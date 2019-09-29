Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"

Глава Карелии рассказал о проблемах в хозяйстве фермера Ираиды Шалак

Парфенчиков 29 сентября посетил ферму Ираиды Шалак, которую в июне арестовали по подозрению в хищении 15 млн рублей.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что проблемы, возникшие в июне, не могли не сказаться на результатах.

"Сегодня работаю в Олонецком районе. Не смог не заехать в хозяйство Ираиды Шалак. Несмотря на все трудности, кооператив выстоял. Сегодня здесь собирают урожай капусты. Картошка уже находится в старом овощехранилище. Конечно, урожай не такой, как планировали. Мы отстали и по вводу в действие первого в Карелии современного круглогодичного овощехранилища. Только к концу октября объект подведут под крышу", – написал Парфенчиков.

Губернатор призвал приезжать в деревню и покупать у фермера Ираиды Шалак капусту и картошку.

В июне Ираиду Шалак арестовали.



По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

А 4 июля Верховный суд Карелии отменил решение об аресте.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии водитель иномарки врезался в забор и погиб на месте

ДТП произошло 28 сентября в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В с. Великая Губа на ул. Гористой в 23.00 21-летний водитель автомобиля Skoda Fabia съехал с дороги и врезался в забор.



В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП, 17-летний пассажир автомобиля был госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ.



Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Спасатели нашли тела утонувших в Карелии рыбаков

Проводится проверка по факту гибели трех мужчин в Кемском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что 27 сентября на озере Вермас утонули трое рыбаков, одному удалось выжить.



По версии следствия, четверо мужчин на моторной лодке, без спасательных жилетов в ходе рыбалки вышли в озеро. Во время нахождения в акватории озера лодка перевернулась, и люди оказались в воде.



В результате одному из мужчин удалось выплыть и сообщить о происшествии. Остальные трое мужчин утонули, их тела обнаружены.

фото: ГИБДД Карелии

Подросток на мопеде насмерть сбил мужчину в Петрозаводске

ДТП произошло 28 сентября на Ялгубском шоссе у дома № 34, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 22.25 15-летний водитель мопеда Lifan без прав сбил 40-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении при наличии обочины.



Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП по прибытии скорой медицинской помощи.





Транспортное средство получило механические повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Артур Парфенчиков спел песню на главной площади Петрозаводска (ВИДЕО)

Глава Карелии вместе с горожанами спел песню в честь освобождения Карелии от фашистской оккупации.

Праздничная программа, посвященная 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, прошла в Петрозаводске на площади Кирова 28 сентября.

На площади Кирова встретили Молодежный марш памяти, а затем начался большой праздничный концерт. Зрители увидили театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта".



Завершился праздник фейерверком.

фото: Столица на Онего

Как полицейский пытался поймать "петрозаводского маньяка"

Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".

Верховный суд Карелии допросил полицейского, который звонил Ипатову, чтобы задержать после нападения на несовершеннолетнюю девочку, а также сотрудников ППС, ездивших на вызов, когда Ипатов избил петрозаводчанина.

Так, свои показания дал сотрудник ППС Петрозаводска, лейтенант Кружков. Именно он приехал на вызов в общежитие в Сулажгоре, где с 16 на 17 сентября 2018 года Ипатов держал раненную несовершеннолетнюю девушку. Вот как Кружков вспоминает события тех дней.

"Мы работали, не помню сейчас число, на патруле. Дали вызов – общага. Вызов прозвучал, что ножевое ранение. Приехали на вызов, встретила нас гражданка, провела в комнату. Там находилась девушка с ножевым ранением, мама и подружка, так понимаю. Потом начали общение с гражданами, которые нам пояснили, что ножевое ранение нанес гражданин по имени Антон. Начали разбираться, "скорая" гражданке уже была вызвана. При общении с гражданкой выяснили, что гражданин ударил, после чего скрылся. На месте с ней пообщались. Взяли у нее сотовый телефон гражданина, дождались "скорую", ответственного. Мы созвонились с гражданином – злодеем, который нам пояснил, что будет находиться возле "Лотос Плазы", – рассказывает Кружков.

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фото: Следком Карелии

Мать "маньяка" Ипатова рассказала, каким он был в детстве

Гособвинитель зачитал показания матери "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, данные во время следствия, так как женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии.

"У Антона нет каких-либо тяжелых хронических заболеваний, на учетах у нарколога, психиатра не состоит. В садик он не ходил, поскольку мы его воспитывали дома с супругом. В 6 лет он пошел первый класс в 40-й лицей, где он обучался до 9 класса включительно. За время его обучения в школе он учился средне, в основном, на "3" и "4". На второй год никогда не оставался. Бывали случаи, что преподаватели жаловались на его поведение в школе. А именно, на то, что он разговаривал на уроках, бывало, дрался с другими учениками… ", – сообщила его мама.

"Я помню, что был такой случай, когда Антон взял с собой из дому кухонный нож и на уроке тыкал, "щекотал" девочку по спине ножом. Меня и отца Антона регулярно вызывали в школу за поведение Антона, за прогулы, неуспеваемость. Он рос задиристым, быстро выходил из себя и вообще не любил, когда ему говорили что-то, что он слышать про себя не хотел", – зачитал показания матери гособвинитель.

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фото: Столица на Онего

Подозреваемая в жестоком убийстве двух инвалидов жительница Карелии по выходным пила джин-тоник

Сожитель соцработника Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказал, что предшествовало преступлению.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова.

В ходе заседания защита попросила Алексея охарактеризовать Юлю. Мужчина толком не смог этого сделать, очень разволновался. Подсудимая в этот момент заплакала.

"Я думал, что это судьба. Все было отлично. Были ссоры, но чисто домашние… Я никогда ничего плохого не слышал о ней. <…> У меня в голове не укладывается, чтобы поверить, что это сделала она. Она попала туда в ненужное время. Ее чем-то очень сильно напугали, это моя точка зрения", – рассказал Амосов.

Юля спиртные напитки употребляла? Если да, то как часто? – спросила прокурор у Амосова.

"Ну как вам сказать? В основном пил пиво я. На выходных возьмет себе джин-тоника, меленькую бутылочку – одну или две. Новый год практически проводили всухую. Ну выпью я чекушку с шампанским и все", – ответил свидетель.

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фото: Валерий Поташов

В Карелии отметят 80-летие Зимней войны между СССР и Финляндией

Инициатива карельских общественников получила поддержку Фонда президентских грантов.

В Карелии началась реализация проекта "Незнаменитая война. Уроки мира", посвященного 80-летию советско-финляндской войны 1939-1940 гг., которую в соседней стране называют "Зимней". Инициатором проекта, который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов, выступила автономная некоммерческая организация "Центр развития социального туризма". По словам ее директора Максима Кайгородова, объем средств проекта превысил 2,6 миллиона рублей, из которых Центру развития социального туризма удалось привлечь на условиях софинансирования около полумиллиона.

На эти деньги участники проекта намерены провести в Карелии ряд памятных акций, приуроченных к началу и окончанию Зимней войны, которая унесла жизни почти 127 тысяч советских граждан и 26 тысяч финских.

"Почему мы взялись за этот проект? Наверное, потому что мы с Максимом по образованию историки, и мы не могли пройти мимо 80-летней годовщины войны, которая оставила неизгладимый след в истории республики", – рассказал 25 сентября журналистам руководитель проекта Дмитрий Бобров.

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фото: Столица на Онего

Жители Карелии вышли на митинг после увольнения директора школы в Пудоже

Увольнение без объяснения причин директора пудожской школы №3 Светланы Вшивковой спровоцировало в Пудожском районе политический кризис.

Во вторник, 24 сентября по инициативе КПРФ здесь прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям.

частниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.

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