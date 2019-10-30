Самые значимые события среды

фото: gubdaily.ru, Flashnord.com

Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозеро требуют от представителей Роспотребнадзора более 80 млн рублей

Сумма исков потерпевших по делу о гибели детей в "Парк-отеле "Сямозеро" к экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмиле Котович превысила 80 млн рублей.

Эти деньги родители погибших в Карелии детей намерены взыскать с фигурантов дела в качестве компенсации морального вреда. Потерпевшие заявили соответствующие гражданские иски.

Родители детей, погибших во время водного похода в Сямозеро, заявили об ухудшении здоровья, вынужденном лечении антидепрессантами и распаде семей. Причиной этих обстоятельств они видят трагедию на Сямозеро, которую, с их точки зрения, могли не допустить представители Роспотребнадзора, если бы профессионально выполняли свои функции по контролю за состоянием детских лагерей.

Во вторник, 29 октября, судья Петрозаводского городского суда Марина Носова продолжила повторное рассмотрение дела, фигурантами которого являются Анатолий Коваленко и Людмила Котович. Бывшего и действующего чиновников Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть детей.

На состоявшемся судебном заседании присутствовали двое потерпевших и двое представителей, которые защищают интересы ряда потерпевших в совокупности.

"На сегодняшний день сумма исков к Котович превышает 40 млн рублей, но может быть увеличена впоследствии. Это право потерпевших на любой стадии суда. Круг потерпевших может быть увеличен как в этом процессе, так и в рамках самостоятельных исков", - сказал корреспонденту "Столицы на Онего" адвокат Людмилы Котович Николай Флеганов. Он пояснил, что аналогичную сумму, то есть еще более 40 млн рублей, потерпевшие требуют и с Анатолия Коваленко. Интересы Коваленко в суде представляет адвокат Михаил Ямчитский.

Озвученная сейчас сумма исков потерпевших к фигурантам дела не может считаться окончательной. Известно, что на данный момент каждая заявившая иски семья намерена отсудить по 5 миллионов рублей у Коваленко и Котович.

Представитель потерпевших в суде Наталья Степанова сообщила "Столице на Онего", что психологическое состояние ее доверителей тяжелое, поэтому люди добиваются компенсации морального вреда от тех, кто мог, по ее оценке, не допустить трагедию в Карелии.

"На самом деле, с каждым годом все хуже и хуже. В том плане, что они видят, что ну ничего не происходит. Несколько улучшилось у людей настроение после приговора Решетовой, Виноградову и Круподерщикову. Но на самом деле, если бы сработали чиновники Роспотребнадзора, если бы департамент соцзащиты города Москвы..., в Москве просто тоже есть уголовное дело в отношении департамента... Если бы каждый на своем месте сработал, этой трагедии бы не произошло", - сказала Наталья Степанова.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

фото: Питкярантский инспекторский участок ГИМС

Трое рыбаков утонули в Карелии

Мужчины отправились на рыбалку и числились пропавшими без вести с 28 октября, сообщили в Следкоме Карелии.

В среду, 29 октября, в ходе поисковых мероприятий в районе полуострова Сиговец в акватории озера Выгозеро обнаружены тела 45-, 46- и 49-летнего жителей Сегежи. Рядом обнаружена затопленная лодка марки "Сарепта"саре, выполненная из сплава дюралюминия, с подвесным мотором марки Tohatsu.

По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая при плохих погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром и большой волной на воде.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Онежском озере в Медвежьегорском районе продолжаются поиски двух пропавших рыбаков.

фото: ©pixabay.com

Житель Карелии убил волка, отомстив за своих загрызенных собак

Охотник из Суоярви, у которого хищники растерзали двух собак, добыл матерого волка.

В публике газеты "Суоярвский вестник" опубликовали фото охотника с добычей. Местный житель Олег Мурашов поделился с редакцией районки своей радостью - на седьмом километре от города в сторону поселка Пийтсиеки он убил второго в свое охотничьей жизни матерого волка. Первый раз он добыл хищника 20 лет назад.

"Доволен, что отомстил за своих собак, "задранны"» волками десять и пять лет назад. Сейчас ждет положенную ему премию в 10 тысяч рублей", - пишет "Суоярвский вестник".

фото: Столица на Онего

Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Депутаты Госдумы Валентина Пивненко раскритиковала международный пункт пропуска "Вяртсиля" в Карелии за антисанитарию, поведение персонала и состояние автодороги.

О своих впечатлениях она рассказала сегодня на заседании правительства республики.

"Позор который пережила в этом году…впервые за 15 лет на машине по личным делам я ехала в Финляндию. И меня остановили на пункте пропуска молодые люди из Карелии и задали мне вопрос: «Валентина Николаевна, вам не стыдно за Россию?». Даже речь не о Карелии шла, а о России… Когда мы заходим в наш этот, так называемый пункт пропуска, где жуткая санитария в определенных местах, где сидят злые женщины, которые не смотрят на людей...", - сказала Пивненко. Что еще не понравилось депутату, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: Столица на Онего

"Я до конца верила, что мой ребенок жив"

В Петрозаводске в суде состоялся допрос родителей, которые потеряли своих детей в результате трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Во вторник, 29 октября, в Петрозаводском городском суде продолжилось повторное рассмотрение дела, фигурантами которого являются экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. Представителей Роспотребнадзора обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть детей.

В ходе судебного заседания состоялся допрос двух потерпевших, прибывших в Петрозаводск из Москвы.

Валентина рассказала в суде, что летом 2016 года отправила ребенка в лагерь по путевке, которую предоставил департамент соцзащиты Москвы. Потерпевшая заявила, что рассчитывала на то, что государственные службы смогут гарантировать безопасность ребенка.

"Я, естественно, понимала, что я отправляю ребенка в государственный, по моему мнению на тот момент, лагерь. Что государство несет ответственность за безопасность, за жизни, здоровье ребенка. У меня даже в голове не могло предположений быть, что могут быть те ужасы, которые впоследствии проявились", - рассказала Валентина.

Отправленный в лагерь ребенок, мальчик 2003 года рождения, погиб в результате происшествия на озере Сямозеро. На момент смерти ему было 13 лет. Ребенок не умел плавать, мог только держаться на воде.

"Я до конца верила, что мой ребенок жив. Приехали на опознание, нам сказали, что тело нашего ребенка не найдено", - вспоминает Валентина.

Тело ребенка будет обнаружено через несколько дней после трагедии. Его личность была подтверждена при помощи экспертизы ДНК.

"Как можно открывать лагерь с постоянными из года в год повторяющимися нарушениями? Из года в год!", - заявила потерпевшая. Она считает, что Роспотребнадзор проявил бездействие и преступную халатность.

Женщина заявила, что трагедия изменила жизнь ее семьи. Она призналась, что принимает антидепрессанты; рассказала, что ее супруг серьезно заболел.

Анна сообщила в суде, что отправила в лагерь двоих своих детей: 15-летнего сына и 12-летнюю дочь. Оба подростка хорошо умели плавать. Они находились в разных отрядах. В результате трагедии погибла дочь Анны.

Потерпевшая считает, что чиновники Роспотребнадзора должны понести ответственность за произошедшее в детском лагере.

"Я целиком и полностью считаю, что эти люди причастны и виноваты в гибели наших детей. Это не котят выкинули, запихнули в мешок и утопили. Это убили 14 деток", - заявила в суде Анна.

Анна также призналась, что трагедия в Карелии негативно повлияла на ее жизнь. У нее обострились проблемы со здоровьем, распалась семья. У младшей дочери потерпевшей на фоне стресса также начались проблемы со здоровьем.

Потерпевшие намерены взыскать с Анатолия Коваленко и Людмилы Котович по пять миллионов рублей каждая.

Напомним, трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Петрозаводский горсуд.

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу"

Гендиректор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев объяснил в суде, почему его нравственные страдания стоят два миллиона рублей.

В Петрозаводском городском суде накануне началось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации гендиректора "Кареллеспрома" Павла Дегтярева, который потребовал миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и столько же с делового издания "Вести Карелии" в качестве морального вреда за статью о многомиллионной премии, которую ему назначили акционеры от республиканского правительства.

Напомним, Светлана Лысенко в серии публикаций первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате хозяйственному руководителю "Кареллеспрома" (на тот момент – государственного предприятия). В иске речь идет о статье от 11 июля нынешнего года "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?".

В ходе первого заседания стороны озвучили свою позицию. В частности, представитель издания "Вести Карелии" заявила, что считает иск не подлежащим удовлетворению, поскольку в статье использованы оценочные суждения экспертов, которые являются их мнением и не могут быть опровергнуты. К тому же, часть оспариваемых фраз не относится к гендиректору Павлу Дегтяреву, поскольку по Уставу лесопромышленного холдинга стратегические и тактические задачи решаются советом директоров.

Судья попросила Павла Дегтярева пояснить, почему он указал в иске такой размер компенсации морального вреда, и в чем конкретно выражались его нравственные страдания.

"Мне очень тяжело стало передвигаться по городу, - заявил Дегтярев, который на суде присутствовал лично. - Мне задают очень много вопросов на эту тему. Люди дезинформированы, они подходят ко мне и задают какие-то вопросы в негативном ключе. В общественных местах подходят… Потому что каждая публикация сопровождалась моими фотографиями, и я стал достаточно медийным персонажем в городе".

Также Дегтярев сказал, что его "эти деньги не интересуют".

"Меня интересует вопрос восстановления моей деловой репутации. Сумма была обозначена, чтобы придать значимость этому вопросу. Я готов эту сумму отправить на благотворительность – без проблем. Если она будет выиграна".

Интересно, что руководитель лесопромышленной компании не стал оспаривать факты, изложенные Светланой Лысенко в июньских публикациях о премии, где журналист довольно подробно описала обстоятельства, непосредственно связанные с собранием акционеров "Кареллеспрома" 30 мая, на котором было принято решение о вознаграждении Дегтярева.

В частности, Лысенко обратила особое внимание читателей на тот факт, что за многомилионную премию генеральному директору проголосовали почти 54% участников собрания акционеров, а около 46% высказались против. Журналисту удалось выяснить, что другой крупный собственник компании – Segezha Group, владеющий 43% акций "Кареллеспрома", выступил против выплаты такого огромного вознаграждения господину Дегтяреву, после чего стало очевидным, что за скандальным решением о премии стоят акционеры, представлявшие республиканское правительство, которому тогда принадлежал контрольный пакет акций холдинга.

"Категорически не согласна с предъявленным иском, – заявила журналист Светлана Лысенко. – Я давно слежу за ситуацией в компании и не раз обращалась с просьбой дать экспертную оценку положения в ней известным специалистам в лесной отрасли. Так было и при подготовке этого материала, в котором генеральный директор "Кареллеспрома" увидел ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации. Но, мне кажется, вред деловой репутации руководителю компании причинили не оценки экспертов, а многомиллионная премия, которую он получил на фоне непростой социально-экономической обстановки в республике".

Следующее заседание по делу состоится 12 ноября.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

фото: Кадр из видео

Авария с участием двух автоледи произошла в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

ДТП произошло 29 октября на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.41 на ул. Попова, 12 21-летний водитель BMW не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и столкнулась с автомобилем Mazda, за рулем которого находилась 25-летняя девушка.



©ГИБДД Карелии

Пострадала водитель автомобиля Mazda. Ей назначено амбулаторное лечение.



©ГИБДД Карелии

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

фото: Столица на Онего

Автобус № 27 в Петрозаводске изменил маршрут

При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы он будет делать несколько остановок на улице Древлянка, а не на Лососинском шоссе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 30 октября меняется маршрут автобуса № 27. При движении от Гоголевского путепровода в сторону Чистой улицы общественный транспорт будет следовать через улицу Древлянка.



В связи с этим в маршрут включены остановочные пункты "Лесной проспект", "Детская республиканская больница", "Универсам "Находка" и "Улица Попова". Конечная остановка автобуса №27 – по-прежнему на Чистой улице.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков пообещал помочь школьнице из Питкяранты

Глава Карелии решил помочь питкярантской школьнице, которая разработала проект по созданию семейной фермы.

Об этом Парфенчиков сообщил у себя в соцсети после встречи с участниками российского школьного движения и регионального фестиваля инициатив "Рост", который проходит в Петрозаводске.

"Хороший разговор получился, интересный. И практический результат тоже есть: по итогам встречи дал поручение оказать помощь школьнице из Питкяранты. Она должна представить свой проект по созданию семейной фермы на конференции в Мурманске, но доходы многодетной семьи не позволяют ей туда поехать. Кроме того, поручил проработать вопрос оказания мер господдержки по созданию этой семейной фермы", - сообщил Артур Парфенчиков.

фото: © Радио Свобода

В Петрозаводске хозяин погибшей по вине врачей собаки намерен отсудить более полумиллиона рублей (ВИДЕО)

Владелец лайки сумел доказать в суде, что его пес погиб в результате ошибок ветеринарных врачей, и намерен получить от них крупную денежную сумму за понесенный ущерб.

Петрозаводчанин Роман Карханов судится с городскими клиниками "Ветеринарный центр" и "Нос по Вет.ru". Владелец охотничьей лайки доказал в суде, что его пес Азарт погиб из-за ошибок, допущенных врачами. Суд счел, что вина в смерти животного лежит на обеих клиниках. Роману возместили стоимость операций, компенсировали траты на экспертизу и выплатили незначительную сумму за моральный вред, однако отказались возмещать ущерб за смерть животного. Карханов требует в этой части сумму, превышающую полмиллиона рублей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Карханова, его собака получила ранение на охоте после стычки с кабаном. Затем он привез животное в городской ветеринарный центр. После операции собаке стало хуже, ночью срочно потребовалась помощь. Тогда хозяин отправился в круглосуточную клинику "Нос по ветру". Собака после повторной операции не вышла из наркоза и скончалась.

Как сообщает сторона владельца погибшей собаки, в первой клинике врачи допустили грубые ошибки - внутри животного была оставлена лигатура - перевязка на уретре, которая препятствовала оттоку мочи из мочевого пузыря. Во второй клинике были неправильно применены препараты и не было контроля за выведением собаки из наркоза.

Владелец собаки провел оценку погибшего пса с учетом всех его регалий и подготовки. Ее оценили примерно в 600 тысяч рублей. Эту сумму Роман Карханов планирует через суд взыскать с клиник.

Юрист, представляющий интересы клиники, которая проводила повторную операцию, считает, что собака попала на стол хирурга в тяжелом состоянии, наркоз был рассчитан верно, но причиной смерти были травмы. Он не согласен и с суммой предъявленного ущерба, считая ее завышенной.

На данный момент владелец собаки не добился компенсации ущерба в городском и в верховном суде республики, после чего подал кассационную жалобу.

Видео из Петрозаводска в программме "Радио Свобода" "Человек имеет право" на 13 мин. 46 сек.

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