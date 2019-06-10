Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: vk.com/belomorsk_new

ФОТО: Сгоревший мост в селе Карелии отрезал людям дорогу на "большую землю"

В Беломорском районе все жители села Шуерецкое тушили полыхавший мост, но спасти не смогли.

В минувшее воскресенье 9 июня в 15.00 на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение, что в селе Шуерецкое Беломорского района загорелся 100-метровый деревянный мост, соединяющий поселение с "большой землей".

По информации МЧС Карелии, через 5 минут после сообщения подразделение добровольной пожарной дружины прибыло на место происшествия.

К этому моменту на помощь в тушении полыхавшего моста прибежали все жители села.

"Мост тушили 70 человек, но спасти его не удалось, - сказали в ведомстве, - на данный момент на месте пожара работает группа эксперт, которая выясняет обстоятельства произошедшего".

По комментариям местных жителей в паблике Беломорского района, это был единственный путь к административному центру, и он уже давно требовал ремонта, но так и не дождался.

фото: Кадр из видео / Сампо

ФОТО: Петрозаводск "встал" из-за масштабного ремонта дорог

Люди не могут дождаться общественного транспорта, который застрял в "пробках".

Десятки автомобилей стоят в "пробке" из-за ремонта дорог в центре города.



Кадр из видео / Сампо

Остановки переполнены. Люди не могут дождаться общественного транспорта.



Столица на Онего

фото: администрация Петрозаводска

ФОТО: В центре Петрозаводска ремонтируют дороги ночью и днем

В Петрозаводске начались работы по асфальтированию улицы Красноармейской и "ямочный" ремонт в Сулажгоре, сообщили в администрации города.

В столице Карелии продолжается реализация масштабного ремонта магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступили к оборудованию выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Красноармейской. Ранее там были выполнены фрезерование дорожного полотна и подготовка к укладке нового асфальта.



администрация Петрозаводска

Одновременно с этим продолжается удаление верхнего слоя покрытия на улице Шотмана, ведется подготовка к асфальтированию тротуаров по нечетной стороне улицы.



администрация Петрозаводска

В ночь с 11 на 12 июня предусмотрено устройство верхнего слоя асфальта на Красноармейской улице.

Одновременно с этим продолжается этап "ямочного" ремонта дорог, сотрудники ИП Мосоян Р.С. приступают к разборке поврежденных участков дорожного покрытия на улице Жуковского и в районе Северной Точки.

Администрация Петрозаводска предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать для своих транспортных средств объездные маршруты.

фото: © EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сотрудника музея-заповедника Кижи в Карелии укусила змея

Мужчина госпитализирован в БСМП, сообщили в Минздраве Карелии.

По информации МЧС, 9 июня змея укусила сотрудника музея-заповедника Кижи. Спасатели прибыли на остров и транспортировали пострадавшего в Петрозаводск.

В Минздрав рассказали, что на берегу мужчину встретила карета скорой помощи и отвезла в БСМП. На данный момент пострадавшему оказывается помощь.

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчины прошлись по проезжей части с "неизвестным объектом"

Трое мужчин с предметом, похожим на диван, пересекли проезжую часть в неположенном месте.

Инцидент произошел на ул. Красноармейской 10 июня в 10.00.

Трое неизвестных перенесли через дорогу объемный предмет. Причем сделали это в непложенном месте во время движения автомобилей.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков предложил дарить новорожденным в Карелии "симпатичные коробки"

Глава Карелии считает, что родителям младенцев следует вручать "симпатичную коробку с необходимыми малышу вещами".

О своей идее губернатор написал на странице в соцсети.

"Предложил вручать мамам всех новорожденных в Карелии полезные подарки. Это симпатичная коробка с необходимыми малышу вещами: одеждой и гигиеническими средствами для ухода за ребенком. Средства для приобретения подарков предусмотрены в республиканском бюджете", - сообщил Артур Парфенчиков.

Глава региона напомнила, что "в Карелии ежегодно в среднем появляется на свет около 6 тысяч новорожденных".

фото: Камера наблюдения компании "Sampo.ru"

ВИДЕО: Автомобиль пошел на таран на Кукковке

В Петрозаводске два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и устроили ДТП.

Авария произошла на пересечении улиц Лыжная и Балтийская. Эпизод столкновения зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru". Ролик выложен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На записи видно, как красный автомобиль выезжает на перекресток, и в этот момент в его левый бок врезается двигавшаяся в прямом направлении машина темного цвета.

Эпизод ДТП попал на видео на 01-37 мин.

фото: pixabay.com / LUM3N

Власти избавят госучреждения от наказания, вся вина ляжет персонально на чиновников

Правительство России предложило исключить административную ответственность для органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих статус юридического лица, и казенных учреждений как юридических лиц.

Об этом говорится в концепции нового Кодекса России об административных правонарушениях.

Концепцией предусматривается, что административная ответственность за нарушения будет действовать в отношении должностных лиц таких организаций.

В концепции указывается, что исключение административной ответственности для госучреждений учитывает особенности их правового статуса, который связан с осуществлением их деятельности только в рамках бюджетного финансирования.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске из кузова самосвала прямо на дорогу высыпался песок с камнями

Инцидент произошел 9 июня на Древлянке.

На Лососинском шоссе около пешеходного перехода в районе дома №30 в 13.11 из кузова самовала высыпалась земля с камнями.

Через несколько часов асфальт помыли.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.

фото: Валерий Поташов

"Почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой?"

Власти Петрозаводска решили перенести городскую достопримечательность – "Дерево дружбы" ради типовой стелы.

Не успел в Петрозаводске утихнуть скандал вокруг нелепой попытки городской администрации переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую, как глава карельской столицы Ирина Мирошник дала новый повод горожанам для недовольства. На состоявшейся накануне Дня Республики встречи главы Петрозаводского городского округа с представителями ветеранской общественности, Мирошник заявила о том, что стела "Город воинской славы" будет установлена не на территории Парка Победы, как это было рекомендовано участниками апрельских публичных слушаний, а на месте памятного знака "Дерево дружбы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова.

"Я не понимаю, почему ради установки одного памятного знака нужно переносить куда-то другой, который уже стал достопримечательностью Петрозаводска. Более того, "Дерево дружбы" в отличие от типовой стелы, которая устанавливается во всех городах воинской славы, является уникальным авторским произведением. Этот памятный знак, созданный известными петрозаводскими скульпторами Михаилом Коппалевым и Ченкой Шуквани, был открыт в конце 80-х годов, когда никто и представить себе не мог, что это "Дерево дружбы" придется "сносить", ради безликой патриотической колонны, положенной городу по президентскому указу", - рассуждает журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов.

Читайте подробнее в статье "Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" в рубрике "Личное мнение".

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Для тех, кто не успел купить газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК, впервые вышедшие с одинаковой первой полосой, которая посвящена преследованию корреспондента Meduza Ивана Голунова, на Интернет-площадке объявлений Авито появилось "заманчивое" предложение. Подробнее

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