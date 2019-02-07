Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Парфенчиков предложил взять на работу в правительство Карелии инвалидов

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал органы власти республиканского и муниципального уровней увеличить численность инвалидов среди чиновников.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства, где обсуждались мероприятия по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Парфенчикова, органы власти должны начать с себя – принимать на работу больше инвалидов. По данным Управления труда и занятости Карелии, сейчас в региональных органах власти работает лишь один чиновник, имеющий инвалидность, а в органах власти муниципального уровня – три человека, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

"Не нужно везде и всюду искать политику"

Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин рассказал, почему не хочет быть главой Петрозаводска.

Виталий Красулин – один из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами, поэтому знает все, что было "от Катанандова до Парфенчикова". Начав с уровня Петросовета, и дважды побывав городским депутатом, он четыре раза избирался в Законодательное собрание, причем всегда от одного и того же округа в Сулажгоре.

На протяжении двух созывов Красулин возглавляет в карельском парламенте комитет по бюджету и налогам. А еще его фамилия постоянно называется в числе возможных кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска.

"Такие разговоры время от времени возникают, - подтверждает депутат. - Наверное, это происходит потому, что я постоянно высказываю свое мнение по тем или иным решениям правительства или городской администрации. Причем делаю это не публично, а пытаюсь донести до людей, которые их принимают.

У меня никогда не было личного желания возглавить Петрозаводск. Конечно, я человек команды, будет сказано – пойду. Но сам никогда к этому не стремился. Мне кажется, что все эти слухи - это просто сталкивание интересов любителями интриг, которые много сидят в Интернете и из дома не часто выходят.

Я считаю, что город сейчас управляется неплохо, команда в Петрозаводске эффективная. Впервые за многие годы нет конфликта с республиканскими властями, идет совместная конструктивная работа.

В Петросовете наведен порядок - депутаты перестали заниматься популизмом и принимают действительно нужные городу решения. Руководитель горсовета чувствует себя достаточно уверенно, проводя ту или иную политику. Мне кажется, что нынешний депутатский корпус в принципе один из немногих по-настоящему рабочих.

На мой взгляд, то, что глава Петрозаводска назначается, а не выбирается прямым голосованием, дает ему возможность принимать более взвешенные решения. В том числе, и непопулярные решения, которые напрямую не отразятся на его карьере, но городу дадут плюс. Например, наладить ситуацию с парковками. Очевидно, что частично их нужно делать платными или уменьшить общее количество. Тогда будет легче убирать город, будет порядок с машинами во дворах. Но жители первое время могут остаться недовольны.

Назначенному сити-менеджеру проще принять нужное, но непопулярное решение. Всенародно избранному мэру – сложнее. Классический конфликт интересов. Когда человека выбирают, ему нужно быть хорошим в глазах избирателей. А если не выбирают, то в ладах с собственной совестью – принимать такие решения, которые пусть и не сразу, но положительно отразятся на городе.

На мой взгляд, должности мэра Петрозаводска приписывают слишком много политики. А ее не должно быть совсем. Не нужно везде и всюду искать политику. Задача у властей Петрозаводска на самом деле очень простая – создать в городе порядок и уют. Чтобы горели лампочки, были подметены улицы, вывезен мусор, и все были довольны".

Полный текст интервью читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками" - все здесь.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО: Автомобили столкнулись лоб в лоб под Петрозаводском

У Бесовецкого переезда в Прионежском районе в лобовую столкнулись два легковых автомобиля.

Шестого февраля в 15-30 на 13-м километре Суоярвского шоссе произошло столкновение двух автомомбилей, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины врезались друг в друга на первом километре автодороги "Подъезд к аэропорту "Петрозаводск".

Легковые автомобили двигались в противоположных направлениях. Лобовое столкновение произошло на прямом участке автодороги, в ста метрах перед железнодорожным переездом.

От столкновения автомобили разбросало по краям проезжей части. Машины получили механические повреждения.

По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два человека.

фото: ТАСС / Сергей Медведев

Мужчина спас семью на трассе "Кола"

Автомобиль съехал в кювет и наполовину погрузился в снег. Проезжающий мимо мужчина, сотрудник МЧС, помог семье.

МЧС Карелии разместили у себя в группе "ВКонтакте" письмо благодарности.

Член семьи, попавшей в ДТП, рассказал, что 5 февраля они ехали по ФАД "Кола" в Мурманск. Около 10.00 водитель не справился с управлением и съехал за пределы обочины вниз в глубокий сугроб по направлению к лесополосе метров на 5-6 от дороги.

"Наше положение в ту минуту оставляло желать лучшего. В это же время рядом проезжали Кирилл с супругой, которые, увидев наше затруднительное положение, незамедлительно остановились и оказали неоценимую помощь! Кирилл очень профессионально организовал и принимал участие в операции по нашему спасению. Остановил проезжающий мимо грейдер, четко спланировал и объяснил мне и водителю грейдера, что нужно делать. Кирилла постоянно поддерживала его супруга. К сожалению, ее имя мы не успели спросить. Она помогла пересадить наших двоих малолетних детей в их машину", – пишет участник ДТП.

фото: Анастасия Уткина

Бизнесмен Михеев добился согласования идеи застройки бывшей зеленой зоны в Петрозаводске

Часть бывшей зеленой зоны Сулажгоры, против застройки которой выступали местные жители, будет передана под ИЖС; участок принадлежит владельцу сети строительных гипермаркетов ЦСК Евгению Михееву.

Согласие на застройку этой территории дали участники публичных слушаний, прошедших в администрации Петрозаводска. Они проголосовали за присвоение участку статуса зоны застройки индивидуальными и жилыми домами блокированной застройки. Под застройку попадает участок ориентировочной площадью 27 га в районе улицы Пограничной, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Больница Петрозаводска приняла блокадника, которого накануне выпроводила ночью на улицу

Блокадника, которого на "скорой" привезли из Суоярви, госпитализировали в БСМП.

Ранее петрозаводчанка сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу.

Замершего и с высокой температурой родственника обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. О произошедшем стало известно руководству БСМП.

"Нам позвонили из больницы, куда папу отказались ночью госпитализировать, и сказали, что сейчас за ним пришлют машину скорой помощи, - рассказала петрозаводчанка "Столице на Онего", - перед нами извинились за такое отношение дежурных врачей к пожилому человеку и сказали, что папу примут и окажут всю необходимую медицинскую помощь, а мне выдали пропуск, сообщив, что я могу посещать его в удобное время".

По словам петрозаводчанки, сейчас ее отец находится в больнице, где ему создали "все комфортные условия, как в санатории".

Напомним, что, по словам главного врача БСМП Алексея Хейфеца, в отношении дежурной бригады, которая выпроводила ночью пожилого человека на улицу, будет проведена проверка.

фото: © Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС, архив

Парфенчиков предложил перенести офис "Газпрома" в Карелию

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил перенести офис "Газпрома" из Санкт-Петербурга в Карелию.

Такое предложение он сделал во время общения с экс-руководителем карельского управления Налоговой службы Александром Гнедых, который переехал на аналогичную должность в Петербург.

"Все бы ничего, но есть один момент - мне Карелия по ночам снится. Снятся те просторы, красоты и те люди, с которыми я работал. Я могу с уверенностью сказать, что самые лучшие люди живут на северах", - сказал Александр Гнедых.

По его словам, он не знает, кто возглавит Налоговую службу в Карелии, но попросил главу республики поддержать кандидатуру исполняющего обязанности ведомства, которая прошла путь от рядового сотрудника до руководителя.

Гнедых отметил, что карельские налоговики работают на руководящих должностях почти по всему Северо-Западу.

"Нам какой-то процент от доходов Петербурга, может быть, за подготовку (кадров). Есть же такое в спорте, когда происходит трансфер игроков в другую команду. ", - пошутил глава Карелии в ответ на его слова.

Парфенчиков сказал, что намерен встретиться с руководителем Санкт-Петербурга Александром Бегловым и обсудить некоторые вопросы.

НА что Гнедых сказал, что в Санкт-Петербурге налоговики найдут налогоплательщиков, которые работают в Карелии, а платят налоги в северной столице.

"У нас список готов уже, ну и по ходу можно и "Газпром" сюда, они тоже здесь работают у нас, поэтому тоже давайте их в Карелию", - предложил Парфенчиков.

Четыре человека пострадали после столкновения двух фур и легковушки в Карелии

Авария произошла в Пряжинском районе Карелии, сообщили в ГИБДД.

По данным управления ГИБДД Карелии, 6 февраля в 18.50 на 368 км автодороги "Кола" около Святозера 49-летний водитель грузовика Mercedes-Benz с прицепом столкнулся с авто "Лада Гранта", который двигался во встречном направлении, а далее столкнулся с фурой.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: 30-летняя водитель – женщина автомобиля "Лада" (жительница Кутейжи) и три её пассажира – 78-летняя женщина, 20-летняя девушка и 23-летний мужчина.

Все пострадавшие были госпитализированы в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Труп женщины обнаружили в одной из квартир Питкяранты

Соседи пожаловались на трупный запах, сообщили в МЧС Карелии.

В пожарно-спасательную часть Питкяранты 6 февраля поступил звонок с просьбой о помощи.

В квартире, где проживала женщина, никто не открывал дверь. Соседи пожаловались на неприятный запах.

При вскрытии двери пожарные обнаружили тело женщины.

Сейчас по данному происшествию Следком проводит проверку.

фото: aftonbladet.se

В Швеции не утихает скандал вокруг журналиста из Карелии

"Шпионская история", связанная с именем редактора карельского издания "Черника" Алексея Владимирова, получила продолжение на страницах крупнейшего шведского таблоида Aftonbladet.

Издание опубликовало статью журналистов Маттиаса Геранссона и Йоханнеса Вальстрема под названием "Шпионская фабрика в Мариеберге", в которой они попытались разобраться, насколько обоснованы были утверждения их коллеги Маттиаса Карлссона из газеты Dagens Nyhetter о том, что Владимиров мог выполнять задание российских спецслужб во время журналистского семинара в шведском городе Кальмаре. По словам Карлcсона, журналист из Карелии скрыл от организаторов семинара свою службу в ГРУ, а перед поездкой в Швецию встречался с сотрудниками ФСБ, которые якобы его инструктировали. В его задачу, по утверждению Dagens Nyhetter, входил сбор информации об участниках семинара, занимающихся журналистскими расследованиями.

Маттиас Геранссон и Йоханнес Вальстрем пообщались с самим Алексеем Владимировым, организаторами и участниками семинара в Кальмаре, председателем Союза журналистов Карелии Евгением Белянчиковым и даже с сотрудником республиканского управления ФСБ России Петром Коноваловым, который отвечает сейчас за связи ведомства с прессой. Последний заметил, что не комментирует слухи, но при этом добавил, что лично он не беседовал с Владимировым, хотя слышал его имя, поскольку тот написал много негатива о сотрудниках ФСБ.

"Я знаком с Алексеем более десяти лет, - цитирует Aftonbladet председателя Союза журналистов Карелии Евгения Белянчикова. - Он - журналист, который постоянно поднимает серьезные темы, связанные с бизнесменами или правительством, и в результате этого попадает в различные конфликты".

По словам Белянчикова, карельским журналистам известно, что у Владимирова есть источники в службе безопасности, и с их помощью он "получает доступ к определенной информации". "Когда мы отправились в Кальмар, он рассказал нам об этом и о своем военном прошлом. Мы в шутку назвали его "товарищ майор", - сказал Белянчиков.

В свою очередь, журналист Dagens Nyhetter Маттиас Карлссон сообщил коллегам из Aftonbladet, что он принципиально не отвечает на вопросы об источниках информации. Однако в случае с Владимировым шведский журналист сослался на "источник, который заслуживает доверия", и он, Карлссон, "не сомневается в достоверности информации". Примечательно, что в качестве источника этой информации, судя по публикации шведского издания, может выступать "североевропейская служба безопасности".

"У меня много врагов, - приводит газета Aftonbladet слова самого Алексея Владимирова. - Многие из-за меня оказались в тюрьме, поэтому трудно понять, кто за этим стоит. Карлссон не привел никаких доказательств".

Как считает директор Института региональной прессы Анна Шароградская, к которой также обратились за комментарием авторы публикации в Aftonbladet, шведский журналист должен был располагать достаточными доказательствами для того чтобы обвинять кого-то в шпионаже. В противном случае все это является "фейком". "Проблема часто в том, что такие истории не могут быть доказаны по своей природе", - сказала Анна Шароградская.

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