Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: vk.com

Открылись скандальные подробности в деле обвиняемого в педофилии экс-директора музея Медвежьегорска

Медвежьегорский районный суд Карелии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего директора местного музея Сергея Колтырина и его подельника в развращении и сексе с подростком, не достигшим 14 лет.

В четверг, 25 мая, судья Медвежьегорского районного суда Сергей Матвеев начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело по педофилии.

Экс-директор местного районного музея Сергей Колтырин обвиняется по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" (дома у подсудимого был обнаружен револьвер).

Колтырин был арестован в октябре 2018 года, а позже отказался от услуг адвоката Виктора Ануфриева. Обвиняемый частично признал вину.

Тогда же в Североморске был задержан и сопровожден в Карелию подельник Колтырина – матрос спасательно-буксирного судна "Памир" Северного флота ВМФ России Евгений Носов. Его также взяли под стражу.

По версии следствия, преступления сексуального характера Колтырин и Носов совершали неоднократно, начиная с того времени, когда мальчику исполнилось 12 лет, и практически до его 14-летия.

При этом Носов является дальним родственником мальчика. Возможно, поэтому не подозревавшие ничего плохого родители отпускали малолетнего сына с родственником.

По информации "Столицы на Онего", Носов состоит в браке и у него имеется несовершеннолетняя дочь.

Колтырин также занимался раскопками в Сандармохе.

фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Экс-полицейский, сын бывшего начальника ИК-9 Карелии отправится на зону за невыплату 28 млн рублей

Петрозаводский городской суд отправил в колонию строгого режима Александра Гавриленко, так как он не платил уголовный штраф, сообщает управление службы судебных приставов Карелии.

Правда, ведомство не указывает имя фигуранта. Но его имя подтвердили в прокуратуре и в суде.

Александр Гавриленко - сын бывшего начальника исправительной колонии №9 Николая Гавриленко.

Напомним, в марте 2015 года Верховный суд Карелии изменил приговор Гавриленко, который, будучи полицейским, брал взятки у владельцев казино. Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Гавриленко и уменьшил ему сумму наложенного штрафа с 200 миллионов рублей до 29 миллионов. Кроме того, бывший полицейский, приговоренный к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, по решению Верховного суда был освобожден из-под стражи.

Гавриленко обратился в Петрозаводский городской суд с заявлением о предоставлении рассрочки по оплате штрафа. Заявление было удовлетворено и предоставлена рассрочка на 5 лет с внесением ежемесячной суммы (равными частями) в размере 483,3 тысячи рублей. Однако, отмечают приставы, должник условия рассрочки систематически нарушал.

Арбитражный суд Карелии признал Гавриленко банкротом и освободил от исполнения иных денежных обязательств, за исключением уплаты уголовного штрафа.

Приставы обратились в суд с представлением о замене штрафа (остаток к этому времени составил 28 млн рублей) другим видом наказания.

Городской суд заменил уголовный штраф на 4 года 11 месяцев в колонии строгого режима.

Как сообщалось, в 2011-2013 годах сын начальника исправительной колонии №9 Александр Гавриленко, работая сотрудником полиции, вместе со своим коллегой (а иногда и не с одним) едва ли не каждый месяц получал вознаграждение за "помощь" нескольким организаторам азартных игр в Петрозаводске. Крупные суммы взяткодатели готовы были платить за информацию, правоохранители будут проверять их на предмет проведения незаконной деятельности, чтобы вовремя спрятать игровые автоматы. Размер взятки, которую полицейские делили между собой, подчас достигал 130-140 тысяч рублей. Что касается общей суммы, то речь шла о миллионах рублей. Мзду сотрудники получали лично или через посредников – в ресторанах, торговых центрах, у себя дома, а иногда и рядом с местом своей работы.

Уголовное дело в отношении Гавриленко рассматривалось "в порядке особого производства", поскольку в ходе предварительного следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Петрозаводский городской суд 16 октября 2014 года приговорил Гавриленко к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 200 миллионов рублей. Гавриленко был взят под стражу в зале суда. После этого Гавриленко подал апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

Суд решил: "апелляционную жалобу осужденного Гавриленко удовлетворить частично; смягчить Гавриленко наказание в виде штрафа до 29 миллионов рублей; освободить Гавриленко из-под стражи немедленно".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину

На улице Шотмана водитель сбил женщину, проехав на "красный" сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

ДТП произошло 26 апреля в 8.48 на ул. Шотмана. Водитель Lada Priora, двигаясь в прямом направлении со стороны ул. Красноармейской, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате под колесами автомобиля оказалась женщина 1963 года рождения.

Женщину осмотрели. Лечение не назначено.

фото: Олег Гуменников

ФОТОФАКТ: Джип везет по Петрозаводску пушку

Житель Петрозаводска сфотографировал внедорожник, который в прицепе вез по городу пушку.

Кадр Toyota Land Cruiser с огнестрельным орудием на прицепе был сделан на улице Чапаева около автовокзала в пятницу днем.

"На войну на крузаке", - прокомментировал увиденное очевидец.

фото: Андрей Павлов

На восстановление Успенской церкви в Кондопоге сумм от карельского бизнеса не поступило, упрекнул Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков упрекнул местных предпринимателей в том, что они не пожертвовали средств на восстановление уничтоженной подростком Успенской церкви в Кондопоге.

На своей странице в facebook известный в Карелии предприниматель Александр Лукьянов выложил пост, в котором описал убогое состояние набережной Петрозаводска.

"Уличные фонари просто давно умерли и закончили свою жизнь парой оборванных проводов на туристической набережной Онежского озера города Петрозаводска. Можно сколько угодно петь мантру про туризм и нахваливать себя через снятые на Федеральных каналах передачи. Но пока на главной набережной города в порту, где "водные врата" города П., это убожество наблюдаешь, и пока творится такой ужас и разруха, мы так и останемся в умах "Карелией туристической", - написал Лукьянов.

В комментариях к посту завязалась дискуссия между горожанами и бизнесменами, в которой принял участие и глава Карелии Артур Парфенчиков. В своем ответе Парфенчиков упрекнул предпринимателей, обсуждающих убогость набережной, в том, что для развития туризма в республике они не сделали ничего.

"Французские бизнесмены через сутки после пожара в Соборе Парижской Богоматери собрали на восстановление 1 млрд евро. На восстановление Успенской церкви в Кондопоге сумм от карельского бизнеса не поступило. А прошел уже год. Так что давайте, господа карельские бизнесмены, появляясь изредка на малой Родине между заграничными вояжами, чаще заглядывать в свою собственную душу, а не фонари за окном рассматривать", - высказал свое мнение Артур Парфенчиков.

В этом же ответе Парфенчиков привел доказательства плодотворной работы правительства, в результате которой и молочное стадо в Туксе увеличилось, и началось восстановление Германовского скита в Мурсуле, и строительство садика в Ляскеля… Вспомнил глава Карелии и про ретропоезд, который начал возить туристов до Рускеалы…

В дальнейшей интернет-беседе бизнесмены ответили главе, что деньги на церковь никто не перевел, потому что у всех разное отношение к церкви и "атеизм никто не отменял".

Напомним, пожар в Успенской церкви начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь. По подозрению в поджоге задержан 15-летний подросток.

С учетом найденных сохранившихся фрагментов церкви, в том числе XVI века, было принято решение восстанавливать памятник архитектуры.

фото: Валерий Поташов

Минсельхоз Карелии назвал сроки действия ограничений на любительское рыболовство

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии дало разъяснения ограничений и запретов, установленных правилам любительского рыболовства на водоемах республики в весенний период.

Правила предусматривают специальные ограничения рыболовства в период размножения нерестующих видов рыб в мае – июне, которые призваны обеспечить их естественное воспроизводство и сохранение численности.

Во время весеннего нереста на озерах Сямозеро, Нюк, Куйто, Выгозеро, Водлозеро, Топо-Пяозеро, Онежском озере и других озерах и водохранилищах в период "распаления льда" до 30 июня полностью запрещен любительский сетной лов. Во время действия запрета граждане могут ловить рыбу на ручную удочку.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Кадр из фильма "Тихий Дон"

Умерла актриса театра и кино Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

"Элина Авраамовна скончалась", — сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - добавила директор.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

ВИДЕО: У автомобиля в Карелии во время движения вылетело колесо

Инцидент произошел 24 апреля в Кондопоге.

В "ДТП ПТЗ" сообщили о случившемся.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на ул. Пролетарской, в районе пересечения с ул. Заводской в Кондопоге.

У двигающегося автомобиля на ходу отсоединилось левое заднее колесо.

Колесо выкатилось через полосу встречного движения на тротуар.

Обошлось без серьёзных последствий.

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Житель Карелии с открытой формой туберкулеза отсудил у больницы около полумиллиона рублей

В квартире больного из Костомукши не проводили дезинфекцию, в результате чего он снимал жилье и потратил на это крупную сумму денег.

Житель Костомукши больше года пытается привлечь к ответственности врачей. Он утверждает, что медики неправильно лечили у него туберкулез. В итоге болезнь приняла открытую форму, при этом мужчина был вынужден ездить на диагностику в общественном транспорте, пишут "РИА Новости".

Его семья тоже заразилась. Когда у больного начался некроз тканей легких, фтизиатр отправила его в Москву на самостоятельные поиски врача. Региональные чиновники придерживаются другой позиции: Горданову предлагали помощь, но он ей не воспользовался.

Мужчина обратилсмя в Костомукшский городской суд за взысканием расходов по найму жилья в сумме 600 тысяч рублей. Исковые требования были обоснованы тем, что из-за того, что в квартире истца вовремя не была проведена дезинфекция, он вынужден был снимать жилье, чтобы не подвергать свою семью риску заразиться опасным заболеванием, сообщило местное издание "64 Параллель".

Иск был предъявлен к администрации округа, Межрайонной больнице №1, Центру гигиены и эпидемиологии в Карелии и Федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В ходе судебных заседаний ни один из ответчиков иск не признал.

Суд удовлетворил исковые требования частично – с Межрайонной больницы №1 взыскано 456 тысяч рублей.

фото: fishingroads.blogspot.ru

В Карелии отремонтируют подъезд к российско-финляндской границе

ФКУ Упрдор "Кола" ищет подрядчика для капитального ремонта федеральной трассы А-121 "Сортавала" на участке подъезда к МАПП "Вяртсиля" в Республике Карелия.

Максимальная стоимость контракта составляет 899,5 млн рублей. Информация о торгах опубликована на сайте Госзакупок, пишет "Доринфо".

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт федеральной дороги А-121 "Сортавала" на участке с 29-го км по 42-й км. Планируется привести в порядок 13 км подъезда к пунктам пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Сортавальского района Республики Карелия.

Максимальная стоимость контракта составляет 899 млн 527 тыс. 400 рублей, средства будут направлены из федерального бюджета.

Сейчас торги находятся на стадии поиска подрядчика. Заявки принимаются до 15 мая, электронный аукцион проведут 20 мая. К дорожным работам приступят сразу после процедуры определения подрядной организации. Объект необходимо сдать в эксплуатацию до 5 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2019 году будут приводить к нормативу более 40 км подъездной дороги к границе с Финляндией (МАПП "Вяртсиля"), еще 11 км трассы обновят в 2020 году.

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