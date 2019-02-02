Самое важное за сегодня

Новости по теме
В поселке Суоеки Суоярвского района местные жители своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения.
Как сообщается в паблике поселка, мост местного значения, который соединял Суоеки с Найстенъярви – центром поселения, сокращая путь с 40 км до 15, рухнул летом под колесами тяжелого грузовика.
Ранее, по информации жителей Суоеки, мост находился на балансе местного леспромхоза, но теперь ничего этого нет. Также нет и денег у Найстенъярвского поселения на восстановление переправы.
В августе минувшего года жители поселка приняли решение самостоятельно построить мост, и за полгода восстановили сломанную переправу.
Строили всем миром, технику дал местный депутат.
"Осталось уложить на 45-метровый мост настил и проезд открыт, - сказал Виталий Рыжохин, организатор строительства. - Благодаря мосту в два раза сокращается путь от Суоёки до Найсенъярви – если по основной дороге около 40 километров, то через реку Тарасьёки – всего 15. Правда, дорога лесная, но на легковой машине проехать можно. Грузовики сюда больше не пустим".Смотреть подробнее
Водитель во время обгона сбил женщину в Беломорске, сообщили в ГИБДД Карелии.
В четверг 31 января в 21.50 в Беломорске в районе дома № 21 по улице Октябрьской 22-летний водитель ВАЗ-21099 во время обгона сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
Пешеход получила травмы и была госпитализирована.
Видео ДТП появилось в паблике "Беломорск".Смотреть подробнее
На Кукковском кольце гонщик сделал три круга и сошел с дистанции.
Камера наружного наблюдения запечатлела, как 28 января в 17.06, в час пик, на Кукковском кольце водитель дрифтовал на дороге, создавая препятствие для движения другим машинам.
Автомобилист сделал три круга и сошел с дистанции.Смотреть подробнее
В деревне Тулокса Олонецкого района закрылся единственный магазин, больше людям негде покупать продукты.
Как сообщили жители Тулоксы "Столице на Онего", 1 февраля у них закрылся единственный магазин.
"Все распродали, магазин закрыли, - рассказала местная жительница, - больше продукты нам покупать негде. Обещали автолавку, но не каждый день. По вторник, четвергам и субботам. Вот вчера приезжала в 12.00, купили кое-чего из продуктов, но цены кусаются. Например, песок сахарный у них 67 рублей, а в сетевых магазинах можно и за 42 купить. Ну какая бабушка до сетевого магазина за 20 км доберется?"
Пока местные жители находятся в растерянности, так как еще нет ясности, где конкретно будет останавливаться автолавка, куда и во сколько приходить, долго ли будут стоять и ждать покупателей.
Мы уже писали, что в деревне закрыли все: вначале школу, потом клуб, медпункт, библиотеку, почту, а теперь и магазин.
Вопрос о закрытии магазина освещался и на страницах местной газеты "Олония", но ситуацию спасти не удалось.
Николай Мельников "Поставьте памятник деревне"
Поставьте памятник деревне
на Красной площади в Москве,
там будут старые деревья,
там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
с крыльцом, рассыпавшимся в прах,
и мать убитого солдата
с позорной пенсией в руках.
-
И два горшка на частоколе,
и пядь невспаханной земли,
как символ брошенного поля,
давно лежащего в пыли.
И пусть поёт в тоске и боли
непротрезвевший гармонист
о непонятной русской доле
под тихий плач и ветра свист.
-
Пусть рядом робко встанут дети,
что в деревнях ещё растут, –
в наследство им на белом свете
всё тот же чёрный, рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
и всё в них будет как всегда:
и сапоги, и телогрейки,
и взгляд потухший... в никуда.
-
Поставьте памятник деревне,
чтоб показать хотя бы раз
то, как покорно, как безгневно
деревня ждёт свой смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
но ни протестов, ни борьбы –
одно лишь "Господи, помилуй!"
и вера в праведность судьбы.
-
Поставьте памятник деревне!
На Красной площади в Москве!
Там будут старые деревья
и будут яблоки в траве…
В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из Пудожа.
"Вести Карелии" 31 октября 2017 года сообщили о возбужденном Следкомом республики уголовном деле по статье 109 Уголовного кодекса: "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, что связано оно со смертью в республиканской больнице 19-летнего жителя Пудожа Сергея Труфанова. 5 октября в кардиохирургическом отделении ему сделали плановую операцию на сердце (протезирование аортального клапана), которая, по свидетельству наших источников в этом лечебном учреждении, обычно гарантирует 100-процентный положительный исход. Однако, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, несчастный юноша через 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации. Основная причина смерти, по заключению патологоанатомов (копия этого документа у нас имеется) – "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий".
По версии следствия, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг Сережи, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью. И хотя в свидетельстве о смерти юноши стоит дата 16 октября, на самом деле, как пояснили нашему изданию сотрудники больницы, фактически жизнь юноши закончилась еще во время операции 5 октября.
"Его усыпили и погубили", - эмоционально сказала медик республиканской больницы, которая первой сообщила журналисту "Вестей Карелии" о трагическом случае.
"Боюсь, что без вмешательства прессы и следственных органов эту историю могут "замять", - сказала тогда сотрудница. – Нельзя этого допустить".
По просьбе нашей собеседницы о случившемся мы сразу же сообщили заместителю руководителя карельского Следкома Владимиру Игнатенкову. В день смерти Сергея, 16 октября, его мать Наталья Гафарова обратилась сначала в республиканскую прокуратуру, а затем в Следком. Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело. Далее, 8 августа прошлого года следователь по особо важным делам Артем Тимофеев вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого 53-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Сергея Курапцева.
Ему вменяется в вину преступление, предусмотренное ч.2 ст. 109 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Максимальное наказание по ней - до трех лет лишения свободы.
Суд идет - подробности дела о смерти 19-летнего юноши из Пудожа читайте здесь.Смотреть подробнее
Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а административное здание снести.
В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.
По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.
По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.
Что будет с катком и административным зданием, читайте здесь.Смотреть подробнее
Родители младшей группы танцевального клуба в Петрозаводске увидели протекающий потолок в здании и, опасаясь возникновения пожара из-за замыкания проводки, перестали водить своих детей на занятия.
В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, у которой ребенок ходит на занятия в младшую группу танцевального клуба Петрозаводска, и сообщила, что они вынуждены были отказаться от тренировок в помещении третьего этажа ТЦ "Весна" на улице Чапаева, 45 из-за опасной ситуации, которую никто не спешит исправлять.
"3 этаж ТЦ Весна сдается в аренду детским танцевальным клубам, - написала петрозаводчанка, - 30 января родители привели своих детей на занятие и увидели течь на потолке рядом с осветительными приборами. После нашего обращения в администрацию здания, под льющуюся с потолка воду были поставлены ведра. Нам сказали, что это все, что они могут сделать. В этот же день родители обзвонили все инстанции (МЧС, Дежурные по городу и т.д.), и везде был один ответ — вам не к нам. Дежурный сотрудник полиции дал развернутый ответ: "Какие-либо действия и выезд на место различных экстренных служб будет только в том случае, если что-нибудь произойдет, поэтому просто не водите своего ребенка туда на занятия. Это коммерческое здание, и они имеют право сдавать помещения в любом состоянии". Родители в отчаяние, занятия прерывать никто не хочет, но жизни детей нам дороже".
На данный момент, по словам автора сообщения, около 50 родителей отказались от занятий в этом помещении, но туда продолжают ходить другие группы, где дети старше, а также посетители магазина.Смотреть подробнее
Видеоролик "Зимняя Карелия" создала телекомпания "Сампо ТВ 360".
Виды Петрозаводска и районов Карелии, достопримечательности – водопады, здравницы, а также знаменательные события нашего края, такие как "Гиперборея", ралли, запечатлели операторы телекомпании "Сампо ТВ 360".Смотреть подробнее
Пожарные поселка Валдай Сегежского района Карелии вытащили из снега автомобиль путешественников из Архангельска.
Как сообщается в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия", утром 1 февраля на телефон пожарно-спасательной службы Сегежи поступил тревожный звонок. Водитель легкового автомобиля, сообщил, что следовал совместно с женщиной из Архангельска в Костомукшу на легковом автомобиле, но на лесной дороге в 25 км от поселка Валдай автомобиль застрял, продолжить дальнейшее движение они не могут, просил о помощи.
К месту происшествия незамедлительно выехал дежурный караул отдельного поста 18 пожарно-спасательной части поселка Валдай. Сотрудники МЧС доставили граждан и их автомобиль на автодорогу Валдай - Надвоицы, после чего граждане продолжили движение.
Спасатели обращаются к автомобилистам и просят в условиях зимнего времени обращать внимание не техническое состояние своего автомобиля, особенно тем водителям, которые собираются в дальние поездки.
В МЧС рекомендуют не заправляться на разных заправках и заранее запастись теплыми вещами, продуктами и блоками питания.
"В случае происшествий на дороге, нужно незамедлительно воспользоваться средствами связи и сообщить спасателям свое местонахождение, приметы местности, количество человек, возраст и наличие детей. При поломке на трассе не забудьте выставить предупреждающие знаки", - написано у паблике спасателей.
Также МЧС просит водителей не быть безучастными к людям, попавшим в беду, и оказать посильную помощь.
"Не стоит доверяться навигаторам при движении по лесным труднопроходимым дорогам, если маршрут вам не известен", - предупреждают в МЧС.Смотреть подробнее
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
В ночь с 26 на 27 января в Петрозаводске трагически погибла профессор ПетрГУ Наталья Субботина. Обстоятельства гибели проверяют следователи.
"Биг Бен" снесли в Петрозаводске
Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник 28 января демонтировала башню "Биг Бен" в Петрозаводске.
Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.
Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.
Посмотрите фото и видео сноса "Биг Бена".
В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
Пожар произошел 29 января на улице Калинина в здании бывшего общежития Речного училища. На пожаре спасены три человека.
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
Из-за массовых сообщений о минировании зданий 30 января утром эвакуировали людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии и Прионежском районе.
Как рассказали информированные источники, сообщение о минировании здания мэрии Петрозаводска и социальных учреждений в Прионежском районе пришли по электронной почте.
Смотрите видео, как эвакуировали мэрию Петрозаводска.
Власти определили, какие дороги отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году
Тринадцать дорог планируют отремонтировать в столице Карелии за 2019 год, так рассказали в мэрии. Финансирование на проведение работ выделено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"
С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.
Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу.
Суд отправил под домашний арест гендиректора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в Петрозаводске
Городской суд Петрозаводска арестовал до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в столице Карелии.
Такое решение в пятницу 1 февраля принял судья Дмитрий Михайлов.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Рыкова Николая Викторовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток по 25 марта включительно", - сказал судья.
Рыков отказался от дачи показаний. Бизнесмена задержали на основе показаний двух подозреваемых.Смотреть подробнее
В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" самые проблемные участки дорог города будут оборудованы светофорными объектами, сообщили в Петросовете. ПодробнееКомментарии: 2
Председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко верит в то, что кино поможет преодолеть республике кризис. ПодробнееКомментарии: 1
Афиша культурных событий карельской столицы на субботу. Подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 2 февраля. Подробнее
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее
О погоде на 3 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии. Подробнее
Если бы не бурная семейная жизнь, светская львица Алена Кравец так бы и осталась обычной женой миллионера. Подробнее
Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению летного тактического учения (ЛТУ) на авиабазе Бесовец в Карелии. Подробнее
Организация-подрядчик в субботу и воскресенье ведет очистку дорог и тротуаров в Петрозаводске, водителей просят не парковать машины на указанных улицах, сообщили в администрации города. ПодробнееКомментарии: 1
"Самая красивая фигура России", прокомментировали фото подписчики. Подробнее
На улице Дзержинского вывозят снег, движение затруднено, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. ПодробнееКомментарии: 1
Молодую столичную солистку критика сравнивает с легендарной Екатериной Максимовой – в ней узнаваемая легкость, изящество и шарм знаменитой примы, сообщили в Музыкальном театре Карелии. Подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 февраля. Подробнее
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