Важные новости, которые вы могли пропустить

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ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, который наехал на пешехода и скрылся
Сегодня 07:25
Пожарные эвакуировали 23 человека из горящего дома в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
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Сегодня 10:09
Названы критерии для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет
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Стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты
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Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
13.01.2020, 14:23
Как бывшему главе Минстроя Карелии устроили новую должность в Госэкспертизе
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
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