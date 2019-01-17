Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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В Карелии решили развивать авиатуризм

Аэропорт "Петрозаводск" планирует развивать новое направление – авиатуризм, первые рейсы ожидаются весной.

Как сообщается на сайте предприятия, руководством аэропорта совместно с компанией из Санкт-Петербурга "Центр поддержки и популяризации малой авиации в Северо-Западном регионе "АвиаДом" и турфирмами разработано направление уникального туристического продукта "Авиационный туризм". Результатом совместной работы стало соглашение о сотрудничестве в области организации и развития авиатуризма.

"В рамках соглашения будут формироваться группы из числа пилотов авиации общего назначения и сопровождающих их лиц для проведения авиатуров в Республике Карелия, а также разрабатываться экскурсионные программы по авиационной тематике с привлечением представителей туроператоров", - написано на сайте аэропорта.

Начиная с весны 2019 года частные самолеты малой авиации Санкт-Петербурга, Москвы, и стран зарубежья (в том числе любителей авиации из Финляндии) будут осуществлять полеты по территории Карелии на собственных самолетах (малая авиация) и знакомиться с важными достопримечательностями региона. В программу будут задействованы посадочные площадки Сортавала, Костомукша, Пудож и аэропорт Петрозаводска.

За основу турпрограммы принят авиатур "Песочные часы Карелии" по маршруту: Кусино – Пески (г. Петрозаводск) – Сортавала – Вытегра – Кусино. Примерная программа рассчитана на 6 дней и включает в себя встречу пилотов и гостей, экскурсии по достопримечательностям в местах базирования воздушных судов, ознакомительные и ночные полеты, питание в кафе и ресторанах, обсуждение направлений программы тура, экскурсия на остров Кижи, экскурсия на остров Валаам, экскурсия в Рускеала на Мраморный каньон.

Кроме того, с октября 2018 года через аэропорт Петрозаводск начала проходить трасса местных воздушных линий, связывающих Карелию со странами Евросоюза через северного соседа – Финляндию. Наличие пункта таможенного досмотра позволяет принимать иностранные воздушные суда малой авиации, минуя столичные аэропорты, что открывает перспективы создания в Карелии туристического "хаба" для авиатуристов и гостей из стран Европы.

фото: pixabay.com

В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества

В Сегеже в канун Рождества пьяный мужчина насмерть забил прохожего.

Как рассказали в Следкоме Карелии, 26-летний житель Сегежи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 07 января 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в городе Сегежа, встретил ранее незнакомого мужчину, с которым у него произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил мужчину руками и ногами. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: http://eparhia.karelia.ru

Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

В Петрозаводске на Рождество на Великой вечерне в Крестовоздвиженском соборе, которую возглавил митрополит Константин, произошло чудо – начали благоухать мощи преподобного Елисея Сумского.

Об этом сообщается на сайте епархии.

В настоящее время в Крестовоздвиженском соборе на ул. Правды проходят ремонтные работы. К празднику Рождества Христова удалось завершить большую часть работ: ремонт и окрашивание стен, роспись купола и сводов, установка новых коммуникации, окон, отопления, охранных систем, электричества и др.

"Первая Архиерейская служба в отремонтированном храме на Рождество Христово ознаменовалась чудом. Мощи преподобного Елисея Сумского заблагоухали. Аромат от святых мощей ежедневно усиливается", - отметили в епархии.

Елисей Сумский жил в XVII веке, он был иноком Соловецкого монастыря.

Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

Трагедия произошла в Медвежьегорском районе республики.

По данным ГИБДД Карелии, 16 января около 05 часов утра на 19 км автодороги "Плавник-Терехово" 36-летний житель Мурманской области управлял снегоходом "Полярис" и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате ДТП водитель снегохода погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка", - отметили в ведомстве.

фото: РИА Новости / Сергей Ещенко

Депутаты обеспокоились реакцией общества на оптимизацию школ в Карелии

Оптимизация образовательных учреждений, набирающая обороты в Карелии, увеличивает барьер непонимания между избирателями и депутатами.

Об этом 16 января в Петрозаводске рассуждали представители профильного комитета регионального парламента.

Депутаты говорили о проблемах в отношениях с собственными избирателями, которые проживают в районах и обеспокоены отсутствием защиты их интересов со стороны представителей в региональном парламенте.

Парламентарии признают репутационный ущерб, который они могут понести, соглашаясь с правилами оптимизаторов из правительства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: "Чиновники хотят ликвидировать аэропорт "Пески", отдав площадку под строительство коттеджей"

Ветеран малой авиации Карелии Владимир Артуков обратился к главе республики с просьбой остановить беспредел вокруг аэропорта "Пески".

Ветеран малой авиации Карелии, член бюро республиканского комитета КПРФ Владимир Артуков записал видеообращение к жителям Карелии и главе республики Артуру Парфенчикову, в котором рассказал о ситуации вокруг аэропорта "Пески" в Петрозаводске.

"Помогите, пожалуйста, остановить беспредел чиновников карельской власти, пытающихся окончательно уничтожить малую карельскую авиацию, базирующуюся в "Песках". Чиновники намерены полностью ликвидировать аэропорт "Пески", убрав с посадочной площадки всю аэропортовую инфраструктуру. Эти действия карельских чиновников направлены на подготовку этой площадки под строительство коттеджей для богачей", - говорится в обращении.

Владимир Артуков напомнил, что несколько лет назад вместе с товарищами по работе в малой авиации выходил с инициативой о создании на базе аэропорта "Пески" федерального авиапредприятия.

"Уважаемый Артур Олегович, надеемся, что вы не оставите без внимания это обращение, встретитесь с главой правительства Дмитрием Медведевым, и решите вопрос о создании федерального авиапредприятия окончательно".

фото: "Столица на Онего"

Перед судом предстанет мужчина, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске

ДТП произошло в сентябре на ул. Чапаева, погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 9 сентября 19-летний мужчина , не имея права управления транспортными средствами, вместе с компанией друзей, в том числе и несовершеннолетних, двигался на автомашине Toyota по ул. Чапаева.

Развив большую скорость, водитель столкнулся с маршрутным автобусом, пропускавшим пешехода, при этом чуть не сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину.

В результате аварии телесные повреждения получили все участники дорожно-транспортного происшествия. Однако наиболее серьезные травмы получила 17-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье машины. Несмотря на принятые врачами меры, спустя сутки она скончалась в больнице.

Также серьезную травму голову получила 3-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье на руках у другой пассажирки. Причиненный ребенку вред квалифицирован экспертами как тяжкий вред здоровью.

Сам же водитель получил ушиб ноги.

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемый никогда не имел водительских прав и не обучался в автошколе, однако неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Ему грозит срок до 5 лет.

фото: Валерий Поташов

Адвокат: Дмитриев не оказывал давления на приемную дочь

Уголовное дело исследователя сталинских репрессий рассматривается в городском суде Петрозаводска при усиленных мерах безопасности.

В городском суде Петрозаводска 17 января состоялось очередное заседание по уголовному делу руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии по отношению к своей приемной дочери. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, поэтому о том, что происходило на сегодняшнем заседании, журналисты смогли узнать только из комментариев стороны защиты в перерыве слушания.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, представители государственного обвинения зачитывают материалы уголовного дела, особых ходатайств сегодня заявлено не было. Виктор Ануфриев не стал комментировать прозвучавшие накануне в эфире ГТРК "Карелия" утверждения своего коллеги Игоря Перова, который представляет в суде интересы несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева, о психологическом давлении на нее со стороны неизвестных. Бабушка девочки сообщила Перову о нескольких случаях, когда какие-то люди пытались выйти на контакт с ее внучкой и якобы передавали подарки от Юрия Дмитриева.

Виктор Ануфриев оставил эти утверждения на совести адвоката Перова, но со своей стороны подчеркнул, что Дмитриев не оказывал никакого давления на свою приемную дочь. "Это была изначально моя установка, когда мы с ним начинали работать. Я сказал: "Юрий Алексеевич, до вступления оправдательного приговора в законную силу давайте договоримся так, что о Наташе (так зовут приемную дочь Юрия Дмитриева – прим. "Столицы на Онего") Вы мне не говорите, и я Вам не говорю. Только в рамках тех материалов дела, которые есть. И он никакого движения – каким-то образом связаться, ведь он же был на свободе, вы знаете. Да, ему тяжело было, он хотел этого, но он четко исполняет указания мои. У нас с ним такая договоренность, потому что если клиент не исполняет мои указания, я с ним не работаю. И он ни одного движения! Ну, было бы смешно, если было бы столь грустно", – сказал журналистам адвокат Дмитриева.

Между тем, в городском суде Петрозаводска сегодня были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности участников процесса по "делу Дмитриева". Слушание неожиданно перенесли в зал заседаний, расположенный на первом этаже, ближе к выходу, через который доставляют арестованных. Кроме того, приставы фактически оцепили коридор, по которому должны были провести Дмитриева. На вопросы журналистов, чем обусловлены эти меры, приставы объяснили, что таково было распоряжение судьи.

Напомним, в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Фонд Капремонта объявил конкурс на должность гендиректора

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта Республики Карелия" объявил конкурс на должность генерального директора.

Об этом сообщается на сайте организации.

Кандидат должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности строительство или юриспруденция, а также опыт работы в сфере строительства или жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Претенденту предстоит пройти тестирование, включающее 50 вопросов.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 28 февраля 2019 года включительно.

Напомним, в начале января 2018 года исполняющим обязанности гендиректора фонда был назначен Виталий Берлогин. В прошлом году Фонду не удалось освоить 600 млн рублей, запланированных для капремонта жилья.

фото: Pixabay

Министерство культуры Карелии ищет пять бухгалтеров

Министерство культуры республики готово предоставить рабочие места сразу нескольким специалистам.

Согласно опубликованной в соцсети информации, соискатели могут претендовать на зарплату в размере 25-30 тысяч рублей.

Работников в министерство ищут с пометкой "Срочно".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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