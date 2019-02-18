Самые значимые события понедельника

фото: rk.karelia.ru

Что удалось Парфенчикову и его команде сделать в Карелии за 2 года работы?

Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Почему именно Парфенчикова назначили руководителем нашей республики? Причины лежат на поверхности. Во-первых, он местный - родился в Карелии, долгое время здесь жил и работал. После двух не слишком удачных попыток присылать в регион "варягов", которые вызывали отторжение у местного населения и элит, это было, пожалуй, самым важным. Во-вторых, у Парфенчикова был опыт работы на федеральном уровне, а значит – хорошие лоббистские возможности для того, чтобы отстаивать интересы проблемного и явно отстающего региона в Москве. В-третьих, он – представитель правоохранительных органов, почти двадцать лет отработал прокурором, восемь лет возглавлял службу судебных приставов. В республике, которую то и дело потрясали громкие коррупционные скандалы, нужно было наводить порядок. И начинать – с органов власти. Понятно, что не каждый бы с такой задачей справился, а бывшему прокурору Парфенчикову это было по силам.

Когда Артур Парфенчиков вернулся в Карелию, он пообещал, что не будет проводить серьезных кадровых революций. Правда сразу же предупредил, что сформировать правительство только местными кадрами не сможет. В результате на руководящих должностях появились, в том числе, приезжие специалисты – из Москвы, Бурятии, других регионов России. Многих Парфенчиков знал по работе в службе судебных приставов.

Что удалось сделать этой команде за два года? Мы собрали ТОП-10 успехов Парфенчикова на должности главы Карелии и вспомнили о его неудачах.

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Анфиса Чехова приехала в Карелию

Светская львица Анфиса Чехова проходит лечение в клинике "Кивач".

"На детоксе вообще сложно вести красивый инстаграм. Все подруги бегают по процедурам, графики у нас разные. Фотографировать некому. Попросила официантку, выбрала ракурс, девушка так старалась, но к фотографированию нужно иметь талант. Поймать нужный свет, ракурс, угол фотографирования", - написала Анфиса Чехова.

"Обычно здесь я хожу в халате, но в этот раз, почему-то решила изменить себе. Подъем ранний, много свежего воздуха, разных процедур...и почти нет еды. Мне врач назначил отвары, именуемые Тумом, и овощные супы пюре, естественно без соли и сливок", - отметила она.

"Я сюда приехала не худеть! А чистить организм. Это обязательно делать всем и худым и пухленьким. Это как ежегодное ТО у машины. Почистить мотор, поменять масло, фильтры, проверить клапаны. Когда ешь обычную еду, детокс проходит очень тяжело, я как-то пробовала. Поэтому нужно перейти на отвары и жидкую овощную пищу", - сказала Чехова.

фото: rusevik.ru

На пожаре в Петрозаводске сгорел мужчина

На Кукковке при пожаре пострадала пенсионерка и погиб 45-летнй мужчина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь с 17 на 18 февраля в 4.19 на улице Ровио загорелась комната в квартире пятиэтажного дома.

На место происшествия приехали 15 огнеборцев, которые тушили пожар до 5 утра.

Пожару был присвоен ранг 1БИС, высокая степень опасности.

В результате огонь полностью уничтожил комнату. При пожаре ожоги получила 65-летняя женщина, а 45-летний мужчина погиб.

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

Работодатели в Карелии ищут грамотных сотрудников

От претендентов на вакансии в Карелии ждут знания не иностранных языков, а грамотного русского.

Почти половина жителей Карелии, подавших резюме для поиска новой работы, указали на то, что владеют английским языком, но работодателям от них нужен грамотный русский.

Какие еще требования к соискателям выдвинул работодатель, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Какие минусы работы Парфенчикова в Карелии за два года?

Исполнилось ровно два года, как в Карелию вернулся Артур Парфенчиков, его назначили врио главы республики.

Если говорить о неудачах команды Парфенчикова, то явный минус связан с реализацией федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Федеральные чиновники, курирующие ФЦП, - Николай Патрушев и Рашид Нургалиев, - отмечают низкую эффективность выполнения решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. В вину ставится несоблюдение сроков реализации запланированных мероприятий и поручений, говорится о рисках незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Еще один повод для недовольства – ни один резидент от бизнеса так и не пришел на промплощадку в Надвоицах, построенную за счет федеральных средств по программе развития моногородов. Более 200 миллионов Карелии придется возвращать в федеральный бюджет. И хотя не Парфенчиков принимал решение строить этот никому не нужный объект, спрашивают все равно с него. А учитывая, что в Надвоицах по решению собственника – компании РУСАЛ – прекратил работу алюминиевый завод, все вместе это становится большой головной болью для действующей власти.

Конечно, после истории с Сунским бором, жители Карелии ждали от Парфенчикова волшебного решения других точечных проблем. Но "Невский пассаж" так и остался стоять пристройкой к жилому дому – решение суда о сносе не выполнено. Детский сад в микрорайоне Древлянка-8 так и не принял малышей – оборудованное "под ключ" и полностью готовое к эксплуатации здание не было выкуплено государством. За то, что планы по оптимизации стали воплощаться в жизнь без предварительного обсуждения с жителями районов, не поплатился должностью министр образования Морозов.

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фото: Валерий Поташов, "Столица на Онего"

Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски в сравнении с Карелией

Журналист "Столицы на Онего" сравнил, как обстоят дела с содержанием маленьких сельских школ Норвегии и Карелии.

"Когда-то в школе Нейдена учились около ста детей, но когда мы ее закрывали, в ней оставалось всего четыре ученика, – рассказывает мэр норвежского Киркинеса Рюне Рафаэльсен. – Конечно, людям хотелось сохранить школу в своей деревне, но когда ты политик, тебе приходится определять приоритеты".

Одним из таких приоритетов, судя по словам главы коммуны, станет строительство в Сер-Варангере нового образовательного учреждения, где смогут обучаться учащиеся из "оптимизируемых" маленьких школ. В том, что "оптимизация" затронет не одну сельскую школу в этой приграничной коммуне, свидетельствуют демографические данные. В последние годы количество учащихся в муниципалитете сократилось на двести человек, и норвежские власти вынуждены урезать ассигнования на содержание школ.

Картина, в общем, напоминает то, что происходит сегодня в Карелии. Ситуация с маленькими сельскими школами не идеальна даже в стране с самым высоким в мире уровнем жизни. Однако отмечу несколько серьезных отличий между "оптимизацией" по-норвежски и "оптимизацией" по-карельски.

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Трем предприятиям из Карелии вручили в Москве золотые медали

Хлебозавод, производитель чая и форелевое хозяйство, работающие в Карелии, завоевали золотые медали на конкурсе "Лучший продукт" в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПРОДЭКСПО-2019" в Москве.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Карелии, в число победителей вошли ОАО "Петрозаводский хлебозавод "Сампо", ООО "Мама Карелия" и предприниматель Николай Федоренко.

За какую продукцию предприятия получили золотые медали, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Прионежская сетевая компания"

Почти 1200 потребителей подключили к электрическим сетям в Карелии за прошлый год

В Прионежской сетевой компании подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2018 год.

В минувшем году было выполнено 1 198 заявок на технологическое присоединение к энергообъектам АО "Прионежская сетевая компания".

Как рассказали в отделе техприсоединения компании, новые мощности получили 1049 физических лиц и 149 – юридических.

Общая вновь присоединенная мощность составила 16 836 кВт (килоВатт).

"Большая часть потребителей - 966 - являются льготниками: они присоединяют к своим объектам мощности до 15 кВт за 550 рублей", - подчеркнули в отделе технологического присоединения".

Практически все физические лица, присоединившиеся к сетям компании, обеспечили электроэнергией свои новые жилые дома.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

фото: https://vk.com/mvd10

Уникальную коллекцию подстаканников украли у дачника в Карелии

Оперативники Прионежья установили подозреваемого в краже коллекции подстаканников.

Оперативники Прионежья установили подозреваемого в краже коллекции подстаканников. По данным МВД Карелии, 15 февраля в полицию обратился 58-летний житель Петрозаводска. Он сообщил, что из его дачного дома в поселке Ладва-Ватка похищена коллекция, которую он собирал всю жизнь – 75 подстаканников.

"По предварительным оценкам, ущерб превысил 15 000 рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 48-летнего ранее судимого местного жителя. Ранее он бывал в доме потерпевшего, так как в качестве разнорабочего делал там ремонт. Тогда он и приметил внушительную коллекцию подстаканников. Февральским поздним вечером, когда владельца дома не было, гражданин взломал замок на входной двери и похитил уникальный набор.

"Затем мужчина сдал подстаканники в ломбард. Примечательно, что в этой организации решили реализовать отдельные элементы коллекции за 20 000 рублей, тогда как сдавшему заплатили за все вчетверо меньше", - сказали в ведомстве.

Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.

фото: Столица на Онего

Арест Лучина не позволил суду принять решение по банкротству экс-главы Прионежья

Арбитражный суд Карелии решил оставить без рассмотрения заявление о банкротстве бывшего главы Прионежского района Алексея Лучина из-за того, что он не явился на заседание – в тот день он находился под арестом.

Первое заседание по заявлению экс-мэра должно было рассматриваться 14 января, когда он еще находился на свободе. Лучин в суд не явился и заседание перенесли на 8 февраля. Но 25 января Петрозаводский городской суд арестовал Лучина по уголовному дело о мошенничестве и злоупотреблению служебными полномочиями. Защита обжаловала это решение, и Верховный суд Карелии 8 февраля его отменил. Обвиняемый был освобожден из-под стражи позже начала заседания в Арбитражном суде.

Ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие Лучин не направил, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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