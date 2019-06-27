Подписаться
Новости. Хроника дня
22:20, 27 Июня 2019

Все, что случилось сегодня

Загрузка...
фото: Твиттер Артура Парфенчикова
Артур Парфенчиков: "Речи об утилизации мусора из других регионов не идет"

Глава Карелии подтвердил планы строительства мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" намерения республиканских властей по размещению объектов сбора, сортировки и утилизации отходов на территории региона.

"Федеральное законодательство обязывает нас, субъекты РФ, утвердить территориальную схему обращения с отходами. Проще говоря – определить порядок утилизации бытовых отходов. Сразу хочу подчеркнуть, речи об утилизации мусора из других регионов не идет. Это исключительно наш мусор, который мы с вами производим! Поэтому очевидно, что вывозить его за пределы республики мы не можем, решать этот важный вопрос мы должны на своей территории. В соответствии с территориальной схемой, предлагается построить две мусоросортировочные станции у поселка Майгуба Сегежского района и в Орзеге Прионежского района. Здесь и ранее находились объекты размещения отходов. Кроме того, данный выбор сделан на основании логистических решений, чтобы не допустить роста тарифов за вывоз мусора", – написал губернатор.

При этом глава Карелии ни словом не упомянул тот факт, что территориальная схема обращения с отходами предусматривает размещение мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге лишь на первом этапе. В перспективе оба объекта планируется превратить в крупные полигоны бытовых отходов.

Согласно проекту схемы, опубликованному на официальном сайте республиканского министерства природных ресурсов и экологии, мощности полигона в Орзеге составят 250 тысяч в год, а в Майгубе – 100 тысяч в год. При этом инвестиции в проект строительства полигона в Орзеге оцениваются в 1 миллиард 415 миллионов рублей, а в проект строительства полигона в Майгубе – в 865 миллионов.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 7

фото: pixabay
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель

Молодая петрозаводчанка умерла от удара током, воспользовавшись проточным водонагревателем, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 июня 16-летняя девушка, находилась в бане в частном секторе в Петрозаводске, воспользовалась проточным водонагревателем, и получила удар электрическим током.

От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: Паблик "Подслушано.Кемь"
ФОТО: По кладбищу в Карелии бродит медведь

Жители Кеми запечатлели медведя вблизи кладбища.

В группе "Подслушано.Кемь" появились фотографии медведя, который бродил по кладбищу. 

В комментариях женщина отметила, что в Кеми одна проблема – "мишки собаки и мусор". 

А другой комментатор написал: "Говорили, что медведя убили".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 8

фото: karelia-zs.ru
"Так радикально ветеранский закон еще не пытались пересмотреть"

Руководитель депутатского комитета парламента Карелии готов обжаловать монетизацию льгот ветеранов труда в Конституционном суде республики.

Председатель комитета Законодательного собрания Карелии по законности и правопорядку Александр Федичев не исключает своего обращения в Конституционный суд, если в республике будет принят закон о монетизации льгот по оплате услуг ЖКХ ветеранам труда, бывшим бойцам истребительных батальонов, минерам и труженикам тыла. Как отметил депутат на своей странице в социальной сети Facebook, "так радикально ветеранский закон еще не пытались пересмотреть".  

"Проект закона не только сильно режет по ветеранским льготам, он практически полностью переписывает сам закон, частично сокращая объем льгот, частично сокращая получателей льгот – ветеранов труда, и это задним числом. Именно это в свое время и было основанием для отмены Конституционным судом нелидовского закона. Ну, что ж, ошибки ничему не учат. Видимо снова придется обращаться в суд", – отметил Федичев.

Напомним, в 2011 году Конституционный суд Карелии признал незаконными поправки в республиканский закон об установлении звания "Ветеран труда" и порядке его присвоения, которые были инициированы экс-губернатором Андреем Нелидовым. Этот закон существенно ограничивал круг пенсионеров, имевших право на получение ветеранского звания.

Как сообщала ранее "Столица на Онего", премьер-министр Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона о монетизации льгот целого ряда категорий граждан. В случае его принятия ветераны труда Карелии лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц, хотя сейчас в денежном выражении ежемесячная льгота у многих пенсионеров составляет 1500-2500 рублей.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 14

фото: Личный архив Анфисы Поповой
Школьница из Карелии стала "Юной Красой России 2019"

Титул "Юная Краса России 2019 Гран-при" получила 15-летняя беломорчанка Анфиса Попова.

Финал конкурса состоялся 26 июня в Vegas City Hall в Москве. Всего в конкурсе приняли участие 49 девочек из разных регионов страны. Анфиса Попова получила гран-при в категории "Юная краса России".



"Я решила принять участие в этом конкурсе, чтобы доказать, что в маленьких городах есть красивые и талантливые девушки. Также мне это пригодится в модельном бизнесе. Я поехала побеждать, так как очень ответственно отношусь к репетициям и делаю то, что требуется", – отметила Анфиса.

В рамках конкурса проходил благотворительный аукцион. И юная красавица привезла из своего родного города работы беломорских мастериц, которые занимаются золотным шитьем.

"Такие брошки вышивали золотыми нитями в старину поморки, когда ждали своих мужей-рыбаков", – рассказала победительница.



15-летнюю Анфису из Беломорска также отметило испанское агентство и вручило титул "SP models".

"Я очень рада, что смогла завоевать главный юный титул. Спасибо всем за поддержку. Не могу в это поверить, - заключила беломорчанка.

 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: Кадр из видео
ВИДЕО: Житель Карелии спас полуживого котенка под мостом

Мужчина узнал о попавшем в беду котенке из соцсетей и отправился его спасать.

В группе "ВКонтакте" "Подслушано Беломорск" утром 26 июня появилась информация о том, что кот уже около недели сидит на опоре моста по середине реки Выг без еды.

"На середине заводского моста около недели сидит кот. Ему нечего кушать и никак не выбраться", - сообщается в паблике.

Местный житель Александр не остался в стороне и решил спасти попавшего в беду животного.

"По фотографии мы нашли место, где он находился, определились, что без лодки его будет не спасти. Взяли лодку, сумку-переноску для животных и перчатки, на случай, если котёнок будет кусаться и царапаться. Так же мы не забыли о безопасности, надели спасательные жилеты. Спустили лодку на воду, спасение началось", - рассказал Александр.

Несмотря на быстрое течение, беломорчанин подплыл к опоре моста.

"Котёнок был истощён и агрессивен. Пришлось за ним погоняться, но деваться ему было некуда. Долго не могли закрыть его в сумке-переноске, сильно сопротивлялся, царапался, пытался укусить, вырваться", - добавил мужчина.

На берегу Александра ждал сын, а также прохожие. Котёнка отвезли в приют для животных на реабилитацию.

 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: Столица на Онего
На Кукковке установят уникальные для Петрозаводска арт-объекты

В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.

В минувшую среду, 26 июня, глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание в новом микрорайоне Кукковка III, где возвышаются новенькие разноцветные дома жилых комплексов "Белые ночи" и "Свиристели". В ходе совещания вместе с директором по развитию ООО "Нова-Инвест" Виталием Мелеевым и гендиректором компании-подрядчика "КарелСтройУправление" Артемом Крюковым обсудили вопрос благоустройства пустыря на улице Энтузиастов.

"Рекреационная зона, которая осталась после застройки микрорайона, требует благоустройства, - сказала Ирина Мирошник. - И хорошая идея предложена – сделать пешеходную территорию с перспективой дальнейшего развития – пешеходный бульвар".

По словам Виталия Мелеева, идею создать аллею Энтузиастов на заброшенной территории между новым гипермаркетом "Лента" и новостройками предложили молодые мамы микрорайона.

Что появиться на новой аллее, читайте здесь.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

фото: Столица на Онего
"Аромат от мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор"

Карельский митрополит рассказал о чуде в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви Константин Горянов выступил с обращением к пастве по случаю Дня памяти святого преподобного Елисея Сумского, инока Соловецкого монастыря, жившего в XVII веке. В своем обращении митрополит Петрозаводский и Карельский Константин рассказал о чуде, которое, по словам иерарха РПЦ, произошло в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, где сейчас покоятся мощи Елисея Сумского.

"7 января 2019 года во время Архиерейской службы на Великой вечерне в Крестовоздвиженском соборе мощи преподобного Елисея Сумского заблагоухали. Аромат от святых мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор. Многими людьми это было воспринято как благословение преподобного на проведение масштабных ремонтных работ в Крестовоздвиженском соборе",  – поведал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.  

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 9

фото: ТАСС / Анатолий Семехин
В поселке Карелии подростка убило током

Следком Карелии начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка от удара током, сообщили в ведомстве.

О смери подростка сообщил бывший депутат Заксобрания РК Александр Степанов. 

Ребенок погиб от удара током 26 июня в п. Ильинский.

"Единственный сын у матери. Залез в трансформаторную подстанцию на территории бывшего лесозавода, которая с прошлого года никем не охраняется. А там напряжение", - написал на странице "ВКонтакте" Степанов.

В Следкоме Карелии сообщили, что началась проверка по факту гибели 17-летнего подростка от удара током.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: pixabay
Начальника железнодорожной станции в Карелии обвиняют в получении взятки

В Карелии должностное лицо филиала ОАО "РЖД" предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве в крупном размере, а также получении взятки, сообщили в Следкоме России.

Следствием установлено, что июле 2017 года начальник железнодорожной станции Питкяранта предложил начальнику Сортавальской дистанции за денежное вознаграждение по-тихому вырубить лес на подконтрольных участках и скрыть все это от руководства Октябрьской дирекции.

Следственными органами начальнику железнодорожной станции Питкяранта предъявлено обвинение по 2 эпизодам за посредничества во взяточничестве в сумме 755 тыс.рублей и по 1 эпизоду в получении взятки – 90 тыс рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время предварительное следствие окончено.

Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

ВИДЕО: В центре Петрозаводска водители автобусов утроили "гонки "

Автобусы хотели проскочить на "красный" 26 июня на проспекте Ленина. Подробнее

Комментарии: 6
Прокуратура просит отправить дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение из-за оправдательных приговоров

Представители гособвинения в Верховном суде Карелии потребовали отменить оправдательные приговоры, вынесенные первой инстанцией по делу о гибели детей на Сямозере. Подробнее

Комментарии: 2
Александр Анишин объяснил цель сбора подписей за установку стелы "Город воинской славы" на площади Кирова

Председатель фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин объяснил, почему волонтеры поисковиков вышли собирать подписи за установку стелы "Город воинской славы" на площади Кирова. Подробнее

Комментарии: 13
Выставленные на аукцион исторические здания в Петрозаводске упали в цене

Здания бывшего кинотеатра "Победа" и бывшего "Детского мира", которые уже третий год пытается продать торговый холдинг "Лотос", упали в цене. Подробнее

Комментарии: 6
Ветераны из Прионежского района поддержали изменения в закон по социальной поддержке

По мнению ветеранов труда, изменения в системе социальной поддержки положительно отразятся на состоянии жителей села, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии. Подробнее

Комментарии: 33
КПРФ начинает сбор подписей против законопроекта правительства Карелии о монетизации льгот

Об этом сообщил депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов. Подробнее

Комментарии: 17
Вечером в Петрозаводске изменится движение из-за последней репетиции парада

В 19.30 танки опять въедут в город для подготовки парада, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Комментарии: 2
ВИДЕО: Иномарка протаранила выехавшие на "красный" "жигули" в центре Петрозаводска

ДТП с пострадавшим произошло ночью на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
Парфенчиков: Минтранс РФ планирует выделить Карелии более 13 млрд рублей на дороги

Об этом глава Карелии написал в соцсети после заседания Госсовета при президенте РФ. Подробнее

Комментарии: 8
Санавиация помогла жительнице Карелии родить

Экстренный вылет был совершен 25 июня в Костомукшу, сообщили в Минздраве Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
ВИДЕО: Грузовик пошел на обгон и чуть не сбил пешехода в Петрозаводске

На улице Пограничной мужчина чуть не попал под машину, когда переходил дорогу по пешеходному переходу. Подробнее

Комментарии: 1
СРОЧНО: Суд отправил на новое рассмотрение дело о гибели детей на Сямозере в отношении сотрудников Роспотребнадзора

Верховный суд Карелии отменил приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении Анатолия Коваленко и Людмилы Котович. Подробнее

Комментарии: 3
Суд приступил к рассмотрению жалоб на приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии начала рассматривать апелляционные жалобы на приговор первой инстанции по делу о гибели детей на Сямозере. Подробнее

Малообеспеченные пенсионеры получат прибавку к пенсии

Ежемесячные социальные доплаты после вступления в силу закона об индексации пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума, выросли на 523 рубля. Подробнее

Комментарии: 4
Госкомпании Карелии незаконно используют земельные участки, выявили ревизии

Контрольно-счетная палата Республики Карелия выявила факты незаконного использования земельных участков, переданных в оперативное управление государственным унитарным предприятиям "КарелКоммунЭнерго" и "КарелЭнергоХолдинг". Подробнее

Комментарии: 1
Карелия готовится к муниципальным выборам в Единый день голосования

ЦИК Карелии в преддверии Единого дня голосования 8 сентября 2019 года провела семинар для региональных отделений политических партий. Подробнее

Комментарии: 2
ФОТО: Вместо сгоревшего моста в Шуерецком появилась пешая переправа

Местные жители в Сети сообщил, что в селе Шуерецкое выполнена временная пешая переправа. Подробнее

На острове в Карелии сгорел ангар с машинами, есть пострадавший

Пожар произошел на острове Лункулансаари 26 июня, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В Карелии создаются условия для развития системы обращения с отходами

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии провело работу по актуализации сведений и разработке электронной версии схемы обращения с отходами, сообщили в Минприроды Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
Противники размещения форелевой фермы вблизи Войницы обжаловали решение суда Костомукши

Жалобу жителей старинной карельской деревни рассмотрит Верховный суд республики. Подробнее

Комментарии: 3

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

Аналитика

Сегодня 13:24
Обществоведение
Ветряки для Кукковки
В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
26.06.2019 11:48
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 5
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»