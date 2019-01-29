Самые читаемые новости за 29 января

фото: ТАСС / Александр Рюмин

С экс-подрядчика по содержанию дорог в Карелии взыщут убытки

Арбитражный суд Карелии удовлетворил несколько исков управления автомобильных дорог республики Карелия к компании "Ремстройкомплект", ранее обслуживающей большинство трасс в регионе.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил три иска управления к бывшему подрядчику, два из которых на сумму 100 тысяч рублей и один – на сумму 200 тысяч рублей.

В результате выявленных нарушений управление автодорог было несколько раз оштрафовано. В этой связи "Управтодор РК" предложило ООО "Ремстройкомплект" возместить ущерб в размере уплаченной суммы административного штрафа.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии

Авария произошла 28 января на 442 км трассы "Кола" в Прионежском районе, погибли люди, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 14.30 водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris.

На месте ДТП погиб водитель "Лады" и его пассажирка.

В группе "ГИБДД Карелии" один из комментаторов выложил видео с места ДТП.

фото: pixabay.com

Стоматология горела в центре Петрозаводска

Возгорание стоматологии "Петродент" случилось минувшей ночью, сообщили в ЕДДС.

По данным диспетчерской службы, 29 января в 02.04 на ул. Гоголя, 50 произошел пожар.

"В результате на площади 1 кв.м. повреждено электрощитовое оборудование и два компрессора в помещении стоматологической клиники "Петродент", - отмечается в сообщении.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

фото: vk.com/spletni_ptz4 / Михаил В.

СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища

Пожарные ликвидируют возгорание в здании на улице Калинина, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Сообщение о возгорании в административном здании по улице Калинина, 35 поступило в спасательную службу в 14.26.

По информации ведомства, это здание бывшего общежития Речного училища, людей там нет.

В настоящее время идет ликвидация пожара, площадь которого составила 15 квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже здания.

Погибших и пострадавших нет.

фото: ООО "Энергокомфорт. Карелия"

Стала известна кандидатура на пост главы Госкомитета по ценам и тарифам Карелии

Новым председателем государственного комитета Карелии по ценам и тарифам, вероятно, будет назначен заместитель руководителя ведомства Тимофей Крюков.

Тимофей Крюков сейчас он исполняет обязанности начальника Госкомитета вместо Глеба Суржко, который находится в отпуске и будет уволен по собственному желанию с 3 февраля.

По неофициальной информации, основным претендентом на эту должность является Таисия Потевская – помощник вице-премьера правительства республики Оксаны Чебуниной, непосредственно курирующей деятельность Госкомитета по ценам и тарифам.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Куда "ТехРент" вывозит снег из Петрозаводска

Узнали, куда подрядчик вывозит снег с дорог Петрозаводска.

В этом году зима выдалась настоящая, снежная с морозами. Большие горы снега доставляют радость детворе и головную боль подрядчику.

Ежедневно на дорогах Петрозаводска работает максимальное количество техники компании "ТехРент". Тракторы, грейдеры, КДМ, Камазы скребут, метут, чистят город. 60 человек с лопатами и ломиками борются со снежной стихией.

Водители возмущаются, что негде припарковаться, мол, завалены снегом обочины, забывая о том, что часто найдя место для стоянки машины, не торопятся ее убрать, чтобы трактор мог беспрепятственно почистить обочину.

Ворчат пешеходы, преодолевая снежные заносы.

И у всех один вопрос: почему подрядчик не вывозит снег?

"Столица на Онего" поинтересовалась у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как много снега вывезено с дорог города и где его складируют?

Ответы на вопросы здесь.

фото: tv-karelia.ru

Глеб Суржко покинет должность председателя Госкомитета Карелии по тарифам с 3 февраля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об увольнении председателя государственного комитета по ценам и тарифам республики Глеба Суржко.

В тексте документа указано, что председатель госкомитета освобождается от должности с 3 февраля 2019 года по собственной инициативе.

Исполняющим обязанности руководителя ведомства является заместитель Суржко Тимофей Крюков.

Как ранее сообщала газета "Вести Карелии", причиной отставки Суржко могли стать жалобы руководителей коммунальных предприятий на чрезмерно низкие, по их мнению, тарифы на тепло и воду. Якобы по этой причине им не хватает оборотных средств для закупки топлива, что может привести к срыву отопительного сезона в республике.

ВИДЕО: Легковушка и полицейский УАЗ столкнулись в Петрозаводске

ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника УАЗ со спецсигналами произошло на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская.

Авария случилась 28 января в 19.41 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В момент аварии легковой автомобиль выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, совершая левый поворот. Полицейский автомобиль двигался по набережной Варкауса в прямом направлении, в сторону центра.

Как пояснили в МВД Карелии, в отношении водителя Daewoo Nexia составлен административный протокол по ч.2 ст.12.13 КоАП за нарушение правил дорожного движения.

фото: "Столица на Онего"

База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.

Директор ДЮСШ-6 Тамара Трубановская подтвердила, что "проблема такая есть".

Читайте в материале "Закрыть и снести", что ждет базу ДЮСШ-6 с катком на Варкауса, 15-а.

фото: Сайт аукциона

В Карелии руины бывшего пионерлагеря на берегу Онего выставили на аукцион за 12 млн рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом снова объявило аукцион по продаже бывшего детского оздоровительного лагеря "Водник" в Прионежском районе Карелии на берегу Онежского озера.

На продажу выставлен участок с 12 объектами недвижимости в местечке Нелукса рядом с селом Деревянное.

В акте обследования участка говорится, что имущество находится в долгосрочной аренде у ООО "ЭкоТур Северо-Запад".

Начальная цена продажи – 11 ,9 млн. рублей.

Год назад руины "Водника" уже выставлялись на продажу. Тогда участок с 10 объектами недвижимости был оценен в 12, 07 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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