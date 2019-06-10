Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Новости по теме
В Беломорском районе все жители села Шуерецкое тушили полыхавший мост, но спасти не смогли.
В минувшее воскресенье 9 июня в 15.00 на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение, что в селе Шуерецкое Беломорского района загорелся 100-метровый деревянный мост, соединяющий поселение с "большой землей".
По информации МЧС Карелии, через 5 минут после сообщения подразделение добровольной пожарной дружины прибыло на место происшествия.
К этому моменту на помощь в тушении полыхавшего моста прибежали все жители села.
"Мост тушили 70 человек, но спасти его не удалось, - сказали в ведомстве, - на данный момент на месте пожара работает группа эксперт, которая выясняет обстоятельства произошедшего".
По комментариям местных жителей в паблике Беломорского района, это был единственный путь к административному центру, и он уже давно требовал ремонта, но так и не дождался.Смотреть подробнее
Люди не могут дождаться общественного транспорта, который застрял в "пробках".
Десятки автомобилей стоят в "пробке" из-за ремонта дорог в центре города.
Остановки переполнены. Люди не могут дождаться общественного транспорта.Смотреть подробнее
В Петрозаводске начались работы по асфальтированию улицы Красноармейской и "ямочный" ремонт в Сулажгоре, сообщили в администрации города.
В столице Карелии продолжается реализация масштабного ремонта магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступили к оборудованию выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Красноармейской. Ранее там были выполнены фрезерование дорожного полотна и подготовка к укладке нового асфальта.
Одновременно с этим продолжается удаление верхнего слоя покрытия на улице Шотмана, ведется подготовка к асфальтированию тротуаров по нечетной стороне улицы.
В ночь с 11 на 12 июня предусмотрено устройство верхнего слоя асфальта на Красноармейской улице.
Одновременно с этим продолжается этап "ямочного" ремонта дорог, сотрудники ИП Мосоян Р.С. приступают к разборке поврежденных участков дорожного покрытия на улице Жуковского и в районе Северной Точки.
Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать для своих транспортных средств объездные маршруты.Смотреть подробнее
Мужчина госпитализирован в БСМП, сообщили в Минздраве Карелии.
По информации МЧС, 9 июня змея укусила сотрудника музея-заповедника Кижи. Спасатели прибыли на остров и транспортировали пострадавшего в Петрозаводск.
В Минздрав рассказали, что на берегу мужчину встретила карета скорой помощи и отвезла в БСМП. На данный момент пострадавшему оказывается помощь.Смотреть подробнее
Трое мужчин с предметом, похожим на диван, пересекли проезжую часть в неположенном месте.
Инцидент произошел на ул. Красноармейской 10 июня в 10.00.
Трое неизвестных перенесли через дорогу объемный предмет. Причем сделали это в непложенном месте во время движения автомобилей.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.Смотреть подробнее
Глава Карелии считает, что родителям младенцев следует вручать "симпатичную коробку с необходимыми малышу вещами".
О своей идее губернатор написал на странице в соцсети.
"Предложил вручать мамам всех новорожденных в Карелии полезные подарки. Это симпатичная коробка с необходимыми малышу вещами: одеждой и гигиеническими средствами для ухода за ребенком. Средства для приобретения подарков предусмотрены в республиканском бюджете", - сообщил Артур Парфенчиков.
Глава региона напомнила, что "в Карелии ежегодно в среднем появляется на свет около 6 тысяч новорожденных".Смотреть подробнее
В Петрозаводске два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и устроили ДТП.
Авария произошла на пересечении улиц Лыжная и Балтийская. Эпизод столкновения зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru". Ролик выложен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
На записи видно, как красный автомобиль выезжает на перекресток, и в этот момент в его левый бок врезается двигавшаяся в прямом направлении машина темного цвета.
Эпизод ДТП попал на видео на 01-37 мин.
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Правительство России предложило исключить административную ответственность для органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих статус юридического лица, и казенных учреждений как юридических лиц.
Об этом говорится в концепции нового Кодекса России об административных правонарушениях.
Концепцией предусматривается, что административная ответственность за нарушения будет действовать в отношении должностных лиц таких организаций.
В концепции указывается, что исключение административной ответственности для госучреждений учитывает особенности их правового статуса, который связан с осуществлением их деятельности только в рамках бюджетного финансирования.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Инцидент произошел 9 июня на Древлянке.
На Лососинском шоссе около пешеходного перехода в районе дома №30 в 13.11 из кузова самовала высыпалась земля с камнями.
Через несколько часов асфальт помыли.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.Смотреть подробнее
Власти Петрозаводска решили перенести городскую достопримечательность – "Дерево дружбы" ради типовой стелы.
Не успел в Петрозаводске утихнуть скандал вокруг нелепой попытки городской администрации переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую, как глава карельской столицы Ирина Мирошник дала новый повод горожанам для недовольства. На состоявшейся накануне Дня Республики встречи главы Петрозаводского городского округа с представителями ветеранской общественности, Мирошник заявила о том, что стела "Город воинской славы" будет установлена не на территории Парка Победы, как это было рекомендовано участниками апрельских публичных слушаний, а на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова.
"Я не понимаю, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал достопримечательностью Петрозаводска. Более того, "Дерево дружбы" в отличие от типовой стелы, которая устанавливается во всех городах воинской славы, является уникальным авторским произведением. Этот памятный знак, созданный известными петрозаводскими скульпторами Михаилом Коппалевым и Ченкой Шуквани, был открыт в конце 80-х годов, когда никто и представить себе не мог, что это "Дерево дружбы" придется "сносить", ради безликой патриотической колонны, положенной городу по президентскому указу", - рассуждает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов.
Читайте подробнее в статье "Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" в рубрике "Личное мнение".Смотреть подробнее
ДТП произошло 9 июня на трассе "Петрозаводск - Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии. ПодробнееКомментарии: 2
Газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой. Она посвящена преследованию корреспондента Meduza Ивана Голунова. ПодробнееКомментарии: 11
"Карельский вопрос" оказался одной из тем исторической конференции в Петрозаводском государственном университете. ПодробнееКомментарии: 3
Уничтоженную в результате поджога Успенскую церковь в Кондопоге будут восстанавливать как памятник культуры с максимальным использованием сохранившихся исторических элементов здания. ПодробнееКомментарии: 7
МЧС предупреждает об усилении ветра на севере Карелии 11 июня. Подробнее
Отдел ветеринарного надзора минсельхоза Карелии принял решение о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя, который владеет сетью ветеринарных клиник в Петрозаводске. Подробнее
Водитель съехал в кювет из-за переутомления, сообщили в ГИБДД Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Средний уровень торговой наценки, необходимой для получения прибыли, в магазинах Карелии во втором квартале 2019 года вырос до 22,5%. ПодробнееКомментарии: 2
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села. Подробнее
Денежную сумму на проведение работ предполагается выделить из дополнительных средств, поступающих из Москвы. ПодробнееКомментарии: 2
В воскресенье сгорел мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". Парфенчиков пообещал помочь. ПодробнееКомментарии: 2
Для тех, кто не успел купить газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК, впервые вышедшие с одинаковой первой полосой, которая посвящена преследованию корреспондента Meduza Ивана Голунова, на Интернет-площадке объявлений Авито появилось "заманчивое" предложение. ПодробнееКомментарии: 2
В Петрозаводске продолжаются профилактические работы на сетях горячего водоснабжения, сообщает городская мэрия. ПодробнееКомментарии: 1
ДТП произошло поздним вечером 9 июня в Заозерье, сообщили в ГИБДД Карелии. ПодробнееКомментарии: 1
Депутат ЗС Карелии Ирина Кузичева рассказала, будут ли восстанавливать сгоревший 9 июня мост в селе Шуерецкое. ПодробнееКомментарии: 3
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления на ПМЭФ-2019 предложил переименовать Минэкономразвития в "министерство хорошей статистики". ПодробнееКомментарии: 4
Региональный оператор "Автоспецтранс" начал процедуру принудительного взыскания задолженности за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц. ПодробнееКомментарии: 4
В Деревянном 12 июня пройдет большой летний фестиваль "Моё Прионежье", сообщили в администрации района. Подробнее
7 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Карелии Артур Парфенчиков и президент, председатель правления Segezha Group (входит в АФК "Система") Михаил Шамолин подписали дорожную карту в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством республики и ООО "УК "Сегежа групп" по реализации планируемого инвестиционного проекта "Segezha Запад" – "Модернизация АО "Сегежский ЦБК" с увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги". ПодробнееКомментарии: 4
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