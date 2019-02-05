Что случилось в Петрозаводске и Карелии 5 февраля

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске составлен черный список управляющих компаний

Управляющие организации города, допускающие большое количество нарушений, могут быть заменены, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрацией города может быть инициировано проведение общих собраний собственников жилья для принятия решений по замене нерадивых управляющих компаний. Поводом для таких мер стал рост числа нарушений со стороны "управляшек". Компании не выполняют правила благоустройства и правила технической эксплуатации жилищного фонда. По данным администрации Петрозаводска, с начала года сотрудники "Службы заказчика" выявили 717 нарушений в работе управляющих компаний города.

Как отметил заместитель директора "Службы заказчика" по техническим вопросам Андрей Рогалевич, в адрес нерадивых управляющих компаний направлены уведомления с требованием об устранении выявленных недостатков.

"Собранная информация также передана в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Составлен список управляющих организаций, к которым у нас накопилось больше всего претензий", - отметил Андрей Рогалевич.

фото: vk.com/gibddkareliya

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими

В Карелии в ДТП погибли жители Ленинградской и Белгородской областей, а также Петрозаводска.

По данным ведомства, 4 февраля в 15.30 на 999 км автодороги "Кола" в Лоухском районе 42-летний водитель грузовика "МАЗ" с полуприцепом (житель Ленинградской области) допустил занос фуры с выездом на полосу встречного движения и наехал на силовое ограждение. Далее "МАЗ" столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, который двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП в Mitsubishi погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области), и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области)", - отметили в пресс-службе.

Водитель грузовика получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

фото: "Столица на Онего"

Стало известно, что и когда появится на месте снесенного "Биг Бена" в Петрозаводске

Городские власти разработали схему благоустройства площади Гагарина.

По информации администрации Петрозаводска, место, где ранее размещалась стела с часами, украсит невысокая разноуровневая конструкция с зелеными насаждениями. Слегка возвышающийся над поверхностью земли модульный цветник будет оборудован на площади Гагарина нынешней весной.

В мэрии уточнили, что клумба – это вариант временного дизайна центральной части площади Гагарина. Он был разработан по поручению главы города Ирины Мирошник.

В администрации также состоялось совещание, на котором утверждены макеты обновленного дизайна других городских клумб.

"Численность цветников останется прежней – 75, их украсят 270 тысяч кустиков цветочной рассады", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.

фото: https://vk.com/ycyber

Ученый Андрей Юсупов: "Вы элементарно вымираете"

Уроженец карельской деревни Ряймяля, занимающийся космическими роботами, напомнил жителям республики о гражданских правах.

Российский ученый Андрей Юсупов, окончивший в 1991 году Ряймяльскую среднюю школу в Питкярантском районе Карелии, выступил с видеообращением к жителям республики, в котором предложил им вспомнить о своих гражданских правах. Поводом для этого обращения стали намерения республиканских властей "оптимизировать" это образовательное учреждение.

"Увы, я уже давно привык к плохим новостям из родных мест. Мне трудно подобрать слова, которые бы в полной мере описали ту горечь и ту тоску, ту временами бессильную ярость, от осознания того, как опустошается некогда цветущий и плодородный, по северному, конечно, и сказочно красивый, тут уже безоговорочно, мой родной край", - признался ученый, занимающийся сейчас космическими роботами.

Проводимую политику "оптимизации" социальной сферы в Карелии Андрей Юсупов сравнил с геноцидом. "Как донести до власти, что люди уже просто выживают, что население систематически вымирает, что так нельзя? Как объяснить власти, что ее сказки про тяжелый климат, рискованное земледелие есть яростная "дичь" на фоне соседней Финляндии, например? Не вижу такого способа. Потому что достаточно посмотреть в глаза представителю нынешней власти – вот тому конкретному чиновнику, который принял решении о закрытии Ряймяльской средней школы. Критически оценить слова, которые он произносит своим ртом. Пустота. Опять же такая, особенная пустота: с вами - надменная, а с начальством – холопски-лебезящая, и всегда алчная, лживая, до крайней степени изумления распустившаяся в своей глупости и безнаказанности, и тем самым - совершенно бесчеловечная. О чем вообще с ней можно говорить?", - заявил ученый в своем видеообращении, размещенном в паблике "Нетипичная Питкяранта" в социальной сети "ВКонтакте".



Уроженец деревни Ряймяля предложил населению Карелии вспомнить о своем праве и гражданской обязанности участвовать в политической жизни района, республики и страны. "Вы элементарно вымираете", - закончил свое обращение ученый.



Синоптики рассказали, ждать ли еще снегопада в Карелии

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни.

По словам синоптика карельского Гидрометцентра, сильного снегопада в ближайшее время не ожидается.

"Такого снегопада, как прошел в Петрозаводске 4 февраля, когда выпало 8 мм осадков, конечно, не ожидается, - сказала синоптик, - осадки будут, но умеренные".

"Погоду будет определять неустойчивый циклон, - сказала синоптик Гидрометцентра, - сейчас, например, подходит циклон с юго-запада, он принесет нам ночные похолодания до -20 градусов по северным районам, в Петрозаводске – до -14".

Также, по информации карельского Гидрометцентра, из-за неустойчивого циклона погода будет то морозной без осадков, по потепление со снегом.

"Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели", - сообщили в карельском Гидрометцентре.

фото: Минстрой Карелии

Виталий Сергеев вернулся в Минстрой Карелии

Заместителем министра строительства Карелии, главным архитектором республики назначен бывший руководитель Управления госэкспертизы Виталий Сергеев.

Как пишут "Вести Карелии", во вторник он приступил к работе в новой должности.

На посту главного архитектора Карелии Сергеев заменил Игоря Кривоносова, который продержался на этой должности менее трех месяцев - с конца января до середины апреля 2018 года. С тех пор место оставалась вакантным.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жильцы домов у Гоголевского моста против строительства высотки по соседству

Планы строительства многоэтажных зданий на участке рядом с Гоголевским мостом в Петрозаводске вызвали сопротивление жильцов соседних домов.

Свое отношение к проекту они высказали на публичных слушаниях в администрации города, где рассматривалось предложение застройщика изменить разрешенный вид использования этого участка.

Сейчас там разрешено строительство только среднеэтажных жилых домов, а застройщик хочет получить разрешение на возведение многоэтажек.

Под застройку попадает участок ориентировочной площадью 7,3 тыс. квадратных метров в самом начале Лососинского шоссе рядом с въездом на Гоголевский мост.

Подробности скандальной ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ТАСС / Александр Петров

В Карелии снизились тарифы на 4 вида услуг ЖКХ

На фоне общего роста стоимости жилищно-коммунальных услуг в Карелии в 2018 году произошло снижение тарифов на отдельные услуги.

Согласно официальным данным, средний тариф на отопление по сравнению с 2017 годом снизился на 2% и составил в декабре 2018 года 2243 рубля 22 копейки за Гкал.

Водоснабжение холодное подешевело на 1,2% – в среднем, до 34 рублей 71 копейки за кубометр.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Прокуратура просит 5 лет колонии для экс-начальника управления автодорог Карелии Никитина за взятки

Гособвинитель потребовал приговорить к 5 годам колонии и штрафу 25 млн рублей бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина.

Он является подсудимым по делу о получении взяток на 33 млн рублей при ремонте и строительстве дорог. Уголовное дело рассматривается судьей Петрозаводского городского суда Александром Мерковым.

Представитель прокуратуры в ходе прений также потребовал лишить Никитина права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

фото: читателя "Столицы на Онего"

Прокуратура проверит торговый центр Петрозаводска

Торговый центр "Весна", где родители воспитанников танцевального клуба запечатлели течь на потолке, ждет проверка, сообщили в прокуратуре Карелии.

На основании публикации "Столицы на Онего" – "В Петрозаводске родители отказались водить своих детей на танцевальные занятия из-за угрозы возникновения пожара в помещении" прокуратура города проведет проверку и выяснит, действительно ли течь в потолке представляет опасность для посетителей здания.

Ранее одна из петрозаводчанок, ребенок которой посещал танцевальные занятия в помещении ТЦ "Весна" на улице Чапаева,45, прислала в редакцию фото, где запечатлела течь на потолке рядом с осветительными приборами.

Петрозаводчанка забила тревогу, опасаясь возникновения пожара из-за протечки. После обращения в экстренные службы города и администрацию торгового центра написала в редакцию письмо с просьбой помочь в решении ситуации.

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