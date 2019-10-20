Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Люди завалили мусором лес в Лососинном (ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Андрей Рогалевич запечатлел 12 свалок мусора в лесу в Прионежском районе Карелии.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел заваленный мусором лес в Лососинном в Прионежском районе.

"Сердце кровью обливается, - говорит Андрей Рогалевич. – Вместо того, чтобы наслаждаться природой, собирать здесь грибы и ягоды, мы видим здесь вот это (мусор – ред.). 12 свалок. Диваны, матрасы…Человек везет все это из дома, с дач и выкидывает в лесу. При этом мы покоряем космос, ищем планеты для своего проживания. Банально уничтожая те места, где живем. Наверное, ни одно животное не поступает так, как поступает человек".

Андрей Рогалевич заснял все свалки на видео.

"Смотрите, наслаждайтесь – все это делается для наших детей, внуков, которые будут жить после нас", - сказал автор видео.

Ранее Андрей Рогалевич уже снимал свалки мусора в Прионежском районе, но это бвло летом, а осенью природа открыла то, что было спрятано под листвой.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Еще одного медведя убили в Карелии

Медведь, беспокоивший дачников в Кондопожском районе, был добыт, сообщили в Минприроды.

В Минприроды Карелии неоднократно поступали обращения от дачников общества "Березовый затон" в Кондопожском районе. Они были обеспокоены неоднократными выходами медведя к территории их дачных участков.

По решению оперативного штаба, созданного при Минприроды Карелии, было принято решение об организации охоты и выдано разрешение по урегулированию численности медведя в районе. К охоте приступили 18 октября. Три охотника с собаками смогли напасть на след хищника и ликвидировали его 19 октября утром.

Днем ранее, 18 октября, в Лоухском районе также охотникам удалось добыть медведя, угрожавшего безопасности жителей поселка Чупа и деревни Черная Речка.

Минприроды напоминает что, если вы заметили дикое животное в населенном пункте (бурый медведь, волк, кабан, рысь, росомаха), информируйте единую службу спасения по телефону полиции 112 или по номеру телефона оперативного дежурного Минприроды 8(921)457-13-18.

фото: МЧС Карелии

Женщина погибла на пожаре под Петрозаводском

Жилой дом сгорел на станции Деревянка в Прионежском районе Карелии, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с 19 на 20 октября, в 1.33, на станции Деревянка в Прионежском районе Карелии загорелся жилой дом.

Для ликвидации огня привлекались 15 челоек и 5 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений Прионежского района и Петрозаводска.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом грел уже открытым пламенем", - сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Полностью ликвидировать пожар удалось только в 8 утра.

На месте пожарища обнаружен труп женщины.

Обстоятельства происшествия выясняются.



МЧС Карелии

фото: Следком Карелии

"Смотри, этим ножом я грохнул девок"

Бывшая сожительница "петрозаводского маньяка" дала показания в суде.

"Что Вам известно об убийствах двух девушек?" - спросил прокурор Скворцов.

"20 сентября 2018 года Ипатов позвонил мне около 15.40 и сказал, что он встрял, сказал, что накосячил. Попросил прийти, так как намерен попрощаться со мной. Был возбужден. Договорились встретиться на Заводской, где старые заброшенные рельсы. Я с ним встретилась. Он был выпивши достаточно. Он сказал: я убил девочку у медицинского и вторую у площади Кирова, "по пьяни что-то щелкнуло", сказал, что убил их просто так, без причины. Нож показал охотничий в крови и сказал: смотри, этим ножом я грохнул девок".

После рассказа Ксении судья спросил, знала ли она, когда шла на встречу с Ипатовым, что он подозревается в убийствах, что его ищут?

Что знала Ксения о преступлениях Ипатова и почему не заявила об этом в полицию, читайте здесь.

фото: https://vk.com/vintcult

"Винтажный цех" открылся в Петрозаводске (ФОТО)

Арт-барахолка "Винтажный цех" работает всего два дня.

В эти выходные, 19 и 20 октября с 11.00 до 17.00 в творческом пространстве "Культура" и в актовом зале Дома профсоюзов на ул.Дзержинского, 3 все любители винтажа, красоты и Hand Made могут посетить "Винтажный цех" и порадовать себя приятными приобретениями.

Здесь и винтажная посуда, предметы декора, текстиль для рукоделия, дамские сумочки, одежда, травяной чай и настоящий мед.

Что можно найти в арт-барахолке, смотрите здесь.

Пешеход-нарушитель в Петрозаводске "выжил" благодаря осторожному водителю (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска пешеход с велосипедом лавировал между машин и чудом не попал в ДТП.

Камера наружного наблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент, как 20 октября в 11.44 пешеход с велосипедом пересекал проспект Ленина под запрещающий сигнал светофора.

Только благодаря осторожным водителям пешеход не стал жертвой ДТП.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © Мария Васильева

"Хирург от бога": Министр здравоохранения Карелии отмечает юбилей

В субботу, 19 октября, в день 50-летия Михаила Охлопкова, министра двух регионов, жители Якутии сказали ему добрые слова.

Якутянину Михаилу Охлопкову, министру здравоохранения Республики Карелия, 19 октября исполнилось 50 лет. Об этом сообщил Назар Аммосов, блогер, хирург, главный врач Оленекской ЦРБ, пишет Aartyk.ru.

Михаил Охлопков до назначения министром здравоохранения Карелии работал министром здравоохранения в Якутии.

Охлопков до назначения на государственную должность долгое время работал хирургом, заведующим хирургическим отделением Национального медицинского центра Якутии, отмечается в издании.

"Коллеги, которые работали с ним бок о бок за одним операционным столом, благодарные родители маленьких пациентов — все без исключения называют Михаила Егоровича хирургом от Бога. Талант организатора проявился в Михаиле Охлопкове еще тогда, когда он руководил Центральной районной больницей в Томпонском районе. За годы руководства Охлопкова ЦРБ из проблемного медицинского учреждения превратился в образцово-показательное учреждение", пишет Aartyk.ru.

В качестве министра здравоохранения Якутии Охлопков доказал, что медицина, прежде всего, должна работать ради пациента, во благо всего населения. С первых месяцев работы министром он объездил все 35 районов необъятной Якутии, ознакомился воочию с работой и состоянием всех медицинских учреждений республики.

"Те положительные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в республиканских больницах, поликлиниках — это то, что начал внедрять министр Михаил Охлопков. Думаем, в Карелии Михаил Охлопков еще более полно раскроет свой потенциал талантливого руководителя", - сказал Назар Аммосов.

Ученики и коллеги очень трогательно отзываются о Михаиле Егоровиче.

Напомним, что Михаил Охлопков официально вступил в должность министра здравоохранения Карелии 18 декабря 2018 года.

фото: ГИБДД Карелии

Пассажирка иномарки пострадала в ДТП на темной улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

На перекрестке в районе Ключевая произошло ДТП, в котором 41-летняя пассажирка иномарки получила травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 19 октября, в 22.11 на пересечении ул. Ключевая- ул.Корабелов 24-летний водитель, управляя автомашиной Daewoo Gentra, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Golf, двигавшейся по главной дороге.

В результате ДТП телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру."

фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска

"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.

У правоохранительных органов карельской столицы имелся повод для розыска и задержания Ипатова, ранее неоднократно судимого за разбой, кражи и другие преступления, еще до возбуждения уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью Круковского.

Но даже после возбуждения этого дела и до убийства девушек у полиции была неделя, чтобы, выражаясь языком руководителя карельского управления Следкома, проявить внимание к опасному рецидивисту. Однако профессионализма полицейским хватило только на то, чтобы, приехав на вызов к несовершеннолетней знакомой Ипатова, которую тот порезал в ночь на 16 сентября, позвонить подозреваемому в совершении тяжкого преступления на мобильный телефон и назначить ему встречу. Естественно, ранее судимый Ипатов тут же отключил телефон, а через несколько дней убил двух девушек.

За какие преступления полицейские могли задержать Ипатова, предотвратив убийства двух девушек, читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 20 октября: Сбормобиль, экскурсия по библиотеке и благотворительный праздник

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля. Подробные правила и расписание здесь .



Сайт мэрии Петрозаводска

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. Интерактивный спектакль "Непослушный Дорофей" - о непослушном гусенке, которого утащила лиса, где маленькие зрители становятся активными участниками происходящих событий. С 2 лет. 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

11.00, клуб "Культура" и актовый зал Дома профсоюзов (ул. Дзержинского, 3). Культурный винтажный цех. Арт-барахолка, хендмейд-фестиваль.



©Паблик "ВКонтакте"/ "Культурный Винтажный Цех"

11.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Лепим тыкву Джек, пустую внутри, со съемной крышечкой. 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой (ул. Кирова, 12). Сергей Прокофьев. Открытие абонемента №7 "Симфоническая академия: Как стать знаменитым". 250 руб.

13.00, школа живописи "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Занятие для детей 5-12 лет.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия в Приходском для молодежи. Изучение посланий апостолов, тематическая беседа. Чай и общение.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия "Национальная библиотека на карте города Петрозаводска: от Публичной до Национальной".



©Паблик "ВКонтакте"/ "Читайте улицы как книги!"

15.00, ресторан "Северный" (пр. Ленина, 21). День рождения благотворительного фонда им. Арины Тубис. Праздник "Волшебники среди нас". Благотворительный взнос за участие – 200 руб.

16.00, Музыкальный театр Республики Карелия, малая сцена (пл. Кирова, 4). Абонемент "Любовь: века и континенты". "На прекрасном голубом Дунае". Концерт в одном отделении. В программе - произведения австрийских композиторов от Моцарта до Иоганна Штрауса. Солисты: Эльвина Муллина, Анастасия Аверина, Чингиз Кадыров, Игорь Макаров, Вадим Мокин. Партия фортепиано - Александр Онькин.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Зима 1877 года". Открытие абонемента № 10 "Воскресные музыкальные удовольствия. Антимиры". 400-700 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. Карла Маркса, 19). Всероссийский театральный марафон. Торжественная церемония передачи символа Года театра. Ненецкий самодеятельный театр "Илебц". "Тундровые были или сказки бабушки Сэрне". Несколько сказочных новелл о жизни заполярной тундры и её коренных жителях. От 100 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Р. Хоудон. "Шикарная свадьба" (16+). Одна из самых популярных современных комедий в Европе. 400 руб.



©Сайт театра драмы Карелии "Творческая мастерская"

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Кто любит меня?". По литературным текстам известных российских литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры "Творческой мастерской" Людмила и Валерий Баулины ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни. 400 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Концерт "Spiritual Seasons". Большая осенняя программа и новый альбом "Medieval time". 400 руб.

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