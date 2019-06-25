Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

Суд отказался удовлетворять иск судебных приставов о невозможности сноса "Невского Пассажа"

Городской суд Петрозаводска отказался удовлетворять иск судебных приставов о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Соответствующее решение во вторник приняла судья Ирина Гадючко после рассмотрения исковых требований службы судебных приставов.

"Судебные приставы не предприняли необходимых мер к принудительному исполнению судебного акта, - отметила Ирина Гадючко, оглашая свой вердикт. - В нарушение положений федерального законодательства, подвергнув сомнению обоснованность выводов суда о наличии технической возможности сноса пристройки, судебный пристав исполнитель обратился с данным вопросом в федеральное бюджетное учреждение "Российский федеральный центр судебной экспертизы" при Минюсте России. Получив заключение специалистов данной организации, подтвердившее правильность выводов судебного решения, а также консультацию по порядку проведения работ по реконструкции, только через год Федеральная служба судебных приставов заключила контракт на выполнение работ по обследованию части жилого дома, объекта, расположенного на первом этаже жилого дома номер 30 по проспекту Александра Невского. При этом выводы подрядной огранизации ООО "Актив проект" из города Иваново об отсутствии технической возможности демонтажа пристройки были сделаны на основании тех заключений, которые ранее были предметом судебного разбирательства и признаны судом несостоятельными".

Кроме того, судья Ирина Гадючко сочла необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж". Копия частного определения суда будет направлена в Минюст РФ.

Напомним, в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил решение в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил.

В 2016 году глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем".

В апреле 2015 года двое ветеранов Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов пришли в здание правительства Карелии и положили на стол секретарю в вестибюле свои медали, которые им вручили в честь 70-летия Победы, в знак протеста бездействию властей по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж".

Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

Весной 2019 года управление федеральной службы судебных приставов по Карелии направило в суд иск о прекращении исполнительного производства в отношении пристройки "Невский пассаж" в связи с невозможностью исполнить решение суда. В своем иске приставы сослались на заключение ООО "Актив проект", которое допустило возможность обрушения здания при демонтаже пристройки.

фото: ИА "Республика"/ Максим Алиев

Два карельских моногорода попали в список самых проблемных в России

Минэкономразвития России назвало Лахденпохью и Надвоицы в числе самых проблемных моногородов страны, в первую очередь, из-за жалоб населения.

Среди критериев, по которым определяется ситуация в моногородах - темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда, уровень поддержки от федерального бюджета.

Но главный критерий – оценка ситуации местным населением.

Об этом рассказал ответственный секретарь экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук.

По его словам, Федеральная служба охраны каждые полгода исследует в моногородах настроения жителей, опрашивая их на темы здравоохранения, образования, занятости. По последним данным, более половины населения моногородов оценивает ситуацию отрицательно, уточнил он. Но могут иметь значение и другие факторы — наличие в городах предприятий "на стадии сворачивания производств и массовых сокращений" и серьезные проблемы с экологией, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на РБК.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома

Жильцы дома №15 по бульвару Интернационалистов на Древлянке обратились в прокуратуру Карелии и в администрацию Петрозаводска с просьбой закрыть кафе "Мангал".

В минувший понедельник, 24 июня, жильцы дома №15 по бульвару Интернационалистов начали сбор подписей под заявление в прокуратуру Карелии и администрацию Петрозаводска, в котором просят закрыть ночное кафе "Мангал", расположенное у них под окнами.



Столица на Онего

Жильцы дома возмущены, что посетители кафе шумят по ночам, справляют нужду у них под окнами, занимаются сексом…



Столица на Онего

"Решили собрать подписи, чтобы закрыли "Мангал", - рассказали активисты дома, - потому что ночами не спим. Посетители этого ночного клуба кричат по ночам в пьяном угаре, под окнами писают, какают, сексом занимаются - справляют все свои нужды - и сексуальные, и физические. Сюда же и скорая приезжает, и полиция – сирены работают. Окна открыть нельзя".



Столица на Онего

По словам возмущенных жильцов, они хотят, чтобы кафе, которое открыто с 13.00 до 6 утра, сменило часы работы, а лучше вовсе "закрыли его".

Заявление в надзорные органы жильцы планируют направить 12 июля, а пока продолжат сбор подписей.

фото: Кадр из видео

ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска

Во время репетиции парада военная техника разрушает асфальтовое покрытие в центре Петрозаводска, возмущаются жители города в социальных сетях.

На площади Кирова в Петрозаводске 21 и 23 июня прошли репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В результате танки повредили асфальт на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра.

В частности, горожане опубликовали несколько фото и видео, как военная техника разрушает асфальтовое покрытие.



Столица на Онего





Столица на Онего

Мэр города Ирина Мирошник ранее рекомендовала не волноваться о том, выдержит ли асфальт тяжелые гусеничные танки.

"Все было выверено с точки зрения веса машин, габаритов, – сообщила Мирошник. – С точки зрения повреждения асфальтового покрытия, тоже таких рисков нет, потому что специальные защитные приспособления на гусеницах будут надеты".



Кадр из видео

Мирошник заверила, что праздник планируется провести "без разрушений и доставить удовольствие петрозаводчанам".



Фото читателя

Ранее также сообщалось, что во время парада механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.



Подготовка еще не закончилась: сегодня, 25 июня, в 19.00 танки опять въедут в город.

фото: источник vk.com/spb_today

ВИДЕО: В страшном ДТП в Санкт-Петербурге погиб молодой житель Карелии

Ночью 24 июня в жутком массовом ДТП на пр.Энгельса в Петербурге погиб 29-летний житель Кеми, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла в Выборгском районе Петербурга 24 июня в час ночи.

У дома №21 по пр.Энгельса автомобиль Hyundai Solaris с номерами 98 региона вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с KIA Сeed из Карелии и "ВАЗ-2115" (47 регион).

В результате столкновения 29-летний житель Кеми погиб на месте, травмы получили водитель Hyundai и двое его пассажиров, в "жигулях" никто не пострадал.

Как уверяют очевидцы, скорость автомобиля Hyundai Solaris в момент аварии была более 100 км/ч, пишет "Метро".

"Он летел - скорость примерно была 140 км", - говорят в соцсетях свидетели ДТП, - Все видела с балкона, сильнейший визг колес, треск и удар, слышала и видела крики, истерику. Ужас. Страшная картина, проезжали - ком к горлу подкатил. В одной из машин - в "Жигулях" - был маленький ребенок".

"Я был на месте - разбил стекло на KIA, хотел его вытащить, но он был прижат. Дышал, но не говорил. Дверь его прижала очень сильно!," - уточняют свидетели аварии.

фото: Россия-1

Подсудимый мастер единоборств напал на журналиста в здании суда Петрозаводска

В Петрозаводске титулованный спортсмен напал на журналиста, заместителя главного редактора газеты "Карельская Губернiя" Илону Радкевич прямо в здании городского суда.

Сегодня в Петрозаводском городском суде начали рассматривать по существу уголовное дело в отношении спортсмена Джахангира Кадашева.

По данным следствия, в августе прошлого года профессиональный боец вместе со своими друзьями жестоко избил молодого человека, сделавшего замечание шумной компании.

Согласно обвинительному заключению, далее подсудимый с друзьями разбомбил автомобиль потерпевшего.

А когда приехали сотрудники Нацгвардии, мастер спорта по карате и самбо "неоднократно в неприличной и нецензурной форме" выругался на стражей порядка, заработав себе в обвинение еще одну уголовную статью.

В прошлом году участники драки были арестованы судом на 60 дней.

Журналист "Карельской Губернiи" Илона Радкевич рассказала, как все произошло.

"(Кадашев) шел спокойно со своим адвокатом по коридору, ничего не говорил, закрывал лицо, чтобы его не фотографировали. Я стояла с адвокатами других подсудимых, а когда поравнялся со мной, резко повернулся и с силой выхватил телефон. Так как телефон в этот момент использовался в качестве фотоаппарата и находился на уровне лица, во время происходящего мне попало по лицу", - уточнила журналистка.

Радкевич намерена обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, Конфликт петрозаводчанина и спортсменов произошел вечером 25 августа во дворе одного из домов на улице Варламова. Мужчина был избит. Агрессоры также повредили автомобиль Audi, принадлежащий жертве. Ремонт машины обойдется в 400 тысяч рублей. Кроме того, приехавшие на место происшествия полицейские услышали в свой адрес оскорбления.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Оскорбление представителя власти". Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Столица на Онего" уже публиковала кадры задержания спортсмена Джахангира Кадашева, снятые зимой 2015 года. В январе 2016 года Кадашев и его подельник получили условные сроки за вымогательство.

В Петрозаводске на месте бывшего кафе открыли магазин

На Древлянке на месте бывшего кафе быстрого питания теперь работает сетевой магазин.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото сетевого магазина на Березовой аллее у фонтана, где раньше работало кафе быстрого питания.



Столица на Онего

В комментарии к фото читатель написал: "Хотел перекусить по-быстрому, а там уже магазин вместо кафе. Как быстро все меняется".

Ранее, до заведения быстрого питания на Березовой аллее работал пивной бар, в 2017 году бар превратился в заведение быстрого питания, а в 2019-ом на этом же месте открылся сетевой магазин, где продаются товары для дома, продукты питания, одежда, косметика и прочее.

фото: Столица на Онего

Жительница Петрозаводска вынуждена продавать квартиру после общения с мошенниками

Мошенники из Краснодарского края оставили без 2,3 миллиона рублей жительницу Петрозаводска под предлогом выплаты компенсации за потраченные лекарства, сообщил журналистам начальник отдела УМВД карельской столицы Вячеслав Соснин.

По его словам, жительница Петрозаводска покупала лекарства (мазь для ног), а в апреле 2018 года мошенники предложили воспользоваться "компенсацией" за потраченные на препараты деньги, так как те оказались "поддельными". Тогда женщина перевела им 1 миллион 870 тысяч рублей

"А потом, обратившись уже в полицию, перевела мошенникам еще 460 тысяч рублей", - сказал Соснин.

Эти преступления, объединенные в одно уголовное дело, были раскрыты вместе с полицией Краснодарского края. В январе этого года была задержана банда, которая занималась обманом пожилых людей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

"Женщина довела себя до того, что она занимала деньги у знакомых, у детей, брала кредиты. Поэтому впоследствии ее недвижимость была выставлена на продажу, потому что возвращать долг было не из чего", - добавили в полиции Петрозаводска.

В 2018 году самым крупным "уловом" дистанционных мошенников стали более 5,2 миллиона рублей, которые перевела жительница Петрозаводска.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель грузовика из Костромской области погиб на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло 24 июня в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.10 на 442 км федеральной автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск 42-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ (житель Костромской области) не справился с управлением. Автомобиль совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.



Водитель получил смертельные ранения, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

фото: ТАСС / Александр Петров

Власти Карелии хотят монетизировать социальные льготы

Правительство Карелии планирует отменить компенсации на оплату услуг ЖКХ, которые получают определенные категории граждан, и заменить их на фиксированные денежные выплаты.

При этом будут предусмотрены более жесткие условия получения выплат, связанные с трудовым стажем и величиной дохода некоторых льготников.

Это следует из проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", который поступил в парламент.

Планируется отменить компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения сельским врачам, педагогам, работникам социальной сферы и культуры.

Вместо этого сельским педагогам предложат ежемесячные выплаты в размере 3378 рублей, а всем остальным – 1428 рублей.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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