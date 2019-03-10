Самые читаемые новости за 10 марта

фото: ТАСС / Денис Слепцов

Потепление в Карелии оказалось быстрее глобального в 4 раза

Средняя годовая температура воздуха в Арктической зоне России в 2018 году была выше нормы на 2,48 градусов по Цельсию.

В Арктической зоне России находятся Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО, а также частично территории Архангельской области, Карелии, Республики Коми, Красноярского края, Якутии и острова в Северном Ледовитом океане.

За последние 40 лет скорость потепления оказалась в четыре раза выше темпов глобального потепления, сообщили в Институте глобального климата и экологии, пишет "Взгляд".

Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период с 1976 по 2018 годы, который ученые называют временем "глобального потепления", составила 0,69 градусов Цельсия за десять лет. Это почти в полтора раза выше средней скорости потепления на территории России и в четыре раза выше темпов глобального потепления.

Также в 2018 году на 3% оказалась превышена годовая норма осадков.







фото: ГИБДД Карелии

Крупное ДТП произошло на севере Карелии

Участниками аварии в Лоухском районе стали более 30 человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лоухском районе 9 марта произошло ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса.

По предварительным данным, на 1007 км автодороги "Кола" около 19.20, водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом Schmitz, на опасном повороте дороги не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

После чего автомашину развернуло и сложило, перегородив проезжую часть дороги. Двигающиеся во встречном направлении грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и автобус КАВЗ, совершили столкновение с перегородившем дорогу Volvo.

В результате происшествия 55-летний водитель Volvo получил травмы, двум пассажирам автобуса КАВЗ оказана медицинская помощь.

Автобус перевозил рабочих из Петрозаводска к месту работы в Мурманскую область, в салоне находилось 27 пассажиров и 2 водителя.

Вся документация в наличие, тахограф в исправном состоянии, все требования к пассажирским перевозкам соблюдены.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: На центральной площади в Петрозаводске проходят гулянья

На площади Кирова во всю провожают Масленицу.

Петрозаводчане активно принимают участие в прадничных гуляньях на площади Кирова. Участвуют в конкурсах.

Многочисленные сувенирные лавки с мягкими игрушками, поделками из дерева и другим ассортиментом.

Организаторы Масленицы угощают жителей блинами.

фото: "Наша жизнь"

Многодетная мать из Карелии устала бороться с мусором

Жительница Пряжи уже несколько лет "воюет" с неубранными мусорными контейнерами и голодными псами.

Многодетная мама Снежана Захарова из Пряжи с мусором на своем участке воюет уже не первый год, пишет местная газета "Наша жизнь".

Землю, которую выделили для строительства многодетным родителям четверых детей, от контейнерной площадки отделяет дорога: с одной стороны дороги находится их участок, с другой – контейнеры с голодными собаками и вездесущими птицами.

"Этот беспорядок начался с лета прошлого года. Содержимое контейнеров вывозили редко, это при том, что на эту площадку мусор "стекается"чуть ли не со всей Пряжи. Я видела, как люди из центра выбрасывали здесь мусорные пакеты, даже не выходя при этом из автомобилей. А некоторые приезжают сюда с прицепами, чтобы разгрузить строительные отходы, даже если видят горы мусора вокруг. Я же не пойду разбираться со взрослыми мужчинами – муж у меня работает вахтами, поэтому дома редко бывает, еще маленький ребенок на руках – мало ли что может случиться", – рассказала многодетная мама.

Летом женщина вмесет с другими жителями Пряжи обращалась в прокуратуру, писала заявление, собирала подписи. Но это помогло лишь на короткий промежуток времени – один раз мусор вывезли, а потом снова стали вывозить как попало.

"Зимой хотя бы все не так удручающе, а летом вонь вокруг стоит, так что окна открыть нельзя из-за запаха, мухи везде летают. Сплошная антисанитария. Постоянно приходится бороться с воронами: птицы разбрасывают мусор прямо у меня во дворе, а я держу куриц, поэтому стараюсь соблюдать чистоту. Устала я уже от этого бесконечного", – сетует женщина.

фото: "Столица на Онего"

Почему священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка.

Напомним, священник храма Пантелеимона Иван Петунов в декабре 2015 года пьяным насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца.

С начала 2019 года у священника было два выговора, а в конце февраля он помещался в ШИЗО на семь суток за отказ от отбывания наказания.

Один из выговоров в 2018 году Петунов получил за то, что выразился во время помывки жаргонными словами в отношении неопределённого круга лиц, а на сделанное замечание стал пререкаться с сотрудниками колонии, обращаясь к ним на ты.

Как следует из материалов колонии, во время помывки священник сказал, что "здесь петушиный напор и <нецензурная брань> ничего не помыть". Другие осужденные подтвердили данный факт.

Полный текс читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 10 марта: Широкая масленица, нескучный Пушкин и орган

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, дворец спорта "Koral" (ул. Пограничная, 50). Чемпионат и первенство СЗФО и ЦФО по фитнес-аэробике. Участвуют сильнейшие команды России. Мастер-классы по хип-хопу.

12.00, пл. Кирова. МАСЛЕНИЦА! "Обжорные ряды", "Молодецкая поляна", "Большой ENERGY хоровод", сжигание чучела масленицы.

12.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Двое из ларца, одинаковых с лица". Третий концерт абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

14.00, спортивный стадион (ямка) на ул. Антикайнена. Веселая Масленица ПетрГУ. Блины с пылу с жару, уличные гуляния, песни и пляски, сжигание чучела.

14.00, спортивно-развлекательный центр "Горка" (Лососинское ш., 17). Масленица - Обед дружбы от КультПохода ФЗ. Взрослый - 700 руб., ребенок - 350 руб.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и о работнике его Балде". Приключение в формате молодежной тусовки. Кто сказал, что Пушкин - это скучно? Шесть молодых музыкально-бесшабашных артистов Национального театра Карелии докажут обратное и перевернут ваше представление о "солнце русской поэзии", оставив при этом в полной неприкосновенности текст его сказки. От 300 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Шевченковские чтения: "Бессмертное творчество Тараса Шевченко".

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первое занятие на тему "Путешествие в историю книги" из цикла познавательных занятий и мастер-классов "Домашняя библиотека". Для детей 7-10 лет.

15.00, Национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Широкая Масленица в Доме кантеле". Как появилась традиция отмечать этот праздник, что означает его название, почему на Масленицу пекут блины и водят хороводы? Артисты ансамбля расскажут и покажут, как в старину отмечали любимый праздник проводов зимы и встречи весны. Интерактивная программа и конкурсы, танцы и песни. От 200 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Вытеснение реальности вымыслом". Ведущая – Яна Жемойтелите.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Вечер органной музыки: играет Штефан Кисслинг. Третий концерт абонемента №2 "Великолепный орган". 500-700 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). ГАСТРОЛИ Санкт-Петербургского государственного драматического театра "Приют комедианта". "Солярис". Балетный спектакль в двух действиях. 700-3000 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). Г. Фукс. "Карамболь после полуночи. Фантазии Михаила Булгакова". Мистификация. Пьеса основана на почти легендарной истории об отношениях Иосифа Сталина и Михаила Булгакова, точнее на своеобразной личной заинтересованности советского диктатора к творчеству Булгакова. От 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Про мою маму и про меня". "Эта пьеса - практически интервью с самой собой", - сказала автор пьесы Елена Исаева. Взаимоотношения матери и дочери, подростковые комплексы и как с ними бороться, чтобы они не остались на всю жизнь, психология выживания, превращения несчастной любви в счастливую. 500 руб.

фото: Анна Лесонен / мэрия Петрозаводска

ФОТО: В Петрозаводске сожгли чучело Масленицы

На площади Кирова проводили Масленицу традиционным сожжением чучела.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что тысячи петрозаводчан и гостей города собрались сегодня на площади Кирова.



Анна Лесонен

Там развернулись "Обжорные ряды", проходил конкурс поваров "Ай да блин" и другие народные забавы. Маленькие и взрослые гости праздника смогли найти развлечение по душе: желающие испытали себя в силе, ловкости, меткости, смекалке и сноровке в многочисленных затеях. В середине площади был установлен традиционный столб, забраться на который под силу не каждому.



Мэрия Петрозаводска

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен опубликовала в Сети фото горящей Масленицы.



Анна Лесонен

фото: РИА Новости / Алексей Ничукин

Как попрощаются с Масленицей в Петрозаводске

На площади Кирова и в других местах города петрозаводчане проводят Масленицу пышными гуляниями и поеданием блинов.

С 10.00 до 12.00 на пл. Кирова состоится народное гуляние "Широкая Масленица": обжорные ряды, молодецкая поляна, большой ENERGY хоровод, сжигание чучела масленицы.

В 14.00 в ямке на ул. Антикайнена пройдет веселая Масленица ПетрГУ. Блины с пылу с жару, уличные гуляния, песни и пляски, сжигание чучела.

В это же время в спортивно-развлекательном центре состоится обед дружбы от КультПохода ФЗ. Взрослый - 700 рублей, ребенок - 350 рублей.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии маленький ребенок пострадал в ДТП

Авария произошла 9 марта в Сегежском районе, в автомобиле также находился младенец, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.30 на 2,5 км автодороги "Подъезд к Сегеже" водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, допустил занос полуприцепа с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем LADA Priora.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель LADA и его пассажиры: 53-летняя женщина и 5-летний ребенок (девочка).

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются.

В автомобиле LADA также находился младенец 2018 года рождения. Оба ребенка перевозились в соответствии с правилами перевозки детей.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Петрозаводчане устроили собственные проводы Масленицы

Некоторые жители Петрозаводска устроили свои проводы Масленицы и сожгли чучело на озере в Лососинном.

Читатели отправили в редакцию фото собственной Масленицы.

"Мы свою масленицу сожгли. В 20 м от нас тоже жгли чучело", –подписал фото читатель.

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