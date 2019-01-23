Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Парфенчиков увеличил размер пособия начинающим бизнесменам

Правительство Карелии увеличило размер финансовой помощи безработным, желающим открыть свой бизнес.

"По моему поручению правительство Республики Карелия внесло существенные изменения в положение о размере и условиях предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам на организацию собственного дела, состоящим на учете в службах занятости. Изменения касаются, прежде всего, размера финансовой помощи", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Так, с 58,8 до 100 тысяч рублей увеличен размер единовременной помощи для всех, кто желает стать предпринимателем.

Со 100 до 150 тысяч рублей увеличен размер выплат для граждан, организующих предпринимательство в сфере растениеводства, животноводства, рыбоводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающего производства (за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования), строительства зданий и инженерных сооружений.

Среди новых категорий получателей 150 тысяч – те, кто организует предпринимательство в сфере гостиничного бизнеса и прочих мест для временного проживания и в сфере сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов (дикоросов).

Впервые на 200 тысяч рублей могут претендовать те, кто решит предоставлять услуги по дневному уходу за детьми.

Граждане предпенсионного возраста и женщины, имеющие несовершеннолетних детей, также смогут претендовать на 200 тысяч рублей при организации предпринимательской деятельности, в качестве единственного учредителя ООО или АО, а также крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сумма единовременной финансовой помощи инвалидам тоже возрастет до 200 тысяч рублей, а инвалидам, желающим заняться перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, размер помощи поднят со 150 до 250 тысяч рублей.

фото: Валерий Поташов

В правительстве Карелии открыли секрет "экономического чуда"

Республиканские власти рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет с помощью мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков.

Под занавес минувшего года премьер-министр Карелии Александр Чепик утвердил план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета республики. По расчетам карельских чиновников, реализация этого плана позволит привлечь в региональную казну дополнительные доходы в объеме более миллиарда рублей. После новогодних каникул утвержденный документ появился на официальном сайте республиканского министерства финансов, но если ознакомиться с запланированными мероприятиями и целевыми показателями, которые предполагается достичь, невольно возникает вопрос, откуда появились эти цифры.

Самый существенный эффект и, как следствие, самые значительные поступления дополнительных доходов в бюджет – 620 миллионов рублей! – правительство Карелии планирует получить от ... "повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками республики". Интересно, что повышать "эффективность этого взаимодействия" республиканские власти собираются с помощью ... мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков. Иными словами, можно вот так просто взять и "намониторить" в бюджет ни много, ни мало 620 миллионов рублей!

Читайте подробнее в статье "Нарисовали" миллиард".

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Аномальные холода идут в Карелию

МЧС предупредило жителей Карелии о приближении аномальных холодов.

По информации карельского Гидрометцентра, пишет пресс-служба МЧС Карелии, с 24 по 28 января преимущественно по северным и центральным районам Карелии ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10-15ºС (норма от -11.7ºС до -13.8ºС ).

На территории данных районов существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, аварий на объектах ЖКХ и нарушения тепло- и водоснабжения населенных пунктов, социально-значимых объектов, объектов экономики, в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем

фото: vk.com/mvd10

ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают молодого человека, разломавшего кирпичом банкомат

Камера запечатлела, как петрозаводчанин зашел в помещение банка и раскурочил банкомат, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске в конце ноября 2018 года совершена порча имущества в общественном месте. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение подозреваемого.

Граждан, имеющих значимые сведения о личности и местонахождении мужчины, запечатленного на видеозаписи, просят сообщить информацию по телефону: +7-999-094-56-04 или 02 (с мобильного 102).

Конфиденциальность гарантируется.

ВИДЕО: Камеры запечатлели, как сбили 8-летнего ребенка в Петрозаводске

По сообщению ГИБДД Петрозаводска, ДТП произошло утром на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова.

Напомним, авария произошла 22 января в 07.50. Водитель автомобиля Skoda Octavia при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 8-летнего ребенка, переходившего проезжую часть ул. Свердлова.

фото: РИА Новости / Павел Лисицын

В Карелии предпринимательница похитила 1,8 млн рублей из бюджета

Предпринимательница обвиняется в мошенничестве с возвратом НДС, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, с 2014 год по 2017 год бизнес-вумен включила в налоговые декларации своей компании ложные сведения о денежных суммах, якобы уплаченных трем организациям за приобретенную лесопродукцию. Фактически эта продукция была поставлена иными фирмами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. Она же с 2017 года 2018 год включила в налоговые декларации этого предприятия такие же ложные сведения.

Таким образом предпринимательница похитила более 1,8 миллиона рублей.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемая признала, причиненный материальный ущерб возместила в полном объеме.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сортавальский городской суд.

фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Возможное банкротство крупного застройщика в Петрозаводске не скажется на вводе домов в эксплуатацию - власти

Минстрой Карелии рассказал о судьбе недостроенного объекта, которым занимается АО "Крупнопанельное домостроение".

Налоговая служба просит признать банкротом АО "Крупнопанельное домостроение". Компания входит в число организаций, занимающихся строительством жилья и значимых объектов инфраструктуры. Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление ФНС. Размер финансовых претензий налоговой к должнику составляет 7,6 млн рублей.

Как сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, на данный момент компания "Крупнопанельное домостроение" занимается завершением строительства одного объекта в Петрозаводске. По оценке Минстроя, ситуация с возможным банкротством не должна сказаться на вводе объекта, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: ГТРК "Карелия"

Шабанов объяснил, почему увеличили финансирование администрации главы на 228 млн рублей

Правительство Карелии заложило в проект поправок к бюджету на 2019 год увеличение финансирования нужд администрации главы республики на 228 млн рублей.

Эта сумма фигурирует в законопроекте о внесении изменений в бюджет, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

С какой целью планируется увеличение финансирования, объяснил депутатам представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

В Петросовете обсудили вопрос организации цивилизованного пляжа в Петрозаводске

Депутаты обратили внимание на то, что в рамках программы "Безопасный отдых" особое значение необходимо придать проработке вопроса по обустройству мест семейного пляжного отдыха на территории города, сообщили в Петросовете.

О необходимости проработки данного вопроса в рамках реализации программы "Безопасный Петрозаводск" шла речь на заседании Постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Петросовета.

В обсуждении приняли участие депутаты городского Совета и специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев отметил, что комплекс программных мероприятий "Безопасный Петрозаводск", кроме прочего, включает 4 основных раздела.

Раздел "Безопасная дорога" направлен на решение вопросов безопасности дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры и транспортной логистики, повышения освещенности и т.д.

"Безопасный дом" связан с расселением аварийного жилья, благоустройством дворов, сносом аварийных сараев и хозпостроек, ремонтом и установкой детских площадок, решением вопросов урегулирования численности безнадзорных животных, ликвидации грызунов и другими задачами.

Направление "Безопасный отдых" затрагивает вопросы обустройства зон отдыха и спортплощадок, установку камер видеонаблюдения, проведение акарицидной обработки территорий и т.п.

"Безопасное детство" включает меры по повышению безопасности детей и подростков и профилактике преступности среди несовершеннолетних петрозаводчан.

Всего в план на 2019 год включены 52 комплексных мероприятия по всем направлениям.

Депутаты Петросовета обратили внимание на то, что в рамках раздела "Безопасный отдых" особое значение необходимо придать проработке вопроса по обустройству мест семейного пляжного отдыха на территории города.

На сегодняшний день в Петрозаводске нет ни одного специально оборудованного пляжа, что является острой проблемой для жителей в летние месяцы. Согласно исследованию Роспотребназдора вода в излюбленных местах отдыха: Пески, Сайнаволок, в районе улицы Московская на Онежском озере, а также на Каменном карьере (микрорайон Ключевая) и в пойме реки Лососинка (Зарецкий парк) - не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В связи с этим данные пляжи признаны небезопасными и непригодными для купания.

По мнению депутата Павла Сандберга, запрет на купание не противоречит организации зон семейного пляжного отдыха у воды. Далеко не все петрозаводчане в жаркие дни едут к озеру для того чтобы окунуться, многие хотят просто отдохнуть с детьми, позагорать или позаниматься спортом у прохладного водоема. Задача администрации - создать все необходимые для этого условия: к примеру, в Песках привести в порядок территорию, убрать мусор, установить кабинки для переодевания, оборудовать волейбольную и футбольную площадки, организовать пункт спасательной службы.

"Неважно, имеет ли территория официальный статус муниципального пляжа или нет, ежегодно граждане все равно приезжают туда отдыхать и будут продолжать это делать. Задача руководства города - сделать отдых цивилизованным и безопасным. Этому вопросу нужно обязательно уделить отдельное внимание в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" и проработать различные варианты решения проблемы", - подчеркнули члены комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Петросовета.

Отмечается, что ранее при обсуждении задач и направлений программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором создания которой выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук, на необходимость решения вопросов пляжного отдыха в карельской столице специалистам комитета ЖКХ мэрии указывали и члены постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию.

фото: Pixabay

Власти Карелии прогнозируют рост тарифов на ЖКУ

Госкомитет республики по ценам и тарифам сообщил о двухэтапном подорожании коммунальных услуг в регионе, в результате которого платежи за коммуналку вырастут от средних 2% до максимальных 10%.

Повышение тарифов в коммунальной сфере в 2019 году будет происходит в два этапа. С первого января платежи вырастут на 1,7% в связи с повышением НДС с 18 до 20%, затем с первого июля произойдет ежегодная индексация стоимости коммунальных ресурсов.

В правительстве сообщают, что в Карелии со второго полугодия рост тарифов ограничен коэффициентом 2,4%, при этом в ряде районов повышения платежей на некоторые виды коммуналки не прогнозируется.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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