Самые значимые события вторника

фото: ТАСС / Александр Рюмин

По статистике средняя зарплата в Карелии превышает 40 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии за февраль составила 40103,2 рубля, сообщает Карелиястат.

Согласно официальной статистике, по сравнению с февралем 2018 года размер средней зарплаты в Карелии вырос на 5,1%.

Самые высокие темпы роста зарплат в Карелии официальная статистика зафиксировала в добыче полезных ископаемых (в 1,9 раза), в деятельности финансовой и страховой (в 1,8 раза).

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Военные трофеи России показали в Петрозаводске

В Петрозаводск прибыл эшелон с военными трофеями из Сирии.

Организатором этой военно-патриотической акции под названием "Сирийский перелом" является министерство обороны РФ.

Как утверждают в Минобороны, акция проводится по решению президента Путина, который решил продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве.

Такими свидетельствами, по словам замминистра обороны Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

Поезд отправился в День защитника Отечества из Москвы. За два месяца состав объехал почти все регионы страны.

Смотрим, что в Карелию привезли из Сирии.

фото: Пресс-служба судебных приставов по Карелии

Назначен новый руководитель судебных приставов Карелии

Бывший заместитель руководителя УФССП России по Новгородской области Олег Гончаров стал и.о. главного судебного пристава Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ФССП России Иван Николаев официально представил и.о. главного судебного пристава Республики Карелия Олега Гончарова.

Свою трудовую деятельность в Федеральной службе судебных приставов Олег Валерьевич Гончаров начал в 2005 году с должности ведущего специалиста отдела дознания и административной практики Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области.

В 2013 году он был назначен начальником отдела – старшим судебным приставом ОСП по Суджанскому району УФССП России по Курской области.

С 2014 года Олег Валерьевич работал заместителем руководителя УФССП России по Новгородской области –заместителем главного судебного пристава Новгородской области.

фото: СПС Медвежьегорского района

Спасатели рассказали, как маршрутка с пассажирами столкнулась с лосем в Карелии

Спасатели МЧС Карелии в Медвежьегорском районе рассказали подробности ДТП с лосем, которое произошло 22 апреля ночью на трассе.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в 23.30 микроавтобус столкнулся с лосем на трассе в Медвежьбегорском районе и что в ДТП никто не пострадал.

Как уточнили спасатели, выезжавшие на место происшествия, ДТП произошло на 646 км трассы "Кола", в двадцати с небольшим километров от развязки "Медгора" в сторону Сегежи. В ДТП попал рейсовый автобус, совершавший рейс "Петрозаводс-Костомукша".

В результате аварии водитель и пассажиры автобуса -19 человек не пострадали. Животное погибло. В автобусе оказалось повреждено лобовое стекло, левое крыло и водительская дверь.

Пассажиры были размещены в другой автобус и продолжили свой путь, а автобус своим ходом вернулся в Петрозаводск.



фото спасателей Медвежьегорского района

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

ОПРОС: Сколько вы зарабатываете в месяц?

Официальная статистика заявляет, что средняя зарплата в Карелии превысила 40 тысяч рублей. А сколько у вас?

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии в феврале составила 40 тысяч 103 рубля, сообщает Карелиястат. По сравнению с февралем 2018 года размер средней зарплаты в республике вырос на 5,1%.

А сколько вы реально зарабатываете в месяц?

Проголосовать можно здесь.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Житель Карелии нашел труп в квартире дочери

Пенсионер приехал из Карелии в Ленобласть, чтоб навестить дочь, и обнаружил в ее квартиру тело мужчины.

Издание 47news сообщает, что 22 апреля около 14.00 во всеволожскую полицию поступило сообщение от 67-летнего жителя карельского города Костомукша.

Он рассказал, что приехал навестить 38-летнюю дочь, которая живёт на Арсенальной ул. в Новодевяткино. Но когда зашёл в квартиру, то вместо дочери увидел тело мужчины, лежавшее на полу в кухне и накрытое наволочкой.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 29-летний житель города Пушкин. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Петербурга.

По версии следствия, в квартире произошёл конфликт на фоне застолья. Погибших получил удар ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске около школы произошел крупный пожар

Днем 23 апреля сгорели хозпостройки на площади 500 кв м, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел в 13.46 около школы №19 а районе Птицефабрики.

Огонь уничтожил хозпостройки на площади 500 кв м.

По информации МЧС, угрозы учащимся нет.

Погибших и пострадавших нет.

Подробности выясняются.

фото: ЗС РК

Парфенчиков наградил Шандаловича медалью

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича медалью.

Как следует из текста документа от 19 апреля, медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" Элиссан Шандалович награжден за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями".

фото: 64parallel.ru

Уголовная ответственность грозит жителю Карелии, выбросившему котенка из окна

В СМИ появилась информация о том, что вечером 21 апреля в Костомукше мужчина выбросил котенка с 6 этажа за то, что тот ходил мимо лотка.

С шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Он умер в клинике. Хозяйка сообщила, что муж "вышвырнул" кота за то, что он стал ходить мимо лотка.

В МВД Карелии сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели животного.

фото: Валерий Поташов

"Мой пикет – это пикет против войны"

Житель Петрозаводска вышел на акцию протеста против прибытия в Карелию поезда с военными трофеями из Сирии.

Гражданский активист из Петрозаводска Владимир Тихонов провел сегодня одиночный пикет против пропаганды войны. Акция жителя карельской столицы была приурочена к прибытию в город эшелона министерства обороны России с военными трофеями из Сирии. Владимир Тихонов вышел на площадь перед железнодорожным вокзалом за полчаса до прибытия поезда и развернул антивоенный плакат.

"Я считаю, что этот эшелон, который объезжает страну, – это прямая пропаганда войны, – заявил гражданский активист "Столице на Онего". – Власть занимается пропагандой милитаризма. Я считаю, что это неправильно, так не должно быть! Мы воспитываем детей в духе войны, и мой пикет – это пикет против войны".



Кадетов привели встречать эшелон с трофеями из Сирии. Фото: Валерий Поташов

К прибытию эшелона с трофеями из Сирии военные устроили у вокзала выставку оружия, и многие горожане охотно фотографировались с детьми, примеряя на себя каски и держа в руках автоматы. Поезд встречали курсанты Петрозаводского президентского кадетского училища, которые прямо на перроне развернули транспарант "Кадеты за мир".



Житель Петрозаводска целится из автомата. Фото: Валерий Поташов

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