружения в Петрозаводске.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Личный архив Андрея Микитина

В Минстрое Карелии очередная смена кадров

Новым начальников Управления капитального строительства Карелии при Минстрое назначен приехавший из Санкт-Петербурга Андрей Микитин. За последний год это уже пятый руководитель ведомства.

Напомним, что предыдущий глава УКСа, бывший судебный пристав Алексей Кузнецов занимал эту должность с конца октября прошлого года. И уже в начале января его назначили руководителем ООО "Автоспецтранс".

По информации работников Минстроя нашему изданию, не имеющий строительного образования Алексей Кузнецов за недолгие два месяца "ничем особенным им не запомнился, но, во всяком случае, не мешал работать".

О новом начальнике УКСа, 39-летнием Андрее Микитине в Минстрое отозвались как об "амбициозном, довольно сдержанном по характеру человеке".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

На трех перекрестках Петрозаводска появятся светофоры

Продолжается реализация проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в администрации Петрозаводска.

В 2019 году в Петрозаводске будут установлены светофорные объекты на трех перекрестках, а также отремонтированы не менее 13 дорог.

В наступившем году на ремонт дорог и обеспечение транспортной безопасности Петрозаводск получит из федерального бюджета порядка 450 миллионов рублей в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начнутся сразу, как только позволят погодные условия.

В рамках реализации проекта будут установлены светофорные объекты на трех перекрестках: на пересечении улиц Чкалова и Чапаева, Анохина и Максима Горького, Сыктывкарской и Лесного проспекта. Кроме того, будут отремонтированы не менее 13 улиц.

Их окончательный список, формировавшийся с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов, находится на согласовании.

фото: Столица на Онего

В Карелии до сих пор не создан нормативный запас топлива и вряд ли уже будет

Из-за долгов населения теплоснабжающие компании не могут создать нормативный запас топлива в республике, сообщила на брифинге первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Анна Борчикова.

"Нормативный запас топлива составляет для твердого топлива 45 дней, а для жидкого – 30 дней. На сегодняшний день по "Карелэнергоресурсу", предусмотренный законодательством не создан. Вместе с тем создан тот запас топлива, который позволяет бесперебойно обеспечивать предоставление коммунальной услуги. Мы, конечно, собираемся (создавать нормативный запас топлива). Но с учетом того, что у "Карелэнергоресурса" имеется такая большая дебиторская задолженность, мы понимаем, что нормативный запас топлива, предусмотренный законодательством, мы вряд ли создадим", - сказала Борчикова.

По словам гендиректора ООО "Карелэнергоресурс" Дмитрия Буевича, дебиторская задолженность предприятия на сегодняшний день составляет 526,9 миллиона рублей. Из них только у населения долги на около 402 миллионов рублей. Прочие потребители – 124 миллиона рублей.

Кредиторская задолженность компании, по состоянию на 15 января, составляет более 300 миллионов рублей. Из них – 172 миллиона рублей за поставку топлива.

Как отметила Борчикова, еще в 2018 году во время подготовки к зиме по результатам проверочных мероприятий "было установлено, что 10 теплоснабжающих организаций не готовы к отопительному периоду". Данные организации не получили паспорта готовности. Кроме того, проверка муниципальных образований показала, что не все готовы. Паспорта готовности получили только 10 муниципальных образований.

По ее словам, основной причиной неготовности к отопительному периоду и неполучение паспортов готовности стало отсутствие нормативного запаса топлива у ресурсоснабжающих организаций. Основные причины (этого) две: это задолженность населения за потребленные коммунальные услуги за тепловую энергию, а также разница в стоимости топлива.

Например, задолженность потребителей за коммунальные услуги, по состоянию на 1 января 2019 года, составляет 3,4 млрд рублей. Из них – 1,8 млрд рублей – это задолженность потребителей за тепловую энергию. В таких условиях на сегодняшний день осуществляют работу наши теплоснабжающие организации.

Кроме того, заявила Борчикова, имеется достаточно серьезная проблема по стоимости в разнице топлива. Так, например, стоимость мазута, предусмотренная тарифом, составляет 13,8 тысячи рублей за 1 тонну. Вместе с тем, по сложившейся ситуации стоимость мазута за тонну увеличилась до 26-27 тысяч рублей.

ВИДЕО: В Петрозаводске ВАЗ выехал под мигающий зеленый и снес бампер иномарке

ДТП произошло на Комсомольском проспекте.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП на Комсомольском проспекте 15 января в 17.00, когда произошло столкновение "четверки" и Skoda Fabia.

"Транспортные средства двигались по Комсомольскому проспекту в противоположных направлениях, - сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", - ДТП происшествие произошло на регулируемом перекрёстке, когда Skoda совершала левый поворот на проспект Александра Невского, а ВАЗ двигался в прямом направлении".

ВАЗ выехал под мигающий зеленый и столкнулся с иномаркой, которая уже пошла на левый поворот.

При столкновении автомобили получили механические повреждения.

фото: Ледяная копия Исаакиевского собора/ фото Антона Юшко

Впервые фестиваль ледовой скульптуры пройдет в горном парке "Рускеала" в Карелии

Лед для участников планируется добыть на одном из местных озер.

Фестиваль ледовой скульптуры "Тайна глубины" впервые пройдет на территории популярного среди туристов горного парка "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии. Ледовые композиции появятся в мраморной штольне, сообщил во вторник ТАСС член оргкомитета фестиваля Антон Юшко.

"Тематика первого фестиваля, который пройдет на подземном маршруте парка, - "Мифы и легенды Карелии". Предполагается, что не менее пяти скульптур появятся в мраморной штольне на покрытом льдом подземном озере. Уникальность мероприятия в том, что из-за микроклимата в штольне туристы смогут увидеть ледовые рукотворные композиции на фоне природных сталактитов и сталагмитов до середины мая", - сказал Юшко.

По его словам, лед для участников фестиваля из числа любителей и профессионалов планируется добыть на одном из карельских озер. Каждой команде, состоящей из трех человек, выделят восемь ледовых блоков, на создание скульптуры будет отведено три дня - с 19 по 21 февраля. "Победителям, которых определит жюри, достанутся денежные призы. Кроме того, будет выбран приз зрительских симпатий", - отметил Юшко.

В 2018 году в штольне парка студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица создали ледяную копию Исаакиевского собора.

фото: Flickr

ФОТО: В Карелии появился экскаватор с Кинг-Конгом

На "Карельском окатыше" в Костомукше появился новый 20-кубовый экскаватор ЭКГ-20.

По данным пресс-службы предприятия, на его борт нанесли изображение Кинг-Конга.

Подобный экскаватор производства "Уралмашзавода" уже больше 10 лет функционирует на "Карельском окатыше". За это время он доказал свою надежность и производительность.

Новый экскаватор еще более усилен, модернизирован и адаптирован под современные требования работы в карьерах. В один его ковш помещается до 40 тонн горной массы, а полная погрузка самосвала занимает около трех минут.

"Ориентируясь на опыт работы ЭКГ-12А было принято решение о покупке экскаватора с такой же концепцией рабочего оборудования, но оснащенной ковшом большей емкости. От новой машины мы ожидаем высокой производительности при низкой себестоимости работ. Также рассчитываем, что стоимость владения будет самой низкой по сравнению с другими экскаваторами "Карельского окатыша", - отметил начальник рудоуправления "Карельского окатыша" Захар Павлов.

Еще один плюс этого экскаватора – современная система видеонаблюдения.

фото: Валерий Поташов

Власти назвали источники рекордных налоговых поступлений в бюджет Карелии

По итогам 2018 года в карельский бюджет поступило 24,9 млрд. рублей налоговых доходов, что на 31,3%, или на 5,9 млрд рублей выше уровня 2017 года.

По данным Минфина Карелии, рост налоговых доходов на 87,5% обеспечен за счет перечислений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.

Кроме того, увеличение показателей наблюдалось по всем налоговым источникам: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 15,4%, транспортному налогу – на 13,8%, налогу на добычу полезных ископаемых – на 12,3%, налогу на имущество организаций – на 10,0%.

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