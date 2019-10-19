Чем запомнился этот день

фото: ©pixabay.com

Два голодных медведя до сих пор держат в страхе жителей поселка на севере Карелии

Жители Чупы боятся в ночное время выходить на улицу из-за медведей.

В пятницу, 18 октября, застрелили одного из медведей.

Местные жители сообщили "Столице на Онего", что медведь, который был застрелен на севере Карелии, погиб в 40 км от Чупы, а два других еще бродят в окрестностях поселка.

Ранее мы писали, что уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека. Из-за нашествия медведей в Чупе даже пришлось перенести вечер отдыха "От всей души", который планировалось провести в местном доме культуры.

фото: ©Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой

Женщина пропала 15 октября.

В паблике "ВКонтакте" "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" 17 октября сообщили о пропаже 45-летней петрозаводчанки. Добровольцев и волонтеров просили помочь в поисках.

Вечером 18 октября в паблике сообщили о том, что женщина найдена мертвой.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Спецназовца из Карелии убили во время драки

Инцидент произошел в филиале Краснодарского университета МВД России в Нальчике.

После драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике один из них умер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

По информации издания, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.

фото: Столица на Онего

Появился прогноз погоды на ближайшие дни в Петрозаводске

Прогноз погоды на три дня.

В паблике "ВКонтакте" "Погода Петрозаводска и Карелии" появился прогноз погоды с 20 по 22 октября.

В воскресенье, 20 октября, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем температура воздуха задержится на показателях +7, +9.

В понедельник, 21 октября, на город обрушится сильный дождь. Ветер западный, 3-7 м/с. Ночью и днем будет +6, +8.



Во вторник, 22 октября, дождя и снега не ожидается. Ветер западный, 3-7 м/с. Ночью похолодает до +1, +3, днем потеплеет +5.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели спецназовца из Карелии

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили на сайте Следкома по Кабардино- Балкарской Республике.

Напомним, после драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике один из них умер. Погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии.

По версии следствия, 18 октября примерно в 19.00 в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями, произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта, одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.



В настоящее время установлены все участники происшествия, следствием будет дана принципиальная правовая оценка их действиям. В рамках следствия назначено проведение комплекса судебных экспертиз.

Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.

фото: ©pixabay.com

Жителей Карелии просят не стрелять по медведям и волкам в населенных пунктах

Участились случаи выхода волков и медведей в населенные пункты Карелии.

В паблике "ВКонтакте" "Республика Карелия" сообщается, что стрельба из оружия в населенных пунктах запрещена законом и влечет за собой административную ответственность.

Полномочия охотинспекторов Минприроды распространяются на охотничьи угодья и среду обитания животного мира. Поэтому они принимают участие в организации охоты на животных, угрожающих безопасности людей, совместно с правоохранительными органами. Право применять оружие в населенных пунктах есть у сотрудников полиции.

В случае крайней необходимости, если возникает угроза жизни человека, которая не может быть устранена иными средствами, в соответствии с нормами федерального законодательства возможно применение охотничьего оружия для устранения опасности.

Важно: ни при каких обстоятельствах нельзя подкармливать диких животных, оставлять неубранный урожай, так как животные инстинктивно возвращаются в места прикорма.

Сообщить о встрече с диким животным можно по единому номеру 8(921) 457-13-18.

фото: ©pixabay.com

Стадо кабанов замечено на трассе в Карелии (ФОТОФАКТ)

Кабанов заметила жительница Нововилговского поселения, сообщили в ГИБДД Карелии.

"Наша подписчица из Нововилговского поселения сообщает, что, в районе 419-420 км замечены кабаны, выходящие на федеральную автомобильную дорогу Кола. Будьте бдительны!", – подписали фото госавтоинспекторы.



©ГИБДД Карелии

фото: ©pixabay.com

Власти Карелии рассказали, как вести себя при встрече с хищниками

В Карелии участились случаи выхода хищников в населенные пункты и на трассу.

При встрече с бурым медведем, волком, кабаном, а также с другим диким зверем постарайтесь удалиться, не паникуя, ни в коем случае не убегайте и не делайте резких движений, сообщается в паблике "ВКонтакте" "Республика Карелия".

Если вы заметили дикое животное в населенном пункте срочно обратитесь в единую службу спасения по телефону 112 или по номеру телефона оперативного дежурного минприроды 8(921) 457-13-18.

Помните, дикое животное несет опасность для вашего здоровья и жизни.

При встрече с волком помните, высока вероятность что рядом другие волки. Сохраняйте внутреннее спокойствие, хищник чувствуют страх, и это - сигнал к нападению.

В случае угрозы нападения дикого животного на человека или домашнее животное, вы, соблюдая меры безопасности, вправе применить оружие, включая огнестрельное.

фото: Столица на Онего

"Если я пикну, то он зарежет мою дочь"

Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.



Судебный процесс ведет судья Денис Катанандов. Дело рассматривается уже больше месяца, и на каждом заседании присутствующие слышат одну за другой жуткие истории из жизни "петрозаводского маньяка".



Так, 17 октября свидетельские показания дала бывшая сожительница Ипатова – Ксения.



Ксения рассказала, как Ипатов бил ее, когда они жили вместе, как из ревности изувечил знакомого, как она с ним тащила изрезанную и истекающую кровью несовершеннолетнюю возлюбленную Ипатова к нему в общагу и как "петрозаводский маньяк" хвастался охотничьим ножом, которым он "девок грохнул".



"После нашего расставания он начал пить запоями, – сказала свидетельница. – Он жил рядом, и я его часто видела пьяным. В пьяном состоянии у него сносит крышу. Когда мы на Кукковке жили, он выпил и набросился на меня, жестоко избил ногами. А однажды я пришла домой, он был пьян. Я стала выгонять его. Он достал нож, изрезал мне все пальто, но раны не нанес, потому что я убегала от него. Я стала его успокаивать, он меня послушал и убрал нож. А в 2017 году он взял нож, приставил к горлу и сказал, что если я пикну, то он зарежет мою дочь. Я промолчала, чтобы он успокоился и убрал нож. Он всегда говорил, если я заявлю в полицию об избиениях или о чем-нибудь, то он меня убьет".

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фото: ©Валерий Поташов

"Размер ветеранских выплат должен составлять не 700, а 1487 рублей"

Об этом заявил один из ветеранов Петрозаводска Иван Герасимов, который выступил в качестве свидетеля в Конституционном суде Карелии, где 14 октября началось рассмотрение дела об индексации ЕДВ.

По словам Герасимова, за то время, когда республиканские власти в последний раз повысили сумму ветеранской выплаты – в 2008 году, суммарная инфляция составила более 112%. Таким образом, как считает свидетель, размер ЕДВ в Карелии необходимо увеличить вдвое.



"Размер ветеранских выплат должен составлять не 700, а 1487 рублей", – заявил ветеран.



Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".



"Основанием для обращения послужило то, что, несмотря на повышение общего уровня цен на товары и услуги, т.е инфляции, правительство за период с 2008 года по 2019 год ни разу не индексировало ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, – пояснила суду одна из истцов Светлана Соловьева. – С период с 1 июля 2008 года по 1 января 2019 года величина суммарной инфляции составила 112,4%. Уровень инфляции в 2018 году по отношению к 2008 году увеличился в 27 раз!".



Как считают заявители, "отсутствие в республике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок индексации ЕДВ, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан", а "неисполнение в течение длительного времени положения законодательного акта подрывает доверие к действиям государства и закону". Однако представители парламента Карелии и главы республики с предъявленным иском не согласились.



Читайте подробнее в статье "Подрыв доверия к государству и закону".

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