Самые читаемые новости за 26 июня

фото: Столица на Онего

Министр назвал слухами фото и видео разрушенного танками асфальта в центре Петрозаводска

Информация о том, что боевая техника разрушает асфальт на дорогах Петрозаводска является слухами, заявил журналистам министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

В среду на брифинге в правительстве Карелии представители исполнительной власти рассказывали о развитии дорожной сети в регионе.

Представители СМИ в свою очередь поинтересовались, кто будет восстанавливать асфальт на дорогах в центре Петрозаводска, где готовится парад с участием тяжелой боевой техники в честь 75-летия освобождения карельской столицы от фашистских захватчиков.

"Столица на Онего" ранее сообщала об этом.

"Это на уровне, знаете, распространяемых слухов или чего-то там либо. Действительно, администрация города, если некий ущерб будет – его надо смотреть, что там будет – надо смотреть, что причинит эта техника, то безусловно они должны будут какие-то меры принимать. Нам, конечно, это нехорошо, если это все-таки будет. Каждый дорожник переживает за свою дорогу и за свои улицы. Просто давайте этот вопрос отложим и будем смотреть, после того как… – ответил Кайдалов. – Пока мы не можем комментарий дать, поскольку город не обращался".

На площади Кирова в Петрозаводске 21 и 23 июня прошли репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В результате танки повредили асфальт на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкинской около Музыкального театра Карелии, а также около Национального театра.

Во время парада 29 июня механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

Незаконные съезды к дачным поселкам в Карелии будут ликвидированы

Управление автомобильной дороги "Кола" признало несоответствующими требованиям безопасности большинство съездов с автодороги Петрозаводск-Ошта и собирается их ликвидировать.

Это произойдет до конца года после передачи автодороги в федеральную собственность.

Разъяснения на этот счет дал сегодня на брифинге в правительстве начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Неизвестные в Петрозаводске устроили смешную драку

Двое мужчин утром 26 июня устроили увлекательную драку на Кукковке.

Инцидент произошел около пешеходного перехода на ул. Ровио, около дома №20 в 9.50.

Мужчины на протяжении трех минут ходили по кругу, пытаясь друг друга избить. "Боксеры" принимали "профессиональные позы". В итоге один из участников драки отправил другого в нокаут. Некоторое время мужчина ходил с поднятами руками в знак победы над соперником.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.

фото: www.shutterstock.com

Жительницу Карелии внесли в список экстремистов и оставили без средств к существованию

У жительницы Карелии заблокировали счета из-за внесения в список экстремистов. Ее ребенок остался без лекарств.

Обвиняемая в оправдании терроризма за пост во "ВКонтакте" жительница Карелии Екатерина Муранова осталась без средств к существованию после того, как попала в список террористов и экстремистов, у нее нет денег на лекарства для ребенка. Об этом сообщается на сайте телеканала "Дождь".

"Меня внесли в реестр экстремистов и заблокировали абсолютно все счета, но ведь дело даже не дошло до суда. Следователи молчат, со мной никто не связывается. Мой ребенок остался без лекарств, я осталась без средств к существованию. Прошло три месяца с начала всей истории и я не понимаю, что делать и как жить", — сказала она.

Ранее ребенку Мурановой были поставлены три серьезных диагноза. Он долгое время находился в больнице Петербурга.

"В семье ситуация ужасная. Город маленький, все всех знают, из дома не выхожу, жуткая депрессия. Я жду каких-либо действий от следователя", — сказала Муранова.

Женщина также рассказала, что в мае был объявлен сбор денег на лекарства, которые отправили на карту отца ребенка, который ушел из семьи, и она успела снять только часть денег до блокировки.

На жительницу Медвежьегорска Екатерину Муранову в марте завели уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2) за пост во "ВКонтакте" о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в архангельском ФСБ.

"Я не имела в виду, что он (Жлобицкий) герой из-за того, что совершил данный акт, я хотела сказать, что он пожертвовал жизнью ради своих идей", — говорила Муранова.

Утром 31 октября 2018 года в здании ФСБ Архангельска произошел взрыв. По данным следствия, 17-летний Жлобицкий пронес в здание самодельную бомбу, которая взорвалась у него в руках. Студент погиб, еще три человека пострадали. Было заведено дело о теракте.

Ранее по делу об оправдании терроризма привлекли калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. 14 марта суд признал Лукичева виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

фото: Столица на Онего

Спонсоры отремонтируют разрушенный танками асфальт в Петрозаводске – заявила Мирошник

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, кто и как будет восстанавливать разрушенный танками асфальт в центре города.

В Петрозаводске проходят репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В ходе репетиции тяжелая военная техника, гусеничные танки повредили асфальтовое покрытие на центральных дорогах города.

Разрушения асфальтобетонного покрытия запечатлели на видео и фото петрозаводчане и поинтересовались, кто теперь будет восстанавливать дороги.

В беседе с журналистом "Столицы на Онего" Ирина Мирошник рассказала, как планируется решать проблему с разрушенным асфальтом.

"Есть понимание ситуации, - сообщила Ирина Мирошник. - Повреждения асфальтобетонного покрытия не такие внушительные, чтобы мы переживали и не смогли бы справиться. Во-первых, проспект Карла Маркса будет ремонтироваться в июле. Мы специально ремонт планировали после парада. А если разрушения будут касаться других участков или, например, площади Кирова, которые не попадают в проект ремонта дорог, то, однозначно, восстановление асфальта будет за счет спонсорских средств, бюджетные средства мы тратить не будем. Это наша позиция".

Спонсорами, по мнению Ирины Мирошник могут выступить как подрядные организации, так и застройщик.

"Подрядные организации, которые работают на разных объектах Петрозаводска, и застройщики охотно откликаются и оказывают благотворительную помощь, поэтому здесь обратимся в очередной раз", - пояснила Мирошник.

Журналисты обратили внимание главы, что ранее она сообщала о защитных накладках, которые должны быть на гусеницах танков. Но на фото видно, что защиты не было.

"Не на всех гусеницах предполагались защитные насадки, - пояснила Ирина Мирошник, - там военные специалисты это контролировали, но… После каждой репетиции мы обсуждаем это с военными, так что примем еще необходимые меры".

Напомним, в Петрозаводске в 75-ю годовщину освобождения города от оккупации, 29 июня, пройдет парад военной техники.

В нем примут участие более 500 военнослужащих. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

фото: vk.com/wwdive

В Каменном карьере в Петрозаводске нашли опасные бактерии

В водоемах Петрозаводска и республики обнаружили большое количетсво бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Отобрано 7 проб воды водоемов: оз. Онежское (Медвежьегорск, Сосновка, Сайнаволок), оз. Плотичье ( Медвежьегорск), оз. Кожпром (Пиндуши), оз. Лососинное (Прионежский райн), Каменный карьер (Петрозаводск).

Бактери в пробах воды из Каменного карьера превысили норму в 6 раз.

Вода из оз. Лососинное также не соответствовала требованиям.



Почвы в зоне отдыха у воды Медвежьегорске и в Пряже не соответствовала требованиям санитарных правил.

Информация о выявленных несоответствиях в пробах воды и почвы в местах массового отдыха у воды доведена до сведения органов местного самоуправления для рассмотрения и принятия мер.

фото: Илья Тимин

ФОТО: В Карелии произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста

ДТП произошло 25 июня - мотоциклист был травмирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 12.50 в Пудожском районе на 526 км федеральной автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск 31-летний водитель автомобиля Ford Transit совершил столкновение с мопедом Lifan, который двигался в попутном направлении.







Илья Тимин

В результате ДТП 57-летний водитель мопеда получил травмы, ему оказана медицинская помощь.



Илья Тимин

ВИДЕО: Инспекторы устроили погоню за мотоциклистом по Петрозаводску

Погоня за нарушителем началась в центре города и завершилась на Древлянке 23 июня.

"ДТП ПТЗ" сообщает, что на ул. Красная внимание экипажа ДПС привлёк мотоциклист. На пересечении с ул. Антикайнена водитель мотоцикла проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, неоднократно нарушив ПДД.

Преследование продолжалось в течение 10 минут по Первомайскому пр., ул. Шотмана, дворовой территории по ул. Железнодорожная, по ул. Чапаева, по Лесному пр. , улицам Сыктывкарская и Попова, Лососинскому шоссе, микрорайону Древлянка 6 и закончилось в Финском проезде на Древлянке 7.

фото: Linus Hoffman / Yle

Жители Карелии смогут улететь в Грузию через Финляндию

Соседняя страна откроет прямое авиасообщение с Грузией.

На фоне ухудшения российско-грузинских отношений, которое уже привело к введению президентом РФ Путиным запрета на полеты в Грузию российских авиакомпаний и грузинских в Россию, в Финляндии собираются открыть прямое авиасообщение с бывшей советской республикой. Как отмечает финская телекомпания Yle, рейсы в Грузию запустит венгерский лоукостер Wizz Air. Открытие прямого сообщения между Финляндией и Грузией намечено на лето 2020 года.

Планируется, что самолеты Wizz Air полетят в Грузию из города Турку. На первом этапе рейсы из Турку в грузинский город Кутаиси будут выполняться дважды в неделю. Это означает, что в следующем году у жителей Карелии появится возможность довольно бюджетно добраться до Грузии через соседнюю с ними страну.

фото: РЖД

Проезд в плацкарте может подорожать

Правительство России рассматривает возможность прекратить государственное регулирование тарифов, от которых зависят цены на билеты в плацкартные вагоны поездов.

С таким предложением обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову федеральная антимонопольная служба.

По мнению ФАС, в нерегулируемом сегменте перевозок в вагонах купе и СВ и в вагонах скоростных поездов стоимость услуги зависит от спроса, в результате пассажирооборот показал рост в 2018 году.

Бюджетные субсидии, по оценке ФАС, лишь компенсируют разницу между экономически обоснованным и фактическим тарифами, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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