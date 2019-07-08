Все, что случилось сегодня

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

ФАС проверит обоснованность тарифов компании "Петербургтеплоэнерго" в Карелии

Антимонопольная служба направила запрос в госкомитет Карелии по ценам и тарифам для определения экономической обоснованности тарифов на тепло, выставленных ООО "Петербургтеплоэнерго" своим клиентам.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела обращение депутата Заксобрания Карелии Виктора Степанова по вопросу установленных Госкомитетом тарифов на тепловую энергию на 2019 год для потребителей "Петербургтеплоэнерго". Антимонопольщики пришли к выводу о необходимости получения дополнительной информации от республиканских властей.

Местные жители традиционно жалуются на большие платежи за услуги теплоснабжения.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Карина Сапунова/ТАСС

В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое

Согласно данным экспертизы, в нём содержались жиры немолочного происхождения.

В Петербурге арестовали фирменный пломбир "Ленты", изготовленный в Карелии, пишут "Известия".

Об этом сообщает пресс-служба организации "Общественный контроль".

Отмечается, что в мае ванильный пломбир в вафельном рожке проверили эксперты, и обнаружили, что в нём содержатся жиры немолочного происхождения, а самих молочных жиров было в три раза меньше, нежели положено по техническому регламенту Таможенного союза.

фото: instagram.com/varg_timmen

Тепло в Карелию вернется не скоро

О приближении очередного северного циклона, который принесет в Карелию холод рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на республику надвигается холодный циклон с севера.

"Дождливая погода простоит в Карелии ближайшие два дня, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - температура воздуха в эти дни составит +16 градусов, а потом похолодает".

По информации синоптиков, с 10 июля в Петрозаводске похолодает днем до +12 градусов, в районах, на севере, до +9. Ночью в районах Карелии столбик термометра опустится до нулевой отметки.

"Такой холод нам принесет циклон с севера, - сообщила синоптик, - холодная погода простоит неделю, и только с 16-17 июля начнутся какие-то подвижку в сторону потепления".

фото: Кадр из видео

ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска

Мощный ливень обрушился на Петрозаводск 8 июля.

Улицы Петрозаводска "затопило" дождем. Автомобили "плывут" по городу. Больше всего досталось Октябрьскому проспекту.

В гидрометцентре Карелии сообщили, что дождливая погода продержится в Петрозаводске еще два дня. После чего на республику обрушится холодный циклон с севера.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" в 13.58 написали:

"На город надвигается мощный ливень. Первая под удар попадет Древлянка".

По кадрам с камер "Сампо" можно оценить последствия.

фото: "ВКонтакте"/"ДТП ПТЗ"

Власти Петрозаводска прокомментировали ситуацию с разрытием нового асфальта на Красноармейской

Заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова отреагировала на возмущение горожан по поводу разрытия нового дорожного полотна в районе пересечения улиц Гоголя и Красноармейской.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожане в минувшую субботу выложили фото с раскопками на дороге, где недавно был сделан ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Снимки вызвали бурное обсуждение бессмысленности выполненных работ.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова согласилась с тем, что возмущение жителей города справедливы. На своей странице в "Вконтакте" она объяснила ситуацию с разрытием нового асфальта.

"На пр. Комсомольском производилось АВАРИЙНОЕ разрытие ПКС Тепловые сети по причине аварии на участке трубопровода (8 домов остались без горячего водоснабжения). К сожалению, износ сетей в городе свыше 80 процентов и такие ситуации возможны. По требованию администрации города восстановление а/б покрытия будет производиться ООО АБЗ-Дорстрой, которое ранее асфальтировало эту дорогу. ВСЕ ПЛАНОВЫЕ работы на сетях синхронизированы (это условие реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги")", - пишет Мизенкова.

ФОТО: Несанкционированная торговля процветает в Петрозаводске

Торговцы с лотками вернулись на бульвар Интернационалистов.

Летом 2018 года около дома №25 по Лососинскому шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, была благоустроена территория вдоль пешеходной дорожки: рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

После озеленения территории торговцы долгое время не могли вернуться на свои излюбленные места. В этом году несанкционированная торговля вновь возобновилась. Часть продавцов установила лотки у помойки. Большинство перенесли торговлю на бульвар Интернационалистов, добавив к 17 торговым точкам еще несколько палаток и зонтиков с лотками.

Ранее администрация Петрозаводска сообщала о демонтаже трех ларьков на бульваре Интернационалистов, который должны были провести собственники объектов до 5 июля. Но на сегодняшний день все торговые точки работают.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль развернуло от удара

Автомобиль врезался в дорожное ограждение 6 июля.

ДТП произошло на улице А. Невского в 13.36.

Автомобиль врезался в дорожное ограждение. Транспортное средство развернуло.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП в течение минуты.

фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

За неделю девять жителей Карелии заразились клещевым энцефалитом

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случая клещевого энцефалита, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 3249 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 665.

С начала эпидсезона зарегистрированы 11 случая клещевого энцефалита и 14 случаев клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

фото: "ВКонтакте"/"ВСЦ "Акватика"

В Петрозаводске сегодня поле ремонта откроется водно-спортивный центр "Акватика"

"Акватика", входящая в состав Центра спортивной подготовки, была закрыта на технологический перерыв с 17 июня.

Сегодня, 8 июля, после трех недельного перерыва начнет свою работу водно-спортивный центр "Акватика". По словам директора Центра Тимура Зорнякова, за это время в водно-спортивном комплексе была усовершенствована система контроля и дозирования реагентов для очистки и обеззараживания воды, а также установлены новые водомеры и фильтры. Улучшенная система нагрева воды позволяет увеличить мощность и скорость нагрева на 100 процентов.

"При проведении ремонтных работ мы старались учесть отзывы и потребности посетителей “Акватики”. Касательно бассейна это в первую очередь затирка швов плитки в ваннах, пола душевых кабин, а также во внутренней части горки таббоган, косметический ремонт стен, замена таймеров смесителей в мужской и женской душевых. После открытия бассейна пловцы также смогут заметить новые цветные разделительные тросы. В саунах заменили проводку и камни в печках-каменках, отремонтировали полки. На июль мы запланировали ремонт и нанесение лака на паркет в универсальном спортивном зале Центра", - рассказал Тимур Зорняков в интервью в паблике "ВСЦ "Акватика"".

Ребенок сорвался с заброшенного здания в поселке Карелии

В Сотравальском районе проводится доследственная проверка по факту получения травм 13-летней девочкой, сообщил в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 7 июля днем девочка, находясь в поселке Партала Сортавальского района, прошла в заброшенное здание и по пожарной лестнице поднялась на второй этаж, где поскользнулась и упала вниз. В результате падения 13-летняя девочка получила травмы. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

ДТП произошло 7 июля на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого, сообщили в ЕДДС Петрозаводска. Подробнее

Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут. Подробнее

Карелия оказалась на 48 месте в рейтинге регионов по доходам населения. Подробнее

На прошлой неделе батюшка освятил аптеку в Муезерском районе. Подробнее

Среди регионов Северо-Западного федерального округа хуже ситуация только в Псковской области. Подробнее

В апреле в Костомукше мужчина выбросил котенка из окна в присутствии ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на набережной Петрозаводска прошел необычный парад. Подробнее

Со следующей недели изменится порядок приема и выдачи документов. Подробнее

Артур Парфенчиков 8 июля в прямом эфире расскажет о "Мусорной реформе" в Карелии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии. Подробнее

В группе "ВКонтакте" МЧС Карелии 8 июля появилась информация, не соответствующая действительности, сообщили в ведомстве. Подробнее

Жители страны рассказали экспертам, сколько денег им необходимо для ведения роскошной жизни. Подробнее

С 8 июля в Петрозаводске туристы могут стать участниками программы лояльности. Подробнее

Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергии. Подробнее

Антимонопольная служба аннулировала объявленный мэрией Петрозаводска конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Подробнее

Республиканский центр ветеринарии и консультирования получил спецмашину, в которой оборудована передвижная лаборатория для исследования форели. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 8 июля. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков ждет вопросы по теме проведения в регионе мусорной реформы в соцсети "Вконтакте". Подробнее

Карелиястат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона, в котором приведены цифры, свидетельствующие о спаде по ряду видов экономической деятельности. Подробнее

Министерство финансов республики сообщило о росте поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Карелии по итогам первой половины 2019 года. Подробнее

Забор во дворе жилого дома на улице Красной установлен незаконно, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее