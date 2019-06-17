Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Власти Петрозаводска обратятся в УФАС из-за подорожания проезда в маршрутках

Администрация Петрозаводска готовит обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по республике Карелия с требованием проверить действия владельцев городских маршруток, повысивших стоимость проезда.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства готовят обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялись соревнования по бодибилдингу и фитнес-бикини Iron Cup.

В субботу на сцену выходили спортсмены, ранее не выходившие на сцену и не принимавшие участия в соревнованиях.

Состязания проходили в четырех категориях:

- фитнес-бикини до 165 см;

- фитнес-бикини свыше 165;

- пляжный бодибилдинг;

- классический бодибилдинг.

Смотрим фото и видео с соревнований.

фото: Столица на Онего

Жильцов общежития в Петрозаводске суд начал выселять на улицу

Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Состоялись первые судебные заседания по принудительному выселению жильцов из общежития на улице Володарского, 44 в Петрозаводске. 15 мая судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева вынесла первое решение: выселить Нину Т. 1958 года рождения из жилого помещения на улице Володарского, 44 без предоставления иного жилого помещения. Взыскать с Нины Т. 6 тысяч рублей госпошлины в пользу ЗАО "Петрозаводскстрой".

С этим решением суда и пришла пенсионерка Нина в редакцию "Столицы на Онего". Вместе с ней приехала также и Юлия Прокопьева, которой еще только предстоит пройти через суды.

Теперь для них перспектива оказаться на улице стала самой настоящей реальностью.

Что рассказала пенсионерка, читайте здесь.

фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Парфенчиков: Надо прекратить уже сказки рассказывать о территории опережающего развития

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство "быть реалистами" в оценке перспектив территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в поселке Надвоицы, где пока не заработало ни одного нового промышленного предприятия.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства Карелии, посвященном созданию ТОСЭР в моногородах Карелии.

По словам Парфенчикова, Надвоицы – самый сложный для создания ТОСЭР населенный пункт республики.

"Мы должны быть реалистами. Надо прекратить уже сказки рассказывать, что оно само по себе… Надо реально смотреть на вещи и самим себе, в первую очередь, говорить конкретную перспективу исходя из конкретной ситуации. Расположение поселка, какая логистика, какая дорога, потенциал и так далее», - сказал глава Карелии.

Что вызвало такое недовольство губернатора, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Петрозаводчанка, которую выселяют из общежития на улицу, попросила защиты у Путина

Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма. Жильцы записали видеообращение с просьбой о помощи к президенту Путину.

Состоялись первые судебные заседания по принудительному выселению жильцов из общежития на улице Володарского, 44 в Петрозаводске. 15 мая судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева вынесла первое решение: выселить Нину Т. 1958 года рождения из жилого помещения на улице Володарского, 44 без предоставления иного жилого помещения. Взыскать с Нины Т. 6 тысяч рублей госпошлины в пользу ЗАО "Петрозаводскстрой".

С этим решением суда и пришла пенсионерка Нина в редакцию "Столицы на Онего". Вместе с ней приехала также и Юлия Прокопьева, которой еще только предстоит пройти через суды. Теперь для них перспектива оказаться на улице стала самой настоящей реальностью.

"Выхода никакого нет, - говорит Нина, - от властей помощи тоже нет. Все говорят общими фразами, смысл которых заключается в том, что закон на стороне "Петрозаводскстроя". Мы понимаем, что закон на стороне собственника. Тут к букве закона не придерешься. Но нам-то что делать в такой ситуации? Может, нужно просто, чтобы "Петрозаводскстрой" и власти города или республики сели за круглый стол и попытались найти компромисс, выход? Людям-то что делать? Палатки разбивать? Идти маршем перед мэрией в кастрюли бить?"

"Мы в этом общежитии живем большой семьей, - рассказала Юлия, - и занимаем четыре комнаты, одна из которых в собственности. Я работаю одна, воспитываю 14-летнего сына. Еще со мной живут пожилая мама, брат, дочь, которая должна скоро родить. Денег, которые просят, чтобы комнаты выкупать, у нас нет. Моей семье деваться некуда. Я готова бороться до конца. Я уже обратилась на Прямую линию президента, которая будет 20 июня".

Что еще рассказали пока еще жительницы общежития на ул.Володарского, 44, читайте в статье "Жертвы приватизации".

фото: ГИБДД Карелии

В ГИБДД объяснили, почему пенсионер спровоцировал групповое ДТП в Петрозаводске

На Древлянке 60-летний водитель спровоцировал столкновение трех автомобилей, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье в 17.10 на Лососинском шоссе в районе Древлянского кольца 60-летний водитель Citroen врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford, который от столкновения отбросило на остановившийся автомобиль Skoda, сообщали в ЕДДС города.

После ДТП водитель Citroen был госпитализирован, пассажиру Ford назначено амбулаторное решение.

Как объяснили в ГИБДД, ДТП произошло, потому что водитель Citroen в результате плохого самочувствия потерял контроль над управлением транспортного средства.

Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

фото: Петросовет

Геннадий Боднарчук: "Увеличение стоимости проезда возможно только в случае улучшения качества оказываемых услуг перевозчиками"

Председатель Петрозаводского городского Совета, секретарь петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук прокомментировал ситуацию с повышением компаниями-перевозчиками стоимости проезда в городских автобусах.

"В Петросовет регулярно поступают многочисленные обращения петрозаводчан, связанные с неудовлетворительной работой перевозчиков. Граждане жалуются на ежедневные нарушения расписания движения, плачевное техническое состояние автобусов, низкую культуру обслуживания пассажиров и грубое пренебрежение ПДД, которые демонстрируют водители. На этом фоне все заявления транспортных компаний о повышении стоимости проезда выглядят, по меньше мере, абсурдными и необоснованными, вызывают искреннее недоумение как у горожан, так и у администрации Петрозаводска и депутатов.

Мы неоднократно указывали руководству компаний на недостатки в их работе и требовали реального улучшения сложившейся ситуации, однако никаких видимых позитивных изменений до сих пор не произошло. В связи с этим считаю, что говорить об увеличении стоимости проезда возможно только в случае улучшения качества оказываемых услуг. Только появление на маршрутах современных низкопольных автобусов, удобных для детей, пожилых людей, родителей с колясками, повышение культуры вождения у водителей, соблюдение ими элементарных правил цивилизованного общения с пассажирами, развитие транспортного обслуживания в целом являются единственным логичным и понятным обоснованием для роста цены за поездку в городском транспорте. При любых других условиях подорожание проезда в автобусах – безосновательно и недопустимо", - подчеркнул Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета также отметил, что поддерживает намерение администрации Петрозаводска и главы города Ирины Мирошник обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора при увеличении платы за проезд.



Столица на Онего

Напомним, в минувшие выходные, 15 июня, перевозчики на нескольких маршрутах подняли стоимость проезда с 28 до 32 рублей. В остальных маршрутках висит уведомление, что повышение стоимости проезда ожидается 19 июня.

фото: ТАСС / Александр Рюмин

Крупный пожар в Карелии тушили 35 человек

Пожар произошел вечером 16 июня в Пряже, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.01 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводска и Пряжинского района в составе 35 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной на ул. Первомайская, у д.13. В 20.30 пожар ликвидирован.

В результате пожара сгорели две хозпостройки и гараж.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: ТАСС / Юрий Машков

Судьям повысили зарплату

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским судьям будут повышены оклады, а Минтруд предложил увеличить зарплаты госслужашим.

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", – говорится в тексте документа.

Минтруд России предложил с 1 октября повысить оклады федеральных госслужащих на 4,3%.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ТАСС / Станислав Красильников

"Магнит" начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Торговая сеть "Магнит" заключила соглашение с российским подразделением пивоваренной компании AB InBev Efes об установке в магазинах пандоматов для приема у населения пластиковой и алюминиевой тары.

Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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