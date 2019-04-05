Главные новости сегодняшнего дня

фото: Ach.gov.ru

Счетная палата России нагрянет в Карелию с проверкой

Карелия попала в план проверок аудиторов Счетной палаты на 2019 год.

Счетная палата России опубликовала перечень проверок в этом году. Карелия в этом списке фигурирует дважды. Так, аудиторы проведут анализ управления госдолгом нашей республики за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года. Такой же аудит затронет Мордовию, которая считается одним из самым закредитованных регионов в стране, и Орловскую область.

Проверка в нашей республике коснется также использования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения в прошлом году.

Как отмечают в Счетной палате, в текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском указе президента. В частности, речь идет об анализе создания цифровой образовательной среды в сфере общего образования, анализе влияния мероприятий федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" на снижение смертности от новообразований.

фото: правительство Карелии

Аукцион по строительству аэровокзала в Петрозаводске признан незаконным

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии приняло решение аннулировать результаты аукциона по выбору подрядчика, который должен строить новый аэровокзал в аэропорту "Петрозаводск".

Решение было принято по жалобе ООО "Ю-строй" на действия заказчика – Управления капитального строительства Республики Карелия. Заявитель просил признать незаконным проведение торгов. Суть претензий компании и причины решения УФАС, в ведомстве пока не называют, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: @ Сергей Никитин / gazeta-licey.ru

Власти Карелии не планируют отдавать Дом офицеров в Петрозаводске РПЦ

В правительстве республики прокомментировали инициативу РПЦ вернуть в собственность карельской митрополии Дом офицеров в Петрозаводске.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

"В настоящее время идет ремонт здания Дома офицеров. После завершения ремонта там планируется разместить республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи, а также управление автомобильных дорог Карелии. Других планов нет", - прокомментировал инициативу РПЦ Сергей Щебекин.

Ранее представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно. Представители карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

РПЦ со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома.

Как сообщалось, в последний день 1991 года, когда в Кремле уже спустили советский флаг, президент России Борис Ельцин подписал распоряжение "О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы". Документ касался всего лишь одного объекта недвижимости – дома и строений по улице Рылеева в Москве, где располагался бывший Совет по делам религий при Кабинете министров СССР, но этот акт стал началом кампании по реституции церковного имущества, дошедшей в стране почти до абсурда.

Справедливости ради, замечу, что бывший гарнизонный Дом офицеров, где сейчас полным ходом идет капитальный ремонт, очень сильно отличается от архиерейского дома, возведенного в 1915 году. Нынешний архитектурный облик здание обрело в середине прошлого столетия – тогда у него появились узнаваемая колоннада, рельеф с Орденом Победы на фронтоне и третий этаж, и именно в этом виде памятник сталинского неоклассицизма оказался включен в 2017 году в список выявленных объектов культурного наследия.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

В Карелии прогнозируется сокращение числа бюджетников

Численность занятых в бюджетной сфере в Карелии сократится к 2021 году на 5%, в том числе, из-за уменьшения объема оказываемых услуг.

Об этом говорится прогнозе потребности подготовки кадров для экономики и социальной сферы, подготовленном Управлением труда и занятости республики.

Прогнозируется уменьшение численности работников в организациях бюджетной сферы в связи с их дальнейшим реформированием, а также за счет уменьшения объема оказываемых услуг, связанных напрямую с динамикой численности населения, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: администрация Петрозаводска

Названы претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска в 2019 году

Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" приступила к работе.

В состав коллегиального органа, призванного определить одного претендента на получение почетного звания в этом году, входит 14 человек. Среди них сотрудники администрации Петрозаводска, а также депутаты городского Совета: Александр Ханцевич, Ольга Билко, Александр Антипов, Анна Васильева, Ирина Шарипова, Игорь Мленик и Сергей Старшов.

На первом заседании, которое состоялось сегодня в администрации карельской столицы, члены комиссии рассмотрели организационные вопросы, порядок работы, а также выбрали председателя, им стал Александр Ханцевич.

Он напомнил, что перед членами комиссии стоит очень важная и ответственная задача: необходимо подробно рассмотреть биографии всех представленных кандидатов, какие заслуги претенденты имеют в той или иной общественной, научной, трудовой деятельности, какой вклад они внесли в развитие города и выбрать самого достойного на следующем заседании комиссии в мае.

В этом году в списке кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Петрозаводск" девять фамилий, которые были включены на основании предложений, поступивших от общественных организаций, учреждений и трудовых коллективов города.

В списке соискателей:

главврач городской детской больницы Елена Аксентьева;

член регионального отделения Союза пенсионеров России "Северные колокола" Павел Бобин;

журналист Валерий Верхоглядов;

ветеран труда Алексей Варухин;

ректор ПетрГУ Анатолий Воронин;

ветеран строительной отрасли Павел Лангуев;

ветеран строительной отрасли Иван Лысенко;

председатель местного отделения ДОСААФ России Дмитрий Попов;

председатель региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом "Карельский диабетический союз" Марина Хохольская.

фото: Сергей Юдин / Правительство Карелии

Полпред Путина посоветовал властям Карелии доверить управление бюджетом жителям

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан рекомендовал властям Карелии реализовать проект "Твой бюджет", чтобы жители сами управляли тратами региональной казны.

Об этом Гуцан заявил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Органам власти и населению надо и дальше развивать территориальное общественное самоуправление. По примеру Санкт-Петербурга попробовать реализовать проект "Твой бюджет", который дает жителям возможность напрямую участвовать в распределении регионального бюджета", - сказал Гуцан.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

Стоимость жилья в Карелии опустилась ниже уровня 2014 года – статистика

Средняя стоимость квартир в Карелии, как на первичном, так и на вторичном рынках в 2018 году оказалась самой низкой за последние 5 лет.

Такие данные приведены в материалах Карелиястата о ценах на жилье за 2014-2018 годы.

Стоимость вторичного жилья в 2014 году, составила, в среднем, 48489 рублей за квадратный метр, в 2016 выросла до 49580 рублей, а затем пошла на спад. В 2018 году цена составила, в среднем, 46866 рублей за квадратный метр, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Участок набережной Онежского озера могут застроить коттеджами?

Бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов выразил обеспокоенность обнаруженными на кадастровой карте Карелии сформированными несколькими участками, согласно которой фрагмент набережной Варкауса может уйти под коттеджную застройку.

Евгений Фролов написал пост на своей странице в соцсети, в котором выразил обеспокоенность, что участок набережной Онежского озера рядом с батутным центром в районе наб. Варкауса, предположительно, готовят под частную застройку.

При этом, по оценке бывшего архитектора карельской столицы, на месте предполагаемого строительства не может быть ничего, кроме общественной зоны, которая должна включать объекты общественного назначения. На данный момент на кадастровой карте участок разделен на несколько фрагментов по 6-8 соток, что характерно для строительства частных домов.

Что еще рассказал Евгений Фролов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Сергей Юдин / Правительство Карелии

Патрушев: "Решения по закрытию образовательных учреждений должны учитывать интересы жителей Карелии"

Секретарь Совета безопасности России выразил обеспокоенность оптимизацией малокомплектных школ в республике.

Председатель Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев, возглавляющий Совет безопасности России, призвал республиканские власти учитывать интересы местных жителей при оптимизации малокомплектных школ. Выступая 5 апреля на очередном заседании комиссии в Москве, секретарь Совбеза отметил, что закрытие сельских школ "не может не вызывать тревогу у населения".

"Принимаемые решения по закрытию образовательных учреждений должны быть сбалансированы, учитывать интересы жителей республики, а также необходимость обеспечения гарантированной и безопасной доставки детей к новому месту учебы", - цитирует слова Патрушева РИА "Новости".

Кроме того, как сообщает агентство, секретарь Совбеза высказался за ликвидацию очередей в дошкольные учреждения детей в возрасте до 3 лет, которая на сегодня в республике составляет более 11 тысяч, а также за повышение доступности дополнительного образования.

фото: monuments.karelia.ru

Правительство Карелии не комментирует претензии РПЦ на бывший Дом офицеров в Петрозаводске

Карельская митрополия публично объявила о своих претензиях после того, как республиканские власти выделили 90 миллионов рублей на капитальный ремонт объекта культурного наследия.

Самый главный вопрос, который возникает всякий раз, когда Русская православная церковь заявляет о претензиях на объект культурного наследия, давно утративший религиозное значение – почему реституция в нашей стране касается только церкви? Почему потомкам раскулаченных крестьян не возвращают прежние владения их дедов и прадедов, а наследникам российского купечества – их реквизированные большевиками торговые ряды и особняки? Почему, в конце концов, КПРФ не может претендовать на бывшее имущество КПСС, отобранное у коммунистов после развала Советского Союза?

В конце марта секретарь главы Карельской митрополии РПЦ Константин Павлюченко заявил в интервью ГТРК "Карелия" о необходимости передачи церкви бывшего Дома офицеров в Петрозаводске, здание которого было построено незадолго до Октябрьской революции для местного архиерея. Интересно, что это заявление представителя Карельской митрополии появилось в эфире государственного телеканала тогда, когда республиканские власти выделили 90 миллионов рублей на капитальный ремонт разваливающегося памятника, который на протяжении нескольких лет стоял фактически бесхозным. Однако правительство Карелии пока никак не прокомментировало слова иерея.

Читайте подробнее в статье "Когда церковь потребует Кижи?".

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