Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске начался масштабный ремонт самых изношенных дорог

О ходе ремонта дорог в Петрозаводске рассказала Ирина Мирошник.

В Петрозаводске 3 июня на Комсомольском проспекте, где активно ведется фрезеровка асфальта, прошло выездное совещание по ремонту дорог.

Под шум работающей техники Ирина Мирошник рассказала журналистам, что 24 мая состоялся аукцион на ремонт дорог города в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Контракт на 331 млн рублей выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года.



Столица на Онего

"Компания с достаточно хорошей репутацией, на начальных этапах нашего сотрудничества проявила себя достойно с точки зрения подготовки смет, документов, - сказала Ирина Мирошник. – В рамках нацпроекта будет отремонтировано 15 улиц Петрозаводска. Перечень объектов определялся исходя из самой высокой степени износа. С 1 июня уже началась фрезеровка асфальта".

По словам главы города, на половине улиц будет отремонтирована не только проезжая часть, но и тротуар.

И работать новый подрядчик будет по-новому: асфальт будет фрезероваться не сразу на всех дорогах, а поэтапно.

"Срезается асфальт, выполняются ремонтные работы, затем переходят работать на следующую улицу, - пояснила Мирошник. – Всех автомобилистов будем предупреждать о планирующемся ремонте".

Несмотря на указанные сроки завершения ремонта дорог 30 сентября, по словам Ирины Мирошник, подрядчик обещает сдать все уже к середине августа. Контролировать работы в этом году будет не только общественность.



Евгений Антонов/Столица на Онего

"Проверять качество асфальта будет независимая экспертиза, - сообщила Мирошник журналистам, - компания, которая будет проводить экспертизу, определится на аукционе. Оплачиваться все будет из городского бюджета".

"Примерно 1,5 млн рублей обойдется нам экспертиза по всем объектам ремонта, - сказал Андрей Бекелев, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска, - будет сделано порядка 140 проб. Та организация, которая имеет аккредитованную лабораторию, та и будет смотреть".

Также Ирина Мирошник пояснила, что в ходе торгов на ремонт 15 дорог сложилась экономия в 60 млн рублей, которая позволит дополнительно отремонтировать еще две улицы.

"Добавляется две улицы - Университетская, там необходимы работы и с точки зрения проживания жителей Петрозаводска, и с точки зрения доступа студентов к учебе. Работы будут выполнены по капитальному ремонту дороги, которой, собственно, там нет. Вторая дорога, которая рассматривается как дополнительная, – это Шуйское шоссе. Сейчас определяем, достаточно ли будет тех средств, которые мы сэкономили в процессе торгов. По дополнительным дорогам проходят аукционы".

Представитель компании-подрядчика Евгений Антонов заверил, что гарантийный срок на покрытие составляет 4 года, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готово будет выполнить гарантийные работы в рамках контракта по первому требованию заказчика, если в этом появится необходимость.



Столица на Онего

В основной перечень объектов ремонта муниципального контракта вошли:

- наб. Онежская, от ул. Еремеева до пр. Ленина;

- пр. Карла Маркса, от наб. Онежской до пл. Ленина;

- тротуары пр. Карла Маркса, от наб. Онежской до пл. Ленина (по обеим сторонам);

- ул. Куйбышева, от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова;

- ул. Дзержинского, от ул. Красной до ул. Вольной;

- ул. Кирова, от пр. Ленина до наб. Варкауса;

- ул. Красная, от ул. Антикайнена до ул. Анохина;

- ул. Гоголя, от пл. Ленина до путепровода;

- ул. Пушкинская, от пр. Ленина до пр. Карла Маркса;

- тротуары ул. Пушкинской, от пр. Ленина до пр. Карла Маркса (по обеим сторонам);

- пр. Ленина, от наб. Онежской до пл. Гагарина;

- тротуары пр. Ленина, от наб. Онежской до пл. Гагарина (по обеим сторонам);

- пл. Гагарина, весь участок;

- ул. Шотмана, от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской;

- тротуары ул. Шотмана, от пл. Гагарина до ул. Чапаева;

- ул. Красноармейская, от пл. Гагарина до моста через р. Лососинка;

- пр. Александра Невского, от ул. Ригачина до пр. Комсомольского;

- пр. Первомайский, от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского;

- ш. Лососинское, от путепровода до ул. Ярославской.



Столица на Онего

фото: Столица на Онего

Ребенку из поселка Карелии отрезало пальцы в результате несчастного случая

ЧП произошло с 8-летним мальчиком из поселка Хийденсельга Питкярантского района Карелии, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В минувший понедельник 3 июня в поселке Хийденсельга в результате несчастного случая 8-летний ребенок получил травматическую ампутацию трех пальцев правой руки.

На "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь.

Минздравом Карелии в 2019 году разработана новая схема маршрутизации экстренных пациентов, согласно которой территориальных границ для медицинской эвакуации по экстренным случаям больше не существует. Если пациенту требуется лечение в федеральной клинике, он будет туда направлен минуя Петрозаводск. Самое главное - вовремя оказать необходимую квалифицированную помощь.

Ближайшая клиника, где может быть выполнена операция по реимплантации пальцев, находится в Санкт-Петербурге.

Вертолетом санитарной авиации мальчик уже доставлен в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги при возможности выполнят реконструктивную операцию на кисти.

фото: правительство Карелии

Значительная часть жилых домов на Зареке будет снесена – заявили власти

Власти Карелии и Петрозаводска обсудили перспективы комплексной застройки микрорайона Зарека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провели выездное совещание, в рамках которого обсудили планы жилой застройки микрорайона Зарека, сообщили в правительстве Карелии.



фото правительства Карелии

Зарека – один из старейших районов Петрозаводска. Его история неразрывно связана с историей зарождения города и Петровского завода. Название произошло от расположения района - за рекой от административного центра слободы. Исторически этот микрорайон всегда был промышленным центром. Неудивительно, что сегодня здесь сконцентрировано большое количество ветхих жилых домов.

В канун 100-летнего юбилея Карелии у микрорайона появилась возможность существенного преобразования. Это стало возможным благодаря масштабной реализации в Петрозаводске региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы. В настоящее время значительная часть многоквартирных жилых домов микрорайона признана аварийными и будет снесена. Освобожденные участки, расположенные в центре города, представляют интерес для потенциальных инвесторов.

Вопросы комплексной застройки микрорайона обсуждались в рамках выездного совещания с участием главы Карелии Артура Парфенчикова и мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

"Сегодня одна из наших главных задач – создание комплексного плана освоения Зареки, - отметил Артур Парфенчиков. - Это исторический центр и один из самых перспективных районов Петрозаводска для современной сбалансированной застройки, в том числе и премиум-класса. Где-то должны появиться высотные дома, которые продолжат идею застройки Варкауса, где-то обязательно сохранится малоэтажная застройка".

Руководитель региона обратил внимание на необходимость предусмотреть инфраструктуру социальных услуг: школы, детсады, магазины, кафе и спортивные объекты должны быть в шаговой доступности.

"Мы пешком обошли все дворы, хотя я вообще здесь вырос и каждый сарай знаю, - подвел итоги совещания глава Карелии. - Необходимо сохранить гармонию пространства: какие-то улицы обязательно должны остаться малоэтажными, тихими, пешеходными зонами, например – Коммунистов. А где-то вырвется в небо 15-этажный дом. Все это совершенно реально с учетом того, что большинство домов пойдут под снос в рамках программы расселения аварийного жилья. Максимум за 5 лет мы освободим Зареку от ветхих строений. Какие-то участки мы уже сейчас можем начать застраивать, но нельзя поддаваться соблазну точечной разрозненной застройки".

Эту же позицию поддерживают и власти города.

"С точки зрения перспективного развития города важно уходить от точечной застройки в комплексное развитие территорий, - пояснила Ирина Мирошник. - Для решения этой задачи администрация Петрозаводска закажет исследование, чтобы профессиональные архитекторы создали концепцию застройки этих кварталов. Необходимо разработать варианты перспективного развития района Зарека с возможностью привлечения и реализации инвестиционных проектов, в том числе с развитием социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры".

фото: ТАСС / Артур Лебедев

Стоимость билетов на "Ласточку" из Карелии решили сильно не поднимать

Цены на 1 июня из Петрозаводска в Новгород и Псков выросли в разы, но в ОЖД решили снизить базовую ставку.

Ранее сообщалось, что значительный рост цен ( в 3-5 раз) на билеты связан с окончанием специальных тарифных акций.

В пресс-службе ОЖД рассказали, что к запуску поезда "Ласточка", соединяющего Псков, Великий Новгород и Петрозаводск была приурочена специальная тарифная акция, позволяющая приобрести билеты по сниженной стоимости до 31 мая. С 1 июня стоимость билетов на данные поезда формируется в соответствии с приказом ФАС.

Но, учитывая социальную значимость маршрута, для повышения транспортной доступности населения было принято решение о снижении базовой ставки на 50% на поезда отправлением с 1 июня.

Так, например, стоимость билетов на поезда, отправляющиеся 10 июня составит:

- от Великого Новгорода до Петрозаводска в бизнес-классе 1570 рублей, в экономическом классе – 671,5 рублей;

- от Великого Новгорода до Пскова в бизнес-классе – 868,4 рублей, в экономическом классе – 371,8 рублей.

Кроме того, для отдельных категорий пассажиров продолжат действовать специальные предложения, например скидки в размере 30% для пассажиров старше 60 лет (пенсионеры) или до 21 года (школьники, студенты).

фото: руководитель управления пресс-службы главы Карелии Иван Степанов

ФОТО: Руководитель управления пресс-службы главы Карелии нашел на крыльце совенка

Иван Степанов написал в соцсети, что совенка окружила стая ворон.

Утром 4 июня руководитель управления пресс-службы главы Карелии Иван Степанов нашел на крыльце дома совенка. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня утром на крыльце дома обнаружили маленького совёнка. Его окружила стая воронья с явными намерениями. Ворон отогнали, а для совёнка сделали укрытие из картонной коробки. Спасибо сотрудникам комплекса "Зоолесье", которые согласились приютить птицу и показать ветеринару", - написал Степанов.

фото: сайт прокуратуры Республики Карелия

Доход прокурора Карелии в 2018 году составил почти 5 миллионов рублей

Руководство надзорного ведомства обнародовало сведения о своих доходах и имуществе.

Доход прокурора Карелии Карена Габриеляна в 2018 году составил более 4 миллионов 917 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте республиканской прокуратуры.

По сравнению с предыдущим годом доход руководителя надзорного ведомства уменьшился на 1,2 миллиона. Правда, произошло это не из-за сокращения денежного содержания карельского прокурора, а из-за того, что в 2017 году он задекларировал более высокую сумму после реализации принадлежавшей ему квартиры.

Сейчас у Карена Габриеляна нет собственного жилья. Как следует из данных, опубликованных на сайте надзорного ведомства, прокурор республики владеет лишь внедорожником "Фольксваген Туарег". Однако в пользовании Габриеляна и его супруги находится квартира общей площадью 104,5 квадратных метров.

фото: Segezha Group / ВК

Названы три компании, обеспечившие рост налоговых доходов бюджета Карелии

Налоговые платежи в консолидированный бюджет Карелии за 4 месяца 2018 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов республики.

За январь-апрель в казну поступило 11,6 млрд налоговых доходов с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 2,7 млрд рублей.

Около 50% налоговых поступлений обеспечили крупнейшие налогоплательщики Карелии. В целом, прирост обеспечен за счет увеличения налоговых перечислений Сегежского ЦБК, компании "Карелия Палп" и ООО "Карелприродресурс".

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

фото: "Республика" / Сергей Юдин

Названа победительница в конкурсе лучших эссе, которая поедет с Парфенчиковым в экспедицию

Потомок основателя Шелтозерского музея стала победителем конкурса эссе о природе и культуре Карелии.

Как сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, сегодня подвели итоги конкурса эссе о природе и культуре республики, который был объявлен в начале мая на портале "Wiki-Карелия". Лучшим конкурсная комиссия признала эссе Светланы Картылайнен, которая справедливо считает, что история края – это история его жителей.



Светлана Картылайнен/источник фото vk.com/vadimsuharevprionraion

"В эссе Светлана проследила историю своего рода, начиная от далекого прадеда - вепса Лони, в XIX веке торговавшего лесом, камнем и железом с Санкт-Петербургом, и заканчивая историей дедушки, который в годы Великой Отечественной войны получил ранение при освобождении Польши. Эссе получилось очень личным и душевным – приятно было читать и ощущать огромную любовь автора к своим предкам", - написал Артур Парфенчиков свои впечатления о работе победителя.

Глава Карелии отмечает, что, судя по тому, как рассказала Светлана о своих корнях, интерес к исследовательской деятельности у нее в крови: один из ее предков Рюрик Петрович Лонин в свое время очень много сделал для сохранения культуры вепсов, основал Шелтозерский вепсский этнографический музей, который с 2010 года носит его имя.

"Думаю, что участие в экспедиции на месте затонувшего в 1991 году теплохода "Николай Рерих" – главный приз для победителя конкурса – будет хорошей наградой за её исследования.

Экспедиция намечена на 12 июня, в День России. По возможности, планирую принять в ней участие", - написал Парфенчиков.

Ранее Артур Парфенчиков сообщал, что планирует принять участие в разведывательной экспедиции на затонувший теплоход "Николай Рерих".

Также возможность стать участником экспедиции может получить любой житель Карелии, который попробует свои силы в написании эссе о родном крае и станет победителем.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Около поста полиции в Петрозаводске неизвестные устроили драку

Инцидент произошел на улице Ровио поздним вечером.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.

В понедельник, 3 июня, в 22.13 шестеро неизвестных устроили драку на ул. Ровио, 15 рядом с магазином и пунктом полиции.

Вмешались прохожие и разняли дерущихся.

фото: Flickr

Здание бывшей школы в Петрозаводске не могут продать из-за бомбоубежища

Очередной аукцион по продаже здания бывшей школы в Петрозаводске снова не состоялся – власти считают, что покупателей отпугивает расположенное там бомбоубежище.

Начальная цена контракта составляла 32,3 млн рублей.

По мнению администрации, среди предпринимателей Петрозаводска есть желающие купить четырехэтажное кирпичное здание, расположенное недалеко от центра города – на ул. Волховская. Потенциальный покупателей не устраивает обременение в виде бомбоубежища, которое расположено в здании.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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