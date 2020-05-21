Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Официальная страница главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова "ВКонаткте"

Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 268 человек.

По информации оперштаба, республике за сутки список инфицированных увеличился на восемь человек: по одному случаю – в Петрозаводске, в поселке Ильинский Олонецкого района, в Медвежьегорске, в Муезерском, в поселке Ляскеля Питкярантского района, в поселке Куркиеки Лахденпохского района; двое заболевших – в Суоярви.

Ранее сообщалось, что Муезерский и Медвежьегорский районы относятся к "чистым".

Выздоровели от COVID-19 еще четыре человека – в Петрозаводске, в Беломорском районе, в Сегеже и в Питкяранте. Всего – 98.

Проведено 29909 исследований (+1208 за сутки).

На самокарантине находятся 5321 человек (-180 за сутки).

В местах обсервации 25 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 43,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,8 раз выше и составляет 210,4 случая, по Северо-Западу – 157,8.

фото: МВД Карелии

Полицию Петрозаводска возглавит новый руководитель?

Нынешний начальник столичной полиции Николай Красовский до конца мая находится в отпуске.

Как стало известно нашему изданию, уже с 1 июня Управление МВД России по Петрозаводску, возможно, возглавит новый начальник. По имеющейся информации, им станет 44-летний полковник Дмитрий Маханьков, на днях назначенный врио начальника Управления.

Как рассказали нам в МВД Карелии, в 2016 году Маханьков приехал в Петрозаводск из Ямало-Ненецкого автономного округа, полицию которого с 2010-го до 2016 года возглавлял нынешний министр внутренних дел Карелии, генерал-майор Дмитрий Сергеев. До назначения врио начальника УМВД России по Петрозаводску Дмитрий Маханьков руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МВД РК, а ранее возглавлял Лахденпохскую, затем Сортавальскую полицию.

Что касается возглавляющего петрозаводскую полицию с октября 2013 года полковника Николая Красовского, то он до конца мая официально находится в отпуске. Однако, по полученной нами в МВД республики неофициальной информации, на работу в прежней должности он уже не вернется. Причина этого, по словам наших источников в полиции, - низкие показатели в работе петрозаводского УМВД. Впрочем, считают они, в деятельности основного подразделения карельской полиции, в силу ряда причин "всегда были, есть и будут различные недостатки и проблемы".

Мы позвонили Николаю Красовскому с просьбой прокомментировать возможную отставку и переезд на работу в другой регион. Наш вопрос о его дальнейшей службе в органах внутренних дел Николай Вячеславович оставил без комментариев.

фото: © скриншот трансляции / паблик вконтакте "Республика Карелия"

"Просто приезжать в гости на несколько дней сейчас недопустимо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков порекомендовал жителям республики не принимать гостей и родственников из других регионов.

"Инфекция попадает в Карелию из соседних регионов, в первую очередь, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если приезжающий соблюдает изоляцию, тогда заболевает принимающая его семья. Если приехавший из другого региона человек нарушает правила, - инфекция выходит за пределы семейных контактов", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков накануне на заседании республиканского правительства.



Глава Карелии подчеркнул: безусловно, есть жизненные ситуации, когда человеку необходимо приехать к родным. И они будут учитываться. Но просто приезжать в гости, на отдых на несколько дней сейчас недопустимо. Это будет зафиксировано в соответствующем распоряжении главы региона, которое сейчас готовится, - сообщили в Оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

"Понимаем, что необходимо решать вопрос о дальнейшем открытии направлений в экономике, дежурных групп в детских садах, работы общественного транспорта. Но при этом нельзя подвергать опасности жизнь и здоровье людей", - добавил глава Карелии.

фото: © кадр из видео

Мужчина "отлетел" на несколько метров после автонаезда в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 20 мая на Перевалке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.55 на перекрёстке улиц Чапаева и Чкалова 37-летний водитель автомобиля Dodge сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее пьяный водитель на "Волге" сбил ребенка в Карелии.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В Карелии оставшаяся без крова семья просит о помощи

Жители Карелии потеряли дом во время пожара в Новой Вилге.

Напомним, 15 мая в 18.52 в Новой Вилге сгорел двухэтажный деревянный дом площадью 80 кв м. На месте работали 22 пожарных.

Семейная пара, воспитывающая двухлетнего сына, осталась без крова. Сгорело имущество, одежда, документы.

В соцсети просят неравнодушных жителей Карелии помочь погорельцам.

Размеры одежды: мальчик – 98, обувь 26, женщина – 50, обувь 39, мужчина – 50-52, обувь 45.

Как еще можно помочь и куда обращаться, смотрите здесь.

фото: pixabay.com

Присяжные вынесли вердикт по делу о зверском убийстве петрозаводчанина в Камбодже

В Карелии присяжные заседатели признали Дмитрия Сидорова виновным в убийстве петрозаводчанина Дениса Гончарова в Камбодже.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, присяжные заседатели накануне вынесли вердикт и признали виновным в убийстве и незаконном приобретении технических спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, гражданина России.

Следствием и судом было установлено, что в июле 2015 года подсудимый, находясь на отдыхе в городе Сиануквиль Королевства Камбоджа, в ходе совместного распития спиртного с соотечественником из России, напал на него и причинил множественные колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После этого в течение нескольких часов подсудимый покинул Камбоджу и прибыл на территорию Российской Федерации, где был задержан. Кроме этого, обвиняемый незаконно приобрел специальное техническое средство, которое использовал для скрытой аудиозаписи разговоров.

Напомним, как сообщалось ранее, в июле 2015 года полиция Камбоджи обнаружила тело 28-летнего российского туриста Дениса Гончарова с 30-ю ножевыми ранениями и перерезанным горлом в канале недалеко от популярного пляжа Отрес. В убийстве Гончарова заподозрили его соотечественника Дмитрия Сидорова. По словам жены погибшего, вечером за ее мужем заехал россиянин на мотоцикле. Мужчины отправились выпить. Следствие предполагало, что Сидоров напал на Гончарова, пока тот был за рулем мотоцикла. Турист попытался убежать, россиянин преследовал его с ножом. Преступник нанес жертве 30 ударов, а затем перерезал горло.

После задержания в Санкт-Петербурге в отношении подсудимого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вердиктом присяжных заседателей Дмитрий Сидоров признан виновными в инкриминируемых ему преступлениях. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

"Я вообще не знаю людей в бизнесе, которые что-то реально получили от государства во время карантина"

Известный предприниматель Карелии Александр Лукьянов поделился мыслями о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

Известный предприниматель Александр Лукьяновым, который 28 лет занимается бизнесом, входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия на сегодняшний день закрыты или терпят убытки.

"Главная ошибка чиновников в том, что они спускают свои требования или пытаются помогать, даже не спросив нас, предпринимателей, а что нам нужно, и как лучше сделать. Это, как если бы врач начал лечить, не поинтересовавшись у пациента, что болит, какие симптомы, - считает Лукьянов. - Если чиновники хотят предпринимателей поддержать, то нужно, как минимум, нас собрать и спросить: а чем вам помочь? И мы бы тогда рассказали, какие меры поддержки нужны и могут позитивно сказаться на ситуации.

Чтобы люди не занимались догадками, с предпринимательским сообществом нужно разговаривать - сесть за один стол, без посредников, и поговорить. Только с настоящими предпринимателями, а не с теми, кого назначат на Ленина, 19. Мы же все здесь, в Петрозаводске... Но какие-то шептуны навязывают Парфенчикову точку зрения, что с нами вообще не нужно разговаривать. Или составляют списки любимчиков, и только их приглашают.

А ведь эти люди во власти, всякие там министры, никогда предпринимателями не были. Получая зарплату из бюджета, они даже не задумываются, откуда эти деньги. Они не чувствуют пульса экономики. Откуда они знают, как надо?

Скажу честно, - ни одно из моих предприятий не попало ни под один вид поддержки. Ни кафе, ни аптеки, ни гостиница… Скажу больше - ни один из моих арендаторов не попал в эти списки. Поэтому я вообще не знаю людей в бизнесе, которые что-то реально получили от государства во время карантина.

При этом все мы плыли в одной лодке, налоговый котел был общим, но как только лодка перевернулась, кому-то спасательный жилет дали, а кому-то нет".

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: © МВД Карелии

Управление полиции Петрозаводска возглавил новый руководитель Дмитрий Маханьков

Встреча нового руководителя с личным составом состоялась 21 мая, сообщили в МВД Карелии.

Министр внутренних дел Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев охарактеризовал Дмитрия Маханькова как профессионала, имеющего одновременно большой опыт и в криминальном блоке, и в направлении охраны общественного порядка и безопасности.

С 2016 года Маханьков проходил службу на руководящих должностях в отделениях МВД по Муезерскому, Лахденпохскому и Сортавальскому районам.

До назначения на должность начальника управления МВД по Петрозаводску он руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карелии.

Ранее мы уже сообщали, что управление полиции Петрозаводска, возможно, возглавит новый начальник.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число умерших от пневмонии жителей Карелии продолжает расти

За сутки в республике шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 413 пациентов.



С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 83-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, по статистике на 20 мая в Карелии от пневмонии умерли две пенсионерки.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Депутаты одобрили введение в регионе налога на профессиональный доход

Парламент Карелии поддержал законопроект о введении экспериментального налогового режима для самозанятых.

Законопроект был принят депутатами во втором окончательном чтении на сессии парламента в четверг, 21 мая.

Налог на профессиональный доход является специальным налоговым режимом для самозанятых граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии"

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель фуры получил травмы в групповом ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Авария с участием трех автомобилей произошла в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В минувшую среду в 17:40 на 364 км федеральной автодороги "Кола" 53-летний водитель грузового автомобиля Renault Magnum с полуприцепом не учел дорожные и метеорологические условия и столкнулся с фургоном АФ, который двигался в попутном направлении. От удара фургон наехал на двигающийся в попутном направлении бортовой грузовик "ГАЗ". В результате ДТП травмы получил 33-летний водитель фургона. Жителю Санкт-Петербурга была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на неустойчивую погоду: перепады температур и осадки создают неблагоприятные дорожные условия. При таких условиях водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не выполнять резких маневров и не создавать аварийных ситуаций своими действиями", - предупреждают в ГИБДД республики.

Ранее нетрезвый пенсионер в Карелии не рассчитал дистанцию и попал под грузовик.

фото: сайт Segezha Group

Депутат сообщила о давлении руководства "Карелия ДСП" на оставшихся без денег работников

Депутат Эмилия Слабунова рассказала о давлении менеджмента "Карелия ДСП" на сотрудников находящегося в кризисе предприятия.

Депутаты Законодательного собрания Карелии на парламентской сессии 21 мая заслушали доклад правительства о способах выведения из кризиса предприятия "Карелия ДСП". На сегодняшний день сотрудники завода, производящего древесно-стружечные плиты, заявили о закрытии производства до лета по причине отсутствия сырья. Работники предприятия предполагают, что завод уйдет в более длительный простой, а затем будет ликвидирован.

Депутат Эмилия Слабунова заявила, что на данный момент на сотрудников оказавшегося в кризисе предприятия оказывает давление менеджмент, вынуждая согласовывать свою позицию с адвокатом в процессе общения с правоохранительными органами, которые проверяют работу "Карелия ДСП".

"Вчера работникам стали рассылать уведомления о том, что в связи с проверкой деятельности АО "Карелия ДСП", производимой правоохранительными органами, сотрудники предприятия могут быть вызваны для опросов. Для контроля за соблюдением прав граждан при проведении опросов компания предоставляет адвоката за свой счет. Ну и далее сообщается порядок действий: если вы получили приглашение на опрос, убедительно просим связаться по такому-то телефону, по электронной почте для согласования ваших действий с адвокатом. Некорректное изложение информации при проведении опроса сотрудникам правоохранительных органов может повлечь вашу ответственность, будьте осторожны", - сообщила Слабунова.

После этого председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович пообещал обратиться в прокуратуру для проверки информации о давлении на работников "Карелия ДСП" со стороны руководства.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске начался ремонт дороги на Древлянке (ФОТО)

На Лесном проспекте начались работы по фрезеровке асфальта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петрозаводске продолжают восстанавливать городские магистрали.

Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" приступил к работам на Лесном проспекте.

А на Соломенском шоссе начали укладку выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Напомним, в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог. На Гвардейской и Муезерской улицах, а также Вытегорском шоссе работы уже завершены.

Работы планируется завершить к середине сентября.

фото: © скриншот заседания Законодательного собрания

Власти Карелии могут вернуть полномочия по теплоснабжению районов на муниципальный уровень

Депутаты узнали о планах Минстроя республики по перераспределению полномочий в сфере управления энерго-, тепло и газоснабжению между органами местного самоуправления и госвласти.

В ходе заседания Законодательного собрания депутат парламента Карелии, заслуженный энергетик России Владимир Семенов сегодня попросил главу Минстроя Виктора Россыпнова прокомментировать информацию о прекращении полномочий республики по инженерному обеспечению районов.

"Сейчас идут разговоры о прекращении полномочий региона по энерго-, тепло- и газоснабжения. То, что вы ведете переговоры с главами местных самоуправлений, это факт. Мне звонили многие люди. Ко мне, как к энергетику, обращаются с этой проблемой. Вчера должна была быть видеоконференция по данному вопросу с главами районов. Мы в течение пять лет боремся за то, что добавить в полномочия республики водоснабжение и водоотведение. А сейчас ставится вопрос, чтобы прекратить полномочия в сфере управления электро-, тепло и газоснабжению, передав все это на уровень муниципалитетов", - сказал Владимир Семенов, ответив, что в распоряжении парламентариев есть письмо с данной инициативой Минстроя за подписью заместителя министра.

Глава Минстроя Виктор Россыпнов пытался заверить депутатов, что никаких кардинальных решений по вопросу передачи полномочий не принято.

"Никаких кардинальных решений, не согласованных с органами на местах, приниматься не будет. Все переговоры, о которых у вас есть информация, в настоящее время имеют характер обсуждений об оптимизации работ. Есть вопросы, которые непосредственно в районе решить проще и виднее, что конкретно оптимизировать. Соответственно, сейчас повода об обсуждений того, что будут приниматься какие-то глобальные решения в части передачи полномочий, нет. С муниципалитетами мы находимся в контакте, обсуждаем, как сделать работу эффективнее", - заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России число заболевших коронавирусом превысило 317 тысяч

На 21 мая в России зарегистрировано 317554 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8849, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 42% из них нет симптомов заболевания.

Вчера было выявлено 8764 случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 127 человек. Всего умерли 3099 зараженных.

Выздоровели – 92681 человек (+7289 за сутки).

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 268 человек.

фото: © скриншот трансляции заседания Законодательного собрания

Парламентарии Карелии потребовали от "Карелкоммунэнерго" отчитаться о расходовании субсидии в 1,5 млрд

Парламентские слушания по деятельности государственного предприятия, получившего в прошлом году более 1,5 млрд рублей из бюджета республики, пройдут в июне.

Деятельность ГУП "Карелкоммунэнерго" вновь вызвала споры в Законодательном собрании республики. На заседании парламента сегодня было принято решение о проведении слушаний, где организация, которая отвечает за теплоснабжение нескольких районов, представит отчет по расходованию средств субсидии.

"В 2019 году летом мы в виде субсидий "Карелкоммунэнерго" выделили сначала 365 млн рублей, потом - 500 млн на создание акционерных дочерних обществ, а в ноябре - 750 млн рублей. Всего более 1,5 млрд рублей. Причем я почитал информацию, которая шла по "Карелкоммунэнерго", - полностью упущена доходная часть реализации. А реализация – это тариф, который утвержден для "Карелкоммунэнерго" летом 2019 года. И я думаю, что он не меньше 90 процентов. Я уверен в этом. Но про реализацию полное молчание. Прочитал, что на 158 млн организация купила технику, частотные преобразователи. Но в итоге это всего-навсего 200 млн. Когда мы получим ответ об использовании субсидии, которую мы выделили "Карелкоммунэнерго?" – поинтересовался у главы Минстроя Виктора Россыпнова депутат Законодательного собрания, заслуженный энергетик России Владимир Семенов.

Поддержал коллегу и председатель парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук.

"Исходя из картотеки в Арбитражном производстве я вижу, что ГУП сейчас испытывает трудности с ликвидностью. Что происходит?" – спросил Лиминчук.

Глава Минстроя заявил, что разделяет беспокойство об огромных средствах, выделяемых в качестве субсидий.

"Данную ситуацию не исправить, пока мы не сможем оптимизировать всю систему теплоснабжения. Мы понимаем, что есть ряд котельных, которые ежегодно генерируют финансовые потери в больших размерах. Сборы за оказанные услуги по отоплению гораздо меньше, чем сумма этих затрат. Мы для себя программу сформировали. Мы понимаем, где происходит потеря финансовых средств. Готовы эту программу представить. Чем меньше у нас будет таких котельных, которые теряют миллионы рублей, тем меньше будет потребность в субсидиях. Пока, к сожалению, у нас значительное число таких котельных. Необходима серьезная, глубокая модернизация всей системы. Я в этом глубоко убежден", - отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики.

На заседании Законодательного собрания было принято решение провести в июне парламентские слушания по "Карелкоммунэнерго" с учетом представленного ранее бизнес-плана предприятия.

фото: © кадр из видео

Около 500 метров браконьерских сетей обнаружили в нацпарке Карелии (ВИДЕО)

Оперативная группа "Орлан" 15-19 мая провела рейд на территории Водлозерского национального парка.

Как сообщили в группе нацпарка "ВКонтакте", до 30 июня запрещена установка сетей.

Несмотря на запрет, в ходе рейда на озерах Водлозеро, Сомбомозеро, Лешезеро и реке Вама опергруппа обнаружила около 500 метров незаконно установленных сетей, 10 мереж и одну сетевую ловушку.

Проводится административное расследование.

Ранее браконьеры попались на ловле рыбы в заказнике "Кижский".

фото: © пресс-служба "Карелия Палп"

Юрий Айвазов рассказал о работе Кондопожского ЦБК в условиях пандемии коронавируса

Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе Кондопожского ЦБК в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки в стране и республике.

Пандемия коронавируса оказалась суровой проверкой на прочность для мировой экономической и финансовой системы. Очевидно, что введение ограничительных мер сказалось на работе предприятий, в том числе тех, которые осуществляют непрерывный цикл производства. Среди них – Кондопожский ЦБК, который не останавливался ни на один день.

По словам Юрия Айвазова, ситуация с коронавирусом сильно повлияла на все процессы внутри компании, но не остановила их.



"Крупнейший производитель газетной бумаги – АО "Кондопожский ЦБК", продукцию которого ООО "Карелия Палп" поставляет заказчикам, продолжает работать и выполнять установленные планы. Более того, по итогам первых месяцев года объем производства увеличился. Все работники компаний холдинга "Карелия Палп" осознают важность продолжения ритмичной работы. Любой сбой повлияет на судьбы тысяч людей. От деятельности градообразующего предприятия зависит благосостояние работников комбината, лесозаготовительного и транспортного комплексов, а также других организаций, которые задействованы во вспомогательных процессах. Более того, компании холдинга "Карелия Палп" и Кондопожский ЦБК обеспечивают стабильные отчисления в бюджеты различных уровней и немалую долю в бюджеты города и района. Оказывают поддержку медицинским учреждениям. Все это благоприятно влияет на экономику Карелии и на стабильность ситуации без учета негативного воздействия пандемии на экономику в мире. Не случайно АО "Кондопожский ЦБК" был включен в перечень системообразующих предприятий страны. За деятельностью комбината установлен усиленный контроль со стороны государства", – рассказал гендиректор ООО "Карелия Палп".

Подробнее о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги читайте в материале "Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса".

фото: Минсельхоз РК

Парламент Карелии одобрил идею возведения роботизированной фермы за полмиллиарда рублей

Депутаты поддержали внесение поправок в бюджет, которые предусматривают увеличение уставного капитала совхоза "Ведлозерский", где предполагается строительство роботизированной молочной фермы.

Депутаты одобрили увеличение доходов и расходов бюджета в 2020 году на 540 млн рублей, в 2021 году – на 78 млн 800 тыс. рублей. Законопроект был поддержан карельским парламентом во втором окончательном чтении в четверг, 21 мая. Эти средства предполагается направить из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы.

Часть указанных средств будет направлена на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Совхоз "Ведлозерский".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Вести Карелии

В Карелии прокуратура обжаловала оправдательный приговор гендиректору ДРСУ

В республике обжалован оправдательный приговор генеральному директору "Кольского ДРСУ" Юрию Гугалинскому, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

Адвокат Елена Аскерова, защищающая интересы Юрия Гугалинского, заявила, что апелляционное представление в Верховный суд Карелии на вынесенный Медвежьегорским судом 20 марта оправдательный приговор Юрию Гугалинскому подписала старший помощник прокурора района Едена Дружинина, которая была гособвинителем на этом судебном процессе.

Напомним, по версии следователей медвежьегорского отдела республиканского Следкома, в 2016-2017 годах гендиректор ООО "Кольское ДРСУ" Юрий Гугалинский подписал с питерской фирмой "Служба заказчика" несколько фиктивных договоров аренды дорожной спецтехники и автотранспорта. Этим, считает следствие, он причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 млн рублей.

В результате Гугалинского обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 Уголовного кодекса).

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Антимонопольщики не считают цены на маски запредельными

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что ажиотажных цен на маски в России уже нет.

Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

"Сейчас, мы наблюдаем, уже нет вот тех каких-то запредельных цен, которые были, когда за маску просили 100 рублей … Ажиотажных цен уже нет", – сказал Цариковский.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии проведет прямую линию не по вопросам коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков посвятит очередную прямую линию вопросам расселения аварийного жилья и ремонта дорог.

В пятницу, 22 мая, руководитель региона вновь проведет встречу с жителями республики в Сети.

"Друзья, завтра, 22 мая, проведу традиционную прямую линию. В этот раз она будет посвящена не коронавирусу. В режиме онлайн обсудим не менее важные темы: расселение аварийного жилья, а также строительство и ремонты наших дорог", - пишет на своей странице в 2ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Начало трансляции в 12.00. Увидеть ее можно здесь.

фото: © shutterstock.com

Власти Карелии будут проверять СМИ и Сети на фейки о коронавирусе

В администрации главы республики будут мониторить СМИ и Интернет по вопросам распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Артур Парфенчиков. В связи с угрозой распространения на территории Карелии новой коронавирусной инфекции администрации главы республики предписано обеспечить мониторинг публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Организовать такой мониторинг рекомендовано и органам местного самоуправления районов и городских округов.

Под проверку на фейки о коронавирусе попадут как публикации в СМИ, так и все сообщения в Сети.

Напомним, с 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Введено наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности. Такие деяния наказываются штрафом на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Наказание в виде лишения свободы до 3-х лет можно получить, если распространенная заведомо ложная информация причинила вред здоровью человека, до 5 лет колонии, если данная информация повлекла смерть человека.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Мировой рекордсмен по изготовлению карельских калиток живет в Нурмесе

Жительница финского региона Северная Карелия слепила 16 традиционных карельских пирогов менее чем за минуту.

Самым быстрым в мире мастером по изготовлению карельских калиток оказалась жительница небольшого города Нурмес в Восточной Финляндии Ритва Рюттюляйнен. Как пишет финская газета Karjala, она умудрилась слепить 16 традиционных карельских пирогов за 54 секунды. Ее рекорд был зафиксирован в телевизионной студии Хельсинки в марте нынешнего года.



Ритва Рюттюляйнен. Фото из газеты Karjala

Кулинарному искусству Ритва начала учиться еще в детстве, перенимая на домашней кухне старинные рецепты своей бабушки из коммуны Иломантси в приграничном финском регионе Северная Карелия. Сейчас изготовление калиток является для жительницы Нурмеса основным источником дохода. Ее компания печет свыше 4 тысяч карельских пирогов в неделю, и их можно встретить в кафе, ресторанах и магазинах по всей Финляндии.

фото: © Столица на Онего

На улицах Петрозаводска по-прежнему много людей

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 21 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 21 мая в 13.50 составил 1.9 – на улице очень много людей. Вчера показатель был аналогичен.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 268.

фото: © Столица на Онего

Верховный суд Карелии не нашел оснований для отмены результатов выборов в горсовет Сортавалы

Суд отклонил все жалобы проигравших кандидатов.

Верховный суд Карелии оставил в силе решения городского суда Сортавалы, который отказался удовлетворить иски об отмене итогов голосования на выборах в представительный орган местного самоуправления, состоявшихся 1 марта. Напомним, с такими исками в суд обратились проигравшие кандидаты от партии "Справедливая Россия", которые считают, что выборы в Сортавальский горсовет проходили с многочисленными нарушениями избирательного законодательства.

Верховный суд Карелии оставил без удовлетворения все восемь апелляционных жалоб на решения суда в Сортавале. Таким образом, как отметили в Центральной избирательной комиссии республики, карельские суды подтвердили законность мартовских выборов.

Как сообщала ранее "Столица на Онего", по итогам голосования в новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один кандидат "справедливороссов". 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Заксобрание Карелии поддержало временное снижение налогов для ряда предпринимателей

Парламент региона поддержал законопроект, предусматривающий временное снижение налоговой нагрузки на некоторых предпринимателей, пострадавших в период распространения коронавируса.

"Проектом закона предлагается с 1 января по 31 декабря 2020 года понизить ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для дополнительных категорий налогоплательщиков малого и среднего предпринимательства, а именно для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: производство изделий народных художественных промыслов; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками, за исключением алкоголя и табачных изделий; оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; строительство", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © "Республика"/ Максим Алиев

Глава Минстроя Карелии пообещал не оставить Пудож без тепла и горячей воды

Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов доложил депутатам о ситуации с топлением в Пудожском районе.

На заседании карельского парламента депутаты сегодня обсудили вопрос теплоснабжения и горячего водоснабжения Пудожского городского поселения

Напомним, недавно стало известно, что "Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении. Государственно предприятие уведомило Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство ГУПа представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожа будет возложена на них.

"Во-первых, я хотел всех успокоить - никаких перерывов в отоплении не планируется и не будет. В настоящее время нами инициирован вопрос об обоснованности арендных платежей собственнику котлового оборудования. Сумма этих платежей превышает 3 млн рублей в год, что соразмерно стоимости топлива для всего района в месяц. При этом, когда Госкомитет по тарифам запросил калькуляцию арендных платежей, собственник не смог предоставить данную информацию. Поэтому данные расходы не вошли в тариф", - заявил на заседании Законодательного собрания глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Министр отметил, что для проверки обоснованности передачи ранее муниципального имущества - котлового оборудования - в пользование частным лицам, Минстрой обратился в прокуратуру.

По словам Россыпнова, министерство сегодня проводит активную работу для того, чтобы в тех районах, где есть такая возможность были заключены концессионные соглашения.

"Две компании в Пудоже рассматривали возможность заключить концессионное соглашение. Осматривали оборудование в котельных Пудожского района, и их выводы совпали в выводами нашего государственного предприятия. Они сообщили нам об ужасающей состоянии котлового оборудования. Это говорит о том, что собственник, получая арендные платежи фактически не осуществляет свои обязанности, установленные Гражданским кодексом по несению бремени по данному имуществу. Таким образом, в настоящее время мы до начала подготовки к отопительному сезону предложили ООО предоставить калькуляцию для включения в тариф, либо сообщить нам о возможности передачи данного имущества, о котором по факту предприятие сейчас не заботится, в муниципальную собственность. Процесс рабочий. 25 мая мы получим ответ. И в период подготовки к началу отопительного сезона все вопросы снимем. Население Пудожа не пострадает", - заверил депутатов Виктор Россыпнов.

От вопроса председателя парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонида Лиминчука об отказе ГУП "Карелкоммунэнерго" от функции гарантирующего поставщика министр практически "ушел".

"Информация в СМИ в определенных случаях имеет целью повлиять на позицию ГУПа, чтобы он продолжил платить арендную плату и не ставил вопросы о поддержании состояния имущества. По факту ГУП не ставит вопрос об отказе отопления, а о том, чтобы ООО предоставило калькуляцию, либо сообщило о своих планах по поддержанию данного котлового оборудования в состоянии пригодном для эксплуатации. В любом случае после получения ответов вопрос об организации отопления будет решен", - заявил глава Минстроя республики.

Обвиняя в некорректной подаче информации, в том числе "Столицу на Онего", опубликовавшую материал "Пудож останется без тепла и горячей воды?", Виктор Россыпнов так и не ответил депутатам, кто будет поставщиком тепла в Пудоже. Не стал он уточнять и то, что по договору "Карелкоммунэнерго", а не собственник котлов, должен содержать имущество в состоянии эксплуатационной готовности в соответствии с нормативно-технической документации, а также своевременно проводить плановый и текущий ремонт за свой счет. Данный документ предоставлен редакции представителями ООО "Рига".

"Мы действительно должны понять беспрецедентный объем субсидий в эту организацию, которая является государственной. Сейчас говорить о том, что какие-то котлы содержались неправильно… Виктор Викторович, вы, видимо, еще не глубоко погрузились. Управляла котлами ваша организация. Да, вы платили за аренду, но почему тот объем инвестиционной программы не был реализован? Кто в этом виноват или не виноват? Может быть, так сложилось. И самое главное, ГУП "Карелкоммунэнерго", когда логику своего развития отражало в программе восстановления, все правильные слова написало. Кто контролирует, как организация работает?" – задавался вопросами депутат Леонид Лиминчук.

Глава Минстроя пообещал парламентариям в ближайшее время предоставить отчет по деятельности "Карелкоммунэнерго".

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Элиссан Шандалович обратится в прокуратуру из-за ситуации на заводе "Карелия ДСП"

Заксобрание Карелии продолжает следить за ситуацией на градообразующем предприятии поселка Пиндуши АО "Карелия ДСП", которое временно приостановило свою деятельность, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

С середины апреля завод находится в простое. У предприятия имеются долги по выплате заработной плате перед работниками за март и апрель. Коллектив опасается закрытия завода. Ранее по инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича на комитете по экономической политике рассмотрели ситуацию на заводе "Карелия ДСП", а в Пиндуши выезжал депутат Алексей Исаев.



В четверг, 21 мая, на заседании Заксобрания вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов проинформировал депутатов о текущем состоянии дел на заводе и возможных вариантах господдержки.



По словам представителя правительства Карелии, из-за плачевного финансового состояния АО "Карелия ДСП" выдать льготный кредит через Фонд развития промышленности республики предприятию не представляется возможным. Собственники компании заверили правительство республики, что в течение ближайших двух месяцев они попытаются найти собственные средства и исправить сложившуюся ситуацию. Со своей стороны власти Карелии готовы предоставить субсидии на компенсацию расходов на выплату заработной платы.



"Для этого собственники должны заработную плату выплатить. Мы надеемся, что они обязательства исполнят, – пояснил Дмитрий Родионов. – По последним заверениям, до 1 июня собственники готовы начинать выплачивать заработную плату".



По словам вице-премьера Дмитрия Родионова, власти Карелии также ведут переговоры с владельцами АО "Карелия ДСП" по вопросу продажи актива более эффективному инвестору, который будет готов вложить средства и оздоровить ситуацию на предприятии.



Вместе с тем, депутаты выражают обеспокоенность по поводу исполнения социальных обязательств собственником частного предприятия перед трудовым коллективом.



Как отметил председатель парламента Элиссан Шандалович, депутаты ранее не раз поднимали вопрос о ситуации на заводе в Пиндушах.



"В декабре 2019 года мы писали письмо на имя премьер-министра правительства Карелии, уже тогда нестабильность работы предприятия нас волновала. Вижу, что у правительства есть желание и возможности помогать заводу, но, к сожалению, очень трудно находится общий язык с учредителем. Считаю важнейшей нашей задачей – защитить работников и сделать так, чтобы их права были соблюдены. Думаю, что есть все основания обратиться в прокуратуру. Я обязательно это сделаю", – подчеркнул Шандалович.

фото: Валерий Поташов

Депутаты поддержали выделение более 118 млн рублей на обустройство дороги к петроглифам в Карелии

Парламентарии одобрили изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на развитие дорожной инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы".

Проект предусматривает выделение денег на развитие дорожной инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы" в сумме 40 млн рублей в 2020 году и в сумме 78 млн 800 тыс. рублей в 2021 году.

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