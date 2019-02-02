Самое важное за сегодня

фото: паблик "Суоеки"/Фото Андрея Власова

ВИДЕО: В поселке Карелии местные жители сами построили мост

В поселке Суоеки Суоярвского района местные жители своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения.

Как сообщается в паблике поселка, мост местного значения, который соединял Суоеки с Найстенъярви – центром поселения, сокращая путь с 40 км до 15, рухнул летом под колесами тяжелого грузовика.

Ранее, по информации жителей Суоеки, мост находился на балансе местного леспромхоза, но теперь ничего этого нет. Также нет и денег у Найстенъярвского поселения на восстановление переправы.



фото Андрея Власова

В августе минувшего года жители поселка приняли решение самостоятельно построить мост, и за полгода восстановили сломанную переправу.

Строили всем миром, технику дал местный депутат.

"Осталось уложить на 45-метровый мост настил и проезд открыт, - сказал Виталий Рыжохин, организатор строительства. - Благодаря мосту в два раза сокращается путь от Суоёки до Найсенъярви – если по основной дороге около 40 километров, то через реку Тарасьёки – всего 15. Правда, дорога лесная, но на легковой машине проехать можно. Грузовики сюда больше не пустим".



фото Андрея Власова

ВИДЕО: Женщина попала под колеса гонщика в Беломорске - страшные кадры

Водитель во время обгона сбил женщину в Беломорске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг 31 января в 21.50 в Беломорске в районе дома № 21 по улице Октябрьской 22-летний водитель ВАЗ-21099 во время обгона сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Видео ДТП появилось в паблике "Беломорск".

ВИДЕО: Дрифтер устроил "покатушки" на кольце в Петрозаводске

На Кукковском кольце гонщик сделал три круга и сошел с дистанции.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как 28 января в 17.06, в час пик, на Кукковском кольце водитель дрифтовал на дороге, создавая препятствие для движения другим машинам.

Автомобилист сделал три круга и сошел с дистанции.

фото: Столицы на Онего

В деревне Карелии закрыли единственный магазин

В деревне Тулокса Олонецкого района закрылся единственный магазин, больше людям негде покупать продукты.

Как сообщили жители Тулоксы "Столице на Онего", 1 февраля у них закрылся единственный магазин.

"Все распродали, магазин закрыли, - рассказала местная жительница, - больше продукты нам покупать негде. Обещали автолавку, но не каждый день. По вторник, четвергам и субботам. Вот вчера приезжала в 12.00, купили кое-чего из продуктов, но цены кусаются. Например, песок сахарный у них 67 рублей, а в сетевых магазинах можно и за 42 купить. Ну какая бабушка до сетевого магазина за 20 км доберется?"

Пока местные жители находятся в растерянности, так как еще нет ясности, где конкретно будет останавливаться автолавка, куда и во сколько приходить, долго ли будут стоять и ждать покупателей.

Мы уже писали, что в деревне закрыли все: вначале школу, потом клуб, медпункт, библиотеку, почту, а теперь и магазин.

Вопрос о закрытии магазина освещался и на страницах местной газеты "Олония", но ситуацию спасти не удалось.

Николай Мельников "Поставьте памятник деревне"

Поставьте памятник деревне

на Красной площади в Москве,

там будут старые деревья,

там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата

с крыльцом, рассыпавшимся в прах,

и мать убитого солдата

с позорной пенсией в руках.

-

И два горшка на частоколе,

и пядь невспаханной земли,

как символ брошенного поля,

давно лежащего в пыли.

И пусть поёт в тоске и боли

непротрезвевший гармонист

о непонятной русской доле

под тихий плач и ветра свист.

-

Пусть рядом робко встанут дети,

что в деревнях ещё растут, –

в наследство им на белом свете

всё тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,

и всё в них будет как всегда:

и сапоги, и телогрейки,

и взгляд потухший... в никуда.

-

Поставьте памятник деревне,

чтоб показать хотя бы раз

то, как покорно, как безгневно

деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,

но ни протестов, ни борьбы –

одно лишь "Господи, помилуй!"

и вера в праведность судьбы.

-

Поставьте памятник деревне!

На Красной площади в Москве!

Там будут старые деревья

и будут яблоки в траве…

фото: Вести Карелии/фото Светланы Лысенко

Врача республиканской больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности 19-летнему жителю Карелии

В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из Пудожа.

"Вести Карелии" 31 октября 2017 года сообщили о возбужденном Следкомом республики уголовном деле по статье 109 Уголовного кодекса: "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что связано оно со смертью в республиканской больнице 19-летнего жителя Пудожа Сергея Труфанова. 5 октября в кардиохирургическом отделении ему сделали плановую операцию на сердце (протезирование аортального клапана), которая, по свидетельству наших источников в этом лечебном учреждении, обычно гарантирует 100-процентный положительный исход. Однако, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, несчастный юноша через 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации. Основная причина смерти, по заключению патологоанатомов (копия этого документа у нас имеется) – "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий".

По версии следствия, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг Сережи, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью. И хотя в свидетельстве о смерти юноши стоит дата 16 октября, на самом деле, как пояснили нашему изданию сотрудники больницы, фактически жизнь юноши закончилась еще во время операции 5 октября.

"Его усыпили и погубили", - эмоционально сказала медик республиканской больницы, которая первой сообщила журналисту "Вестей Карелии" о трагическом случае.

"Боюсь, что без вмешательства прессы и следственных органов эту историю могут "замять", - сказала тогда сотрудница. – Нельзя этого допустить".

По просьбе нашей собеседницы о случившемся мы сразу же сообщили заместителю руководителя карельского Следкома Владимиру Игнатенкову. В день смерти Сергея, 16 октября, его мать Наталья Гафарова обратилась сначала в республиканскую прокуратуру, а затем в Следком. Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело. Далее, 8 августа прошлого года следователь по особо важным делам Артем Тимофеев вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого 53-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Сергея Курапцева.

Ему вменяется в вину преступление, предусмотренное ч.2 ст. 109 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Максимальное наказание по ней - до трех лет лишения свободы.

Суд идет - подробности дела о смерти 19-летнего юноши из Пудожа читайте здесь.

фото: "Столицы на Онего"

База ДЮСШ-6 в Петрозаводске находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности

Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а административное здание снести.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.

Что будет с катком и административным зданием, читайте здесь.

фото: читателя "Столицы на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске родители отказались водить своих детей на танцевальные занятия из-за угрозы возникновения пожара в помещении

Родители младшей группы танцевального клуба в Петрозаводске увидели протекающий потолок в здании и, опасаясь возникновения пожара из-за замыкания проводки, перестали водить своих детей на занятия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, у которой ребенок ходит на занятия в младшую группу танцевального клуба Петрозаводска, и сообщила, что они вынуждены были отказаться от тренировок в помещении третьего этажа ТЦ "Весна" на улице Чапаева, 45 из-за опасной ситуации, которую никто не спешит исправлять.



фото читателя Столицы на Онего

"3 этаж ТЦ Весна сдается в аренду детским танцевальным клубам, - написала петрозаводчанка, - 30 января родители привели своих детей на занятие и увидели течь на потолке рядом с осветительными приборами. После нашего обращения в администрацию здания, под льющуюся с потолка воду были поставлены ведра. Нам сказали, что это все, что они могут сделать. В этот же день родители обзвонили все инстанции (МЧС, Дежурные по городу и т.д.), и везде был один ответ — вам не к нам. Дежурный сотрудник полиции дал развернутый ответ: "Какие-либо действия и выезд на место различных экстренных служб будет только в том случае, если что-нибудь произойдет, поэтому просто не водите своего ребенка туда на занятия. Это коммерческое здание, и они имеют право сдавать помещения в любом состоянии". Родители в отчаяние, занятия прерывать никто не хочет, но жизни детей нам дороже".



фото читателя "Столицы на Онего"

На данный момент, по словам автора сообщения, около 50 родителей отказались от занятий в этом помещении, но туда продолжают ходить другие группы, где дети старше, а также посетители магазина.

ВИДЕО: Посмотрите, как прекрасна Карелия зимой

Видеоролик "Зимняя Карелия" создала телекомпания "Сампо ТВ 360".

Виды Петрозаводска и районов Карелии, достопримечательности – водопады, здравницы, а также знаменательные события нашего края, такие как "Гиперборея", ралли, запечатлели операторы телекомпании "Сампо ТВ 360".

фото: МЧС Карелии

ФОТО: В Карелии спасатели помогли выбраться из снежного плена автомобилистам из Архангельска

Пожарные поселка Валдай Сегежского района Карелии вытащили из снега автомобиль путешественников из Архангельска.

Как сообщается в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия", утром 1 февраля на телефон пожарно-спасательной службы Сегежи поступил тревожный звонок. Водитель легкового автомобиля, сообщил, что следовал совместно с женщиной из Архангельска в Костомукшу на легковом автомобиле, но на лесной дороге в 25 км от поселка Валдай автомобиль застрял, продолжить дальнейшее движение они не могут, просил о помощи.



фото МЧС Карелии

К месту происшествия незамедлительно выехал дежурный караул отдельного поста 18 пожарно-спасательной части поселка Валдай. Сотрудники МЧС доставили граждан и их автомобиль на автодорогу Валдай - Надвоицы, после чего граждане продолжили движение.

Спасатели обращаются к автомобилистам и просят в условиях зимнего времени обращать внимание не техническое состояние своего автомобиля, особенно тем водителям, которые собираются в дальние поездки.

В МЧС рекомендуют не заправляться на разных заправках и заранее запастись теплыми вещами, продуктами и блоками питания.



фото МЧС Карелии

"В случае происшествий на дороге, нужно незамедлительно воспользоваться средствами связи и сообщить спасателям свое местонахождение, приметы местности, количество человек, возраст и наличие детей. При поломке на трассе не забудьте выставить предупреждающие знаки", - написано у паблике спасателей.

Также МЧС просит водителей не быть безучастными к людям, попавшим в беду, и оказать посильную помощь.

"Не стоит доверяться навигаторам при движении по лесным труднопроходимым дорогам, если маршрут вам не известен", - предупреждают в МЧС.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: "ЗАМИНИРОВАННЫЙ" ПЕТРОЗАВОДСК, СНОС "БИГ БЕНА", ГИБЕЛЬ ПРОФЕССОРА ПЕТРГУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной

В ночь с 26 на 27 января в Петрозаводске трагически погибла профессор ПетрГУ Наталья Субботина. Обстоятельства гибели проверяют следователи.

"Биг Бен" снесли в Петрозаводске

Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник 28 января демонтировала башню "Биг Бен" в Петрозаводске.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

Посмотрите фото и видео сноса "Биг Бена".

В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища



фото: vk.com/spletni_ptz4 / Михаил В.

Пожар произошел 29 января на улице Калинина в здании бывшего общежития Речного училища. На пожаре спасены три человека.

В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе



фото: © Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС

Из-за массовых сообщений о минировании зданий 30 января утром эвакуировали людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии и Прионежском районе.

Как рассказали информированные источники, сообщение о минировании здания мэрии Петрозаводска и социальных учреждений в Прионежском районе пришли по электронной почте.

Смотрите видео, как эвакуировали мэрию Петрозаводска.

Власти определили, какие дороги отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году

Тринадцать дорог планируют отремонтировать в столице Карелии за 2019 год, так рассказали в мэрии. Финансирование на проведение работ выделено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"

С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу.

Суд отправил под домашний арест гендиректора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в Петрозаводске



фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Городской суд Петрозаводска арестовал до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в столице Карелии.

Такое решение в пятницу 1 февраля принял судья Дмитрий Михайлов.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Рыкова Николая Викторовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток по 25 марта включительно", - сказал судья.

Рыков отказался от дачи показаний. Бизнесмена задержали на основе показаний двух подозреваемых.

В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" самые проблемные участки дорог города будут оборудованы светофорными объектами, сообщили в Петросовете. Подробнее

Председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко верит в то, что кино поможет преодолеть республике кризис. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 2 февраля. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

О погоде на 3 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии. Подробнее

Если бы не бурная семейная жизнь, светская львица Алена Кравец так бы и осталась обычной женой миллионера. Подробнее

Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению летного тактического учения (ЛТУ) на авиабазе Бесовец в Карелии. Подробнее

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Организация-подрядчик в субботу и воскресенье ведет очистку дорог и тротуаров в Петрозаводске, водителей просят не парковать машины на указанных улицах, сообщили в администрации города. Подробнее

"Самая красивая фигура России", прокомментировали фото подписчики. Подробнее

На улице Дзержинского вывозят снег, движение затруднено, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Подробнее

Молодую столичную солистку критика сравнивает с легендарной Екатериной Максимовой – в ней узнаваемая легкость, изящество и шарм знаменитой примы, сообщили в Музыкальном театре Карелии. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 февраля. Подробнее