Самое важное за сегодня

фото: uralfo.gov.ru

Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Об этом рассказал сам задержанный в зале Лефортовского суда Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте, передает РИА Новости.

Статья УК "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

На должность помощника Воробьев был назначен в июле 2018 года, он действительный государственный советник третьего класса. В прошлом году он получил благодарственное письмо от президента.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года.

В 2004 году окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "правоведение". В 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

С 2000 по 2005 год Воробьев работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006 - 2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления.

С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия.

С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

В июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

фото: Столица на Онего

Фермеры Карелии стали отказываться от грантов властей после дела фермера Шалак

Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, сняв меру пресечения в отношении фермера в принципе, но несколько крестьянских хозяйств решили отказаться от господдержки.

Об этом на заседании Верховного суда Карелии рассказала гендиректор племенного хозяйства "Ильинское" и депутат Заксобрания Карелии Антонина Жеребцова.

- Только республика начала радоваться, что все-таки возрождаются после ликвидации сельхозпредприятия, которые занимаются овощами, капустой и морковью, что начало возрождаться выращивание олонецкой капусты, и на этом ставим крест. Сегодня многие фермеры, с кем я общаюсь и по поводу получения грантов, они… понимаете, они сегодня отказываются (от финансовой помощи государства), - сказала Жеребцова, руководитель "Ильинского".

Напомним, по версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

В четверг суд освободил Шалак из-под ареста.

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фото: Валерий Поташов

"Отмена прямых выборов в Карелии и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий"

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова внесла в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления".

В частности, Слабунова предлагает вернуть прямые выборы глав органов местного самоуправления.

"Отмена прямых выборов мэров и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий и существенно ослабили местную власть. Фактически назначенные сити-менеджеры, не получившие мандат доверия от избирателей, не обеспечивают диалог, общественное согласие, минимизацию конфликтов. В то же время демонстрируют явный дефицит открытости, самостоятельности и лидерского потенциала. Эксперты отмечают, что институт сити-менеджеров не стал инструментом эффективного развития городов. Мэры сегодня не являются для горожан лидерами своих территорий. Возврат прямых выборов является важным шагом в реформировании системы местного самоуправления, укреплении местной власти и доверия граждан к власти", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, 18 июня 2015 года карельский парламент сразу в трех чтениях принял закон, фактически упразднивший в республике прямые выборы глав Петрозаводска и Костомукши. Конституционный суд подтвердил легитимность принятого решения.

В то же время Верховный суд России признал незаконной отмену прямых выборов мэра Питкяранты.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Имущество обанкротившейся "импортозамещающей" сыроварни в Карелии распродадут

Арбитражный суд Карелии принял решение о признании банкротом ООО "Ладвинская сыроварня", которая несколько лет назад получила известность своими "импортозамещающими" сырами.

Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте Управления ФССП по Республике Карелия, на дату обращения в суд кредиторская задолженность фирмы составляла 16,8 млн рублей. Из этой суммы 15,6 млн – задолженность перед одним из учредителей компании.

Кроме того, сыроварня задолжала администрации Ладвинского сельского поселения, Фонду социального страхования, энергетикам и коммунальщикам, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Один из последних по времени проектов - жилой комплекс на пересечении улицы Калинина и проспекта А.Невского

В Карелии у застройщика жилья арестованы имущество и счета

Арбитражный суд Карелии ввел процедуру наблюдения в отношении АО "Крупнопанельное домостроение" - старейшего застройщика жилья и социальных объектов в Карелии.

В судебном заседании представитель компании пояснила, что у "КПД" имеется кредиторская задолженность на сумму более 14 млн рублей, в том числе задолженность на сумму 4,8 млн рублей. взыскана судебными актами, вступившими в законную силу. Расчетный счет и имущество компании арестованы.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Двое детей пострадали в групповом ДТП в Петрозаводске

Сегодня днем столкнулись четыре автомобиля, двое маленьких детей доставлены в больницу с места аварии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 5 июля, в 11.45 в районе дома №6 по Первомайскому проспекту столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, в одном из автомобилей находились двое несовершеннолетних детей – один год и четыре года, - которые были доставлены с места происшествия в Детскую республиканскую больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

фото: @ Елена Трукшанина / "Столица на Онего"

Карельская деревня стала одной из самых красивых

Кинерма попала в топ-5 самых красивых деревень России.

Кинерма в Карелии попала в топ-5 самых красивых деревень, несмотря на то, что в ней проживает только пять человек. Зато сама деревня - уникальный памятник деревянного зодчества. Там стоит 250-летняя часовня Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века, пишет "Московский Комсомолец".

Также отметили д. Большой Куналей, с. Вятское в Ярославской области, д. Ошеневский погост в Архангельской области и д. Тарбагатай.

Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.

фото: © Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / vaivirga, Алина Полянина

ОПРОС: У вас есть кредит?

В условиях постоянно меняющегося социально-экономического положения населения потребность в кредитах может возникнуть практически у каждого человека.

В условиях постоянных изменений в экономике и политике: введение санкций, девальвация национальной валюты, повышение цен на товары и услуги - меняется и социально-экономическое положение населения.

У многих людей появляются трудности, возникает потребность в кредитах и поисках дополнительных источников получения дохода.

Решили поинтересоваться: У вас есть кредиты?

Голосовать можно здесь.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Детский сад в Карелии оштрафовали за многочисленные нарушения

Детский сад в Сегеже оштрафовали за нарушения в рационе питания воспитанников, подборе мебели и освещении в раздевалках.

Мировой суд Сегежского района удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности детского сада № 10 города Сегежи.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, учреждение не выполнило предписания и не обеспечило подбор мебели в группах с учетом роста детей, соблюдение фактического рациона питания (гарнир, третье блюдо) и нормативной освещенности раздевалок. Кроме этого, в туалетах детского садика рядом с умывальниками не было дополнительных вешалок для полотенец по списочному составу детей. Также претензии касались расписания учебных занятий и перерывов.

Мировой суд Сегежского района за совершение административного правонарушения назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В Петрозаводске жулики заработали 308 млн рублей на фирмах-однодневках

Преступная группа создала более 140 "фирм-однодневок", сообщили в прокуратуре Карелии.

Организованная преступная группа, в состав которой входил обвиняемый, в период с 1 января 2014 года по 14 ноября 2017 года без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.

В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

В ходе реализации заранее спланированной преступной схемы с целью осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной преступной группы было создано более 140 "фирм-однодневок".

В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых "клиентов" был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 млрд 860 млн рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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