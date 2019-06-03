Самые читаемые новости за 3 июня

фото: www.aravot-ru.am

Бывшего главного судебного пристава Армении Погосяна из СИЗО Петрозаводска отпустили под домашний арест

Суд в Петрозаводске выпустил бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна из СИЗО под домашний арест на съемной квартире.

Напомним, как сообщили ранее федеральные СМИ, в Карелии по запросу армянской стороны по обвинению в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями 19 апреля был задержан бывший главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян.

Как удалось узнать нашему изданию, Мигран Погосян был задержан в карельской столице, где он проживал в квартире одного из знакомых. Но уже 23 апреля Петрозаводский городской суд арестовал его на 40 дней, и Погосяна поместили в исправительную колонию № 9. Незадолго до истечения срока содержания Погосяна под стражей прокуратура направила в городской суд ходатайство о продлении ареста бывшего главного судебного пристава Армении на срок до шести месяцев. Одновременно адвокат Погосяна Михаил Ямчитский заявил ходатайство о домашнем аресте для своего доверителя. В результате 24 мая судья Антон Левкин назначил Погосяну домашний арест на те же полгода.

Однако городская прокуратура, по информации одного из представителей надзорного ведомства, "кардинально не согласилась с таким решением суда по причине его необоснованности".

"Человек находится в розыске, а суд почему-то назначает ему домашний арест", - сказал представитель прокуратуры.

Тем не менее, исполняя решение суда, 28 мая Погосяна выпустили из "девятки", и сейчас он проживает в Петрозаводске на съемной квартире, только с электронными "браслетами" на ноге. При этом постановление суда о домашнем аресте Погосяна не вступило в законную силу, и, если Верховный суд Карелии его все-таки отменит, бывшему главному приставу Армении, очевидно, придется возвратиться в СИЗО.

"Вопросами экстрадиции из России обвиняемых в совершении преступлений иностранных граждан занимается генеральная прокуратура, где все эти дела находятся на постоянном контроле, - рассказал нашему изданию один из недавних руководящих прокурорских работников республики. – По запросу государства, которое ходатайствует об экстрадиции своих граждан, российские суды, как правило, арестовывают таких людей вначале на три месяца, а если требуется, до полугода. Карельские суды, включая петрозаводский, в таких случаях всегда заключали под стражу, например, граждан Средней Азии, Молдавии, Белоруссии, других государств. Но домашний арест к ним никогда не применялся".

В этой связи назначенный заочно арестованному армянским судом бывшему высокопоставленному чиновнику Погосяну домашний арест наш собеседник назвал "беспрецедентным случаем и беспределом".

Адвокат Миграна Погосяна Михаил Ямчитский в настоящее время отказался давать комментарии по этому делу.

Ранее он сообщал нашему изданию, что его доверитель приехал в республику всего на несколько дней. По словам Ямчитского, Миграна Погосяна объявили в международный розыск, при этом Армению он покинул официально по дипломатическому паспорту, а в России он сразу же подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища.

"Предположения о том, что он пытался скрыться, мне лично кажутся надуманными, - считает адвокат. - Обстоятельства по делу говорят о том, что в нем прослеживается и политическая составляющая. Мигран Погосян, по сути, является политическим беженцем. Политические преследования внутри Армении привели к тому, что он был вынужден покинуть страну в целях собственной безопасности".

Как пишут федеральные СМИ, Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.

О принятом Верховным судом Карелии апелляционном решении в отношении меры пресечения для Миграна Погосяна мы сообщим, как только оно состоится (предположительно, на этой неделе).

фото: vk.com/club174196957

"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети

В Медвежьегорске маленькие дети шокировали зрителей на последнем звонке в Доме творчества, когда исполнили песню "Маленькая девочка" с недетским содержанием.

В паблике "Отражение. Карелия" появился запись о выступлении маленьких девочек на последнем звонке в Медвежьегорске, где они исполнили песню "Маленькая девочка", содержание которой шокировало присутствующих.

В песне содержались такие слова:

Я никому никогда не посвящала стихов,

Я открывала страны на карте любви.

И даже если сейчас ты быть моим не готов,

То снова пахнут желанием губы твои.

Припев:

Я — твоя маленькая девочка в шикарном авто,

Я — твоё ласковое море, что нельзя переплыть.

Я знаю то, о чём наверное не знает никто,

Мне просто-просто-просто-просто очень нужно любить.

(Я — твоя маленькая девочка)

Хочу любить

Очень нужно любить

(Я — твоя маленькая девочка)

Хочу любить!

Они и вызвали бурные обсуждения в соцсети.

"Такой выбор педагогов , ответственных за воспитание детских душ, не может не возмутить. Ну, а многие комментарии - я не про детей, они "кушают", что дают - не возмущают, а просто удручают восхищением подобной недопустимой пошлостью, которая прививается детям и становится, увы, нормой", - написала одна из участниц обсуждения выступления.

В паблике отмечается, что номер, показанный на сцене медвежьегорского Дома культуры, полностью скопирован с украинского конкурса "Голос.Дети".

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, погиб 25-летний пассажир, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 2 июня в 20.50 в Прионежском районе на 6 км автодороги "Шуйская-Гирвас" 39-летний водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону села Кончезеро, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял 26-летний водитель.

В результате аварии 25-летний пассажир Daewoo Nexia погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, водители автомобилей получили травмы, им была оказана медицинская помощь.



Госавтоинспекция Карелии

фото: lesindustry.ru

Фирма Белуги подала в суд на власти Карелии

Компания "Сигма РЦ", принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге, пытается добиться льготной продажи земельного участка под ТРК "Лотос Плаза". Фирма подала в суд на минимущества Карелии.

ООО "Сигма РЦ" арендует земельный участок, где расположен комплекс "Лотос Плаза", но хочет приобрести его в собственность за 15% кадастровой стоимости. Минимущества отказалось от этого предложения и хочет, чтобы фирма Белуги выкупила землю по полной стоимости, которая составляет около 34,5 млн рублей.

Представитель ООО "Сигма РЦ" в суде обосновал иск тем, что строительство ТРК «Лотос Плаза» имело статус приоритетного инвестиционного проекта, а такой статус предусматривает продажу земельных участков по льготной стоимости.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Национальная санавиация

Упавший с высоты подросток госпитализирован в Петрозаводск в тяжелом состоянии

В Республиканскую больницу в Петрозаводске из Пудожа на вертолете был доставлен 12-летний подросток с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

В день защиты детей 1 июня вертолетом санавиации из Пудожа в Петрозаводск был госпитализирован 12 летний мальчик, получивший травмы в результате падения с высоты.

Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Республиканскую больницу.

Сегодня, по информации пресс-службы карельского Минздрава, состояния пострадавшего ребенка остается тяжелым. Его готовят к переводу в детскую республиканскую больницу.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра.

фото: Сергей Юдин, ИА "Республика"

"Первый резидент будущей особой экономической зоны" подвел карельского министра

Лесопромышленная компания, с которой заключили соглашение республиканские власти, задолжала государству за лес более 34 миллионов рублей.

Лесопромышленная компания "Карлис-Вяртсиля" оказалась крупнейшим в Карелии должником по оплате пользования лесным фондом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу мая общая сумма долга компании по лесным платежам превысила 34 миллиона рублей.



Фото с официального сайта Минприроды Карелии

Напомним, с этой фирмой карельские чиновники связывали планы создания в приграничном поселке Вяртсиля особой экономической зоны. В частности, выступая в декабре прошлого года на брифинге в Петрозаводске, министр экономического развития республики Павел Буренков заявил журналистам, что власти Карелии уже заключили соглашение с первым резидентом будущей особой экономической зоны, лесоперерабатывающей компанией "Карлис-Вяртсиля".

фото: Училище олимпийского резерва в Кондопоге

ВИДЕО: Первыми студентами Олимпийского училища Карелии станут хоккеисты

Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге в июне открывает первый набор.

С 10 июня начнется прием заявлений от абитуриентов в олимпийском училище Карелии. Первый набор созданного три месяца назад федерального учреждения – группа из 25 хоккеистов.

Сейчас в училище идут ремонты. Объекты учрежденя будут капитально отремонтированы или реконструированы. Так, в Ледовом дворце появятся свои очистные сооружения. В результате лед станет белого цвета, а не желтого, как сейчас.

Только на организацию учебного процесса в ближайшие три года поступит миллиард рублей, и это не считая расходов на ремонты, реконструкцию и строительство новых спортивных объектов.

Основной базой училища станут спортивные сооружения Кондопоги, в планах — открытие филиалов в Петрозаводске и Сортавале. О подготовке к первому учебному сезону и перспективах нового учебного заведения рассказал в интервью журналистам ГТРК "Карелия" директор училища Александра Воронова.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Определились пять самых прибыльных видов бизнеса в Карелии

Наиболее высокие показатели по доле прибыльных организаций в Карелии в первом квартале продемонстрировали деревообработка и производство бумаги.

Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении республики в 2019 году.

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева кроме мебели доля прибыльных организаций составила 83,3%.

Чистая прибыль организаций выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие еще виды бизнеса попали в число прибыльных, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: официальный аккаунт Артура Парфенчикова во "ВКонтакте"

ВИДЕО: Около турбазы в Карелии появился гигантский олень

У дороги на повороте на турбазу "Чёрные камни" установили арт-объект.

Об этом на своей странице в соцсети написал Артур Парфенчиков.

У дороги на повороте на турбазу "Чёрные камни", где расположен однин из крупнейших в Европе зоопарк копытных под открытым небом, появилась фигура оленя, благодаря известному предпринимателю и меценату И.М. Лейтису, сообщил Парфенчиков.





"Монументальная фигура оленя, уверен, увеличит и число желающих посетить уникальный зоопарк", – добавл глава Карелии.

ВИДЕО: Автобус с пассажирами вылетел на "красный" и чуть не устроил ДТП в центре Петрозаводска

Пассажирский автобус создал аварийную ситуацию, выехав под запрещающий сигнал светофора в центре Петрозаводска.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, когда 2 июня в 15.59 автобус с пассажирами на перекрестке ул.Правды-пр.А.Невского выехал под запрещающий сигнал светофора и чуть не столкнулся с легковыми автомобилями.

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