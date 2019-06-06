Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Вести Карелии

Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

Собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году.

Согласно этому решению, гендиректору компании Павлу Дегтяереву должна быть выплачена премия в размере 10% от чистой прибыли "Кареллеспромом", которая в 2018 году составила 263 млн рублей. Сумма премии в итоге превысит 26 млн.

Как пояснили наши источники в "Кареллеспроме", возможность выплаты премии в размере 10% предусмотрена в контракте Дегтярева.

Подробности - в материале интернет-здания "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

ВИДЕО: Госкомитет по ОБЖ Карелии выступил против установки стелы "Город воинской славы" в парке Победы

Эксперты Госкомитета ОБЖ Карелии просят власти Петрозаводска отменить решение общественности по месту установки стелы Город воинской славы в парке Победы.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии обратился к властям Петрозаводска: эксперты порекомендовали отказаться от планов установить стелу Город воинской славы на улице Пушкинской за Музыкальным театром.

"По соседству с выбранным для установки стелы местом расположен объект гражданской обороны, к которому подведены специальные коммуникации, обеспечивающие функционирование объекта, поэтому эксперты просят отказаться от планов установить стелу именно в этом месте", - сообщается в репортаже "ГТРК "Карелия".

Ранее в Петрозаводске прошли публичные слушания по выбору места для установки стелы воинской славы. Большинсвто – 125 человек проголосовали за Парк Победы, в районе пересечения ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса.

Еще 51 человек хотел бы видеть стелу на площади Кирова, на месте памятника "Дерево дружбы" на аллее городов-побратимов. Шестеро высказались за Онежскую набережную (в районе пересечения с проспектом Ленина). Один человек поддержал предложение установить стелу на площади Кирова, на месте памятника С.М. Кирову.

Напомним, возведение памятной стелы в тех населенных пунктах страны, которым присвоен статус города воинской славы – это требование федерального законодательства, однако в Петрозаводске оно не исполняется с апреля 2015 года, когда карельская столица получила такой статус по указу президента Путина. В городе никак не могут выбрать место установки стелы – едва ли не каждая площадка вызывает у жителей Петрозаводска ожесточенные споры.

фото: соцсети

Экс-главу поселения в Карелии объявили в розыск за совершение преступления

Полиция разыскивает Олега Дякина, бывшего главу Деревянского поселения, повредившего чужое имущество, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Прионежского района разыскивают 49-летнего Олега Дякина, бывшего главу Деревянского поселения, за умышленное повреждение имущества. Мужчина скрылся от органов следствия, сообщили в МВД.

Напомним, у Дякина уже есть четыре судимости по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои".

Важно отметить, что все судимости были сняты и/или погашены ещё в 1990-е годы. Приговоры за преступления выносились по Уголовному кодексу РСФСР.

Полиция просит лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: (8814-2) 57-96-16, 739-600, 8-911-401-83-56 или 02 (с мобильного 102).

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Аномальная жара надвигается на Карелию – предупреждает МЧС

Преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода, предупредили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, с 6 по 10 июня преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский районы (13 МО).

Ранее сообщалось, что воздух прогреется до 31 градуса.

фото: Валерий Поташов

Улице Петербургской в Петрозаводске вернут имя Энгельса

Городские власти введут мораторий на переименования улиц.

Администрация Петрозаводского городского округа вернет улице Петербургской прежнее название – улицы Энгельса. Об этом заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник на встрече с жильцами домов по бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

По словам Мирошник, ее не устраивает ситуация, которая вызвала у горожан столько переживаний. "Мы останавливаем подобные преобразования по городу, объявляем мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц", – отметила глава Петрозаводского городского округа.

Напомним, с инициативой переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе. Кроме того, жильцы домов на бывшей улице Энгельса выразили возмущение тем обстоятельством, что администрация Петрозаводска не поинтересовалась их мнением при принятии решения о переименовании улицы.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Федеральные власти отказались принять на баланс дорогу Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии обратились в федеральный центр по вопросу передачи дороги "Лоухи – Суоперя" в федеральную собственность, но встретили отказ.

Парламентарии отправили письмо на имя министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха с просьбой принять в федеральную собственность трассу регионального значения "Лоухи – Суоперя".

Депутаты указали на то, что дорога является важнейшим северным "транспортным коридором" и нуждается в развитии.

"Передача данной дороги в федеральную собственность позволит ускорить приведение ее в нормативное техническое состояние, улучшит условия движения автотранспорта к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Суоперя", обеспечит бесперебойное транспортное сообщение с Финляндской Республикой и далее – с Королевством Норвегия и Королевством Швеция, что положительно отразится на развитии внешнеэкономических связей между Российской Федерацией и указанными государствами, придаст дополнительный импульс для развития северного района Карелии и региона в целом, а также повысит туристскую привлекательность", - сообщается в письме.

Федеральный Минтранс ответил карельским депутатам отказом. В письме из Москвы указано, что региональная дорога не соответствует критериям ранее принятого Плана по приему-передаче автомобильных дорог из одной формы собственности в другую.

"Автомобильная дорога не соответствует установленным критериям и не может быть включена в План. Обеспечение подъезда к пункту пропуска также не является Критерием и основанием для передачи Автомобильной дороги в федеральную собственность", - указано в ответе федерального министерства транспорта.

"Минтранс России не считает возможным поддержать предложение Законодательного собрания Республики Карелия...", - указано в тексте документа.

Автодорога "Лоухи – Суоперя" протяженностью 158 км используется для движения транспорта от автомобильной дороги федерального значения Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Суоперя" на государственной границе России с Финляндской Республикой. Дорога проходит по территории Лоухского района.

фото: ТАСС / Юрий Смитюк

В сгоревшем дачном доме в Карелии нашли труп

Пожар произошел 5 июня в поселке Юляристиоя, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.42 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района и добровольная пожарная команда "РК Гранд" привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Юляристиоя, в кооперативе "Заводской", 28. В 21.15 пожар ликвидирован.

На месте пожара было найдено тело мужчины.

Дом сгорел полностью.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Маленький ребенок выпал из окна в Карелии

В Кондопоге 5 июня двухлетний малыш выпал из окна, сообщили в Слекдоме Карелии.

Вечером из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома в Кондопоге, выпал двухлетний мальчик. Ребенок находился дома с родителями. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры.

После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

фото: МЧС

Подросток упал с заброшенного здания в Петрозаводске

В Петрозаводске 12-летний подросток госпитализирован после падения с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту падения подростка с высоты.

По версии следствия, 5 июня в Петрозаводске 12-летний ребенок упал с заброшенного здания, где гулял. Потерпевший получил телесные повреждения и находится в лечебном учреждении.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

фото: Столица на Онего

Здание бывшего цеха ОТЗ в Петрозаводске могут переделать под ресторан или спортцентр

Собственник ЖК "Александровский", который строит жилые и коммерческие здания на бывшей площадке ОТЗ в Петрозаводске, планирует продажу одной из исторических построек.

На продажу выставлено одно из немногих сохранившихся зданий, располагавшихся на территории предприятия. Это бывший цех площадью 1,5 тыс. кв. метров.

В уведомлении о продаже указана планируемая цена сделки – 18 млн рублей.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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