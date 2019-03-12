Чем запомнился этот день

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

В Карелии обанкротилась известная компания, торговавшая алкоголем

Арбитражный суд республики признал банкротом компанию "Бонтон", которая ранее занималась торговлей алкогольными напитками в республике.

Арбитражный суд Карелии принял решение о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью "Бонтон". Копия соответствующего документа размещена в банке решений на сайте суда.

Ранее в суд с требованием признать организацию "Бонтон" банкротом обратилась петербургская компания "Напитки".

Подробнее о ситуации с долгами компании "Бонтон" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: @ Борис Касьянов / "Республика"

В поликлинике Петрозаводска умер мужчина

В Петрозаводске в поликлинике №4 у регистратуры скончался 67-летний мужчина.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший понедельник, 11 марта, около 10.00 в поликлинике №4, расположенной в микрорайоне Ключевая, от болезни сердца умер мужчина.

"Мужчина пришел не как пациент, а как сопровождающий, он сидел в регистратуре, ожидал родственника, которого сопровождал, - рассказала главный врач поликлиники Ольга Билко. - Внезапно ему стало плохо, сразу ему оказали первую помощь, провели реанимационные мероприятия. Использовали дефибриллятор. Как потом выяснилось, у него очень много было хронических заболеваний, а внезапная смерть наступила от болезни сердца. Была скорая, но, к сожалению, есть ситуации, когда реанимационные мероприятия безуспешны. Мужчина умер. Ему было 67 лет".

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / https://vk.com/dtpptz

ФОТО: В Петрозаводске случился "вечер жестянщика"

Очевидцы сообщают о множестве ДТП, которые произошли в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада.

Многочисленные ДТП, случившиеся в Петрозаводске накануне вечером в условиях гололедицы и снегопада, стали причиной пробок на дорогах.

Движение автомобилей и общественного транспорта было затруднено в сторону Древлянки, Кукковки и центра.

Очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии сообщили об авариях на Лесном проспекте, Комсомольском проспекте и улицы Лизы Чайкиной, на Чапаева, пересечении Ленина и Пушкинской и других.

Горожане сообщают, что из-за транспортного коллапса добирались до дома более трех часов.

фото: Управление МЧС по Карелии

ВИДЕО: В Петрозаводске пожарные четыре часа тушили двухэтажный дом

В Петрозаводске накануне вечером произошел серьезный пожар в неэксплуатируемом здании на улице Кутузова. Причиной стал поджог.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило накануне вечером в 18.41. Пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (в составе 8 человек и 2 единиц техники) привлекалось для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: Петрозаводск, ул. Кутузова, 53а.

Здание было полностью охвачено огнем. Судя по информации из открытых источников, когда-то в нем располагались различные фирмы и организации.

Пожар удалось ликвидировать через четыре часа – в 22.30.

Причина – поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации подразделения привлекались по рангу 1 БИС. На место пожара выезжал дежурный по УГО ЧС.

Очевидцы засняли, как пожарные боролись с огнём.

фото: "ДТП ПТЗ"

Стало известно, кто пострадал в групповом ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла утром 11 марта на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что "КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта. Пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.

В ГИБДД Карелии уточнили, что авария произошла в 9.00 на 405 км автодороги "Кола".

По предварительным данным, 30-летняя жительница Мурманской области, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при выполнении обгона автомобиля "Скания" не справилась с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с двигавшимся встречным автомобилем "КАМАЗ".

После столкновения автомобиль "КАМАЗ" совершил столкновение с автомобилем "Скания".

В результате дорожно-транспортного происшествия 39-летний пассажир легкового автомобиля (житель Мурманской области) получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

фото: Валерий Поташов

Участников акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске вызвали в полицию

Жителям города, решившим в день убийства оппозиционного политика почтить его память, грозит либо довольно крупный денежный штраф, либо административный арест.

Участники традиционной акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице в день убийства оппозиционера 27 февраля, получили повестки в полицию. Их вызывают для составления протокола по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Примечательно, что повестки жителям Петрозаводска, почтившим память погибшего политика, пришли спустя более чем неделю после того, как они собрались с цветами и портретом оппозиционера на мосту через реку Неглинка, который раз в году становится в городе символическим "Немцовым мостом".

Как рассказал "Столице на Онего" один из участников акции памяти Андрей Оборин, 4 марта к ним с супругой пришли сотрудники полиции, которые довольно вежливо опросили их о состоявшейся акции памяти. Гражданские активисты решили, что инцидент на этом исчерпан, однако накануне 8 марта супружеская чета получила повестки для составления протокола, причем Андрею Оборину эта повестка была отправлена на его московский адрес. В полицию были вызваны еще двое участников акции памяти – Владимир Малегин и Андрей Литвин.

"Мы стоим на том, что никакого публичного мероприятия не было, как факта, как не было у него никаких организаторов, – сказала супруга Андрея Оборина Тамара Спектор. – За что нас хотят привлечь к административной ответственности? За то, что мы пришли на мост, сфотографировались и разошлись. Представим себе, что то же самое сделали, например, гости города. Пришли куда-то, сфотографировались, выложили в соцсетях и получили повестку, что они провели публичное мероприятие и что-то при этом нарушили. Совершенно аналогичный случай, но наш случай рассматривается как административное правонарушение, а все остальное – как обычная человеческая жизнь. Но то, что мы сделали – это тоже часть обычной человеческой жизни".

"Никаких договоренностей у нас заранее не было, – добавил Андрей Оборин. – Хотя, в принципе, мы каждый год приходим на это место. И в прошлом году, кстати, там было полно полицейских, но никаких претензий у полиции к нашей акции памяти почему-то не возникало".

Повестка в полицию вызвала изумление и у другого участника акции памяти Андрея Литвина.

"Даже с учетом того, что некоторые законы и поправки к уже действующим законодательным актам, которые принимаются в России в последние два десятилетия, противоречат демократическим принципам Конституции РФ, никакого административного правонарушения не было, – считает Литвин. – Чем отличается политическое собрание от родительского в школе или детском саду, а пикет или митинг от поминовения человека? Целью! Статья 2 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" поясняет: "Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики..." Такой цели у родительского собрания или поминовения нет".

Заметим, что наказание по части 2 статьи 20.2 предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток. Таким образом, жителям Петрозаводска, решившим в день убийства оппозиционного политика почтить его память, грозит либо довольно крупный денежный штраф, либо даже административный арест.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

По Советскому мосту возобновилось движение

Автомобильное движение по Советскому мосту возобновилось, сообщили жители Петрозаводска.

Строительная организация завершила восстановление поврежденного фрагмента дорожного покрытия вблизи Советского моста через реку Лососинку.

До наступления температур, подходящих для укладки асфальтобетонного покрытия, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыплют щебнем мелкой фракции. В случае необходимости его будут досыпать и трамбовать, по информации мэрии Петрозаводска.

фото: https://pixabay.com

Руководитель фирмы пойдет под суд за крупное мошенничество при строительстве дома в Петрозаводске

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО "Роспромстрой".

Как сообщили в карельской прокуратуре, руководитель ООО "Роспромстрой" обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь субподрядчиком при выполнении государственного заказа по строительству многоквартирного жилого дома в Петрозаводске, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение более 8 миллионов рублей.

Введя в заблуждение подрядную организацию и заказчика, он получил оплату за фактически не выполненные отделочные работы по устройству полов.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб (всего возмещено 100 тысяч рублей). Прокурором республики предъявлен гражданский иск в защиту государства на оставшуюся сумму ущерба.

В ближайшее время уголовное дело вместе с гражданским иском будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В Карелии больница незаконно брала деньги за хранение покойников

Питкярантская ЦРБ незаконно установила плату за оказание услуг, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прейскуранте платных медицинских и немедицинских услуг незаконно была установлена плата за выдачу справок о постановке на учет, копирование медицинских документов, пребывание в больнице лиц, осуществляющих уход за госпитализированным ребенком старше 4-х лет, хранение тела умершего после первых суток.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района на указанный локальный акт принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Положения, противоречащие законодательству, исключены из прейскуранта.

фото: gov.karelia.ru, Виталий Голубев

Роман Голубев назначен и.о. министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии

В правительстве Карелии произошли кадровые изменения после отставки министра Александра Воронова, передает пресс-служба органов исполнительной власти.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта исполнение обязанностей министра возложено на Романа Голубева, который ранее занимал пост первого заместителя в данном министерстве.

Напомним, Александр Воронов с 12 марта возглавляет Государственное училище олимпийского резерва, которое будет базироваться в Кондопоге.

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