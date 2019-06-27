Все, что случилось сегодня

фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков: "Речи об утилизации мусора из других регионов не идет"

Глава Карелии подтвердил планы строительства мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" намерения республиканских властей по размещению объектов сбора, сортировки и утилизации отходов на территории региона.

"Федеральное законодательство обязывает нас, субъекты РФ, утвердить территориальную схему обращения с отходами. Проще говоря – определить порядок утилизации бытовых отходов. Сразу хочу подчеркнуть, речи об утилизации мусора из других регионов не идет. Это исключительно наш мусор, который мы с вами производим! Поэтому очевидно, что вывозить его за пределы республики мы не можем, решать этот важный вопрос мы должны на своей территории. В соответствии с территориальной схемой, предлагается построить две мусоросортировочные станции у поселка Майгуба Сегежского района и в Орзеге Прионежского района. Здесь и ранее находились объекты размещения отходов. Кроме того, данный выбор сделан на основании логистических решений, чтобы не допустить роста тарифов за вывоз мусора", – написал губернатор.

При этом глава Карелии ни словом не упомянул тот факт, что территориальная схема обращения с отходами предусматривает размещение мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге лишь на первом этапе. В перспективе оба объекта планируется превратить в крупные полигоны бытовых отходов.

Согласно проекту схемы, опубликованному на официальном сайте республиканского министерства природных ресурсов и экологии, мощности полигона в Орзеге составят 250 тысяч в год, а в Майгубе – 100 тысяч в год. При этом инвестиции в проект строительства полигона в Орзеге оцениваются в 1 миллиард 415 миллионов рублей, а в проект строительства полигона в Майгубе – в 865 миллионов.

фото: pixabay

В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель

Молодая петрозаводчанка умерла от удара током, воспользовавшись проточным водонагревателем, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 июня 16-летняя девушка, находилась в бане в частном секторе в Петрозаводске, воспользовалась проточным водонагревателем, и получила удар электрическим током.

От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

фото: Паблик "Подслушано.Кемь"

ФОТО: По кладбищу в Карелии бродит медведь

Жители Кеми запечатлели медведя вблизи кладбища.

В группе "Подслушано.Кемь" появились фотографии медведя, который бродил по кладбищу.

В комментариях женщина отметила, что в Кеми одна проблема – "мишки собаки и мусор".

А другой комментатор написал: "Говорили, что медведя убили".

фото: karelia-zs.ru

"Так радикально ветеранский закон еще не пытались пересмотреть"

Руководитель депутатского комитета парламента Карелии готов обжаловать монетизацию льгот ветеранов труда в Конституционном суде республики.

Председатель комитета Законодательного собрания Карелии по законности и правопорядку Александр Федичев не исключает своего обращения в Конституционный суд, если в республике будет принят закон о монетизации льгот по оплате услуг ЖКХ ветеранам труда, бывшим бойцам истребительных батальонов, минерам и труженикам тыла. Как отметил депутат на своей странице в социальной сети Facebook, "так радикально ветеранский закон еще не пытались пересмотреть".

"Проект закона не только сильно режет по ветеранским льготам, он практически полностью переписывает сам закон, частично сокращая объем льгот, частично сокращая получателей льгот – ветеранов труда, и это задним числом. Именно это в свое время и было основанием для отмены Конституционным судом нелидовского закона. Ну, что ж, ошибки ничему не учат. Видимо снова придется обращаться в суд", – отметил Федичев.

Напомним, в 2011 году Конституционный суд Карелии признал незаконными поправки в республиканский закон об установлении звания "Ветеран труда" и порядке его присвоения, которые были инициированы экс-губернатором Андреем Нелидовым. Этот закон существенно ограничивал круг пенсионеров, имевших право на получение ветеранского звания.

Как сообщала ранее "Столица на Онего", премьер-министр Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона о монетизации льгот целого ряда категорий граждан. В случае его принятия ветераны труда Карелии лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц, хотя сейчас в денежном выражении ежемесячная льгота у многих пенсионеров составляет 1500-2500 рублей.

фото: Личный архив Анфисы Поповой

Школьница из Карелии стала "Юной Красой России 2019"

Титул "Юная Краса России 2019 Гран-при" получила 15-летняя беломорчанка Анфиса Попова.

Финал конкурса состоялся 26 июня в Vegas City Hall в Москве. Всего в конкурсе приняли участие 49 девочек из разных регионов страны. Анфиса Попова получила гран-при в категории "Юная краса России".





"Я решила принять участие в этом конкурсе, чтобы доказать, что в маленьких городах есть красивые и талантливые девушки. Также мне это пригодится в модельном бизнесе. Я поехала побеждать, так как очень ответственно отношусь к репетициям и делаю то, что требуется", – отметила Анфиса.

В рамках конкурса проходил благотворительный аукцион. И юная красавица привезла из своего родного города работы беломорских мастериц, которые занимаются золотным шитьем.



"Такие брошки вышивали золотыми нитями в старину поморки, когда ждали своих мужей-рыбаков", – рассказала победительница.





15-летнюю Анфису из Беломорска также отметило испанское агентство и вручило титул "SP models".



"Я очень рада, что смогла завоевать главный юный титул. Спасибо всем за поддержку. Не могу в это поверить, - заключила беломорчанка.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Житель Карелии спас полуживого котенка под мостом

Мужчина узнал о попавшем в беду котенке из соцсетей и отправился его спасать.

В группе "ВКонтакте" "Подслушано Беломорск" утром 26 июня появилась информация о том, что кот уже около недели сидит на опоре моста по середине реки Выг без еды.

"На середине заводского моста около недели сидит кот. Ему нечего кушать и никак не выбраться", - сообщается в паблике.

Местный житель Александр не остался в стороне и решил спасти попавшего в беду животного.

"По фотографии мы нашли место, где он находился, определились, что без лодки его будет не спасти. Взяли лодку, сумку-переноску для животных и перчатки, на случай, если котёнок будет кусаться и царапаться. Так же мы не забыли о безопасности, надели спасательные жилеты. Спустили лодку на воду, спасение началось", - рассказал Александр.

Несмотря на быстрое течение, беломорчанин подплыл к опоре моста.

"Котёнок был истощён и агрессивен. Пришлось за ним погоняться, но деваться ему было некуда. Долго не могли закрыть его в сумке-переноске, сильно сопротивлялся, царапался, пытался укусить, вырваться", - добавил мужчина.

На берегу Александра ждал сын, а также прохожие. Котёнка отвезли в приют для животных на реабилитацию.

фото: Столица на Онего

На Кукковке установят уникальные для Петрозаводска арт-объекты

В рамках программы поддержки местных инициатив заброшенный пустырь в микрорайоне Кукковка III будет благоустроен и на нем появятся уникальные для Петрозаводска арт-объекты.

В минувшую среду, 26 июня, глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание в новом микрорайоне Кукковка III, где возвышаются новенькие разноцветные дома жилых комплексов "Белые ночи" и "Свиристели". В ходе совещания вместе с директором по развитию ООО "Нова-Инвест" Виталием Мелеевым и гендиректором компании-подрядчика "КарелСтройУправление" Артемом Крюковым обсудили вопрос благоустройства пустыря на улице Энтузиастов.

"Рекреационная зона, которая осталась после застройки микрорайона, требует благоустройства, - сказала Ирина Мирошник. - И хорошая идея предложена – сделать пешеходную территорию с перспективой дальнейшего развития – пешеходный бульвар".

По словам Виталия Мелеева, идею создать аллею Энтузиастов на заброшенной территории между новым гипермаркетом "Лента" и новостройками предложили молодые мамы микрорайона.

Что появиться на новой аллее, читайте здесь.

фото: Столица на Онего

"Аромат от мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор"

Карельский митрополит рассказал о чуде в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви Константин Горянов выступил с обращением к пастве по случаю Дня памяти святого преподобного Елисея Сумского, инока Соловецкого монастыря, жившего в XVII веке. В своем обращении митрополит Петрозаводский и Карельский Константин рассказал о чуде, которое, по словам иерарха РПЦ, произошло в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, где сейчас покоятся мощи Елисея Сумского.

"7 января 2019 года во время Архиерейской службы на Великой вечерне в Крестовоздвиженском соборе мощи преподобного Елисея Сумского заблагоухали. Аромат от святых мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор. Многими людьми это было воспринято как благословение преподобного на проведение масштабных ремонтных работ в Крестовоздвиженском соборе", – поведал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

фото: ТАСС / Анатолий Семехин

В поселке Карелии подростка убило током

Следком Карелии начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка от удара током, сообщили в ведомстве.

О смери подростка сообщил бывший депутат Заксобрания РК Александр Степанов.

Ребенок погиб от удара током 26 июня в п. Ильинский.

"Единственный сын у матери. Залез в трансформаторную подстанцию на территории бывшего лесозавода, которая с прошлого года никем не охраняется. А там напряжение", - написал на странице "ВКонтакте" Степанов.

В Следкоме Карелии сообщили, что началась проверка по факту гибели 17-летнего подростка от удара током.

фото: pixabay

Начальника железнодорожной станции в Карелии обвиняют в получении взятки

В Карелии должностное лицо филиала ОАО "РЖД" предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве в крупном размере, а также получении взятки, сообщили в Следкоме России.

Следствием установлено, что июле 2017 года начальник железнодорожной станции Питкяранта предложил начальнику Сортавальской дистанции за денежное вознаграждение по-тихому вырубить лес на подконтрольных участках и скрыть все это от руководства Октябрьской дирекции.

Следственными органами начальнику железнодорожной станции Питкяранта предъявлено обвинение по 2 эпизодам за посредничества во взяточничестве в сумме 755 тыс.рублей и по 1 эпизоду в получении взятки – 90 тыс рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время предварительное следствие окончено.

Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

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