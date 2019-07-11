Самое важное за сегодня

фото: Столица на Онего

"Ласточка"от Пскова до Петрозаводска будет ездить быстрее

Время следования сократится почти на два часа, поезд поменяет маршрут, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С 3 августа поезд "Ласточка" № 819/820, курсирующий по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск, сокращает время в пути и меняет маршрут следования. Поезд будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные.



Таким образом, время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится на 1 час 41 минуту и составит 11 часов 17 минут, а время в пути от Петрозаводска до Пскова сократится на 44 минуты, составив 11 часов 7 минут.



"Ласточка" № 819/820 Петрозаводск – Псков курсирует ежедневно. График ее движения с 3 августа будет следующим:

- №820 Петрозаводск (13.07) – Псков (00.24): Петрозаводск Порхов, Дно, Сольцы, Батецкая, Великий Новгород (16.48), Подберезье, Спасская Полисть, Чудово, Ирса, Волховстрой 2, Лодейное Поле, Свирь;



- №819 Псков (10.44) – Петрозаводск (21.50): Псков Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 2, Ирса, Чудово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород (16.56), Батецкая, Сольцы, Дно, Порхов.

фото: Группа "ВКонтакте" / "Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО"

Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии

ДТП произошло 10 июля в Лодейнопольском районе, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 17.45 в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением большегрузового автотранспорта марки КамАЗ и столкнулся с выполнявшими левый поворот, в попутном направлении автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в автомобиле Datsun находились жители Карелии.

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии", - написалив Конкретно.ру.

В группе "ВКонтакте" "Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО" появились фото и видео с места ДТП.

фото: @ ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб / vk.com/dtp47rus

В страшном ДТП на трассе "Кола" погибла 14-летняя девочка из Карелии

ДТП произошло 10 июля в Лодейнопольском районе, сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 17.45 в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением большегрузового автотранспорта марки КамАЗ и столкнулся с выполнявшими левый поворот, в попутном направлении автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf.

В результате ДТП 14-летняя пассажирка автомобиля Datsun скончалась на месте, остальные пассажиры в тяжелом состоянии госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. Водитель КамАЗа задержан.

По данным АН "Оперативное прикрытие", в автомобиле Datsun находились жители Карелии.

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии.





Двое пассажиров Honda, 54-летняя жительница Казахстана и 52-летний житель Оренбургской области, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение, третий пассажир, 23-летний петербуржец госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



Также в состоянии средней степени тяжести госпитализированы пассажиры Volkswagen: 18-летняя жительница Томской области и 22-летний житель Гатчинского района Ленобласти", – написали в Конкретно.ру.

Эксперты объяснили, за счет чего "Кареллеспром" получил прибыль в 2018 году

Особой заслуги гендиректора Павла Дегтярева, которого наградили премией в 26 млн рублей, в этом нет, считают специалисты.

Напомним, что состоявшееся 30 мая собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" (контрольный пакет акций которого – 50,38 % находится в руках у правительства республики) приняло решение выделить гендиректору Павлу Дегтяреву премию в размере 10% от чистой прибыли предприятия по итогам работы за 2018 год. И поскольку чистая прибыль за этот период составила 263 миллиона рублей, Дегтярев, соответственно, получит, либо уже получил, более 26 миллионов.

Согласно трудовому договору (контракту), заключенному с Павлом Дегтяревым, его премия может составлять не более 10% от чистой прибыли холдинга. Значит, это может быть и 1% и даже меньше. Однако за выплату Дегтяреву максимальной 26-миллионной премии проголосовало карельское правительство.

Между тем, выделение такой беспрецедентно большой по меркам нашей дотационной республики премии многих повергло в шок. В этой связи добавим, что гендиректор "Кареллеспрома" имеет завидное ежемесячное жалование, которое, по нашим данным, исчисляется не одной сотней тысяч рублей.

То, что в 2018 году, по сравнению с предыдущим периодом, "Кареллеспром" получил 263 миллиона рублей чистой прибыли, безусловно, хорошо. Но за счет чего это удалось? Высказать по этому вопросу собственное мнение, прокомментировать выделение премии, мы попросили известных в Карелии лесопромышленников, других компетентных в лесной сфере людей, включая чиновников высокого ранга. По понятной причине интервью они дали на условиях анонимности, однако их слова подтверждаются, в том числе, официальной отчетностью холдинга, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © ТАСС/Артем Коротаев

В Петрозаводске нашли скрытые камеры, о которых горожане и не подозревают

Активисты ОНФ призвали власти города обозначить камеры видеофиксации дорожных нарушений, сообщили в пресс-службе ОНФ по Карелии.

Активисты ОНФ направили в администрацию Петрозаводска обращение с просьбой обозначить предупреждающими знаками и дорожной разметкой видеокамеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Возле этих приборов общественники не обнаружили соответствующих отметок.



В Петрозаводске зафиксировали скрытые камеры на ул. Онежской Флотилии, 12, наб. Варкауса, 25, проспектах Комсомольском, 9 и Первомайском, 76, Лососинском шоссе, 12а, Ключевском шоссе, 17, на перекрестке Карельского проспекта и ул. Торнева.





фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Петрозаводске на Старой Кукковке построят новый квартал

Новый жилой квартал появится на месте аварийных домов, расположенных на улице Белинского.

Квартал возведут на территории, ограниченной перспективой улиц Ладожской и Белинского, а также проездом Большая Медведица. Сейчас там находится шесть жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (№ 7, 9, 11, 13, 15, 17).

"Проект не направлен на точечную застройку, а разрабатывается комитетом в целях обеспечения развития территории, повышения эффективности её использования в целом. Также это обеспечит условия для расселения аварийного жилья", - сообщает сайт администрации.

Когда будет реализован проект, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

"Хлеб в холодильнике месяцами храним, потом грызем – аж зубы сводит"

Власти создали невыносимые условия жизни для жителей деревни Большие Горы Олонецкого района Карелии, оставив людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды. Но большегорцы не сдаются.

21 июня президент Путин проводил прямую линию, в ходе которой четыре часа "простые" жители России рассказывали ему о своих низких зарплатах, разваливающемся жилье, отсутствии работы и несправедливости местных властей и спрашивали, как жить дальше. Свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка, отправили президенту и жители Больших Гор из Карелии, предупредив об этом местных чиновников.

По словам большегорцев, олонецкие руководители тут же зашевелились: пообещали отправить к ним в деревню продуктовую лавку на колесах. Жители Больших Гор обрадовались, пришли в назначенное время к месту сбора, прождали два часа, да так и ушли несолоно хлебавши.

Доведенные до последней черты, деревенские написали пост в Интернете, позвонили в редакции местных и федеральных СМИ, рассказали, что в их деревню, которая находится в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в деревне Большие Горы и встретилась с голодающими жителями.

Дверь нам открыла седая женщина в халате в горошек.

"Я в Больших Горах 58 лет живу, - начала свой рассказ баба Валя. - Деревня здесь была большая, хорошая. Автобус ходил два раза на Кинелахту, утром и вечером. Было хорошо. Теперь в Видлице больницу закрыли, в Ильинском закрыли… Хоть помирай - некуда ехать! Ни аптеки, ни магазина. Даже буханки хлеба нету! Вчера телевидение ваше приезжало из города, так я им показала, что мы едим, вынесла хлеб заплесневелый. Хлеб в холодильнике месяцами храним, потом грызем - аж зубы сводит".

В доказательство своих слов баба Валя открыла холодильник и показала, что на каждой полке у нее лежит хлеб – две буханки и батон, еще полбуханки начали покрываться зеленой плесенью. Больше в закромах у пенсионерки ничего особо и не было.

"Мне набирать хлеб приходится с запасом, - рассказала женщина, - вдруг не попадешь ни на чем в магазин. Своего транспорта у нас нету. Вот едут люди хорошие, просим, привозят".

Рассказала баба Валя, что ей идет уже 79-й год. Было пятеро детей, но троих сыновей уже похоронила. Старший Афганистан прошел, а смерть свою здесь нашел: неизвестные забили его до смерти, требуя деньги от проданной машины, которых он еще не успел получить. Так, по словам бабы Вали, пока скорая ехала, и умер. Позже еще двоих похоронила. Остались сын и дочка – оба переехали жить в Финляндию.

"Они оттуда приедут, привезут бабке продуктов, - говорит пенсионерка. - Мой сын в Финляндии первый год живет, там хоть отдача есть. Тут на бензовозе работал сутками - инсульт заработал, а денег нет. А дочка-то уже давно там, даже квартиру купила. Внуки кто где: кто в Петрозаводске, кто в Ленинграде, кто в Лодейном поле. Когда могут, приезжают, порядки мне тут помогают навести, продуктов привозят".

Рассказывала о своей жизни пенсионерка эмоционально: то на край лавки присядет, то у печки похлопочет. Чувствовался боевой дух. Только когда хлеб заплесневелый в руках держала, предательски слезы потекли, но она их быстро смахнула мозолистой рукой и вновь о прошлом вспомнила.

"Все советскую власть ругают, говорят, плохо при ней было жить, - размышляла баба Валя. – Не знаю, только вот наш деревенский мужик Богданов Василий Васильевич в райкоме партии работал, один раз к нему обратилась - на второй день уже все было сделано, просьба выполнена. А сейчас… звоним в сельсовет, а толку нет".

Неожиданно из комнаты вышел муж бабы Вали.

Продолжение читайте здесь.

фото: УГИБДД по Карелии

Автомобиль снес деревья, вылетев с трассы в Карелии, пострадали три женщины

В Олонецком районе в ДТП пострадали две женщины и 14-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 15.00 на 16 км автодороги Новинка – Тигвера 60-летняя водитель Mazda не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В результате происшествия пострадали три человека – водитель и две пассажирки (51-летняя женщина и 14-летняя школьница).

Всем оказана медицинская помощь.

фото: © AP Photo/Alastair Grant

Эксперты сообщили о следящих за пользователями приложениях в Android

Более тысячи приложений операционной системы Android следят за пользователями смартфонов без их согласия.

Российское издание RNS ссылается на материалы коллег из The Verge, которые ознакомились с исследованием, представленным на конференции PrivacyCon 2019.

"Исследователи говорят, что тысячи приложений нашли способы обмануть систему защиты Android, используя уникальный идентификатор вашего устройства и достаточное количество данных, чтобы потенциально раскрыть ваше местоположение", – отмечает издание.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Петрозаводске водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика

ДТП произошло 10 июля на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 18.50 на ул. Московской, 7А водитель автомобиля Toyota Carina совершила наезд на 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.



Пострадал ребенок – от госпитализации отказался.

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