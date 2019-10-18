Самые значимые события пятницы

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Новости. Хроника дня
22:20, 18 Октября 2019

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фото: https://speedify.com
Депутаты из Карелии предложили ввести новые ограничения в Интернете

Депутаты карельского парламента Марина Гуменникова и Галина Гореликова предложили ограничить до вынесения решения суда распространение информации в СМИ и Интернете о подростках, ставших жертвами преступлений.

Они разработали проект обращения на имя министра связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова. В нем указано, что в последние 20 лет в стране активно развиваются информационные технологии. Вместе с тем постоянно совершенствуется правовой механизм, ограничивающий негативное воздействие на несовершеннолетних информации, размещаемой в средствах массовой информации или Интернете.

"Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях информации о совершенных противоправных действиях (бездействии) в отношении несовершеннолетнего повторно его травмирует. Особенно травмирующей для несовершеннолетних может являться информация, подающаяся со стороны обвиняемого, в которой пострадавший несовершеннолетний обвиняется в виктимном поведении, обесцениваются причиненный ему вред и его чувства, а обвиняемый, наоборот, преподносится в положительном свете", - пишут авторы.

В период следствия несовершеннолетний допрашивается, проводятся мероприятия на месте совершенного преступления, могут проводиться дополнительные психологические, психиатрические обследования. Ребенок, рассказывая о ситуации, в которой он оказался, снова испытывает нравственные страдания. Именно в этот период для успешной реабилитации важно осторожное, тактичное отношение к нему со стороны общества, а распространение в средствах массовой информации и Интернете оценочных суждений отдельных лиц может травмировать психику несовершеннолетнего. Последствия такого травмирования могут быть непредсказуемы и непоправимы, считают Марина Гуменникова и Галина Гореликова.

"Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия обращаются к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части ограничения распространения средствами массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях оценочных суждений о ситуациях, связанных с преступлениями, совершенными в отношении несовершеннолетних, до завершения следственных действий и вынесения решения суда", - говорится в проекте документа.

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фото: ГИБДД Карелии
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии

ДТП произошло в Сегежском районе на трассе "Санкт-Петербург - Мурманск", сообщили в ГИБДД Карелии.

Ночью 18 октября около 1.50, водитель автомобиля Datsun on DO наехал на припаркованный у обочины грузовой автомобиль Scania с полуприцепом.

В результате происшествия 31-летний водитель легкового автомобиля и его 32-летний пассажир (жители Вологодской области) получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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фото: https://www.facebook.com/den.diordiev
Приполярный карельский поселок испытывает нашествие голодных медведей

Жителей Чупы призвали не выходить в ночное время на улицу.

В поселке Чупа на севере Карелии появились объявления с призывом к населению "не появляться без необходимости на улице в ночное время, а в случае необходимости – не ходить по одному". Как рассказали "Столице на Онего" местные жители, уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека.    


Объявление с обращением к жителям Чупы. Фото: паблик Чупинград в ВК
 

"Мамка на работу шла, слышала рычание, пришла, позвонила в дежурку (дежурная часть полиции – прим. "Столицы на Онего"), они туда поехали, но так и не видели медведя, только тоже звуки какие-то", "Господи, как на работу в 6 утра идти? Хоть бы не сожрал на завтрак!" – такими записями сейчас пестрит паблик "Чупинград" в социальной сети "Вконтакте", объединяющий бывших и нынешних жителей поселка.

Из-за нашествия медведей в Чупе даже пришлось перенести вечер отдыха "От всей души", который планировалось провести в местном доме культуры. Сотрудники полиции и охотники в течение нескольких дней пытаются выследить опасных зверей, но пока эти попытки не увенчались успехом.     

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фото: Кадр из видео
Водитель иномарки сбил школьницу в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 18 октября на улице Шотмана, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в 15.18 на улице Шотмана в районе дома №48 водитель автомобиля Ford Focus сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте и находилась без сопровождения взрослых.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.


ГИБДД Карелии

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

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фото: СК РК
"Я убил девочку у медицинского, по пьяни что-то щелкнуло"

Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Судебный процесс ведет судья Денис Катанандов. Дело рассматривается уже больше месяца, и на каждом заседании присутствующие слышат одну за другой жуткие истории из жизни "петрозаводского маньяка".

Так, 17 октября свидетельские показания дала бывшая сожительница Ипатова – Ксения.

Ксения рассказала, как Ипатов бил ее, когда они жили вместе, как из ревности изувечил знакомого, как она с ним тащила изрезанную и истекающую кровью несовершеннолетнюю возлюбленную Ипатова к нему в общагу и как "петрозаводский маньяк" хвастался охотничьим ножом, которым он "девок грохнул".

Прокурор Сергей Скворцов входе судебного заседания спросил у Ксении: "Что Вам известно об убийствах двух девушек?"

"20 сентября 2018 года Ипатов позвонил мне около 15.40 и сказал, что он встрял, сказал, что накосячил. Попросил прийти, так как намерен попрощаться со мной. Был возбужден. Договорились встретиться на Заводской, где старые заброшенные рельсы. Я с ним встретилась. Он был выпивши достаточно. Он сказал: я убил девочку у медицинского и вторую у площади Кирова, "по пьяни что-то щелкнуло", сказал, что убил их просто так, без причины. Нож показал охотничий в крови и сказал: смотри, этим ножом я грохнул девок".

Почему Ксения не обратилась в полицию и не рассказала, где находится подозреваемы в двойном убийстве Ипатов, читайте здесь.

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фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Застрелен медведь, наводивший ужас на жителей поселка Карелии

В поселке Чупа Лоухского района убили пугавшего местных жителей медведя, сообщает Минприроды Карелии.

"В Лоухском районе в поселке Чупа люди неоднократно жаловались на частые визиты бурых медведей. Минприроды Карелии сообщает: в целях регулирования численности на этой территории планировалось добыть трех хищников. Один из них добыт сегодня", - сообщается в паблике "Республика Карелия".

Актуальную проблему выхода диких животных к населенным пунктам обсудили сегодня на внеочередном заседании Комиссии по обеспечению безопасности жителей республики. По ее решению в Минприроды организован оперативный штаб для контроля за ситуацией.

МВД и Росгвардии сегодня должны оперативно реагировать на информацию о появлении диких животных в населенных пунктах и проводить патрулирование. Главам администраций районов рекомедовали провести информационную работу с жителями о правилах поведения при встрече с лесными обитателями.

"В районах республики и Костомукшском городском округе созданы оперативные группы для проверки поступающей информации. Сообщить о встрече с диким животным жители могут по единому номеру 8(921) 457-13-18", - уточнили в официальном паблике правительства.

Напомним, в поселке Чупа появились объявления с призывом к населению "не появляться без необходимости на улице в ночное время, а в случае необходимости – не ходить по одному". Как рассказали "Столице на Онего" местные жители, уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека.

 

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фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов
Власти Петрозаводска задумались о реконструкции "экспериментальных" ограждений на ул. Чапаева

Администрация Петрозаводска планирует реконструировать ограждения тротуаров на ул. Чапаева, которая включена в план дорожного ремонта на 2020 год.

Об этом сообщили начальник Управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев и депутат Петросовета Дмитрий Романов.

Они ответили на вопрос об "экспериментальных" ограждениях, которые были установлены на ул. Чапаева во время предыдущего ремонта в 2013 году. На некоторых участках они делят тротуары пополам, мешая зимой снегоуборочной технике.

Что собираются делать власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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фото: ©Мир 24/Елизавета Шагалова/кадр из репортажа
Жители Карелии построили "мост надежды" за свои деньги

Жители острова Соролансаари в Лахденпохском районе не дождались помощи чиновников и скинулись на новый мост.

Старый, больше похожий на решето, был единственным сухопутным способом попасть на остров, сообщает "Мир 24".

Деревянная переправа появилась на острове еще в середине прошлого века. По ней на остров в пионерский лагерь возили детей, а дачники – рассаду на участки. После распада Советского Союза мост остался без хозяина. Островитяне своими силами пока могли, латали в ней дыры. Когда ставить заплатки стало некуда, скинулись на новый.

Полтора миллиона рублей собрали быстро – сейчас там около 400 дач. Купили списанный механизированный мост для танков – он крепкий и надежный. Стройка заняла всего несколько месяцев. Уже в октябре через переправу проехали первые машины. У нее пока нет имени, но между собой местные жители называют ее "мостом надежды".

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фото: https://vk.com/nataermolina
Просто хороший текст о красоте внутренней и внешней

Журналистка, блогер, акционист Наталья Ермолина рассказала о возрасте счастья и прекрасных ощущениях в нем.

- Не знаю, как это объяснить, но в последнее время ловлю себя на странном эффекте - будто глаза мои умеют сбрасывать земные годы жизни и часть тяжелой биографии человека, на которого гляжу. Смотрю на пожившую уставшую леди с хозяйственными сумками, а вижу юную Весну из Боттичелли. Достаточно зафиксировать взгляд - и через пару секунд я уже в восхищении - до чего же красивое молодое лицо. Начинаю смотреть насквозь. Откидываю нарощеную маску из прожитых лицевых судорог, обезобразившую исходник, и вижу суть. Даже становится немного жутковато в такие моменты. Что это: двойное зрение, ясновидение, дар или натренированность видеть в человеке лучшее?

Какой это возраст, когда ты посвящен в главный секрет: когда все так видишь, немного насквозь и с любовью, читайте здесь.

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фото: © Михаил Метцель/ТАСС, архив
Житель Карелии, избивавший и насиловавший несовершеннолетнюю возлюбленную, пойдет под суд

Мужчине грозит 7 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в Сортавале встречался с девушкой, которой не было 16 лет. Мужчина неоднократно совершал с ней половые сношения. Кроме того, обвиняемый систематически причинял потерпевшей побои и иные насильственные действия.

Мужчина арестован.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

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"Такой техники в Петрозаводске не было". Власти оценили работу дорожных строителей

Строительные компании, ремонтировавшие дороги и тротуары в Петрозаводске в этом году, дают гарантию качества на 4 года. Подробнее

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"Обществу надо перестать ждать, когда начнут убивать"

Известный общественник из Карелии, эксперт по детскому сиротству Александр Гезалов высказал личное мнение о возвращении смертной казни. Подробнее

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Сумма на ремонт дорог Петрозаводска в 2020 году вырастет почти до миллиарда рублей

Составленный администрацией Петрозаводска список дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году, может увеличиться вдвое благодаря почти двукратному увеличению финансирования. Подробнее

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Изменилась процедура взыскания долгов с дачников

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Пьяного водителя из Финляндии задержали на границе после возвращения из Карелии

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Ирина Мирошник: "У горожан сегодня есть реальная возможность улучшить условия в своем микрорайоне"

Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь. Подробнее

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за август 2019 года составила 38989,3 рубля, сообщает Карелиястат. Подробнее

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