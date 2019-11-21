Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Петросовет / личная страница ВКонтакте

Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах

Администрация столицы Карелии прекратит трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен за недопустимые высказывания в адрес жителей города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Причиной такого решения стал пост в социальных сетях, который содержит оскорбительные высказывания в адрес жителей Петрозаводска, унижающие их честь и достоинство. Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего и не может оправдываться никакими причинами.

В настоящее время Анна Лесонен находится в отпуске, который заканчивается 25 ноября. После окончания отпуска чиновнику будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Анна Лесонен (Левашова) в соцсети рассказала, как очистила территорию около дома: "Я убирала это дерьмо".

В Сегеже, где пожелтел снег и погибли птицы, предложили собрать деньги на независимую экспертизу

Жительница города Сегежа в Карелии Наталья Пастушенко рассчитывает собрать деньги на проведение независимой экспертизы.

Напомним, ранее проведенные анализы атмосферного воздуха и воды в Сегеже не выявили отклонений от нормы. Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия провело исследования погибших птиц и обнаружило в их печени соль.

"Сегежане! Ситуация выходит из-под контроля, нам нужна независимая экспертиза. Как вы наверное знаете это платно, поэтому я должна спросить у Вас, согласны ли Вы скинуться на нее. Поставьте лайк, плюс или в личку. Когда я узнаю сколько нас, готовых оплатить, то буду искать лабораторию", - написала Наталья Пастушенко в паблике "Сегежа online".

В конце прошлой недели появилась информация о гибели птиц и появившихся желтых пятнах на снегу в Сегеже. Управление Росприроднадзора продолжает проверку по фактам, указанным в СМИ и по поступившим обращениям граждан. Проверку также проводят прокуратура и Следственный комитет.

Подробнее о ситуации в моногороде читайте здесь.

фото: Анна Левашова, https://www.facebook.com/profile.php?id=100006647640603

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска: "Я убирала это дерьмо"

Начальник управления культуры мэрии столицы Карелии Анна Лесонен (Левашова) рассказала, как очистила территорию около дома.

Как написала чиновница в Facebook, после отпуска она пошла выносить мусор к помойке и пластиковые бутылки в контейнер для их сбора, установленный на Перевалке. Рядом с ним были разбросаны водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

"Чем я занималась сегодня, спросите? Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (т.к. у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо. Потому что я здесь живу! Наполнила мусорный контейнер до половины. Знаете, что? Мне совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную моё сознание. Потому что это не "случайно люди пластик мимо оранжевой спецкорзины уронили", это мрази мусор до помойки не донесли", - написала Анна Лесонен.

По признанию начальника управления культуры города, в ходе субботника "она чуть не сорвала больную спину, таская мешки к помойке".

Чиновница также заявила, что если в следующий раз своими глазами увидит тех, кто оставляет мусор возле корзины для сбора пластиковых бутылок, то вырвет им руки и вставит вместо ног, так как "какая разница: их ноги не знают короткого пути до помойных контейнеров, так пусть и не ходят никуда вовсе".

Ранее управление культуры возглавлял Сергей Соловьев, который сейчас является первым заместителем министра культуры республики.

фото: © со страницы ВКонтакте

Чиновница мэрии Петрозаводска, которую ждет отставка за недопустимые высказывания, удалила пост в соцсети

Начальник управления культуры администрации столицы Карелии Анна Лесонен удалила свой пост в соцсети, где она допустила нелестные высказывания в адрес петрозаводчан, неаккуратно выбросивших мусор.

В минувшую среду, 20 ноября, Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

Удаленный пост выглядел так.

фото: © pxhere.com, pixabay.com

Росгвардейцы Карелии задержали посетителя поликлиники, собиравшегося расстрелять врачей

Сотрудники поликлиники пожаловались депутату Петросовета на агрессивного посетителя.

На этой неделе в адрес депутата Александра Анишина поступило новое обращение, которое описывает очередной вопиющий случай. На этом раз - от сотрудников одного из медучреждений Петрозаводска.

"В лечебное учреждение обратился гражданин с требованием выдать ему медицинское свидетельство о смерти родственницы без предъявления паспорта умершей и других необходимых в данном случае документов. Получив обоснованный отказ, агрессивный мужчина повел себя по-хамски, нецензурно оскорблял врачей и медсестер. На требования успокоиться и покинуть кабинет он не реагировал, а потом стал угрожать медперсоналу расправой. Дебошир обещал вечером прийти к ним домой и расстрелять с помощью автоматического огнестрельного оружия. Успокоить гражданина смог только наряд Росгвардии, который медики вызвали с помощью "тревожной кнопки", - рассказал Александр Анишин.

Александр Анишин инициировал прокурорскую проверку по обращению медиков Петрозаводска.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

фото: Валерий Поташов, https://vk.com/anna.levashova

"Мрази" довели чиновницу из Петрозаводска до отставки

Станет ли скандал с начальником городского управления культуры прецедентом для карельских властей?

Намерения администрации Петрозаводска расторгнуть трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Лесонен (Левашовой) за "недопустимые высказывания в адрес жителей города" оказались холодным душем для муниципальной чиновницы, которая как будто забыла, что является всего лишь наемным работником для горожан, которых она назвала в социальных сетях "мразями". Однако послужит ли этот случай прецедентом для федеральных, региональных и местных властей?

Об этом рассуждает журналист Валерий Поташов в статье "От "мрази" в князи".

фото: © vk.com/ilyavarlamov

Блогер Варламов предложил наградить чиновницу мэрии Петрозаводска, назвавшую людей "мразью"

Варламов поддержал петрозаводскую чиновницу и предложил ее наградить.

В сети активно обсуждают поведение петрозаводской чиновницы, которая самостоятельно убирала мусор за горожанами. Варламов поддержал Анну Лесонен и считает, что ее нужно было наградить, пишет "ФедералПресс".

Известный блогер Илья Варламов опубликовал на своем канале новость о петрозаводской чиновнице. В настоящее время СМИ активно обсуждают эту тему. Варламов поддержал Анну Лесонен и считает, что начальницу управления культуры мэрии Петрозаводска нужно было наградить.

"Чиновницу уволили за "мразей"... а мне кажется, надо было наградить. Все правильно сделала и написала", – ответил блогер в своем телеграм-канале.

Напомним, администрация Петрозаводска приняла решение уволить начальника управления культуры Анну Лесонен, нелестно высказавшуюся в своем посте в соцсети о людях, которые не смогли до помойки донести мусор, назвав их "мразями".

Пост свой Анна Лесонен удалила сразу после разразившегося в СМИ скандала.

фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Минздрав отложил подорожание водительской комиссии

Минздрав отложил введение процедуры, вызвавшей рост цен на справки для водителей.

Приказ, который вызвал ажиотаж и километровые очереди перед наркодиспансерами в регионах, должен был выступить в силу завтра, 22 ноября.

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту цен на справки. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на Telegram-канале замглавы ведомства Олег Салагай.

"С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей", — указал он.

Приказ, который вызвал ажиотаж и километровые очереди перед наркодиспансерами в регионах, должен был выступить в силу завтра, 22 ноября. Предполагалось, что теперь,чтобы получить справку врача — психиатра-нарколога, нужно будет необходимо пройти химико-токсикологическое исследование на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови. Анализ этот очень дорогой и стоит от четырёх с половиной до девяти тысяч рублей (в зависимости от региона).

Лайф рассказывал, что из-за возникшего ажиотажа жители Ярославля скупают места в очереди к наркологу. В такой же очереди, только в Казани, сегодня скончался пенсионер.

Как ранее сообщалось, в Карелии стоимость освидетельствования водителей и кандидатов в водители (водительская комиссия) выросла с 1,5 до 5,3 тысячи рублей.

фото: © МЧС Карелии

Упавший в Костомукше с крыши пятиэтажного дома подросток будет ходить

Главный врач детской республиканской больницы Инга Леписева рассказала о состоянии ребенка, который сорвался с крыши пятиэтажного дома в Костомукше.

Главврач детской республиканской больницы Инга Леписева с сообщила "Столице на Онего", что ребенок будет ходить.

Ранее мы писали, что 8 ноября 12-летний школьник из Костомукши вместе со сверстниками забрался на крышу пятиэтажного дома. Подростки решили заняться так называемым паркуром – перепрыгнуть на крышу соседнего здания. Одному из мальчишек это удалось, а второй сорвался с и упал на землю. Медики обнаружили у него переломы ног и другие серьезные травмы. На следующий день пострадавшего школьника на вертолете доставили в детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.

Состояние недавно переведенного из реанимации в травматологическое отделение подростка Инга Леписева оценила как "средней тяжести". На наш вопрос, сможет ли он ходить, главврач ДРБ ответила: "Да, в будущем сможет". 19 ноября подростку проведены несколько операций.

С учетом полученных юным пациентом серьезных травм, отметила главный врач больницы, ему "предстоит длительное пребывание в стационаре и также длительная программа медицинской реабилитации".

"Подросток, разумеется, переживает случившееся, - говорит Инга Леписева. – Хорошо, что в больнице вместе с ним по уходу находится его папа".

Ранее сообщалось, что мальчик, сорвавшийся с крыши пятиэтажки в Костомукше, переведен из палаты ИТАР в отделение.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Темнокожего паренька" привезли на ярмарку в Петрозаводск (ФОТО)

Посетитель "Универсальной ярмарки" в Петрозаводске рассказал, какой товар можно приобрести у торговцев.

Фотограф "Столицы на Онего" сообщили, что овощей на "Универсальной ярмарке" почти нет: "один прилавок, да и том больше банок с маринадами".

Одна половина рядов отдана под одежду, вторая - рыба свежая и копченая, колбасы и сладости.

Судя по ценникам, тут можно купить "лосося-вкусняшку", "скумбрию - блестящую богиню" и "угорька-темнокожего паренька".

"На одном из прилавков с белорусскими колбасами за порядком и качеством следит с портрета Лукашенко, - рассказал фотокор. - У торговцев восточными сладостями появилась какая-то новая халва в круглых банках, раньше такой не было. Новогодний прилавок только один - елки, гирлянды и толпы игрушечных мышей. Большинство продавцов те же, что были на осенней ярмарке в октябре".

Стоимость освидетельствования водителей и кандидатов в водители (водительская комиссия) выросла с 1,5 до 5,3 тысячи рублей. Подробнее

Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик назначил комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Кемского района. Подробнее

Начальник отдела по делам гражданской обороны и ЧС Александр Серов рассказал, что власти делают для урегулирования ситуации в городе. Подробнее

В магазине Петрозаводска были обнаружены котлеты с истекшим сроком годности, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. Подробнее

Усилиями пропаганды природные и техногенные катастрофы быстро уходят в быт, считает политолог Олег Реут. Подробнее

Авария с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улицы Мурманская и Октябрьского проспекта. Подробнее

ДТП произошло на 700 км федеральной автодороги "Кола" в Сегежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Подробнее

Девелоперов в России хотят обязать сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью. Подробнее

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия провело исследование проб атмосферного воздуха, отобранных в 5 точках Сегежи. Подробнее

Открыта вакансия специалиста по работе с инвесторами Центра развития инвестиционной деятельности, сообщает сайт Корпорации. Подробнее

Карелия получит из федерального бюджета грант более 800 млн рублей за высокие показатели развития, сообщает сайт "Эксперт Северо-Запад". Подробнее

Федеральные власти выделят дополнительные средства республике Карелия в год празднования ее юбилея. Подробнее

В текущем году на оказание медицинской помощи детям властями республики будет направлено около 73 млн рублей, сообщил Артур Парфенчиков. Подробнее

Министерство экономического развития и промышленности республики подвело итоги компании по поддержке бизнеса, которая проходила в 2019 году. Подробнее

В пятницу 22 ноября состоится очередная сессия Петрозаводского городского Совета 28 созыва. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 ноября. Подробнее

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Карелии на уровне ruВВВ-. Подробнее

Птицы могли наглотаться антигололедных реагентов, перепутав их с пищей. Но есть и противоположная версия — голод Подробнее

Житель Казани 1946 года рождения умер в очереди за справкой у наркологического центра. Подробнее

О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее