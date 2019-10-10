Что случилось в Петрозаводске и Карелии 10 октября

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Жители 315 поселков Карелии останутся без цифрового телевидения

Количество населенных пунктов Карелии в федеральном списке территорий без возможности принять цифровой сигнал для работы телевещания после отключения аналогового эфира увеличилось с 301 до 315.

Об этом рассказал руководитель радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Карелии Владимир Большаков, пишет ТАСС.

В Карелии переход на цифровое вещание произойдет в завершающую, четвертую, волну. Аналоговый эфир прекратится на территории республики 14 октября.

Специалисты РТПЦ республики провели дополнительные измерения, увеличив количество точек проверки сигнала в регионе. Выявилось еще 14 территорий, где нет стабильного цифрового сигнала. Это населенные пункты в Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком и Суоярвском районах. Как отметил Большаков, около трети жителей этих населенных пунктов все же могут принимать устойчивый сигнал из-за более удачного расположения антенны.

Пока от жителей, проживающих в зоне нестабильного цифрового сигнала, не поступали заявки на оказание помощи в установке спутниковой антенны.



В РТПЦ делают вывод, что те, кто находится в сложных условиях по приему цифрового эфирного телевидения, оказались лучше подготовлены к отказу от аналогового эфира.

"Среди этих 315 населенных пунктов больше половины – это те, где никто не прописан. Но мы все равно обращаем на них внимание, так как перед нами поставлена задача – внимательно смотреть, не нуждаются ли люди там в приеме цифрового сигнала, даже если это не места постоянного проживания - например, дачи", – отметил Большаков.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сроки ФЦП развития Карелии могут быть продлены

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ продлить сроки федеральной целевой программы развития Карелии.

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ заслушали информацию министра экономического развития России о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Итогом стало постановление, в котором фигурирует наша республика.

Сенаторы "рекомендовали правительству России рассмотреть возможность продления сроков действия федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" и выделения в полном объеме средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение ее мероприятий".

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что не исключает, что некоторые объекты, строительство которых планировалось в рамках празднования 100-летия республики до 2020 года, будут сданы на год позже после празднования юбилея.

"За два года, конечно, мы их сделаем, за год – есть сомнения. Мы реально оцениваем ситуацию, мы об этом прямо говорим в правительстве, мы это не скрываем, все прекрасно понимают", –пояснил губернатор в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия".

фото: Анна Вартиайнен / ВК

Жительницу Карелии преобразили на Первом канале (ФОТО)

Участница популярной программы Анна Вартиайнен рассказала в соцсети, как происходит процесс преображения героев на "Модном приговоре".

Жительница Карелии Анна Вартиайнен рассказала в соцсети о своем опыте участия в шоу "Модный приговор" на Первом канале".

"Такой вызов самой себе. А почему бы и не попробовать?", - пишет героиня.

Участница программы рассказала, как организаторы готовят проект и взаимодействуют с его участниками.

"Интересно же, как все происходит. А происходит все до банальности просто. Заполняете анкету на сайте "Модного приговора" и спустя какое-то время вам - звонок от менеджера программы. Решаете вопрос, кто будет со стороны обвинения.... Договариваетесь о встрече. На встрече максимально искренне ведете себя в рамках того, что вы сами хотите рассказать о себе, не более. Моя история зацепила редакторов программы и мне назначили стилистов, с которыми предстояло подобрать образы. Все максимально честно", - рассказала Анна Вартиайнен.

"Я не видела нарядов до выхода на подиум передачи. В магазинах одежды мне завязывали глаза, но и самой хотелось сохранить интригу и не возникало желания подсматривать. Тоже и со стилистами по прическе и макияжу (зеркала заклеены). В один момент испытала шок, когда кто-то мимолетом бросил "А вы согласились покрасить вас в красный"... Просто так пошутили", - поделилась впечатлениями участница шоу.

Героиня также рассказала, что ей не пришлось вкладывать свои средства для появления на экране.

"Все три комплекта от стилистов получены в дар. Участие совершенно бесплатное", - сказала она.

"Модный приговор" - передача, выходящая на Первом канале. Проект посвящен моде. В процессе шоу герои программы преображают свой стиль под контролем профессионалов.

фото: Игорь Георгиевский

На Сегежском ЦБК сократили 300 человек

Информация о сокращении трехсот работников градообразующего предприятия прозвучала во время заседания парламентского комитета Законодательного собрания Карелии.

О сокращении на Сегежском ЦБК сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева на заседании комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии.

На комитете рассматривался вопрос профилактики роста подростковой преступности. Гусева связала проблемы подростков с обстановкой в их семьях, где зачастую взрослые не имеют работы.

"Правонарушения в Сегеже совершают дети, у которых мать-одиночка, или родители, которые сегодня не работают нигде. Очень много людей, которые сегодня не работают. Мы понимаем ситуацию, закрылся алюминиевый завод, на котором работали родители, приезжающие из Сегежи. Сегодня сокращение идет и на ЦБК, независимо от того, что ЦБК развивается. Но 300 человек на протяжении месяца было сокращено", - сказала Марина Гусева.

"Поэтому сегодня вот эта вот обстановка социальная, конечно, раскачана. И думаю, что все наладится. Все наладится, потому что на заводе у нас будут открываться новые предприятия сегодня. И на промплощадке сегодня у нас открываются предприятия", - сказала Гусева.

фото: "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" / vk.com

Строители на Древлянке испортили сквер, который жители многоэтажки создавали 20 лет (ФОТО)

При благоустройстве территории около нового ФОКа на Древлянке рабочие варварски обошлись с деревьями, которые 20 лет назад высадили жители многоэтажки на придомовой территории.

В соцсетях жители многоэтажки по улице Дервлянка,14 опубликовали крик души.

"На Древлянке строится здание типа оздоровительного центра радом с нашим домом ул. Древлянка, 14, - написали неравнодушные жильцы. - Живем больше 20 лет и столько же лет выращиваем около дома сквер. Но то, что увидели сегодня утром выйдя из дома, просто ужас. Не передать боли за перекопанный строителями наш сквер, испорчены большие деревья, корни деревьев торчат наружу. Это же варварство!"

По словам жильцов многоэтажки, разрешений на производство работ и копку рабочие, уничтожившие деревья, не предоставили.

Станция скорой медицинской помощи выйдет из состава БСМП Петрозаводска

В Карелии будет создан единый центр оказания медпомощи, в который войдут все подстанции скорой помощи, санавиация и центр медицины катастроф.

Станцию скорой медицинской помощи ждет реорганизация. Об этом сегодня заявил вице-премьер правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков на встрече с коллективом станции.

"Организацию оказания скорой медицинской помощи в нашей республике необходимо перезагружать. Цель перезагрузки – улучшение качества оказания экстренной медпомощи на территории Карелии. Для этого будет создан единый центр медпомощи, в состав которого войдут станция скорой помощи Петрозаводска и все подстанции в районах, санавиация и центр медицины катастроф", - сказал Игорь Корсаков.

По мнению вице-премьера, реорганизация поможет решить дефицит кадров и проблему финансирования. Центр как отдельное юридическое лицо со своим руководителем - главным врачом сможет приглашать выпускников медучилища и мединститута на стажировки и самостоятельно распоряжаться средствами.

"Все денежные средства будут у вас. И уже вы сами решите, сколько бригад будет работать, какие надбавки сотрудникам выплачивать. Вопросы карового и финансового обеспечения - в ваших руках", - отметил Корсаков.

Как будет проходить реорганизация, решит специальная рабочая группа с участием представителей трудового коллектива станции скорой помощи, профсоюзов, ветеранов и Минздрава. Все вопросы по подготовке коллективного договора с новыми условиями оплаты труда, пересмотру штатного расписания с рекомендуемыми нормативами обсудят на заседаниях группы. Ближайшая встреча состоится уже через неделю.

По словам Корсакова, на решение всех организационных вопросов уйдет не менее четырех месяцев. В здании скорой медицинской помощи Петрозаводска сделают ремонт. До конца октября будет готова проектная документация. В новый центр планируют закупить современное оборудование. Создадут единый диспетчерский центр, который будет работать с программой "Промед".

"Вопросы при реорганизации будут, но мы открыты и готовы решать все проблемы сообща", - отметил Корсаков.

фото: Столица на Онего

Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

В материале "Медиазоны" указывалось, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать.

Руководство ИК-9 опровергло информацию, изложенную в статье "Медиазоны", и организовало журналистам встречу с осужденными, про которых написано в статье, а также предоставило возможность лично спросить их об условиях отбывания наказания.

"Столица на Онего" публикует диалог с заключенными без купюр.

Разговор с осужденным Меджидом.

- Здесь, в мастерской, недавно повесился осужденный. Вы знаете что-нибудь об этом? – спросили журналисты.

- С повесившимся мало общался.

- Что можете сказать о жизни в этой колонии?

- Ничего не могу сказать. Все нормально

- Какое отношение к вам администрации? Как в отряде себя чувствуете?

- Все нормально.

- Нет у вас жалоб? Просто публикация вышла в прессе, и там написано, что вы подвергаетесь каким-то пыткам.

Что ответил заключенный Меджид, читайте здесь.

фото: Кадр из видео

Грузовик сбил 7-летнего мальчика в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 9 октября на улице Лыжной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.06 на ул. Лыжной, 30 29-летний водитель Volvo (житель Санкт-Петербурга) сбил 7-летнего ребенка, переходящего проезжую часть в неустановленном для этого месте.



Мальчик доставлен в ДРБ.

На сайте DtpPtz.ru опубликованы кадры с видеорегистратора очевидца.

фото: Полиция Беломорска

Маленькие дети пострадали в ДТП в Карелии

ДТП произошло 8 октября в Беломорском районе, сообщили в МВД района.

В 15.50 минут на 839 км автодороги "Кола" 39-летний водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием, сообщили в паблике "Полиция Беломорска".



В результате происшествия пассажиры, мать с двумя малолетними детьми, 7 лет и 1 год, доставлены в ГБУЗ "Кемская ЦРБ" .

По информации ГИБДД, пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь, лечение не назначено.



Полиция Беломорска

фото: Столица на Онего

Свидетель рассказал, как обнаружил тело первой жертвы "петрозаводского маньяка"

В Верховном суде Карелии дал показания свидетель, первым оказавшийся на месте преступления, в котором обвиняют Антона Ипатова.

В суде дал показания свидетель Юрий З. Он рассказал, что вечером 19 сентября 2018 года он провожал свою подругу к зданию общежития Петрозаводского медколледжа. Рядом с общежитием свидетели обнаружили тело.

"Провожал девушку в общежитие. Шли со стороны магазина "Шанс". В девятом часу, ближе к девяти вечера. Получается, там такой пригорочек есть. В пяти метрах от себя (увидел, – прим. ред.) – мобильный телефон лежит, светится... Потом обратил внимание на силуэт. Лежит тело человека... Я подошел. Там такой полумрак...Увидел, что это девушка. А потом уже обратил внимание, что руки у нее в крови. В этот момент девушка начала хрипеть", – рассказал свидетель.

Он сообщил, что после этого он увел свою подругу в общежитие, сообщил о произошедшем вахтеру и попросил вызвать полицию и скорую помощь.

"Сам также я выбежал обратно. Начал звонить в "112". Подбежал к девушке. Она уже не подавала признаков жизни", – рассказал на суде свидетель.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

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